Tenta di scappare con addosso oltre due chilogrammi di droga: gli agenti della Mobile arrestano un 35enne di Taggia

Nel primo pomeriggio di martedì 1° ottobre, un’operazione della Squadra Mobile della Questura di Imperia, disposta dal Questore Andrea Lo Iacono nell’ambito dei servizi di controllo del territorio contro i reati predatori, si è conclusa con l’arresto di un 35enne residente a Taggia. L’uomo, alla guida di un’autovettura in via Saffi, alla vista degli agenti ha tentato di sottrarsi al controllo accelerando improvvisamente e speronando il veicolo della Polizia. Ne è nato un inseguimento che si è protratto fino a piazza del Duomo, dove il fuggitivo ha urtato violentemente anche una motocicletta della Squadra Mobile prima di fermarsi nei parcheggi antistanti la Questura di Imperia.

Nel tentativo di disfarsi di un sacco in tela, l’uomo lo ha nascosto dietro un’auto parcheggiata, ma il gesto non è sfuggito agli agenti. All’interno del sacco sono stati rinvenuti due pacchi sottovuoto contenenti circa due chilogrammi di marijuana e una confezione più piccola con 107,45 grammi di cocaina. La successiva perquisizione personale, del veicolo e dell’abitazione ha permesso di sequestrare ulteriore materiale riconducibile all’attività di spaccio. Durante l’operazione, un agente della Polizia di Stato ha riportato lesioni guaribili in sette giorni.

Il giovane taggiasco è stato quindi arrestato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, danneggiamento e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine delle procedure, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Imperia, in attesa dell’udienza di convalida. Inoltre, considerata la gravità della condotta e la pericolosità sociale dell’individuo, il Questore Andrea Lo Iacono ha emesso nei suoi confronti la misura del D.A.SPO. “fuori contesto” per la durata di un anno.