Accesso al microcredito dai 10mila ai 50mila euro, il nuovo servizio negli Uffici Credito di Confartigianato a Imperia e Sanremo

Confartigianato Imperia con il proprio Ufficio Credito offre il nuovo servizio di accesso al microcredito a sostegno delle micro e piccole imprese, dai 10mila ai 50mila euro, la pratica può essere effettuata nelle sedi associative di Imperia e Sanremo.

Il microcredito consente di accedere a finanziamenti destinati sia all’avvio che al consolidamento di piccole attività economiche del lavoro autonomo. Attraverso gli strumenti previsti dalla normativa vigente, l’Ente Nazionale per il Microcredito è un’istituzione pubblica impegnata nella promozione dell’inclusione finanziaria e nello sviluppo della microimprenditorialità.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire l'accesso alle opportunità offerte dal microcredito, ossia a prestiti di liquidità o investimento da 10mila a 50mila euro, e accompagnare imprenditori e aspiranti imprenditori nell’individuazione degli strumenti finanziari più adeguati alle proprie esigenze, con particolare attenzione a coloro che incontrano difficoltà nell’accesso ai tradizionali canali bancari.

"Siamo molto soddisfatti per questo nuovo servizio, uno strumento fondamentale per consentire l'accesso al credito a tutti coloro che normalmente incontrano delle difficoltà attraverso i tradizionali canali bancari. Spesso progetti imprenditoriali validi faticano a concretizzarsi per la difficoltà di reperire le risorse necessarie. Con questo nuovo servizio vogliamo offrire un supporto concreto favorendo nuove opportunità di sviluppo per gli imprenditori", dichiara Donata Vivaldi Presidente di Confartigianato Imperia.

Gli Uffici Credito di Confartigianato Imperia offrono un servizio di informazione qualificata e avvio della pratica, accompagnando i potenziali beneficiari nella strutturazione delle richieste, attraverso lo Sportello Microcredito Regionale di Genova, garantendo una svelta disamina.

Per informazioni:

Sanremo , Corso Nazario Sauro 36 – Referente Maurizio Nico. Tel. 0184 524510 – credito@confartigianatoimperia.it

, Corso Nazario Sauro 36 – Referente Maurizio Nico. Tel. 0184 524510 – credito@confartigianatoimperia.it Imperia, Piazza De Amicis 18 – Referente Giovanni Cosentino. Tel. 0183 710916 – credito.confartigianatoimperia@gmail.com

Su richiesta, è possibile accedere al servizio anche presso le sedi Confartigianato di Arma di Taggia, Bordighera e Ventimiglia.