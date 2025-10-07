Perinaldo, capriolo aggredito da tre cani: soccorso da Ambulanze Veterinarie

Capriolo aggredito da tre cani viene soccorso da Ambulanze Veterinarie ma non sopravvive. E' successo ieri a Perinaldo.

Un episodio di forte impatto emotivo che si è verificato, nel tardo pomeriggio, lungo la strada provinciale. "Un capriolo in fuga è stato inseguito da tre cani liberi, probabilmente da caccia, che erano senza padrone" - raccontano i volontari - "L’animale, ormai allo stremo delle forze, è stato raggiunto e aggredito".

Sul posto è sopraggiunta l’ambulanza veterinaria, autorizzata dalla Regione Liguria per il primo soccorso della fauna selvatica, che ha immediatamente messo in sicurezza l'animale. "A pochi metri di distanza c'erano due giovani motociclisti che, rendendosi conto della scena, hanno suonato il clacson per allontanare i cani, che sono fuggiti, probabilmente, spaventati anche dalle sirene del mezzo" - dicono i volontari che hanno caricato con delicatezza il capriolo a bordo dell’ambulanza, cercando di tranquillizzarlo coprendogli gli occhi e offrendogli dell’acqua.

Un intervento che ancora una volta testimonia la dedizione e la sensibilità del personale di Ambulanze Veterinarie, impegnato quotidianamente nella tutela della fauna selvatica e nella difesa degli animali in difficoltà su tutto il territorio ligure. "Il suo respiro era a mille e anche il suo cuore" – affermano i soccorritori – "Abbiamo fatto di tutto per calmarlo e mantenerlo in vita. Purtroppo, nonostante ogni tentativo di soccorso e la corsa verso la sede operativa, il capriolo non ce l’ha fatta. Ci abbiamo provato fino all’ultimo istante perché ogni vita conta. C’è chi li caccia e c’è chi li salva. Noi li salviamo".