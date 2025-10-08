San Bartolomeo al Mare alza l’asticella: presentata al TTG di Rimini l’edizione 2025 di "Nuove Tendenze Hospitality"

È stato presentato al Ttg Travel Experience di Rimini 2025 il programma della nuova edizione di "Nuove Tendenze Hospitality", l’appuntamento promosso da Federalberghi Imperia e dalla Cooperativa Azzurra Dianese. L’evento si terrà a San Bartolomeo al Mare con l’obiettivo di superare i risultati già importanti dello scorso anno, quando aveva coinvolto oltre 400 professionisti provenienti da Liguria, Piemonte e Lombardia.

L’edizione 2025 si svolgerà nella sede della Cooperativa Azzurra e in una sola giornata punterà a offrire idee, spunti e soluzioni concrete per affrontare le sfide e cogliere le opportunità del futuro del turismo e dell’hospitality.

A presentare le novità, durante il TTG di Rimini, è stato Dario Ghiglione, Direttore Tecnico di Nuove Tendenze Hospitality e vicepresidente della Cooperativa Azzurra Dianese, che ha dichiarato: "L’evento si terrà tra 16 giorni nella sede della cooperativa. Ho l’onore di presentare le novità di quest'anno, tra cui 23 speaker e tre aree differenti unite dal filo conduttore del tema dell'ospitalità. Ci sarà infatti l’area dedicata alle donne, che racconteranno il loro punto di vista proprio su questo argomento. Saranno presenti 40 espositori e da quest’anno avremo anche la diretta streaming, che sta riscuotendo un grande successo, soprattutto per le adesioni che stiamo già ricevendo da parte delle scuole".

Al fianco dell’evento anche la Regione Liguria, rappresentata dall’assessore al Turismo Luca Lombardi: "È assolutamente necessaria la formazione in un settore importante come quello del turismo, dove gli operatori sono quotidianamente a contatto con i visitatori. Per questo la Regione Liguria rivolge grandi complimenti a questa iniziativa. Ci vediamo il 24 ottobre".

L’iniziativa si articolerà attorno a due grandi pilastri, formazione e networking, con un nuovo format che prevede tre arene tematiche. Durante la giornata si susseguiranno interventi della durata di 35-45 minuti, affidati a esperti di spicco del settore.

Il filo conduttore sarà l’ospitalità declinata in tre prospettive. La prima riguarderà l’innovazione tecnologica, con un’attenzione particolare all’intelligenza artificiale, alla cybersecurity e alla trasformazione digitale. La seconda, denominata Arena Pink, offrirà uno spazio di confronto dedicato al punto di vista femminile sull’hospitality, con relatrici d’eccezione. La terza, l’Arena Outdoor, esplorerà le nuove tendenze del turismo all’aria aperta, un segmento in forte crescita che rappresenta una risorsa strategica per il futuro del settore.

A chiudere la giornata sarà un intervento molto atteso: quello di Marco Camisani Calzolari, divulgatore scientifico di fama internazionale e volto noto di Striscia la Notizia. Nel salone "Coo.A.Di. Hotel" parlerà dell’etica dell’intelligenza artificiale applicata al mondo dell’ospitalità, offrendo riflessioni preziose per affrontare in modo consapevole le trasformazioni del settore.