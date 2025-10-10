Nuova fase del movimento sanremese Anima: entro il 2026 il nuovo presidente e la struttura di governo

Il movimento civico ANIMA è nato nel 2023 dall’iniziativa di Alessandro Mager, Franco Solerio, Sergio Tommasini e Alessandro Sindoni. Fin dall’inizio si è posto come realtà civico-culturale ispirata ai valori liberal-democratici e cristiani, capace di raccogliere cittadini provenienti da diverse sensibilità del territorio sanremese e provinciale. Un mosaico di esperienze e visioni, unito dalla convinzione che Sanremo meriti una proposta politica solida, innovativa e radicata.

Dopo le dimissioni di Stefano Puppo, ANIMA avvia una nuova fase della propria storia annunciando la costituzione di una Consulta. L'organismo avrà il compito di accompagnare il Movimento fino all’elezione del nuovo Presidente e alla definizione della futura struttura di governo, fissata per il 2026. La Consulta nasce come strumento di transizione e di crescita, con l’obiettivo di condurre ANIMA verso un assetto più maturo e partecipativo. Rappresenterà infatti in modo ampio le diverse realtà locali, dando voce a territori e sensibilità differenti. In continuità con il lavoro già svolto, proseguiranno i gruppi tematici coordinati dai consiglieri comunali e rimarrà forte il dialogo con la Giunta e con il Sindaco sui temi ritenuti essenziali: sanità, istruzione, lavori pubblici, opere strategiche e politiche sociali.

Il portavoce del Movimento è Ninetto (Antonio) Sindoni, il Coordinatore Paolo Pippione, mentre il capogruppo in Consiglio comunale Alessandro Marenco svolgerà il ruolo di raccordo con il gruppo consiliare. Insieme guideranno il percorso che porterà all’Assemblea sociale, con lo sguardo rivolto alla costruzione di una comunità politica coesa e vitale. In questa fase di rinnovamento è fondamentale affiancare una solida componente esperienziale, capace di accompagnare con competenza e visione il percorso transitorio che condurrà all’Assemblea.

Ninetto (Antonio) Sindoni, Portavoce della Consulta di ANIMA, dichiara: “Con spirito di servizio e senso di responsabilità, insieme a tanti amici, ho accettato questo ruolo di transizione con l’obiettivo di accompagnare il Movimento verso una fase costituente. Lavoreremo per favorire la nascita di un nuovo direttivo e la costruzione di un gruppo di lavoro coeso, unito e orientato a un sostegno costruttivo nei confronti della Giunta e del Consiglio Comunale. ANIMA è parte di una grande coalizione e farà la propria parte con impegno e serietà per garantire il buon governo della città di Sanremo.” Il Movimento sottolinea inoltre la volontà di mantenere una costante attenzione ai temi sociali, consapevole che la cura del tessuto comunitario rappresenta una delle sfide più importanti per la città.

I membri della Consulta sono: Ninetto (Antonio) Sindoni, Paolo Pippione, Alessandro Marenco, Alberto Mager, Federico Crespi, Barbara Biale, Davide Lanteri, Gianluigi Borriello, Cinzia Siccardi, Raffaele Martino, Daniela Oreggia, Giulia Sepe, Federica Adorno, Danilo Laura, Sabrina Mergiotti, Giuseppe Franco, Cesare Borghi, Gianni Ostanel, Stefano Faraldi, Sergio Tron, Claudio Ciuffodoro, Piero Trecarichi, Carmelo Cucinotta, Aligi Comignani, Claudio Perato, Remigio d’Acquaro, Silvia Marcuzzo, Disma Renna e Viviana Natta.