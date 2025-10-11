Grande vittoria per l’equipaggio dell’associazione Paesi Bandiera Arancione Riviera Electric Challenge (Foto)

L’Associazione nazionale con sede a Dolceacqua, festeggia una prestigiosa vittoria al Riviera Electric Challenge, evento dedicato alla mobilità sostenibile e alla promozione del territorio, che ha visto la partecipazione di 20 equipaggi, italiani, monegaschi e francesi.

A distinguersi è stato l’equipaggio tutto al femminile composto dalla pilota Luana Mauro, consigliera del Comune di Dolceacqua, e dalla navigatrice Fiorella Managó, per l'Associazione.

Con determinazione, precisione e spirito di squadra, le due rappresentanti di Dolceacqua – a bordo di una Jeep Avenger elettrica gentilmente offerta da Grandi Auto Zoccarato di Sanremo – hanno conquistato il primo posto assoluto in classifica generale, oltre alla Coppa come miglior equipaggio femminile.

Un risultato che unisce passione per la guida, attenzione per l’ambiente e orgoglio per il proprio territorio, confermando ancora una volta l’impegno dell’Associazione Paesi Bandiera Arancione nella valorizzazione dei borghi e delle eccellenze locali.

“Siamo felici di aver rappresentato Dolceacqua e i borghi arancioni in una competizione che promuove valori in cui crediamo profondamente: sostenibilità, collaborazione e valorizzazione del territorio” – dichiarano Luana Mauro e Fiorella Managó a margine della premiazione.

La vittoria dell’equipaggio dolceacquino rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la comunità e un segnale positivo di come passione e dedizione possano condurre a grandi risultati.