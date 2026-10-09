Docudrop porta l’hospitality nel digitale: per U.C. Sampdoria una piattaforma che integra accessi, ospiti e processi

Digitalizzare un processo significa intervenire sul modo in cui informazioni, persone e attività vengono coordinate, trasformando dati dispersi in strumenti capaci di sostenere l’operatività e le decisioni. Da questa impostazione nasce il progetto sviluppato da Docudrop per U.C. Sampdoria, una piattaforma dedicata alla gestione dell’hospitality che riunisce in un unico ecosistema digitale accessi, ospiti, attività sul campo, informazioni e processi documentali.

Per Docudrop il progetto rappresenta un nuovo passaggio nel percorso di evoluzione avviato negli ultimi anni. Fondata da Federico Pagliuca e affermatasi inizialmente come proptech specializzata nella digitalizzazione dei processi del settore immobiliare, la società genovese ha progressivamente ampliato il proprio perimetro, trasformando le competenze tecnologiche sviluppate per un mercato verticale in un’infrastruttura applicabile a contesti aziendali differenti. Una traiettoria già emersa con il lancio di Humex, piattaforma proprietaria dedicata alla gestione digitale delle risorse umane, e che trova oggi nello sport e nell’hospitality un ulteriore campo di applicazione.

L’esperienza sviluppata con U.C. Sampdoria parte dalle esigenze concrete di una giornata di gara, durante la quale ospiti, aziende, sponsor, partner, aree hospitality e personale operativo generano un flusso continuo di informazioni che deve essere disponibile e aggiornato nel momento esatto in cui serve. La piattaforma progettata da Docudrop centralizza i dati della singola gara e sincronizza back office e WebApp mobile, consentendo agli operatori di identificare e validare gli accessi direttamente sul campo e alla struttura organizzativa di disporre in tempo reale di informazioni tracciabili e immediatamente consultabili. Il processo accompagna l’intero ciclo operativo del matchday. I dati vengono importati all’interno della piattaforma, gli ospiti sono associati alle rispettive aree hospitality, ticket e pass possono essere verificati al momento dell’arrivo e ogni accesso viene validato digitalmente. Le informazioni prodotte durante la giornata confluiscono quindi nel back office, dove diventano patrimonio informativo utile per conoscere l’andamento dell’accoglienza, ricostruire i flussi e confrontare nel tempo eventi differenti.

«Il progetto sviluppato per U.C. Sampdoria racconta con particolare efficacia la direzione che abbiamo scelto per Docudrop. La tecnologia genera valore quando entra nei processi reali di un’organizzazione, li rende più fluidi e permette alle persone di lavorare con informazioni più ordinate, accessibili e tempestive. L’hospitality sportiva rappresenta un contesto estremamente interessante perché concentra, nello stesso momento, esperienza dell’ospite, velocità operativa, coordinamento di numerosi interlocutori e gestione del dato. Portare questi elementi all’interno di un’unica regia digitale significa aumentare la capacità di governo dell’intero processo», spiega Federico Pagliuca, founder e CEO di Docudrop.

La soluzione sviluppata amplia così il concetto tradizionale di gestione degli accessi e lo inserisce in un modello più articolato di digital hospitality. Attraverso il back office, l’organizzazione può disporre di una vista aggiornata sugli ospiti arrivati, su quelli ancora attesi, sulla loro destinazione nelle diverse aree hospitality e sull’andamento complessivo della giornata. Il dato raccolto durante l’evento può inoltre essere utilizzato per costruire una memoria operativa, confrontare differenti giornate di gara e individuare opportunità di miglioramento nell’organizzazione e nell’esperienza offerta.

La stessa architettura può estendersi ai processi che precedono e accompagnano l’evento, coinvolgendo sponsor, partner, collaborazioni e documentazione amministrativa. Creazione dei template, condivisione dei documenti, workflow, firma elettronica, archiviazione e tracciabilità possono essere gestiti all’interno dello stesso ecosistema tecnologico, mettendo in relazione ciò che avviene sul campo con le attività organizzative e documentali del back office. E questa capacità di partire da un processo, comprenderne le caratteristiche e costruire intorno ad esso una soluzione digitale integrata caratterizza l’evoluzione di Docudrop dalla propria origine proptech verso una dimensione più ampia di tech company. L’esperienza maturata nel real estate ha rappresentato il primo terreno sul quale sviluppare tecnologie, workflow e competenze legate alla digitalizzazione documentale, il passaggio successivo consiste nel trasferire quel patrimonio verso mercati nei quali complessità operativa, gestione dei dati e necessità di coordinamento richiedono strumenti sempre più integrati.

«Siamo partiti dal real estate perché conoscevamo profondamente i processi e le esigenze di quel mercato. Negli anni abbiamo costruito una competenza tecnologica che oggi può essere applicata a settori molto diversi tra loro, mantenendo lo stesso principio di fondo, partire dai processi reali e progettare intorno a essi una tecnologia capace di accompagnarne l’evoluzione. Lo sport offre prospettive particolarmente interessanti perché la qualità dell’organizzazione incide direttamente sull’esperienza delle persone, sul rapporto con sponsor e partner e sulla capacità del club di valorizzare ogni momento di contatto», prosegue Pagliuca.

Il progetto con U.C. Sampdoria diventa così anche una case history per il mercato sportivo. Club professionistici, società sportive e organizzatori di eventi gestiscono oggi ecosistemi nei quali hospitality, sponsor, partner, ospiti e servizi premium assumono un peso crescente nella relazione con aziende e stakeholder. La digitalizzazione permette di collegare questi elementi, costruendo una conoscenza più strutturata delle attività e rendendo l’esperienza hospitality parte di una strategia più ampia di gestione e valorizzazione del rapporto con l’ospite. Per Docudrop il calcio rappresenta quindi un nuovo verticale all’interno di una strategia che punta ad applicare tecnologie proprietarie a industrie differenti, partendo ogni volta dalle caratteristiche operative del singolo settore. Real estate, risorse umane e digital hospitality diventano espressioni diverse di un medesimo modello, nel quale dati, documenti e processi vengono ricondotti a una regia digitale comune.

Il progetto sviluppato per U.C. Sampdoria rende visibile anche questa trasformazione dell’identità aziendale. Docudrop prosegue il proprio percorso nel settore immobiliare e, allo stesso tempo, amplia il raggio d’azione verso nuovi mercati, con l’obiettivo di proporsi come partner tecnologico per organizzazioni chiamate a gestire processi complessi, grandi quantità di informazioni e un numero crescente di interazioni tra persone, sistemi e servizi.

Una direzione che coincide con la visione imprenditoriale di Federico Pagliuca e con la nuova fase di sviluppo della società, orientata a costruire soluzioni verticali partendo da una competenza trasversale sulla digitalizzazione dei processi. https://docudrop.eu/