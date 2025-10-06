Sanremo si illumina di rosa per la prevenzione: al via la Campagna Nastro Rosa promossa da LILT

Anche Sanremo aderisce alla “Campagna Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno" promossa da LILT e finalizzata alla diffusione della cultura della prevenzione e della lotta al carcinoma mammario.

Per richiamare l’attenzione sull’importanza di quest’iniziativa, infatti, grazie al Servizio Ambiente, la fontana dello “Zampillo” e la Torre Saracena si tingono di rosa, colore simbolo della lotta contro il tumore al seno.

“Aderiamo sempre con molta convinzione ad iniziative come queste – dichiara l’assessore all’ambiente Ester Moscato –, perché il ruolo delle istituzioni è quello di sostenere e promuovere proprio i progetti finalizzati alla sensibilizzazione e all’informazione, così da contribuire a creare concretamente una comunità più consapevole”.

