Liguria modello di turismo accessibile: istituzioni e associazioni unite per abbattere le barriere

L'accessibilità che incontra il turismo e le istituzioni per abbattere le barriere. Questo il tema centrale del panel "Oltre le barriere: Liguria come modello di destinazione accessibile" svolto oggi all'interno della programmazione dello stand ligure al TTG Travel Experience di Rimini.



"Stiamo lavorando per fare della Liguria la regione più accessibile d’Italia - spiega l'assessore a Turismo e Marketing Territoriale Luca Lombardi -. Non è solo una necessità legata alla nostra popolazione e a chi ci sceglie per le proprie vacanze, ma un dovere: garantire a tutti la possibilità di vivere le stesse emozioni e scoprire le bellezze del nostro territorio, senza barriere. Grazie alla sinergia con le associazioni, e al sostegno dei ministeri, siamo arrivati oggi a risultati concreti: la Guida Mare Accessibile 2025 conta 278 stabilimenti balneari certificati, mentre la nuova Guida Alberghi Accessibili raccoglie 67 strutture verificate. La Liguria è un territorio complesso, ma proprio per questo il nostro compito è ancora più importante, rendere spiagge, alberghi e sport esperienze aperte a tutti. Insieme ad AISM e alle associazioni che condividono questa visione, continuiamo il cammino verso una Liguria sempre più inclusiva".



"La presenza di AISM a Rimini dopo il significativo appuntamento internazionale di Torino, rappresenta molto più di una semplice partecipazione - spiega Marco Pizzio, National Expert Accessible EU for Italy e responsabile area Turismo Accessibile di AISM -, è un segnale concreto di impegno, visione e responsabilità condivisa. Essere stati invitati da Regione Liguria nella co-costruzione di progetti dedicati all’accessibilità significa, prima di tutto, riconoscere che cultura, azione e valore devono viaggiare insieme. Insieme stiamo affrontando una sfida ambiziosa ma fondamentale: rendere l’accessibilità un elemento strutturale del territorio, non un’eccezione. All’interno del workshop europeo 'AccessibleEU' promosso dalla Commissione Europea, il nostro lavoro si inserisce come esempio di innovazione sociale e inclusione. Perché l’accessibilità non è solo un tema tecnico: è una scelta di civiltà, è il modo in cui decidiamo di abitare e condividere il mondo".

