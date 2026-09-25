Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 25 a domenica 27 settembre 2026 in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 25 SETTEMBRE



SANREMO



9.00-18.00. ‘Mare, turismo e paesaggio’: mostra fotografica di Eleonora D’Angelo a cura di Laura Tota e Alessandro Villa. Forte di Santa Tecla, fino all’11 ottobre (da giovedì a domenica h 10/13-15/18, venerdì apertura dalle 9.00) (più info)



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 18 dicembre)



10.00. ‘Taiji Quan – Una nuova coscienza del movimento’: manifestazione dedicata al Taiji Quan, organizzata dall’Accademia Karate ASD e in programma fino a domenica 27 settembre. Padiglione Ormond, Villa Ormond, corso Felice Cavallotti 113



11.00 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



11.00. Per ‘Soleá 2026 – Festival di lettere e arti sceniche’, proiezione di ‘Mississippi Grind’, film di Anna Boden e Ryan Fleck con Ryan Reynolds e Ben Mendelsohn. Cinema Ariston Ritz, via Matteotti 212 (ingresso 5 euro)

11.00. Per ‘Soleá 2026 – Festival di lettere e arti sceniche’, ‘Dietro le quinte dell’azzardo’: visita guidata alla scoperta di segreti, aneddoti e luoghi meno conosciuti del Casinò di Sanremo, accompagnati da Mauro Laura, ex croupier e promotore culturale. Casinò Municipale, corso Inglesi 18 (partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria)



12.00. Atto conclusivo del percorso dedicato alla sensibilizzazione sulla disabilità e all’abbattimento delle barriere architettoniche con la posa della rampa all’ingresso del Museo Civico, alla presenza delle autorità. Museo Civico, piazza Alberto Nota 2

21.00. Per ‘Soleá 2026 – Festival di lettere e arti sceniche’, ‘INRI – Echi landolfiani tra sacro e quotidiano’: spettacolo di teatro-danza liberamente ispirato al racconto ‘Le due zittelle’ di Tommaso Landolfi, con Chiara Guglielmi e Stefano Mazzotta, drammaturgia di Fabio Chiriatti, produzione Zerogrammi. Teatro del Casinò (ingresso libero fino a esaurimento posti)



IMPERIA



10.00-13.00. Mostra personale di Lorena Barros ‘Il segreto della vita. Tra la materia, la memoria e la luce’: progetto espositivo che parte dalla convinzione che il senso dell'esistenza non si trovi in un'unica verità, bensì nella somma di esperienze, emozioni, legami e trasformazioni che compongono il percorso umano. MACI – Villa Faravelli, viale Matteotti 151, fino al 18 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



11.00-24.00. 'Comics and Games': manifestazione dedicata al mondo dei fumetti, cosplay, gaming e cultura pop con tornei, giochi da tavolo e di ruolo, modellismo, miniature, softair, lasergame, contest cosplay, incontri e conferenze, con aree e attività diffuse tra vie e piazze del centro. Via XX Settembre, Via Cascione Area Pedonale, Piazza Mameli, Piazza Roma, fino al 27 settembre (più info)



17.00. Settimana di eventi per il 100° compleanno di Confindustria Imperia: assemblea Generale con lectio di Beppe Severgnini (editorialista e saggista). A seguire inaugurazione mostra a cura di Fabrizio Pepino (Autorivari) ‘Passaggi di tempo – Il cambiamento come motore dello sviluppo imprenditoriale del Ponente ligure’ (ingresso su invito). Expo Salso (più info)



18.00. ‘Acqua bene pubblico? Le sfide del presente e del futuro per un diritto fondamentale’: dibattito organizzato da Alleanza Verdi Sinistra sui temi della gestione pubblica dell’acqua, della vicenda Rivieracqua e dell’impatto di dighe e invasi idrici nell’Imperiese. Intervengono Lucio Sardi, Fabio Natta, Daniela Lantrua, Lello Anfossi e Antonio Panizzi. Via Antica dell’Ospizio



SAN BARTOLOMEO AL MARE

19.00-24.00. ‘Festa della Birra’ con stand gastronomici, live music e dj set in Piazza Torre Santa Maria. Per la serata di venerdì 25 settembre dj set con Luisito e Sabio ed esibizione degli Applefield. A cura di FUDI e Pro Loco San Bartolomeo al Mare.



CERVO

10.00. ‘Pennello d’Oro 2026 – Estemporanea d’arte e altri linguaggi’: 34ª edizione del concorso a premi dedicato quest’anno al tema ‘Arte e Vino’. Iscrizioni al Castello dei Clavesana, piazza Santa Caterina 2, venerdì e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17, domenica dalle 10 alle 13 (i dettagli a questo link)



ENTROTERRA



CERIANA

21.00. ‘Musiche della Terra’: ultimo appuntamento del Festival internazionale con il trio Albalada, formazione che reinterpreta in chiave contemporanea la tradizione musicale dell’Occitania. Canti provenienti da Languedoc, Guascogna, Catalogna e Paese Basco raccontano un’Occitania dai mille volti. Sala Teatro Gian Maria Rubini



CIPRESSA

21.00. ‘Musica nelle Chiese’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giovanni Pompeo con musiche di Franz Joseph Haydn. Con Ksenia Milas al violino. Chiesa della Visitazione di Maria (ingresso gratuito fino ad esaurimento posti)



CAMPOROSSO

21.00. ‘Estate, però…’: spettacolo con il comico Andrea Di Marco a cura dell’Aceb. Sala Tigli del Centro Polivalente G. Falcone (15 euro), info 392 8869993



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

16.00-21.30. ‘L’anima in fiore’: mostra personale del fotografo Fabio Lazzaro, realizzata in collaborazione con l’Associazione Archivio Sergio Gagliolo. Area Arte, fino al 27 settembre



FRANCIA

MONACO



10.00-18.30. ‘35° Monaco Yacht Show’: salone internazionale dedicato ai superyacht con in esposizione 118 superyacht e 60 tender, accanto ai principali cantieri, broker, designer e professionisti della nautica di lusso + un’area espositiva sulle banchine dedicata ad attrezzature, refitting e lifestyle. Port Hercule, fino al 26 settembre (biglietti acquistabili online a questo link)



14.00-21.00. ‘Art & Luxury Fair’: terza edizione del salone dedicato ad arte, design, moda, artigianato d’eccellenza e arte di vivere, con artisti, designer, artigiani e maison del lusso, esposizioni e dimostrazioni di savoir-faire. L’edizione 2026 è dedicata al tema ‘Art, Luxury & Longevity’. Théâtre Princesse Grace, 12 avenue d’Ostende (accesso gratuito al pubblico dalle 14 alle 18; dalle 18 alle 21 evento su invito) (più info)



19.00. ‘Oktoberfest’: serata all’insegna della musica e della gastronomia tradizionale tedesca + animazione musicale con orchestra in abiti bavaresi e specialità tipiche da gustare in un clima conviviale. Marché de La Condamine, Place d’Armes, fino al 26 settembre (prenotazione consigliata +377 93 15 06 04)



NICE

20.00. Concerto dell’Ensemble Musicâme France, formazione da camera composta da musicisti internazionali e locali, con un programma che spazia da Ravel a Vivaldi: in repertorio il ‘Boléro’ di Ravel, il ‘Prélude à l’après-midi d’un faune’ di Debussy e musiche di Cantemir, Mozart, Wieniawski, Bach, Doppler e Saint-Saëns, fino al finale dell’‘Estate’ dalle ‘Quattro Stagioni’ di Vivaldi. Théâtre Francis-Gag, 4 rue de la Croix (intero 25/30 euro, ridotto 20/25 euro), info +33 4 92 00 78 50



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...





SABATO 26 SETTEMBRE



SANREMO



9.00-13.00. ‘Papà, se ci sei è meglio. Per crescere un figlio serve un villaggio: il ruolo del padre tra famiglia, scuola e comunità’: convegno con lectio di Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva. A seguire tavola rotonda dedicata a ‘Il protagonismo della famiglia ed il ruolo del villaggio educativo’, con rappresentanti della scuola, della sanità, delle istituzioni e del Terzo settore. Teatro Ariston, partecipazione gratuita, ma necessaria l'iscrizione QUI



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 18 dicembre)



10.00-18.00. ‘Mare, turismo e paesaggio’: mostra fotografica di Eleonora D’Angelo a cura di Laura Tota e Alessandro Villa. Forte di Santa Tecla, fino all’11 ottobre (da giovedì a domenica h 10/13-15/18, venerdì apertura dalle 9.00) (più info)



10.00. ‘Taiji Quan – Una nuova coscienza del movimento’: manifestazione dedicata al Taiji Quan, organizzata dall’Accademia Karate ASD e in programma fino a domenica 27 settembre. Padiglione Ormond, Villa Ormond, corso Felice Cavallotti 113



11.00 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

11.00. Per ‘Soleá 2026 – Festival di lettere e arti sceniche’, proiezione de ‘Il collezionista di carte’, film di Paul Schrader con Oscar Isaac, Tiffany Haddish e Willem Dafoe. Cinema Ariston Ritz, via Matteotti 212 (ingresso 5 euro)



12.30. 42° Sanremo Cup XXXIV Memorial Dado Tessitore: Torneo Under 15 femminile – a 8 squadre. Impianto sportivo del Mercato dei Fiori di Valle Armea, ingresso libero



15.30-18.00. ‘Il mare ci unisce’: evento aperto alla cittadinanza per celebrare i 40 anni della sezione di Sanremo della Lega Navale Italiana, con interventi sulla storia della marineria sanremese, la sicurezza in mare, la biologia marina e la navigazione d’altura. Tra i relatori Marco Macchi, il comandante Alessio Fumarola, Fulvio Garibaldi, Ida Schiavi e Paolo Pinto. Forte Santa Tecla, ingresso libero, gadget ai partecipanti e brindisi finale (locandina)



17.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio, visita guidata alla scoperta della storia e degli spazi di Forte Santa Tecla, con possibilità di conoscere anche la mostra ‘Mare Vostrum’ ospitata nelle sale del complesso. Biglietto 5 euro, ridotto 2 euro dai 18 ai 25 anni, gratuito under 18 e aventi diritto (info 0184 1952853)

18.00. Per ‘Soleá 2026 – Festival di lettere e arti sceniche’, ‘Le regole del gioco. Fiches, destini e parole: l’ossessione della sorte nella traiettoria di Landolfi e Calvino’: incontro dedicato al rapporto tra narrativa, sorte e gioco con Elena Arnone, Davide Belgradi, Letizia Lodi, Giuseppe Sansonna, Stefano Verdino, Carlo Sciaccaluga e Clemente Tafuri. Conduce Rosalba Ruggeri. Cinema Ariston Ritz, via Matteotti 212 (ingresso libero fino a esaurimento posti)

21.00. Per ‘Soleá 2026 – Festival di lettere e arti sceniche’, ‘Ventiquattro ore nella vita di una donna’: reading dalla novella di Stefan Zweig con Sara Bertelà, voce narrante, e Chiara Di Benedetto, violoncello, elettronica e voce. Cinema Ariston Ritz, via Matteotti 212 (ingresso libero fino a esaurimento posti)



21.00. ‘Musica nelle Chiese’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giovanni Pompeo con musiche di Franz Joseph Haydn. Con Ksenia Milas al violino. Santuario del Sacro Cuore di Gesù a Bussana, ingresso gratuito



IMPERIA

9.30. Settimana di eventi per il 100° compleanno di Confindustria Imperia: apertura mostra ‘Passaggi di tempo – Il cambiamento come motore dello sviluppo imprenditoriale del Ponente ligure’ (fino a mercoledì 30 settembre h 9.30/12.30-17/20). Expo Salso (più info), ingresso libero

10.00-18.00. Mostra personale di Lorena Barros ‘Il segreto della vita. Tra la materia, la memoria e la luce’: progetto espositivo che parte dalla convinzione che il senso dell'esistenza non si trovi in un'unica verità, bensì nella somma di esperienze, emozioni, legami e trasformazioni che compongono il percorso umano. MACI – Villa Faravelli, viale Matteotti 151, fino al 18 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



11.00. ‘Villa Grock: una storia ancora in movimento’: speciale visita accompagnata in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, a cura degli Operatori Museali di Solidarietà e Lavoro, alla scoperta della storia, delle trasformazioni e degli aspetti più sorprendenti della dimora dell’eclettico artista Grock. Museo del Clown – Villa Grock, via Fanny Roncati Carli (visita gratuita + biglietto d’ingresso; possibilità di colazione all’Hard Grock Café dalle 10.30, ingresso + visita + colazione 11 euro; max 20 partecipanti, prenotazione obbligatoria a questo link), info 340 4956218



11.00-24.00. 'Comics and Games': manifestazione dedicata al mondo dei fumetti, cosplay, gaming e cultura pop con tornei, giochi da tavolo e di ruolo, modellismo, miniature, softair, lasergame, contest cosplay, incontri e conferenze, con aree e attività diffuse tra vie e piazze del centro. Via XX Settembre, Via Cascione Area Pedonale, Piazza Mameli, Piazza Roma, fino al 27 settembre (più info)



15.00. ‘Nuovi incontri’: in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, visita accompagnata alla scoperta del patrimonio artistico e paesaggistico di Villa Faravelli, in dialogo con la mostra temporanea dell’artista messicana Lorena Barros. A cura degli operatori museali della Cooperativa Solidarietà e Lavoro. MACI – Museo di Arte Contemporanea, Villa Faravelli (ingresso secondo tariffe vigenti + visita gratuita; info e prenotazioni a questo link), info 0183 297927



15.00. ‘Una Villa tutta da inventare’: attività per famiglie in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, a cura degli Operatori Museali di Solidarietà e Lavoro. Dopo l’esplorazione degli angoli più curiosi di Villa Grock, grandi e piccoli potranno trasformarsi in “architetti visionari” e immaginare, con carta, colori e materiali di recupero, la Villa del futuro. Museo del Clown – Villa Grock, via Fanny Roncati Carli (attività gratuita + biglietto d’ingresso secondo tariffe vigenti, max 20 partecipanti, prenotazione obbligatoria a questo link), info 340 4956218



VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



10.00-16.00. Per le ‘Giornate Europee del Patrimonio 2026’, apertura straordinaria della mostra ‘Deo Juvante: il mito Grimaldi nell’estremo Ponente ligure’, con visite guidate sul tema ‘Resistere all’oblio: le carte Grimaldi raccontano storie di confine mai rivelate’. Un percorso tra documenti e testimonianze dal Medioevo ai giorni nostri (h 10/11/12/14/15 e 16. Sezione di Archivio di Stato di Ventimiglia, via Hanbury 12, anche domani (ingresso gratuito, esclusivamente su prenotazione, massimo 15 persone per turno; prenotazioni entro venerdì 25 settembre alle 12: as-im@cultura.gov.it, tel. 0183 650491)



10.30 e 15.30. Per le Giornate Europee del Patrimonio, visita guidata (due) ‘Il Forte dell’Annunziata di Ventimiglia. Storia di un monumento’, un percorso dalla costruzione del Forte alla sua trasformazione da teatro di guerra a luogo di cultura, con possibilità di accedere per l’occasione anche ad ambienti solitamente chiusi al pubblico. MAR – Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Forte dell’Annunziata (ingresso speciale 3 euro).

17.30. Per le Giornate Europee del Patrimonio, ‘Di sassi, di pietre, di crepe, di rovine’, percorso teatrale itinerante e diffuso negli spazi archeologici a cura di Liber Theatrum, per la regia di Diego Marangon. Partenze scaglionate dall’Antiquarium dell’Area Archeologica di Nervia, corso Genova 134. Biglietto 1 euro comprensivo di visita, spettacolo e piccolo aperitivo finale (prenotazioni 338 6273449, anche WhatsApp)



18.00. Seconda edizione di ‘Elogio alla Compassione’, riconoscimento istituito dall’Associazione NOI4YOU in memoria di Gulshan Jivraj Antivalle e quest’anno conferito alla memoria di Luciano Codarri, ricordato per il lungo impegno sociale e culturale a favore delle persone più vulnerabili. Cerimonia patrocinata dal Comune di Ventimiglia. Sala ‘Luigino Maccario’ del Forte dell’Annunziata (cittadinanza invitata)



VALLECROSIA

8.30. ‘Social Ride – Medical Center’, pedalata ciclistica gratuita di circa 76 km riservata ai possessori della divisa ciclistica del Poliambulatorio Medical Center. Ritrovo al Medical Center Vallecrosia, via Aldo Moro 13, con partenza alle 9.00; percorso di circa 2 ore e 40 minuti e ristoro finale al Bar La Vesca di Sanremo. Chi non possiede la divisa può contattare il Medical Center per richiederla e partecipare Whatsapp sms: 378-06.78.166



BORDIGHERA



14.30-17.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio, esposizione straordinaria di reperti normalmente non accessibili al pubblico per ragioni conservative, tra cui campioni dell’erbario storico ottocentesco di Clarence Bicknell e cassetti entomologici con farfalle acquistate a Londra agli inizi del ’900. Museo-Biblioteca Clarence Bicknell (ingresso con visita guidata 2 euro; info e prenotazioni 331 3449065)



OSPEDALETTI



15.00. ‘Grand Opening Azzurro Tennis Academy’: giornata inaugurale in stile vintage dedicata alla storia del tennis, con la partecipazione di campioni ed ex campioni internazionali quali Dinara Safina, Anastasia Pavlyuchenkova, Andrei Chesnokov e Gianluca Mager. Alle 15.30 torneo amatoriale di doppio aperto a tutti i livelli, con Renzo Cimiotti nel ruolo di supervisor; a seguire esibizioni con racchette di legno e atmosfere d'epoca. Dalle 18.30 aperitivo, foto e autografi con i campioni. I partecipanti sono invitati a presentarsi in abbigliamento bianco con un tocco vintage. Azzurro Tennis Academy, corso Regina Margherita 5



TAGGIA ARMA



21.00. Per la rassegna di Libro in Libro’, Claudio Restelli parlerà del suo romanzo ‘Luisa Zeni. Un sogno chiamato Italia’ (Mursia). A guidare il pubblico nel racconto della vicenda storica e umana di questa figura straordinaria saranno i relatori Marco Todaro e Angelo Botto. La serata sarà impreziosita dal musicista Andrea Romano e dall'attrice Marinella Lanteri. Villa Boselli, ingresso gratuito



SANTO STEFANO AL MARE



17.30. Open day di Nordic Walking per provare questa attività all’aria aperta, adatta a tutti. Ritrovo in Piazza Baden Powell, prenotazione (obbligatoria) entro giovedì 24 settembre 338.8299293 – 335.5291756 - anwiponenteligure@virgilio.it



SAN LORENZO AL MARE

10.00-24.00. Festa del Fungo: stand gastronomici con menù a base di funghi + Live Music con Beatrice e Serena feat Fabio. Piazza delle feste, piazza Marvaldi, anche domani

DIANO MARINA



15.00-19.00. ‘Prima del Lucus Bormani: nuovi studi sull’area dianese nella protostoria’: per le Giornate Europee del Patrimonio, conferenza e visita guidata dedicate ai risultati delle nuove indagini sui siti protostorici dell’area dianese, con approfondimenti sull’evoluzione ambientale, lo sfruttamento delle risorse naturali e lo sviluppo delle tecniche artigianali. Museo Archeologico del Lucus Bormani, corso Garibaldi 60 (conferenza gratuita ad accesso libero; visita guidata 1 euro).



17.00. Inaugurazione alla presenza dell’artista della mostra personale di Franco Passalacqua dal titolo ‘Eden’. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60

SAN BARTOLOMEO AL MARE

19.00-24.00. ‘Festa della Birra’ con stand gastronomici, live music e dj set in Piazza Torre Santa Maria. Per la serata di sabato 26 settembre dj set con Luisito e Sabio ed esibizione dei Molly’s Sea Dreams. A cura di FUDI e Pro Loco San Bartolomeo al Mare



20.30. Ballo all'aperto con Dj Lia presso Centro Incontro Sociale, Giardini 1° Maggio (tutti i sabati fino al 26 settembre)



CERVO

10.00. ‘Pennello d’Oro 2026 – Estemporanea d’arte e altri linguaggi’: 34ª edizione del concorso a premi dedicato quest’anno al tema ‘Arte e Vino’. Iscrizioni al Castello dei Clavesana, piazza Santa Caterina 2, venerdì e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17, domenica dalle 10 alle 13 (i dettagli a questo link)



17.30. ‘Art and Wine’: laboratorio di pittura con materiali inclusi, condotto dalla curatrice Eleonora Ciribeni e dall’artista Leo Club Diano Marina, con sommelier AIS. Castello dei Clavesana (35 euro), iscrizioni e prenotazioni 392 5251599 (i dettagli a questo link)



ENTROTERRA



BADALUCCO

17.00. Presentazione del romanzo ‘Farfalle di pietra’ del giornalista Giulio Maria Geluardi, primo giallo dedicato alla nuova specialità di polizia ambientale dei Carabinieri e ai suoi investigatori. Una storia che intreccia mistero, difesa dell’ambiente e lotta alla criminalità organizzata. Piazza Umberto Eco



CAMPOROSSO

21.00. ‘Incontro musicale’ con la ‘Open Orchestra’ diretta dal M° Marco Reghezza. Sala Tigli del Centro Polivalente G. Falcone, ingresso gratuito

CIPRESSA

10.00. Torneo di Scacchi a cura del Circolo Scacchistico Imperiese. Sala polivalente



COSTARAINERA

9.00-12.00. Corso di cucito a cura di Gocce di Natura APS (Lezione 2). Parco Novaro, info 351 9104008



DOLCEACQUA



12.30. Per la ‘Festa Nazionale del PleinAir 2026’, saluto del Sindaco nella Sala Consiliare, seguito dall’‘Aperitivo di Benvenuto’ con degustazione di prodotti tipici locali e vino Rossese, in omaggio alla ‘Borsa di Benvenuto’. Alle 15.00 visita guidata al centro storico e ai monumenti, tra Ponte Vecchio, via Castello con botteghe artigiane e cantine, ‘Carugio’, parrocchiale di Sant’Antonio Abate, chiesa di San Giorgio e Castello dei Doria. A seguire ‘Scopriamo i Sapori’, cooking class e degustazioni guidate (più info)



PIGNA

18.00. Concerto per festeggiare i 40 anni di attività del Coro Troubar Clair, diretto da Giacomo Perotto, insieme a Les Choeurs du Mercantour, formazione francese della Val Vésubie diretta da Richard Aguillario. In programma brani da Jenkins a De André e Max Gazzè, fino alle melodie popolari elaborate da Bepi De Marzi eseguite dai cori riuniti. Piazza Castello



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



22.00. ‘Ghost Tour Triora’: percorso serale nel centro storico alla scoperta dei luoghi legati al processo per stregoneria del 1587 e alle leggende delle bàgiue, le streghe di Triora. Itinerario dal castello a Palazzo Capponi e alle antiche prigioni, fino alla Cabotina, tra storia, folklore e racconti soprannaturali. Partenza davanti ai portici all’ingresso del centro storico (info e prenotazioni a questo link)



VALLEBONA



16.00-21.30. ‘L’anima in fiore’: mostra personale del fotografo Fabio Lazzaro, realizzata in collaborazione con l’Associazione Archivio Sergio Gagliolo. Area Arte, fino al 27 settembre



VILLA FARALDI

17.00. ‘Antichi mulini, gli edifici da olio e i gumbi dei Faraldi’: conferenza curata da Giorgio Fedozzi alla riscoperta di luoghi, storie e testimonianze della cultura rurale dei Faraldi e per conoscere più da vicino il patrimonio storico che ancora oggi caratterizza questi borghi. Segue rinfresco. U Gumbu de Nuccio a Tovo Faraldi, info 340 2562879



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

10.00-19.00. ‘Festival dell’Infanzia’: prima edizione dell’evento dedicato al mondo dei bambini e della famiglia, con circa 90 espositori, numerose animazioni, laboratori, dimostrazioni e attività da provare, oltre a incontri con specialisti della genitorialità e proposte per il tempo libero in famiglia. Hippodrome de la Côte d’Azur, 2 boulevard JF Kennedy, anche domani (9 euro adulti e ragazzi dagli 11 anni, 6 euro bambini da 3 a 10 anni, ingresso gratuito sotto i 3 anni)



MONACO



10.00-18.00. ‘35° Monaco Yacht Show’: ultimo giorno del salone internazionale dedicato ai superyacht con in esposizione 118 superyacht e 60 tender, accanto ai principali cantieri, broker, designer e professionisti della nautica di lusso + un’area espositiva sulle banchine dedicata ad attrezzature, refitting e lifestyle. Port Hercule (biglietti acquistabili online a questo link)



16.00. ‘Roma’ di Jules Massenet: nell’ambito della Grande Saison dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, esecuzione in versione concertistica dell’opera tragica in cinque atti, diretta da Diego Ceretta, con il Chœur de Radio France e un ampio cast di solisti. Alle 15 presentazione dell’opera a cura di André Peyrègne. Auditorium Rainier III (durata circa 2 ore e 45 minuti con intervallo; biglietti 20, 28 e 38 euro) (più info)



19.00. ‘Oktoberfest’: serata all’insegna della musica e della gastronomia tradizionale tedesca + animazione musicale con orchestra in abiti bavaresi e specialità tipiche da gustare in un clima conviviale. Marché de La Condamine, Place d’Armes (prenotazione consigliata +377 93 15 06 04)



NICE

19.30. Safar, concerto ‘African – Électro’: le trance della tradizione gnaoua incontrano i ritmi della musica subsahariana e le sonorità elettroniche. Anass Zine e Arthur Péneau, voci e strumenti tra gumbri, oud e kora elettrica, insieme a Did Miosine alle macchine, propongono un viaggio musicale tra Maghreb, suggestioni orientali e groove contemporanei. Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31 (prenotazioni a questo link)



DOMENICA 27 SETTEMBRE

SANREMO



10.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio, conferenza ‘I misteriosi fantasmi della mia appassionata speranza. I monumenti a Garibaldi di Leonardo Bistolfi per Sanremo (1908) e per Savona (1927)’, a cura di Monica Vinardi, dedicata alla produzione dello scultore e in particolare ai due monumenti a Giuseppe Garibaldi realizzati per le città liguri. Spazio Piazza Cassini 10/11 (ingresso libero)



10.00 & 12.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio, due visite guidate alla scoperta della storia e degli spazi di Forte Santa Tecla, con possibilità di conoscere anche la mostra ‘Mare Vostrum’ ospitata nelle sale del complesso. Biglietto 5 euro, ridotto 2 euro dai 18 ai 25 anni, gratuito under 18 e aventi diritto (info 0184 1952853)



10.00-18.00. ‘Mare, turismo e paesaggio’: mostra fotografica di Eleonora D’Angelo a cura di Laura Tota e Alessandro Villa. Forte di Santa Tecla, fino all’11 ottobre (da giovedì a domenica h 10/13-15/18, venerdì apertura dalle 9.00) (più info)



10.00. ‘Taiji Quan – Una nuova coscienza del movimento’: manifestazione dedicata al Taiji Quan, organizzata dall’Accademia Karate ASD e in programma fino a domenica 27 settembre. Padiglione Ormond, Villa Ormond, corso Felice Cavallotti 113



12.30. 42° Sanremo Cup XXXIV Memorial Dado Tessitore: Torneo Under 15 femminile – a 8 squadre. Finale 1/2° posto alle h 16.30Impianto sportivo del Mercato dei Fiori di Valle Armea, ingresso libero



15.30. Celebrazione della Giornata Internazionale della Pace, promossa da Rotary Club Sanremo Hanbury, Rotary Club Sanremo e Inner Wheel Club Sanremo con Sanremo Città di Pace: saluti istituzionali + concerto della Filarmonica di Castellamonte; a seguire interventi e collegamento con Michelangelo Pistoletto e Luca Bergamo à alle 17.20 presentazione e proiezione del film ‘There Is Another Way’ di Stephen Apkon, dedicato a israeliani e palestinesi che scelgono la nonviolenza + incontri sui temi della pace, del dialogo, della co-resistenza e del diritto dei popoli con Bianca Senatore, Daniela Bezzi e Franco Manti. Conclusioni del generale Giorgio Battisti. Modera Vittorio Toesca. Istituto Internazionale di Diritto Umanitario a Villa Ormond (locandina)



16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 18 dicembre)

16.30. Per le Giornate Europee del Patrimonio, inaugurazione mostra fotografica ‘LEGGera’ di Stefania Sordi. Cimitero Monumentale della Foce, ingresso libero



17.00. ‘La locanda del tesoro nascosto’, commedia brillante scritta e diretta da Ernestina Pellesi e portata in scena dalla compagnia L’Emporio del Teatro. Una storia ambientata in una locanda di Calizzano, tra un presunto tesoro, clienti in cerca d’oro e divertenti colpi di scena. Teatro del Casinò (ingresso a offerta libera; incasso interamente devoluto alla LILT di Sanremo nell’ambito dell’Ottobre Rosa per la prevenzione del tumore al seno)



18.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio, ‘Requiem’ di Wolfgang Amadeus Mozart, K 626, per soli, coro e orchestra, con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e il Coro FilHarmonia. Solisti Albertina Del Bo (soprano), Mezzosoprano Alexandra Kodes, Paolodelai (tenore) e Mario Falvella (basso). Direttore Giancarlo De Lorenzo. Cimitero Monumentale della Foce (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA



9.30. Settimana di eventi per il 100° compleanno di Confindustria Imperia: apertura mostra ‘Passaggi di tempo – Il cambiamento come motore dello sviluppo imprenditoriale del Ponente ligure’ (fino a mercoledì 30 settembre h 9.30/12.30-17/20). Expo Salso (più info), ingresso libero



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: ultimo giorno dell’installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi (più info)



11.00. ‘Villa Grock: una storia ancora in movimento’: speciale visita accompagnata in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, a cura degli Operatori Museali di Solidarietà e Lavoro, alla scoperta della storia, delle trasformazioni e degli aspetti più sorprendenti della dimora dell’eclettico artista Grock. Museo del Clown – Villa Grock, via Fanny Roncati Carli (visita gratuita + biglietto d’ingresso; possibilità di colazione all’Hard Grock Café dalle 10.30, ingresso + visita + colazione 11 euro; max 20 partecipanti, prenotazione obbligatoria a questo link), info 340 4956218



11.00 & 15.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: visite accompagnate per scoprire la dimora del celebre artista Grock e il suo suggestivo parco. Villa Grock, via Fanny Roncati (tutte le domeniche fino a fine settembre), info 340 4956218 (più info)



11.00-24.00. 'Comics and Games': ultimo giorno della manifestazione dedicata al mondo dei fumetti, cosplay, gaming e cultura pop con tornei, giochi da tavolo e di ruolo, modellismo, miniature, softair, lasergame, contest cosplay, incontri e conferenze, con aree e attività diffuse tra vie e piazze del centro. Via XX Settembre, Via Cascione Area Pedonale, Piazza Mameli, Piazza Roma (più info)

14.00-18.00. Mostra personale di Lorena Barros ‘Il segreto della vita. Tra la materia, la memoria e la luce’: progetto espositivo che parte dalla convinzione che il senso dell'esistenza non si trovi in un'unica verità, bensì nella somma di esperienze, emozioni, legami e trasformazioni che compongono il percorso umano. MACI – Villa Faravelli, viale Matteotti 151, fino al 18 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



15.00. ‘Una Villa tutta da inventare’: attività per famiglie in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, a cura degli Operatori Museali di Solidarietà e Lavoro. Dopo l’esplorazione degli angoli più curiosi di Villa Grock, grandi e piccoli potranno trasformarsi in “architetti visionari” e immaginare, con carta, colori e materiali di recupero, la Villa del futuro. Museo del Clown – Villa Grock, via Fanny Roncati Carli (attività gratuita + biglietto d’ingresso secondo tariffe vigenti, max 20 partecipanti, prenotazione obbligatoria a questo link), info 340 4956218



17.30. Settimana di eventi per il 100° compleanno di Confindustria Imperia: talk ‘Latta d’artista – Il legame tra arte e industria dalla storia della produzione di lattine per olio di oliva, alla realizzazione di opere di scultura e pittura con la latta di Riccardo Guatelli’. A seguire premiazione aziende centenarie associate a Confindustria Imperia. Expo Salso (più info), ingresso libero



18.00. ‘Rotte di parole’: in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, visita accompagnata e partecipata tra storia della navigazione, memoria marinara e legami con il territorio, alla scoperta delle collezioni e del patrimonio del museo. A cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro. Museo Navale e Planetario di Imperia, Calata Anselmi (biglietto d’ingresso secondo tariffe vigenti, visita accompagnata gratuita; prenotazione consigliata a questo link)



VENTIMIGLIA



10.00-16.00. Per le ‘Giornate Europee del Patrimonio 2026’, apertura straordinaria della mostra ‘Deo Juvante: il mito Grimaldi nell’estremo Ponente ligure’, con visite guidate sul tema ‘Resistere all’oblio: le carte Grimaldi raccontano storie di confine mai rivelate’. Un percorso tra documenti e testimonianze dal Medioevo ai giorni nostri (h 10/11/12/14/15 e 16. Sezione di Archivio di Stato di Ventimiglia, via Hanbury 12, anche domani (ingresso gratuito, esclusivamente su prenotazione, massimo 15 persone per turno; prenotazioni entro venerdì 25 settembre alle 12: as-im@cultura.gov.it, tel. 0183 650491)

10.00-18.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio, apertura straordinaria diurna delle grotte del Museo Preistorico dei Balzi Rossi, uno dei più importanti contesti preistorici d’Europa, con testimonianze di una frequentazione umana plurimillenaria. Biglietto 4 euro, ridotto 2 euro dai 18 ai 25 anni, gratuito under 18 e aventi diritto (info 0184 38113)



14.00-19.00. ‘Festa dello Sport’: pomeriggio dedicato alle associazioni e alle realtà sportive del territorio con esibizioni e dimostrazioni, attività interattive, stand informativi, incontri con atleti e testimonial e premiazioni. Manifestazione aperta a tutte le età nelle vie del centro, tra Piazza della Libertà, via della Repubblica, via Vittorio Veneto e i Giardini Pubblici ‘Tommaso Reggio’, in area pedonale



BORDIGHERA



10.30. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



OSPEDALETTI

16.00. Open Day della Banda Folk Florelia: pomeriggio aperto a tutti per conoscere strumenti e musicisti e scoprire i nuovi laboratori dedicati a fiati, percussioni e Street Band, rivolti a giovani e adulti anche senza esperienza musicale. Possibilità di portare strumenti usati per un’eventuale valutazione e acquisto da parte dell’associazione. Sala prove ‘La Piccola’, ex stazione ferroviaria (ingresso libero, momento conviviale finale; info WhatsApp 340 7711713)



TAGGIA ARMA

8.00-19.00. ‘Fiera delle Fiere 2026’: fiera promozionale abbigliamento a cura dell’associazione Culturale Fiori Eventi. Lungomare di Arma



SAN LORENZO AL MARE

10.00-15.00. Festa del Fungo: stand gastronomici con menù a base di funghi. Piazza delle feste, piazza Marvaldi, anche domani



SAN BARTOLOMEO AL MARE

19.00-24.00. ‘Festa della Birra’ con stand gastronomici, live music e dj set in Piazza Torre Santa Maria. Per la serata di domenica 27 settembre dj set con Mauro Rosa ed esibizione degli Harmonia. A cura di FUDI e Pro Loco San Bartolomeo al Mare



CERVO

10.00. ‘Pennello d’Oro 2026 – Estemporanea d’arte e altri linguaggi’: ultimo giorno della 34ª edizione del concorso a premi dedicato quest’anno al tema ‘Arte e Vino’ con premiazioni alle h 18 Piazza Santa Caterina 2 (i dettagli a questo link)



10.00. ‘Raccontiamo il paese incantevole’: laboratorio a cielo aperto dedicato ai bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni, nell’ambito del ‘Pennello d’Oro 2026’. Piazza Alassio, ingresso libero con prenotazione, materiali forniti dalla Pro Loco (i dettagli a questo link)

ENTROTERRA

CAMPOROSSO



12.00. Festa della Lumaca della Val Nervia a cura della Pro Loco ‘Gli Amici del Mulino’ di Camporosso. Palatenda Bigauda



DOLCEACQUA

9.00-19.00. Per la ‘Festa Nazionale del PleinAir 2026’, giornata di attività facoltative con Mercatino del Biologico e dell’Artigianato in piazza G. Mauro e Mercatino dell’Antiquariato in piazza Garibaldi. Possibilità di visitare il Visionarium, sala di proiezioni in 3D dedicata a documentari di interesse naturalistico, e i vicini Comuni Bandiera Arancione di Apricale, Pigna, Perinaldo, Vallebona, Seborga, Triora e Badalucco (più info)

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Tradizionale Mercatino dell’Antiquariato dove è possibile vivere un’esperienza unica, incamminandosi in ‘una passeggiata nel passato’ alla scoperta di oggetti d’epoca. Portici medievali (ogni ultima domenica del mese, anche in caso di pioggia)



PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)



SEBORGA

11.30. Commemorazione dei partigiani fucilati dai nazifascisti con lo scoprimento di una nuova lapide in memoria dei caduti. Alla cerimonia, promossa dall’Amministrazione comunale, sono invitate la cittadinanza, le associazioni del territorio e l’ANPI provinciale. Giardino del sindaco B. Leone

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.30. Festa del Fungo con: Mercatino e stand gastronomici con piatti tipici + Esibizione itinerante del gruppo folkloristico Le Pecore Nere per le vie del paese + Laboratorio per bambini a cura della fattoria didattica Zolla Mania + Incontro e spettacolo da vicino con i rapaci dell'associazione ASD Le Ali delle Alpi Liguri + DJ set e live voice con Davide Lambiase + Animazione per bambini, truccabimbi e gonfiabili con Klown DJ Kenzo. Info e prenotazioni: Michele: +39 331/2374815 - +39 331/2810893 (in caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a domenica 4 ottobre 2026)



VALLEBONA

16.00-21.30. ‘L’anima in fiore’: ultimo giorno della mostra personale del fotografo Fabio Lazzaro, realizzata in collaborazione con l’Associazione Archivio Sergio Gagliolo. Area Arte



FRANCIA



CAGNES-SUR-MER

10.00-19.00. ‘Festival dell’Infanzia’: prima edizione dell’evento dedicato al mondo dei bambini e della famiglia, con circa 90 espositori, numerose animazioni, laboratori, dimostrazioni e attività da provare, oltre a incontri con specialisti della genitorialità e proposte per il tempo libero in famiglia. Hippodrome de la Côte d’Azur, 2 boulevard JF Kennedy (9 euro adulti e ragazzi dagli 11 anni, 6 euro bambini da 3 a 10 anni, ingresso gratuito sotto i 3 anni)







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