Sanremo: Lavori in corso Trento Trieste, permane il senso unico

In relazione all’avvio dei lavori definitivi di ripristino del manto stradale in corso Trento Trieste, previsti da Rivieracqua già dalla giornata odierna, è stato predisposto un piano per arrecare meno disagio possibile alla cittadinanza.
Per questo, in sostituzione di quanto inizialmente disposto, la strada non sarà chiusa al traffico ma continuerà ad essere percorribile a senso unico da ponente a levante. Gli interventi saranno infatti realizzati a margine della sede stradale.
I divieti di sosta saranno quindi previsti solo nelle parti interessate dall’area di cantiere che procederà a tratti.