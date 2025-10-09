A Sanremo torna il “Silent Reading Party” per gli amanti della lettura

A Sanremo torna un evento dedicato a tutti gli appassionati di libri! Si tratta del Silent Reading Party, una serata di lettura comunitaria in programma giovedì 16 ottobre a partire dalle 20.45 presso il negozio Divani&Divani by Natuzzi in corso Marconi 296.

Si tratta di un’esperienza gratuita, adatta a tutti coloro che hanno più di 14 anni, per la quale però è necessario prenotarsi tramite questo link poiché i posti a sedere sono limitati.

Che cos’è e come funziona un Silent Reading Party?

«Si porta un libro che si sta leggendo o che si vuole iniziare a leggere, si spegne il cellulare e poi si legge in silenzio; al termine si condividono le emozioni provate durante la lettura. – raccontano Giulio Mascarello e Andree Massaro, titolari del punto vendita Divani&Divani – Pensiamo che il nostro store sia la location perfetta per ospitare un’esperienza di questo tipo perché ha una disposizione in set che garantisce tante “isole” di lettura, facilitando la condivisione di fine serata. Siamo contenti di umanizzare un’attività commerciale» spiegano.

Al Silent Reading Party, autumn edition, collaboreranno, come nelle altre occasioni, due noti psicologi sanremesi, Fulvio Rombo ed Elena Monari; saranno loro a guidare i partecipanti a vivere al meglio l’esperienza e il momento di condivisione al termine della lettura personale.

«Il Silent Reading Party è un’esperienza unica – interviene Fulvio Rombo, psicoterapeuta e scrittore - Lo dico anche e soprattutto come appassionato di libri e come scrittore. Il silenzio e la lettura rappresentano un modo per immergerci in noi stessi, pur guidati da una storia. Ma è proprio una “storia altra” che ci permette di entrare in contatto con la nostra storia personale. La lettura, inoltre, è propedeutica e imprescindibile per la scrittura, ovvero per generare una storia nuova. La condivisione di storie, ultimo atto del processo, è ciò che può far crescere un individuo e un’intera comunità.»

Anche Elena Monari, psicologa, evidenzia il valore di questa esperienza: «I Silent Reading Party mi hanno confermato quanto ci sia bisogno, oggi più che mai, di spazi di quiete e di presenza. Ogni incontro è come un piccolo rito di lentezza, un momento in cui le persone possono concedersi di staccare dal ritmo frenetico della quotidianità per ritrovare il piacere della lettura e del silenzio condiviso. È sempre sorprendente vedere come, anche senza parlarsi troppo, nascano connessioni autentiche: uno scambio di sguardi, un commento a fine serata, un libro che diventa ponte tra sconosciuti. La lettura, in questo contesto, non è solo un gesto individuale, ma un’esperienza collettiva che unisce e rigenera.»

Ricordiamo il link per prenotarsi gratuitamente al Silent Reading Party:

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-silent-reading-party-autumn-edition-1769483054449?aff=oddtdtcreator

Per ulteriori informazioni contattare il negozio Divani&Divani al numero 0184 662711 oppure visitare la pagina Facebook Divani&Divani by Natuzzi Sanremo o il profilo Instagram divaniedivanibynatuzzi.sanremo .

Il posteggio del negozio sarà chiuso, a quanti interessati si consiglia di parcheggiare sull’Aurelia (l’apertura dello store è prevista alle ore 20.30).