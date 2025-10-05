Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 5 ottobre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 5 OTTOBRE

SANREMO



8.00. Evento organizzato dal CAI Sanremo per l'annuale Polenta e salsiccia. Appuntamento direttamente al rifugio Sanremo. Per chi volesse salire in compagnia, ritrovo alle ore 8.00 presso l'ex stazione FS di Sanremo, confermare la partecipazione al 334 7150020



10.00. Villaggio delle Zucche (3ª edizione): weekend tra fiaba, natura e laboratori per bambini con oltre 150 animali da incontrare nella fattoria didattica. ZollaMania, strada Castelletti 41, info e prenotazioni 338 208 0882 (più info)

10.00-18.00. ‘(you) Leave Me Alone’ (ultimo giorno): racconti di frontiera e ritratti di inclusione con foto di Davide Primerano e Marco Morraglia (h 10/13–15/18). Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla (più info)



11.00 & 17.15. Inizio festeggiamenti per il Santo Patrono San Romolo: Santa Messa alla Bauma di San Romolo (h 11) + Processione della Madonna del Rosario all Concattedrale di San Siro (h 17.15)



12.00-24.00. ‘Vini in Villa’ (3ª edizione): evento con oltre 300 vini selezionati da tutte le regioni d'Italia, accompagnati da degustazioni guidate e Masterclass + ampio assortimento di piatti ispirati alla tradizione locale e alle specialità regionali + Esibizioni musicali dal vivo con performance. Villa Ormond (info e acquisto biglietti a questo link)

15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. Per la ‘Domenica Letteraria’, Marino Magliani presenta ‘Romanzo Olandese’ (Atlantide). Villa Luca in frazione Coldirodi, ingresso libero

16.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



17.00. Presentazione del libro ‘Il gigante Orione’ di Maria Gabriella Pezzarossi con le illustrazioni di Marisa Fogliarini (Antea Edizioni). Piazzale antistante la Libreria La Fenice in piazza Muccioli



17.00. Per ‘Domenica al Museo’, concerto del coro Nova Tempora dal titolo ‘Armonie senza tempo’ dedicato al Maestro Paolo Caravati. Forte di Santa Tecla



17.00. Sesta edizione di ‘RPM Sanremo - Russian Piano Music International Competition’: concerto dei finalisti con cerimonia di premiazione del concorso internazionale organizzato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo in collaborazione con il Premio Pianistico Internazionale Scriabin. Teatro dell’Opera del Casinò (più info)

17.30-23.30. Ultimo giorno della Mostra di Mario Moronti dal titolo ‘I colori della luce e del buio’. Forte di Santa Tecla

IMPERIA

8.00-19.00. Fiera di San Francesco dedicata alla tradizione locale, con bancarelle di artigianato e prodotti del territorio. Lungomare Vespucci a Porto Maurizio



14.00-17.00. ‘Libri come vele’, ultima giornata della prima edizione del Festival di letteratura per ragazzi con attività, percorsi di formazione e sensibilizzazione, eventi con autori e autrici, rivolti alle scuole e a tutta la cittadinanza. Museo Navale in Calata Anselmi (per leggere nel dettagli il programma cliccare questo link)



14.00-18.00. Mostra personale del Maestro Elio Lentini. MACI di Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti, fino al 26 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica dalle h 14/18)

14.00-20.00. Ultimo giorno della Mostra fotografica ‘Borgo …un paese nel tempo’ che ripercorre alcuni aspetti della storia del Paese ricostruita partendo dalle foto dei suoi abitanti, integrate con ricerche, testimonianze della tradizione orale e oggetti simbolo. Piazza Stenca 3/4 a Borgo d’Oneglia

VENTIMIGLIA

8.00. ‘1° Raduno d’auto storiche… e non solo’: ritrovo al Parking Cala del Forte per consegna pacco raduno e colazione. Alle 10.00 la carovana parte alla volta di Bajardo (aperitivo e visita guidata al borgo). Si prosegue verso il Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, con arrivo alle 13.30 e pranzo al ristorante Tee Shot (percorso di 51 km). Evento organizzato dal Lions Club Ventimiglia in collaborazione con R&I Montecarlo Classic Car (60 euro comprensivi di colazione, aperitivo, tour e pranzo), info e iscrizioni 349 3636253 (Cristina)



10.00. ‘Corri per Fabiola’ (7ª edizione della manifestazione organizzata per ricordare Fabiola Brancato): corsa di 10 o 5 km e Baby marathon. Evento promosso dall’Associazione ‘Noi4You’. Ritrovo presso il Belvedere Resentello con iscrizioni sul posto, info 347 9754501 (più info)



10.00-18.00. Mostra collettiva a cura dell’associazione Venti d'Arte. Chiostro di Sant’Agostino

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



8.30-16.30. ‘Da Gouta a Testa d’Alpe’: escursione accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo a Gouta davanti al rifugio oppure alla stazione ferroviaria di Bordighera alle 8.30, info 327 0824866 (più info)

9.30-18.30. ‘Bordighera Dog Show’: esposizione canina amatoriale (razze e meticci). Giardini Lowe (info)



TAGGIA



16.00-17.00. Appuntamento con lo chef Fernando Ottonello per tanti golosi consigli per cucinare con i funghi + mostra di funghi e prodotti dei nostri boschi. Spazio delle Parole all’interno dello Spazio Conad. Centro Commerciale La Riviera Shopville

DIANO MARINA

9.00-19.00. (RINVIATO A DOMENICA 12 OTTOBRE) ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato. Centro cittadino.



9.00. Evento dedicato allo sport e alla socialità dal titolo ‘Sportivamente – Feel the Move’: per due giorni le vie del centro, le piazze, il lungomare e le spiagge si trasformeranno in una palestra a cielo aperto con stand e aree dimostrative a cura delle associazioni sportive locali per far conoscere le proprie attività a giovani, adulti e famiglie (più info)

15.00-18.00. ‘Nuovi Equilibri’: ultimo giorno della mostra di Enzo Tappa con Olii, Tecniche miste, Sculture. Sala Mostre R. Falchi del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info 333 3106605 (più info)



ENTROTERRA

AIROLE

10.00-16.00. Caccia ai Tesori Arancioni di Airole: un'occasione gioiosa da condividere con familiari e amici, alla scoperta del questo borgo antico. Ritrovo in Piazza Ss. Filippo e Giacomo (più info su come partecipare a questo link)



CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)

DOLCEACQUA

10.00-18.00. Caccia ai Tesori Arancioni di Dolceacqua: un'occasione gioiosa da condividere con familiari e amici, alla scoperta del questo borgo antico. Ritrovo in Via Patrioti Martiri (più info su come partecipare a questo link)

PIEVE DI TECO

15.00. Lo scrittore e giornalista Marco Vallarino presenta ‘Tigri d’inchiostro’, la sua nuova raccolta pubblicata per Oligo Editore: trenta avvincenti racconti brevi, alcuni dei quali verranno letti sul palco da Eugenio Ripepi. Teatro Salvini, ingresso libero (più info)



PIGNA

9.30-16.30. ‘Da Gouta a Testa d’Alpe’: escursione accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo a Gouta davanti al rifugio oppure alla stazione ferroviaria di Bordighera alle 8.30, info 327 0824866 (più info)



SEBORGA

11.00-14.00. Caccia ai Tesori Arancioni di Seborga: un'occasione gioiosa da condividere con familiari e amici, alla scoperta del questo borgo antico. Ritrovo in piazza Martiri Patrioti. In omaggio ai partecipanti prodotti tipici del territorio (per partecipare iscrivere la propria squadra a questo link)

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2926). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00-17.00. Caccia ai Tesori Arancioni di Triora: un'occasione gioiosa da condividere con familiari e amici, alla scoperta del questo borgo antico. Ritrovo davanti al Museo di Triora (più info su come partecipare a questo link)

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

11.00-18.00. Art en fête: percorso artistico che mette in luce tutti gli artisti del borgo medievale con laboratori di iniziazione artistica per tutta la famiglia, mostre, visite guidate, musica. Città Alta (prima domenica di ogni mese)



MONACO



10.00. 30ª Giornata Europea del Patrimonio Monaco. Porte aperte in vari luoghi della città (consultare il programma a questo link)



18.00. Concerto sinfonico diretto dal M° Alondra de la Parra con il mezzo-soprano Gaëlle Arquez. Musiche di Ravel, De Falla. Auditorium Rainier III (più info)





