Sanremo: Festival della Salute, venerdì 10 ottobre si chiude all’insegna della prevenzione e della gentilezza

Ultima giornata per il Festival della Salute 2025, che venerdì 10 ottobre propone un ricco calendario di incontri, laboratori e attività dedicate alla prevenzione, alla solidarietà e ai valori che uniscono salute e comunità.

Mattino dedicato alle scuole - Il Festival si conclude con una mattinata colorata di esperienze educative per gli studenti delle scuole primarie e secondarie:



- Tutti x uno: un villaggio per tutti - Laboratorio di educazione alla convivenza e alla cittadinanza responsabile, a cura dell’Ambito Territoriale Sociale 2 Sanremese.

- Parliamo di infezioni sessualmente trasmesse: senza tabù! - Incontro interattivo con la dott.ssa Rachele Pincino (Malattie Infettive, ASL1) per parlare in modo chiaro di prevenzione, protezione e salute sessuale. Possibilità di effettuare test rapidi gratuiti per HIV, HBV e HCV.

- I superpoteri della gentilezza Con i Super Eroi Acrobatici e le Principesse in Corsia, un laboratorio magico sul valore dell’aiuto reciproco, dell’empatia e della solidarietà.

- La salute dei nostri amici a quattro zampe: proteggere loro, proteggere noi - Laboratorio educativo con la dott.ssa Manuela Mangiola (Sanità Animale, ASL1) sulle zoonosi e sulla prevenzione della leishmaniosi.

- Donare la vita: una scelta che fa la differenza - Incontri curati dalla dott.ssa Tiziana D’Amato, dal dott. Roberto Pirozzolo e dalla dott.ssa Chiara Maffone (Rianimazione Imperia, ASL1) per sensibilizzare gli studenti alla cultura della donazione di organi e tessuti.

- Safety First in agricoltura - Incontro per gli istituti agrari con il dott. Antonio Demela, la dott.ssa Clara Palmaricciotti e l’ing. Pierpaolo Dellacà (Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro, ASL1) per riflettere sulla sicurezza nel lavoro agricolo.

- Caseificatori per un giorno! - Laboratorio interattivo con il dott. Pietro Paschino (Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche, ASL1) per scoprire tutte le fasi della produzione del formaggio e valorizzare i prodotti locali.

- Mente e corpo: un’unica salute - Attività esperienziale a cura delle Terapiste della Riabilitazione Psichiatrica, delle educatrici e delle infermiere del Centro di Salute Mentale e del Centro Diurno di Sanremo, per imparare a riconoscere i segnali del benessere psicologico.

- Un piccolo gesto per la tua salute - Test rapidi gratuiti per HIV, HBV e HCV, con counseling informativo a cura del personale di Malattie Infettive ASL1.

Pomeriggio aperto alla cittadinanza - La chiusura del Festival porta in scena incontri e testimonianze dedicate alla prevenzione, alla solidarietà e al benessere collettivo:

- ORE 14.00–15.00 – Sala Orizzonti- La donazione di organi: una scelta che salva vite Con i professionisti della Rianimazione ASL1 e le testimonianze di famiglie e pazienti trapiantati.

- ORE 14.00–16.00 – Sala Brezza - Superare lo stigma: la salute mentale al centro della comunità Con la dott.ssa Stefania Demontis, il dott. Roberto Ravera e il dott. Giuseppe Pili.

- ORE 15.00–16.30 – Sala delle Onde- La sicurezza sul lavoro in agricoltura e nei cantieri - Tavola rotonda con ASL1, INAIL, CPT, Ispettorato del Lavoro e rappresentanti delle imprese locali.

- ORE 15.30–17.00 – Giardino delle Idee La salute è un lavoro di squadra - Incontro sul valore del volontariato e dell’impegno civile, con la partecipazione delle associazioni del Giardino del Volontariato e dei Super Eroi Acrobatici.

- ORE 16.00–17.30 – Campo delle Nuvole - Prevenzione donna: focus sul tumore al seno Con la dott.ssa Zaira Coccorullo (Oncologia ASL1) e il dott. Luca Rubino (Senologia), in collaborazione con la Rete Oncologica Regionale Liguria.

- ORE 16.30–18.00 – Piazza OneHealthOneHealth in azione: uomo, animali, ambiente Con il Dipartimento di Prevenzione ASL1 e i Carabinieri Forestali del Raggruppamento Biodiversità di Lucca.

- ORE 17.00–18.00 – Spazio BauAmici per la pelle: salute animale e rispetto reciproco - Incontro con veterinari ASL1 e operatori della Sanità Animale.

- ORE 17.30–18.00 – Piazza OneHealth - Chiusura del Festival e saluti finali - Momento conclusivo con le istituzioni, i professionisti ASL1 e le associazioni partecipanti.

Screening gratuiti - Durante tutta la giornata di venerdì 10 ottobre saranno disponibili:

- Test rapidi per HIV, HBV e HCV – accesso libero (Malattie Infettive ASL1).

- Screening senologico e consulenze sulla prevenzione del tumore al seno – su prenotazione.

- Screening uditivo – Otorinolaringoiatria ASL1 (su prenotazione).

- Sportello d’ascolto per genitori – Neuropsichiatria Infantile ASL1 (su prenotazione).

Gli stand del Festival - Durante la giornata conclusiva restano attivi gli spazi espositivi e informativi:

- Spazio FIDAS – informazioni e quiz sulla donazione di sangue e plasma, con autoemoteca.

- PREVENIamo – Dipartimento di Prevenzione ASL1 – laboratori e dimostrazioni su sanità animale, igiene alimentare e sicurezza.

- L’Infermiere vicino a te (IFeC) – misurazioni dei parametri vitali e consulenze di prevenzione.

- Vento di Ponente – Salute Mentale e Dipendenze – autovalutazione dei rischi e attività di consapevolezza.

- Carabinieri Forestali – Alla scoperta della biodiversità – esperienza immersiva con visori VR._ Giardino del Volontariato – spazio di incontro con le associazioni della Consulta ASL1.

- Lions Club Sanremo Matutia – informazione e prevenzione per la comunità.

- Mostra fotografica “Disabilità e Inclusione… abbattiamo le barriere” – Polo Tecnologico Imperiese._ Punto di Primo Soccorso – Misericordie Liguria con dimostrazioni pratiche di primo intervento.

Programma completo: https://www.asl1.liguria.it/prevenzione-e-screening/festival-ed-eventi-per-la-salute/festival-della-salute/programma-festival-salute-2025.html