Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 29 settembre a domenica 4 ottobre 2026 in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 29 SETTEMBRE



SANREMO



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 18 dicembre)



16.30. Per i ‘Martedì Letterari’, il Prof. Aldo Mola ripercorrerà attraverso il suo saggio dedicato a Giosuè Carducci (BastogiLibri) la poetica di Carducci ma anche la sua esperienza politica + in occasione del bicentenario della nascita di Carlo Collodi (1826-2026) il prof. Mauro Bico presenta ‘Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino’ (Topffer edizioni) con le illustrazioni di Beppe Mecconi. Contiene i saggi ‘Una favola in sogno per raccontare la realtà’ di Francesco De Nicola, ‘Fascino di un ‘piccolo grande libro’’ di Elvio Guagnini e ‘Il lungo viaggio di Pinocchio’ di Marzia Ratti. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero



17.00. Passeggiata alla scoperta della Pigna, della sua storia e dei suoi segreti, accompagnati da Giacomo Mannisi e Anna Blangetti. Il percorso attraversa l’intero centro storico, dalle Rivolte di San Sebastiano ai Giardini Regina Elena, con ritorno attraverso via Romolo Moreno. Durata circa due ore, consigliate scarpe comode. Ritrovo in piazza Cassini. Partecipazione gratuita

IMPERIA

9.30-12.30. Per il 100° compleanno di Confindustria Imperia, visita guidata da Enzo Ferrari alla mostra ‘Passaggi di tempo – Il cambiamento come motore dello sviluppo imprenditoriale del Ponente ligure’, dedicata agli studenti delle scuole medie. Un percorso nella storia dell’industria del Ponente dal 1926 a oggi, attraverso alimentare, florovivaismo, turismo, nautica, costruzioni, Information Technology e altre realtà produttive del territorio. Expo Salso (più info)

VENTIMIGLIA



9.00-16.30. Ultimo giorno della mostra documentaria dal titolo ‘Deo Juvante: il mito Grimaldi nell'estremo Ponente ligure’ a cura dell’Archivio di Stato di Imperia. Sezione di Ventimiglia dell'Archivio di Stato di Imperia, Via Hanbury 12, ingresso libero



10.00. Evento conclusivo del progetto B-Solutions 3.0 ‘Public services for people moving across borders’ dedicato al miglioramento dei servizi pubblici e della mobilità transfrontaliera tra Italia e Francia. Presentazione dei risultati e delle possibili soluzioni per potenziare i collegamenti nell’area di confine, con particolare attenzione alla linea 25 Zestbus Mentone-Tenda. A seguire confronto tra istituzioni e soggetti coinvolti sulle prospettive future della cooperazione transfrontaliera. Forte dell’Annunziata



BORDIGHERA

17.30. Presentazione del libro ‘Da Cavour alla Repubblica’ dello storico Pier Franco Quaglieni, dedicato ai rapporti tra Stato e Chiesa in Italia e al tema della laicità, dal separatismo liberale ai Patti Lateranensi fino alle trasformazioni della società contemporanea. L’autore dialoga con Alberto Guglielmi Manzoni, fondatore della Fondazione L’Uomo e il Pellicano ETS. Ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4, ingresso libero



TAGGIA



14.00-16.00. In occasione della Giornata mondiale del cuore, ATS Liguria aderisce all’(H) Open Week sulle malattie cardiovascolari con un incontro durante il quale il personale sanitario sarà a disposizione dei cittadini per fornire informazioni, effettuare gratuitamente la misurazione dei parametri e compilare la carta di valuta-zione del rischio cardiovascolare. Casa della Comunità di Taggia, presso la stazione ferroviaria, secondo pia-no, via Brigate Partigiane



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra personale di Franco Passalacqua dal titolo ‘Eden’. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60, fino al 24 ottobre, domenica e festivi su appuntamento (più info)



CERVO



10.00-19.15. Prove aperte al pubblico della 5° edizione della Settimana del Canto con esibizione di un coro formato da sole donne dirette dal M° Franziska Welti. Oratorio di Santa Caterina, fino al 1 ottobre (h 10/13-17.45-19.15)



ENTROTERRA

PIGNA



9.40-20.00. ‘Festa patronale di San Michele Arcangelo’: ritrovo al Monumento ai Caduti in corso De Sonnaz; alle 10.00 benedizione del paese e degli abitanti e processione; alle 10.25 Santa Messa solenne nella Chiesa Parrocchiale. Per tutta la giornata tradizionale Fiera di San Michele e, nel pomeriggio, musica con la Banda ‘L’Alpina’ di Pigna. Dalle 20.00, alla tensostruttura del campo sportivo, serata gastronomica con polenta ai funghi, capra e fagioli e altre specialità, seguita da ballo con l’Orchestra Laura Fiori. Prenotazioni entro il 28 settembre ai numeri 338 7555904 o 0184 241016



TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Lumières sur la Lagune’: mostra dedicata alla grande stagione del vedutismo veneziano con circa trenta dipinti di dieci maestri, tra cui sei opere di Canaletto, due di Bernardo Bellotto, tre di Michele Marieschi e tre di Francesco Guardi, oltre a lavori di Giuseppe Bernardino Bison, Francesco Albotto e Giovanni Battista Cimaroli (h 10/13-14/18). Lampronti Gallery, 21 boulevard Princesse Charlotte, ingresso gratuito, fino al 25 novembre (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...





MERCOLEDI’ 30 SETTEMBRE



SANREMO



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 18 dicembre)



16.30. Pomeriggio di giochi e merenda con gli educatori dell’Associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo, nell’ambito del progetto promosso dai Servizi Sociali del Comune a favore dei minori. Iniziativa aperta gratuitamente a bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni. Campetto San Giuseppe. Info 335 5300288.



IMPERIA



14.30-16.30. In occasione della Giornata mondiale del cuore, ATS Liguria aderisce all’(H) Open Week sulle malattie cardiovascolari con un incontro dove il personale sanitario sarà a disposizione dei cittadini per fornire informazioni, effettuare gratuitamente la misurazione dei parametri e compilare la carta di valuta-zione del rischio cardiovascolare. Casa della Comunità di Imperia, Palasalute, piano terra, via Acquarone 9



15.00. ‘Pomeriggio da Grock’: visita accompagnata alla scoperta della dimora, del giardino e della storia dell’artista Grock, a cura degli operatori museali di Solidarietà e Lavoro. Alle 17.00 possibilità di aperitivo all’Hard Grock Café. Museo del Clown – Villa Grock, via Fanny Roncati Carli (visita 4 euro + biglietto d’ingresso; formula ingresso + visita + aperitivo 20 euro; max 20 partecipanti, prenotazione consigliata a questo link; info 340 4956218). Ogni mercoledì e giovedì fino al 15 ottobre



18.00. Ultimo appuntamento della settimana di eventi per il 100° compleanno di Confindustria Imperia, ‘Confindustria Imperia: 100 anni di storia, tra sviluppo e passione’: tavola rotonda coordinata dal giornalista Federico Marchi che ripercorre un secolo di storia dell’associazione e dell’economia locale intrecciandolo con i grandi avvenimenti italiani e internazionali. Expo Salso, ingresso libero (più info)



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra personale di Franco Passalacqua dal titolo ‘Eden’. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60, fino al 24 ottobre, domenica e festivi su appuntamento (più info)



CERVO



10.00-19.15. Prove aperte al pubblico della 5° edizione della Settimana del Canto con esibizione di un coro formato da sole donne dirette dal M° Franziska Welti. Oratorio di Santa Caterina, fino al 1 ottobre (h 10/13-17.45-19.15)

ENTROTERRA

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Lumières sur la Lagune’: mostra dedicata alla grande stagione del vedutismo veneziano con circa trenta dipinti di dieci maestri, tra cui sei opere di Canaletto, due di Bernardo Bellotto, tre di Michele Marieschi e tre di Francesco Guardi, oltre a lavori di Giuseppe Bernardino Bison, Francesco Albotto e Giovanni Battista Cimaroli (h 10/13-14/18). Lampronti Gallery, 21 boulevard Princesse Charlotte, ingresso gratuito, fino al 25 novembre (più info)



14.00-18.00. ‘5ª Festa della Scienza’: pomeriggio gratuito dedicato alla scoperta dell’universo scientifico, rivolto a tutta la famiglia. Istituzioni, associazioni e scienziati propongono esperimenti dal vivo, attività interattive, giochi educativi, quiz, osservazioni e dimostrazioni, con laboratori e iniziative per bambini e adulti. Espace Léo Ferré, Centre Commercial Carrefour, ingresso libero (più info)



19.30. ‘Nuda’: spettacolo dedicato alla poetessa e fotografa milanese Antonia Pozzi (1912-1938), scritto da Chiara Pasetti e liberamente tratto dai suoi testi. Con Lisa Galantini, regia di Alberto Giusta, musiche e scenografia di Valentina Amandolese, voce di Massimo Popolizio. Théâtre des Muses, 45A boulevard du Jardin Exotique. Ingresso gratuito per i soci; per i non soci ingresso e aperitivo di benvenuto 30 euro (info e prenotazioni a questo link)

19.30. ‘Recital di David Kadouch’: concerto pianistico nell’ambito della Grande Saison 2026/2027 dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo. Il pianista David Kadouch propone un programma con musiche di Chopin, Liszt, Ravel, Fauré, Barber, Čajkovskij e Grainger. Auditorium Rainier III (più info)



NICE



20.00. ‘Orlando’: opera in tre atti di Georg Friedrich Händel, su libretto di Carlo Sigismondo Capece tratto dall’‘Orlando furioso’ di Ludovico Ariosto. Direzione musicale di Jean-Christophe Spinosi, regia di Mariame Clément, con Rémy Brès Feuillet nel ruolo di Orlando e l’Orchestre Philharmonique de Nice con la partecipazione dell’Ensemble Matheus. Opéra de Nice, 4/6 rue Saint-François de Paule. Repliche venerdì 2 ottobre alle 20.00, domenica 4 alle 15.00 e martedì 6 alle 20.00. Biglietti da 12 a 94 euro (info e acquisto biglietti a questo link)



GIOVEDI’ 1 OTTOBRE



SANREMO

10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 18 dicembre)



10.00-18.00. ‘Mare, turismo e paesaggio’: mostra fotografica di Eleonora D’Angelo a cura di Laura Tota e Alessandro Villa. Forte di Santa Tecla, fino all’11 ottobre (da giovedì a domenica h 10/13-15/18, venerdì apertura dalle 9.00) (più info)



11.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. ‘Pillole di Salute’: incontro con Antonella Picone, guida ambientale escursionistica G.A.E., sul tema ‘Il nemico del mio nemico è mio amico. Strategie di sopravvivenza’. Iniziativa organizzata dall’Associazione Cuore in Movimento in collaborazione con Coop Sanremo nell’ambito di ‘Incontri, territorio, cooperazione, cultura’. Sala Punto d’Incontro Coop, corso Matuzia, primo piano con ingresso adiacente al supermercato, ingresso libero



17.00-19.00. ‘Funamboli’, laboratorio per giovani dai 14 ai 18 anni con il linguaggio del teatro, condotto da Daniel Delministro. Tutti i giovedì fino al 17 dicembre, per un totale di 12 incontri. Sede di Talea, Parco di Villa Ormond, info WhatsApp 333 377 2260



17.30. ‘Heart of Gaza’: apertura della mostra con 40 disegni realizzati dai bambini di Deir-Al-Balah, nella Striscia di Gaza, nell’ambito del progetto internazionale nato dalla Tenda degli Artisti creata da Mohammed Timraz e Féile Butler. A seguire, presentazione del libro ‘Nicaragua Fuoco e Poesia’ di Roberto Vallepiano, viaggio letterario nel cuore del Centroamerica. Dialoga con l’autore Roberto Masuello. Sede dell’Associazione Culturale ‘La Città Invisibile’, via Pietro Agosti 21. Mostra visitabile fino al 18 ottobre, tutti i giorni dalle 16.30 alle 20



21.00. Per la rassegna ‘Musica nelle Chiese’, concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo con musiche di Luigi Boccherini, ‘Concerto n. 7 per violoncello’, e Joseph Haydn, Sinfonia n. 101 ‘L’Orologio’. Violoncello Milo Ferrazzini, direttore Damiano Tognetti. Santuario N.S. Assunta della Costa, ingresso gratuito fino a esaurimento posti



IMPERIA



10.00-13.00. Mostra personale di Lorena Barros ‘Il segreto della vita. Tra la materia, la memoria e la luce’: progetto espositivo che parte dalla convinzione che il senso dell'esistenza non si trovi in un'unica verità, bensì nella somma di esperienze, emozioni, legami e trasformazioni che compongono il percorso umano. MACI – Villa Faravelli, viale Matteotti 151, fino al 18 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



10.00-18.30. ‘L’Arte di Accogliere’: mostra con opere di celebri pittori reinterpretate dagli alunni dell’I.C. Sauro nell’ambito di un progetto dedicato alla creatività, alla conoscenza del linguaggio artistico, all’inclusione e alla valorizzazione della bellezza. Esposizione realizzata dagli alunni con le insegnanti dei plessi di via Gibelli e Borgo San Moro. Plesso di Borgo San Moro (h 10/12-16.30/18.30). La mostra è visitabile anche martedì 6 ottobre negli stessi orari



15.00. ‘Pomeriggio da Grock’: visita accompagnata alla scoperta della dimora, del giardino e della storia dell’artista Grock, a cura degli operatori museali di Solidarietà e Lavoro. Alle 17.00 possibilità di aperitivo all’Hard Grock Café. Museo del Clown – Villa Grock, via Fanny Roncati Carli (visita 4 euro + biglietto d’ingresso; formula ingresso + visita + aperitivo 20 euro; max 20 partecipanti, prenotazione consigliata a questo link; info 340 4956218). Ogni mercoledì e giovedì fino al 15 ottobre



VENTIMIGLIA



10.00-13.00. In occasione della Giornata mondiale del cuore, ATS Liguria aderisce all’(H) Open Week sulle malattie cardiovascolari con un incontro dove il personale sanitario sarà a disposizione dei cittadini per fornire informazioni, effettuare gratuitamente la misurazione dei parametri e compilare la carta di valuta-zione del rischio cardiovascolare. Casa della Comunità di Ventimiglia, via San Secondo 22



BORDIGHERA



16.30. Presentazione del romanzo ‘La commedia di Penelope fuori dal selfie’ di Paola Moroni, pubblicato da PAV Edizioni nella collana ‘Storie di vita’. Un viaggio letterario tra modernità virtuale, mito e riscatto reale, con la possibilità di dialogare con l’autrice e approfondire i temi dell’opera. Biblioteca Civica Internazionale, via Romana 52, ingresso libero

21.00. ‘Giocare è una cosa seria! Chi dice che giocano solo i bambini?’: nuovo appuntamento con il Laboratorio dell’Autostima dello Sportello di Aiuto e Ascolto Noi4You. La dott.ssa Tecla Magliano affronta il tema del gioco e della sua importanza a tutte le età come strumento di benessere, piacere e coltivazione delle proprie passioni. A seguire dibattito e confronto con i partecipanti. Sede dello Sportello Noi4You, via Firenze 1, partecipazione libera



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra personale di Franco Passalacqua dal titolo ‘Eden’. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60, fino al 24 ottobre, domenica e festivi su appuntamento (più info)



CERVO



10.00-19.15. Prove aperte al pubblico della 5° edizione della Settimana del Canto con esibizione di un coro formato da sole donne dirette dal M° Franziska Welti. Oratorio di Santa Caterina, fino al 1 ottobre (h 10/13-17.45-19.15)



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 31 marzo 2027, h 14.30/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Lumières sur la Lagune’: mostra dedicata alla grande stagione del vedutismo veneziano con circa trenta dipinti di dieci maestri, tra cui sei opere di Canaletto, due di Bernardo Bellotto, tre di Michele Marieschi e tre di Francesco Guardi, oltre a lavori di Giuseppe Bernardino Bison, Francesco Albotto e Giovanni Battista Cimaroli (h 10/13-14/18). Lampronti Gallery, 21 boulevard Princesse Charlotte, ingresso gratuito, fino al 25 novembre (più info)





VENERDI’ 2 OTTOBRE



SANREMO



9.00-18.00. ‘Mare, turismo e paesaggio’: mostra fotografica di Eleonora D’Angelo a cura di Laura Tota e Alessandro Villa. Forte di Santa Tecla, fino all’11 ottobre (da giovedì a domenica h 10/13-15/18, venerdì apertura dalle 9.00) (più info)



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 18 dicembre)



10.00-20.00. ‘Challenge Sanremo 2026’: apertura della distribuzione di pettorali e pacchi gara e dell’Area Expo della quinta edizione della manifestazione internazionale di triathlon. Portosole Portosole (più info)

12.00. Per ‘Challenge Sanremo 2026’, ‘Sulle strade della Milano-Sanremo’: pedalata in compagnia di Nicolò Bonifazio, ex ciclista professionista, alla scoperta delle celebri salite della Cipressa e del Poggio. Partenza da Portosole (più info)



16.00-20.00. ‘Heart of Gaza’: mostra con 40 disegni realizzati dai bambini di Deir-Al-Balah, nella Striscia di Gaza, nell’ambito del progetto internazionale nato dalla Tenda degli Artisti creata da Mohammed Timraz e Féile Butler . Sede dell’Associazione Culturale ‘La Città Invisibile’, via Pietro Agosti 21, fino al 18 ottobre



17.00. Inaugurazione della nuova palestra di arrampicata di ALA Sanremo – Associazione Ligure Arrampicata, realizzata all’interno del campo di atletica di Pian di Poma. Alle 17.30 taglio del nastro, seguito dall’Open Day con prove gratuite di arrampicata per bambini e ragazzi e possibilità di conoscere gli istruttori e i corsi dedicati alle scuole elementari e medie in partenza nelle prossime settimane

17.30. Per ‘Challenge Sanremo 2026’, ‘Dual Career Studente-Atleta’: tavola rotonda dedicata al percorso che permette di conciliare studio e attività sportiva agonistica, con la partecipazione di sportivi di rilevanza nazionale e autorità locali. Portosole (più info)



11.00 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



12.00. Per ‘Challenge Sanremo 2026’, ‘Sulle strade della Milano-Sanremo’: pedalata in compagnia di Nicolò Bonifazio, ex ciclista professionista, alla scoperta delle celebri salite della Cipressa e del Poggio. Partenza da Portosole (più info)

17.30. Per ‘Challenge Sanremo 2026’, ‘Dual Career Studente-Atleta’: tavola rotonda dedicata al percorso che permette di conciliare studio e attività sportiva agonistica, con la partecipazione di sportivi di rilevanza nazionale e autorità locali. Portosole (più info)



18.00. ‘Trans-locare’: presentazione del libro di Raffaella Grasso (Bonaccorso Editore), con prefazione del sindaco Alessandro Mager. Un viaggio tra cambiamento, memoria e ricerca di un nuovo modo di abitare luoghi e relazioni, ispirato al trasferimento dell’autrice da Roma a Sanremo. Intermezzi musicali a cura della Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori ‘Note Libere’. Al termine firma-copie con l’autrice. Presente l’assessore alla Cultura Enza Dedali. Spazio di piazza Cassini 10/11



21.00. Giuseppe Giacobazzi porta in scena Osteria Giacobazzi: insieme ad Andrea Vasumi, alla musica de iMasa e con Margherita nel ruolo della ‘cameriera canterina’, il comico romagnolo trasforma il palcoscenico in una vera osteria fatta di racconti, improvvisazione, musica e risate. Teatro Ariston, ciglietti a partire da 33,50 euro (info e prenotazioni)

21.00. Per la rassegna ‘Musica nelle Chiese’, concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo con musiche di Luigi Boccherini, ‘Concerto n. 7 per violoncello’, e Joseph Haydn, Sinfonia n. 101 ‘L’Orologio’. Violoncello Milo Ferrazzini, direttore Damiano Tognetti. Chiesa di San Sebastiano, frazione Coldirodi, ingresso gratuito fino a esaurimento posti



IMPERIA



10.00-13.00. Mostra personale di Lorena Barros ‘Il segreto della vita. Tra la materia, la memoria e la luce’: progetto espositivo che parte dalla convinzione che il senso dell'esistenza non si trovi in un'unica verità, bensì nella somma di esperienze, emozioni, legami e trasformazioni che compongono il percorso umano. MACI – Villa Faravelli, viale Matteotti 151, fino al 18 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



17.00. ‘Il nuovo disordine mondiale’: incontro con il professor Sandro Mezzadra dell’Università di Bologna, appuntamento inaugurale di ‘Tempi Presenti’, ciclo di 15 conferenze promosso dall’Associazione Culturale ‘Michele De Tommaso’ per approfondire e comprendere la complessità del mondo contemporaneo, dalla geopolitica alla sociologia, dalla letteratura alla scienza. Biblioteca Civica ‘L. Lagorio’, ingresso libero



TAGGIA ARMA



21.00. Per la rassegna ‘Di Libro in Libro’, il giornalista romano Franco Fracassi presenta il suo libro ‘7 ottobre l'inganno’ (Fracassi editore). Evento a cura dell’associazione ‘Gente Comune’. Villa Boselli, ingresso libero



SAN LORENZO AL MARE



15.30. Festa dei Nonni: tombolata speciale nonni/nipoti con rinfresco offerto dalla Pro Loco con la partecipazione dell' UNICEF con la campagna ‘Un Ulivo per vederli crescere’. Sala comunale Lucia Joyce in via Roma 2



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra personale di Franco Passalacqua dal titolo ‘Eden’. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60, fino al 24 ottobre, domenica e festivi su appuntamento (più info)



CERVO

18.00. Concerto finale della 5° edizione della Settimana del Canto con esibizione di coro formato da sole donne dirette dal M° Franziska Welti con canti tradizionali (profani e sacri) da tutto il mondo tra cui Finlandia, Francia, Georgia, Italia, Portogallo, Sudafrica e Svizzera. Si aggiungeranno anche composizioni di Casanova, Plaza, Rameau e altri.Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 31 marzo 2027, h 14.30/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00-18.00. ‘Lumières sur la Lagune’: mostra dedicata alla grande stagione del vedutismo veneziano con circa trenta dipinti di dieci maestri, tra cui sei opere di Canaletto, due di Bernardo Bellotto, tre di Michele Marieschi e tre di Francesco Guardi, oltre a lavori di Giuseppe Bernardino Bison, Francesco Albotto e Giovanni Battista Cimaroli (h 10/13-14/18). Lampronti Gallery, 21 boulevard Princesse Charlotte, ingresso gratuito, fino al 25 novembre (più info)



11.30. Visita di Stato del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella nel Principato di Monaco: arrivo al Palais Princier e accoglienza da parte delle LL.AA.SS. il Principe e la Principessa di Monaco, seguita dalla cerimonia militare. Alle 11.45 conferenza stampa, alle 12.15 scambio dei doni, alle 12.20 fotografie ufficiali e alle 12.25 scambio delle decorazioni. Palais Princier

18.30. Nell’ambito della visita di Stato del Presidente Sergio Mattarella, concerto del soprano Cecilia Bartoli. Opéra de Monte-Carlo

20.45. Visita di Stato del Presidente Sergio Mattarella: cena di Stato alla presenza delle LL.AA.SS. il Principe e la Principessa di Monaco. Cour d’Honneur del Palais Princier



NICE



20.00. ‘Orlando’: opera in tre atti di Georg Friedrich Händel, su libretto di Carlo Sigismondo Capece tratto dall’‘Orlando furioso’ di Ludovico Ariosto. Direzione musicale di Jean-Christophe Spinosi, regia di Mariame Clément, con Rémy Brès Feuillet nel ruolo di Orlando e l’Orchestre Philharmonique de Nice con la partecipazione dell’Ensemble Matheus. Opéra de Nice, 4/6 rue Saint-François de Paule. Repliche domenica 4 alle 15.00 e martedì 6 alle 20.00. Biglietti da 12 a 94 euro (info e acquisto biglietti a questo link)



SABATO 3 OTTOBRE



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)



9.30. ‘Dalla terra al fuoco – Laboratorio di terracotta’: passeggiata ai luoghi delle antiche fornaci di Sanremo con la guida di Marco Macchi, prima fase del percorso collettivo guidato dall’artista Juan Esteban Sandoval. Percorso di circa 4 km con 200 metri di dislivello; richiesti abbigliamento e calzature adeguati. Ritrovo davanti al Museo Civico di Piazza Nota. Massimo 30 partecipanti. Laboratorio gratuito, prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti: tel. 333 3787365 (lun-ven 9.00-13.00) o cultura@comune.sanremo.im.it



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 18 dicembre)



10.00-18.00. ‘Mare, turismo e paesaggio’: mostra fotografica di Eleonora D’Angelo a cura di Laura Tota e Alessandro Villa. Forte di Santa Tecla, fino all’11 ottobre (da giovedì a domenica h 10/13-15/18, venerdì apertura dalle 9.00) (più info)



10.00. ‘Challenge Sanremo – Gare Giovanili’: apertura della Zona Cambio per le categorie Youth e Junior dalle 10.00 alle 10.25; alle 10.30 partenza Junior, Youth A e B maschile e alle 11.00 Junior, Youth A e B femminile. Dalle 12.00 alle 12.25 apertura della Zona Cambio Kids; partenze alle 12.30 Ragazzi maschile, 12.35 Ragazzi femminile, 13.05 Esordienti maschile, 13.10 Esordienti femminile, 14.35 Cuccioli maschile, 14.40 Cuccioli femminile e 15.00 Mini Cuccioli maschile e femminile. Premiazioni alle 15.30. Portosole (più info)



11.00 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.00. Per ‘Challenge Sanremo’, ‘Nuota Corri’: apertura della Zona Cambio fino alle 16.25; alle 16.30 partenza delle gare maschile e femminile e alle 18.00 premiazioni. Portosole (più info)



16.00-20.00. ‘Heart of Gaza’: mostra con 40 disegni realizzati dai bambini di Deir-Al-Balah, nella Striscia di Gaza, nell’ambito del progetto internazionale nato dalla Tenda degli Artisti creata da Mohammed Timraz e Féile Butler . Sede dell’Associazione Culturale ‘La Città Invisibile’, via Pietro Agosti 21, fino al 18 ottobre

21.00. ‘Rudy Smaila’: serata di musica e spettacolo con il poliedrico musicista e showman, tra grandi classici italiani e internazionali, ironia, racconti, improvvisazione e coinvolgimento del pubblico. Produzione artistica Live Show Productions. Roof Garden del Casinò, info e prenotazioni 388 2448828



IMPERIA

10.00-18.00. Mostra personale di Lorena Barros ‘Il segreto della vita. Tra la materia, la memoria e la luce’: progetto espositivo che parte dalla convinzione che il senso dell'esistenza non si trovi in un'unica verità, bensì nella somma di esperienze, emozioni, legami e trasformazioni che compongono il percorso umano. MACI – Villa Faravelli, viale Matteotti 151, fino al 18 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



16.00. ‘Triquadro’: spettacolo del Teatro dell’Attrito dedicato al tema dell’infanzia e ispirato alle opere del maestro Italo Cammarata. Appuntamento inaugurale della rassegna invernale 2026/27, nell’ambito di ‘Starci’, festa delle associazioni e del volontariato organizzata da Arci Provinciale. Area ex Salso, calata Anselmi 2, Marina di Porto Maurizio. Ingresso libero



21.00. ‘Superbiris 3000 – L’improbabile ricerca del Prof. Arturo Saponaro’: spettacolo teatrale di bolle di sapone e clownerie per un attore, con Billy Bolla, nell’ambito della rassegna ‘Teatro in famiglia alle OP’. Regia di Badde Visconti, da un’idea di Alessandro Martignoni. Teatro delle Opere Parrocchiali, via Verdi 14. Offerta libera con contributo minimo di 10 euro. Prenotazione gradita al 375 8311212



VENTIMIGLIA

16.00. ‘San Francesco d’Assisi raccontato da Dante’: incontro nell’ambito delle celebrazioni per l’Ottavo Centenario della morte di San Francesco. Introduzione di Micaela Anceresi, referente della Biblioteca, e saluti istituzionali del sindaco Flavio Di Muro. Pierfrancesco Musacchio illustra il Canto XI del Paradiso, seguito dalla lettura del canto a cura dell’attrice Agata Nerelli. Biblioteca Civica Aprosiana, via Bassi, ingresso libero



BORDIGHERA



15.00. ‘Il Borgo a scacchi – tra Re, Regine, Cavalli e Calici’: scacchiere libere per sfide e gioco aperto a tutti e, per i bambini, scacchiera gigante a disposizione. Alle 18 grande simultanea su 25 scacchiere con il Maestro Internazionale Damir Levacic. Vie e piazze della città Alta, partecipazione gratuita, anche domani



SANTO STEFANO AL MARE

21.00. Per la rassegna ‘Autunno Culturale’, conferenza ‘L’origine dell’amore’ con il professor Francesco Schianchi. Sala consiliare della torre ennagonale, ingresso libero



DIANO MARINA



10.00. ‘Sportivamente – Feel the Move’: seconda edizione della Festa dello Sport che trasforma il centro cittadino e il lungomare in un grande villaggio sportivo all’aperto, con stand delle associazioni, prove aperte al pubblico, tornei, esibizioni, dimostrazioni e laboratori per adulti e bambini. Numerose le discipline di terra e di mare, dal basket al tennis, dal padel alla vela, SUP, surf, nuoto e pallanuoto. In serata DJ set. Centro cittadino e lungomare, anche domani, ingresso libero (il programma a questo link)



16.00-19.00. Mostra personale di Franco Passalacqua dal titolo ‘Eden’. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60, fino al 24 ottobre, domenica e festivi su appuntamento (più info)



ENTROTERRA

CASTEL VITTORIO

19.30. ‘A Cena con le Stelle - Il cielo tra estate e autunno’: cena dalle ore 19.30 + osservazioni guidate dalle ore 21.00 con possibilità di portare il proprio telescopio per usarlo insieme e avere suggerimenti e consigli. Serata a oltre 1000 metri di quota sul suggestivo ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)

COSTARAINERA

9.00-12.00. Corso di cucito a cura di Gocce di Natura APS (anche il 10, 17 e 24 ottobre). Parco Novaro, info 351 9104008



DOLCEACQUA

22.00. ‘Ghost Tour Dolceacqua’: percorso notturno dal Ponte Vecchio attraverso i carrugi della Téra, il nucleo più antico del borgo, fino all’ingresso notturno nel Castello dei Doria. Un viaggio tra lotte di potere, pestilenze, superstizioni e processi per stregoneria, con incursioni nel mondo della medicina antica, dell’alchimia e della magia naturale. Partenza davanti al Ponte Vecchio (info e prenotazioni a questo link)



TRIORA

9.00. 3° Realdo Triathlon Memorial Piergiacomo Saldo (Pier) e Gianni Lanteri Lianò (Gianò): competizione goliardica a coppie (calcio balilla, petanque e bocce quadr) + musica dal pomeriggio. Frazione Realdo



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 31 marzo 2027, h 14.30/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00-13.00. ‘Lumières sur la Lagune’: mostra dedicata alla grande stagione del vedutismo veneziano con circa trenta dipinti di dieci maestri, tra cui sei opere di Canaletto, due di Bernardo Bellotto, tre di Michele Marieschi e tre di Francesco Guardi, oltre a lavori di Giuseppe Bernardino Bison, Francesco Albotto e Giovanni Battista Cimaroli. Lampronti Gallery, 21 boulevard Princesse Charlotte, ingresso gratuito, fino al 25 novembre (più info)



10.35. Seconda giornata della visita di Stato del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella nel Principato: visita al Museo Oceanografico di Monaco accompagnato dal Sovrano

11.35. Momento conclusivo della visita di Stato del Presidente Sergio Mattarella: il Sovrano e il Capo dello Stato italiano pronunciano alcune parole davanti ai giornalisti. A seguire conclusione del programma ufficiale della visita nel Principato



18.00. ‘Kaleïdo – Concert Rock’: concerto rock proposto nell’ambito della programmazione culturale del Principato di Monaco, con la formazione Kaleïdo. Auditorium Rainier III (più info)



NICE



14.30 e 20.00. ‘Monster Trucks & Cascades – Danglade Show Hells Drivers’: spettacolo adrenalinico con Monster Truck e acrobazie automobilistiche, rivolto a grandi e bambini. Al termine possibilità per il pubblico di avvicinarsi ai veicoli. MIN de Nice, 19 boulevard du Mercantour. Biglietti da 12 a 18 euro, acquistabili esclusivamente sul posto senza prenotazione; biglietteria aperta due ore prima dello spettacolo



19.00. Giornata inaugurale del ‘Festival Happy Inde’: Nizza diventa punto d'incontro tra la cultura francese e indiana, attraverso una programmazione dedicata al Rajasthan che sarà raccontato attraverso musica, danza, moda e sport. Stockfish, Av. François Mitterrand 5, fino al 10 ottobre (il programma a questo link)

21.00. ‘Tempête Mentale’: spettacolo di mentalismo di Patrick Martin che esplora le sorprendenti capacità della mente umana attraverso lettura del pensiero, previsioni, coincidenze e interazioni con il pubblico, in un viaggio tra illusione e realtà. Théâtre l’Alphabet, 19 rue Delille. Biglietto 11,95 euro (info e prenotazioni)



DOMENICA 4 OTTOBRE



SANREMO

7.00. ‘Challenge Sanremo – Distanza Media’: apertura della Zona Cambio dalle 7.00 alle 8.40; alle 8.45 Inno di Mameli, alle 9.00 partenza della gara maschile, Paratriathlon e AquaBike e alle 9.05 partenza della gara femminile, Staffette e AquaBike. Zona Cambio a Portosole e partenze dalla Spiaggia dell’Antenna (più info)



8.00. Escursione del CAI Sanremo ‘Alpi Liguri’ a Polenta e Salsiccia: ritrovo alla vecchia stazione ferroviaria di Sanremo e trasferimento a Monesi, con partenza dell’escursione alle 9.40. Percorso di 8 km A/R, dislivello 600 metri, difficoltà E. Alle 12 ritrovo per il pranzo al Rifugio Sanremo. Partecipazione aperta a soci e non soci. Prenotazioni entro mercoledì 30 settembre a Giacomo Bellini, tel. 339 1331162

8.30. ‘Challenge Sanremo – Triathlon Sprint’: apertura della Zona Cambio dalle 8.30 alle 9.45; alle 10.00 partenza della gara maschile, alle 10.02 della gara femminile e alle 10.03 del Paratriathlon. Portosole (più info)



9.30. ‘Dalla terra al fuoco – Laboratorio di terracotta’: preparazione delle argille raccolte, seconda fase del percorso collettivo guidato dall’artista Juan Esteban Sandoval per riscoprire Sanremo e realizzare manufatti unici e condivisi. Ritrovo davanti al Museo Civico di Piazza Nota. Richiesto abbigliamento adeguato. Massimo 18 partecipanti. Laboratorio gratuito, prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti: tel. 333 3787365 (lun-ven 9.00-13.00) o cultura@comune.sanremo.im.it



10.00-18.00. ‘Mare, turismo e paesaggio’: mostra fotografica di Eleonora D’Angelo a cura di Laura Tota e Alessandro Villa. Forte di Santa Tecla, fino all’11 ottobre (da giovedì a domenica h 10/13-15/18, venerdì apertura dalle 9.00) (più info)



13.00-17.30. ‘Pasta Party’ del Challenge Sanremo 2026 + Triathlon Sprint’: cerimonia di premiazione alle h 14 + ‘Middle Distance’: cerimonia conclusiva di premiazione e consegna degli slot per ‘The Championship’ (h 17.30). Portosole (più info)



16.00-20.00. ‘Heart of Gaza’: mostra con 40 disegni realizzati dai bambini di Deir-Al-Balah, nella Striscia di Gaza, nell’ambito del progetto internazionale nato dalla Tenda degli Artisti creata da Mohammed Timraz e Féile Butler . Sede dell’Associazione Culturale ‘La Città Invisibile’, via Pietro Agosti 21, fino al 18 ottobre



16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 18 dicembre)



16.00. ‘Saluti da’: laboratorio creativo per bambini e famiglie a cura di Roberta Di Marco, nell’ambito di ‘TECLA – Esperienze creative al Forte’. Forte di Santa Tecla. Costo 10 euro a bambino, ingresso gratuito per il primo accompagnatore; secondo accompagnatore secondo le tariffe previste. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti al 333 7805551



17.00. ‘Finalisti in Concerto’: concerto conclusivo della settima edizione di RPM Sanremo – Russian Piano Music International Competition, con l’esibizione dei finalisti accompagnati dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta da Simon Pavlov. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquiesto biglietti a questo link)

17.15. ‘Festa della Madonna del Rosario’: solenne processione con la statua della Madonna Regina del Santo Rosario, co-patrona per voto della città dal 1731. A seguire, alle 18.15, Solenne Pontificale presieduto dal vescovo di Ventimiglia-Sanremo, S.E. Mons. Antonio Suetta, con la partecipazione del clero cittadino. Concattedrale di San Siro



IMPERIA



11.00 & 15.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: visite accompagnate per scoprire la dimora del celebre artista Grock e il suo suggestivo parco. Villa Grock, via Fanny Roncati, info 340 4956218 (più info)

14.00-18.00. Mostra personale di Lorena Barros ‘Il segreto della vita. Tra la materia, la memoria e la luce’: progetto espositivo che parte dalla convinzione che il senso dell'esistenza non si trovi in un'unica verità, bensì nella somma di esperienze, emozioni, legami e trasformazioni che compongono il percorso umano. MACI – Villa Faravelli, viale Matteotti 151, fino al 18 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



17.00. ‘Sagra della Lotta Antispecista’: incontro organizzato dalla sede LAV di Imperia con presentazione delle attività dell’associazione, banchetto informativo, testimonianze e momento conviviale con buffet. Partecipa un biologo con esperienza nella convivenza con gli animali selvatici. Piazza Marello 4, zona Cappuccini-Fondura. Info lav.imperia@lav.it, 388 4410314



17.15. ‘Prosit Arcimatto Gioan Brera’: spettacolo scritto da Ivano Malcotti e interpretato da Mirco Bonomi, dedicato alla figura di Gianni Brera, immaginato in purgatorio mentre ripercorre episodi, incontri e ricordi della propria vita, tra la Bassa Padana, il calcio e personaggi come Beppe Viola e Nereo Rocco. Teatro dell’Attrito, via Bartolomeo Bossi. Info e prenotazioni 329 4955513

BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



8.00. ‘Per rivedere... sulle strade del “Sanremo”’ (2ª edizione) raduno di auto storiche e non solo, organizzato dal Lions Club Ventimiglia con Leo Club Ventimiglia Bordighera e Valli: esposizione delle vetture e colazione al Porto Cala del Forte fino alle 9.15 + alle 9.30 partenza con percorso Perinaldo, San Romolo e Sanremo. Arrivo alle 11.00 a The Mall Sanremo per aperitivo e shopping + alle 12.15 partenza per il Grand Hotel del Mare di Bordighera con pranzo alle 13.30, premiazione delle auto e lotteria. Il ricavato a favore della Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones di Genova. Possibilità di partecipare anche senza auto raggiungendo direttamente il Grand Hotel del Mare, info: Luciano 349 3609901, Cristina 349 3636253



9.15. ‘Il Borgo a scacchi – 1° Memorial Rapid Pierluigi Ruffini’: chiusura iscrizioni, presenza e sorteggio; alle 9.30 inizio del primo turno. Torneo su 6 turni con sistema svizzero. Nei locali del borgo social table, degustazioni, food & drink. Vie e piazze della città alta, info 338 4706130, 392 9779409, 388 0935081



10.30. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



OSPEDALETTI

20.30. Occhi su Saturno, serata dedicata al più bello tra i pianeti: Saturno in queste notti nelle migliori condizioni di visibilità dell'anno. Ciclabile di fronte a ‘la Piccola’ ex-scalo merci, partecipazione libera



DIANO MARINA



10.00. ‘Sportivamente – Feel the Move’: seconda e ultima giornata della Festa dello Sport con stand delle associazioni, attività, tornei, dimostrazioni, prove delle diverse discipline e iniziative per grandi e piccoli nel centro cittadino e sul lungomare. Alle 16.00 premiazione sul palco dei partecipanti alla classifica delle attività. Centro cittadino e lungomare, ingresso libero (il programma a questo link)



CERVO

16.30. ‘Cervo, un mosaico fra mare e cielo’: ristampa e presentazione del libro dedicato al borgo. Ugo Quarello e Stefano Bagnasacco presentano inoltre il documentario ‘Cervo: borgo dei poeti e dei pittori’. Oratorio Santa Caterina, ingresso libero



ENTROTERRA

AIROLE

10.00-15.30. ‘Caccia ai Tesori Arancioni’: avventura tra enigmi, storia, arte e curiosità alla scoperta del borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, con percorso della durata di circa un’ora. Squadre fino a 6 partecipanti. Durante la giornata mercatino di artigianato e prodotti tipici, accensione dell’antico forno comunale e laboratorio per bambini dedicato alla lavorazione della cera d’ape nera del Ponente ligure. Ritrovo al gazebo in piazza Santi Giacomo e Filippo. Ritrovo in Piazza Ss. Filippo e Giacomo, posti limitati (iscrizioni e informazioni sul sito del Touring Club Italiano)

CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)



DIANO CASTELLO

15.00-18.00. ‘Caccia ai Tesori Arancioni’: percorso tra enigmi, storia, arte e curiosità alla scoperta del borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. L’esperienza dura circa un’ora e mezza e prevede anche l’apertura delle chiese e la visita alla chiesa di Santa Maria degli Angeli e al Convento Francescano. Ritrovo all’Ufficio Turistico IAT in via Meloria. Squadre fino a 6 partecipanti (iscrizione online a questo link), posti limitati



ISOLABONA

12.30. ‘Castagnata d’autunno’: tradizionale appuntamento organizzato dalla Pro Loco APS di Isolabona in collaborazione con l’Associazione Alpini Val Nervia. Nel menù trippe e fagioli, polenta con salsiccia o formaggio, castagne e dolce, accompagnati dalla birra artigianale del Birrificio della Contea. Musica e animazione con DJ Michele Trifirò. Area festeggiamenti ‘Sotto i tigli’. Prenotazione obbligatoria, posti limitati. Info e prenotazioni solo WhatsApp 338 1665830

SEBORGA

11.00-16.00. ‘Caccia ai Tesori Arancioni’: percorso di circa due ore tra enigmi, storia, arte e curiosità alla scoperta del borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. Tra le attività collaterali, visita all’Antica Zecca e, per i bambini, laboratorio d’autunno con materiali naturali, giochi, manufatti e libri (h 11/13-14/16). Ritrovo in piazza Martiri/Anfiteatro. Squadre fino a 6 partecipanti (iscrizioni a questo link)

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 31 marzo 2027, h 14.30/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



15.00-18.00. ‘Caccia ai Tesori Arancioni’: percorso tra storia, enigmi, arte e curiosità alla scoperta del borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. L’esperienza dura circa un’ora e mezza e si svolge a piedi nel centro storico. Ritrovo al Museo Civico e diffuso di Triora, in piazza Tommaso Beato Reggio, per il ritiro degli indizi. Squadre fino a 6 partecipanti (iscrizione a questo link)



FRANCIA

MONACO

18.00. Concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, nell’ambito della ‘Grande Saison’ 2026/2027, diretto da Marek Janowski e interamente dedicato alla musica di Anton Bruckner. Grimaldi Forum Monaco (più info)



NICE



13.00-19.30. ‘Festival Happy Inde’: Nizza diventa punto d'incontro tra la cultura francese e indiana, attraverso una programmazione dedicata al Rajasthan che sarà raccontato attraverso musica, danza, moda e sport. Luoghi vari, fino al 10 ottobre (il programma a questo link)



14.30. ‘Monster Trucks & Cascades – Danglade Show Hells Drivers’: spettacolo adrenalinico con Monster Truck e acrobazie automobilistiche, rivolto a grandi e bambini. Al termine possibilità per il pubblico di avvicinarsi ai veicoli. MIN de Nice, 19 boulevard du Mercantour. Biglietti da 12 a 18 euro, acquistabili esclusivamente sul posto senza prenotazione; biglietteria aperta due ore prima dello spettacolo



15.00. ‘Orlando’: opera in tre atti di Georg Friedrich Händel, su libretto di Carlo Sigismondo Capece tratto dall’‘Orlando furioso’ di Ludovico Ariosto. Direzione musicale di Jean-Christophe Spinosi, regia di Mariame Clément, con Rémy Brès Feuillet nel ruolo di Orlando e l’Orchestre Philharmonique de Nice con la partecipazione dell’Ensemble Matheus. Opéra de Nice, 4/6 rue Saint-François de Paule. Replica martedì 6 alle 20.00. Biglietti da 12 a 94 euro (info e acquisto biglietti a questo link)





Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate