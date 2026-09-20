Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 20 settembre 2026, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 20 SETTEMBRE

SANREMO



6.30. Escursione sul Monte Bertrand a cura del CAI Sanremo con partenza da Upega e percorso attraverso il Bosco delle Navette. Itinerario lungo ma privo di difficoltà tecniche, adatto a escursionisti mediamente allenati. Ritrovo ex stazione FS, di fronte all’Hotel Europa Palace. Info e prenotazioni Zelda 389 2851807 (più info)

9.00. ‘Sanremo Padel Experience – Gran Finale 2026’ (giornata delle finali): prima FIP Beyond Over 40 e Over 50, quindi le finali FIP Promises Under 12, Under 14, Under 16 e Under 18, maschili e femminili. Nel pomeriggio previste anche altre esibizioni con gli ex calciatori. Piazza Colombo (più info)



10.00-23.00. MareCultura 2026 (5ª edizione): due giornate nelle quali cultura e tradizioni legate al mare, artigianato d'eccellenza, gastronomia e produzioni liguri dialogheranno con una nuova attenzione ai temi della longevità e del benessere. Il programma comprende il Villaggio del Gusto, show cooking dal vivo, iniziative dedicate alle eccellenze del territorio e gli Itinerari Longevity Attiva, con percorsi e incontri dedicati al benessere, alla salute e al ben vivere. Pian di Nave (il programma a questo link)



10.00-24.00. Mostra 'Heritage - Il raffinato mondo dei maestri sartori' (ultimo giorno), percorso espositivo a cura di Federica Flore realizzato in collaborazione con l’Accademia Nazionale dei Sartori che racconta l'eccellenza sartoriale italiana (Sala Privata del Casinò) + mostra 'Artigiani in Liguria: lo Stile degli artigiani liguri' a cura di Federica Flore: saranno esposti abiti sartoriali e lavorazioni artigianali per valorizzare i maestri artigiani del territorio (e non) tra gioielli, abiti storici e di alta sartoria, borse, accessori e oggetti lavorati a mano (Sala Dorata del Casinò)



10.00-18.00. ‘Mare, turismo e paesaggio’: mostra fotografica di Eleonora D’Angelo a cura di Laura Tota e Alessandro Villa. Forte di Santa Tecla, fino all’11 ottobre (da giovedì a domenica h 10/13-15/18, venerdì apertura dalle 9.00) (più info)



11.00-18.00. Festa dello Sport 2026 a Pian di Poma con allestimento di aree, punti informativi, zone di intrattenimento e spazi dedicati alle attività dimostrative: un percorso di discipline sportive tutte da provare, partecipazione libera



16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 18 dicembre)



IMPERIA



9.00-19.00. Fiera dell'Angelo: bancarelle di merci varie in Spianata Borgo Peri di Oneglia



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.00-20.00. Festa di San Maurizio: ultimo giorno della Mostra Personale dell'Artista Bernardo Asplanato, organizzata da AIFO Imperia. Oratorio Santa Caterina (h 10/12-16/20)



11.00 & 15.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: visite accompagnate per scoprire la dimora del celebre artista Grock e il suo suggestivo parco. Villa Grock, via Fanny Roncati (tutte le domeniche fino a fine settembre), info 340 4956218 (più info)



14.00-18.00. Mostra personale di Lorena Barros ‘Il segreto della vita. Tra la materia, la memoria e la luce’: progetto espositivo che parte dalla convinzione che il senso dell'esistenza non si trovi in un'unica verità, bensì nella somma di esperienze, emozioni, legami e trasformazioni che compongono il percorso umano. MACI – Villa Faravelli, viale Matteotti 151, fino al 18 ottobre ( giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)

17.00. Per l’ultimo appuntamento della rassegna dedicata al premio Fita Liguria ‘Tre Caravelle’ 2026, spettacolo messo in scena dalla Compagnia Uno sguardo dal Palcoscenico di Cairo Montenotte (SV) dal titolo ‘Figlie di Eva. Al termine le premiazioni. Teatro delle Opere Parrocchiali di Via Verdi, ingresso a offerta libera con prenotazione obbligatoria al 0184-844108 (più info)



VENTIMIGLIA



9.00-14.00. ‘Dalla terra bruciata, nuova vita’: giornata pensata per stare insieme, conoscere e valorizzare il nostro patrimonio naturale e, soprattutto, trasformare una semplice partecipazione in un concreto gesto di solidarietà. Il programma: Ventimiglia (Cactusmania h 9) + Mentone (Parc du Pian h 12) + Mentone (Val Rahmeh h 14). Evento a cura di Associazione Città Giardino Lions, Lions Club Mentone, Lions Club Ventimiglia. Pic-nic su prenotazione (12 euro), quota di partecipazione (30 euro). Info e prenotazioni: 349 3163299, 340 6330538 (più info)



18.00. 'Dalla vela al volo – Rotta verso Napoli 2027 Dal Moro di Venezia alle barche volanti: storia ed evoluzione dell’America’s Cup': conferenza dedicata alla storia della competizione velica più antica e prestigiosa al mondo. Cala del Forte, info 347 9529545



BORDIGHERA



9.00-19.00. Fiera promozionale ‘Semi di futuro’ rivolta alla promozione dei prodotti agricoli. Centro storico, anche domani



9.00. Festival dello Sport 2026: grande giornata dedicata allo sport con parata cittadina accompagnata dalla musica, associazioni, società, atleti, giovani e famiglie. A seguire dimostrazioni e possibilità di conoscere e provare numerose discipline, dagli sport praticati negli impianti alle attività all'aperto e legate al mare. Partenza dal Palazzo del Parco e iniziative in diverse zone della città



TAGGIA

8.00-18.30. Fiera Promozionale di Antiquariato e piccolo collezionismo. Ex Mercato Coperto



9.00-19.30. ‘La domenica in passeggiata’: manifestazione commerciale con espositori di artigianato vario a cura dell’associazione Arte e Party. Lungomare



9.00-18.00. Seconda giornata del Riviera Beach Volley – Serie Beach FIPAV B1 1500 maschile, con le sfide conclusive e la presenza dell’ex azzurro e medaglia olimpica Simone Parodi, incaricato di scegliere l’MVP del torneo. Spiaggia comunale di piazza Tiziano Chierotti

DIANO MARINA

10.00. ‘Sportivamente – Feel the Move’: Festa dello Sport nel Centro cittadino



10.00-22.30. ‘Sospesi tra ciò che siamo e ciò che diventeremo’: finissage della mostra fotografica a cura di Silvia Martino che si propone come un’esperienza di sensibilizzazione e approfondimento con l’intento di favorire una maggiore comprensione dell’adolescenza e promuovere uno sguardo empatico e consapevole su questa fase fondamentale della vita. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco (h 10/12-18.30/22.30)

12.00. Raduno Fiat 500 e derivate del Golfo Dianese nel Centro cittadino organizzato dal Club 500 Golfo Dianese, info e prenotazioni: Marco (3396333657) e/o Riccardo (3382771625).

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30. Trofeo Master Beta 2026, 4ª prova del Campionato Regionale Enduro Liguria, gara motociclistica agonistica patrocinata dal Comune. Partenza da piazza Torre Santa Maria



16.00. Festa di San Matteo: 24esima edizione delle Moliniadi (giochi per bambini). Località Molino del Fico (strada per Villa Faraldi), ampio parcheggio e ingresso a libera offerta

ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino prodotti locali e artigianali. Piazza del paese (ogni terza domenica del mese)



BADALUCCO



10.30. Festival dello Stoccafisso ‘A Baucogna’: sfilata della Banda Santa Cecilia, inaugurazione alle 11 e degustazione dello Stoccafisso a Baucogna in piazza Marconi, piazza Umberto Eco e piazza Gaetano Rodi. Dalle 14.30 musica itinerante con le Pecore Nere, spettacoli del Gran Circo Disastro, mercatino, giochi vintage e mostra d’arte. Dalle 18 musica e, alle 21, serata con l’orchestra spettacolo Luca Canali e Feet Dj (navetta gratuita 9.30-19 dalla stazione di Taggia-Arma) (il programma nella locandina)



BORGOMARO

13.00. ‘Festa di San Maurizio – 66ª Sagra dei Fagioli’: apertura degli stand gastronomici con protagonista il celebre fagiolo bianco di Conio, presidio Slow Food, e la tradizionale iniziativa ‘Occhio al fagiolo d’oro!’. Nel pomeriggio musica e balli con l’orchestra ‘Cristian e La Luna Nueva’. Festa patronale organizzata dall’associazione ‘A Toa de San Muixiu’ (posti al coperto garantiti in caso di maltempo). Frazione Conio

CAMPOROSSO

14.30. Sagra dei Barbagiuai a cura della Protezione Civile di Camporosso. Palatenda Biguada



CERIANA

9.00. ‘Storiche Emozioni a Ceriana – 1º Memorial Melita Siri’ (Riviera Historic & Racing Team). Parcheggio Pallarea

MENDATICA

9.30-16.00. ‘Palio delle Capre & Corteo delle Malghe’: espositori di prodotti tipici + dalle 12.30 alle 14.30 apertura stand gastronomici + alle 15.30 corteo storico nelle vie del paese + dalle 16.00 il tradizionale Palio delle Capre. Evento a cura della Pro Loco Mendatica



PIGNA

7.00. ‘Una marcia in più’: marcia non competitiva con partenza da Piazza XX Settembre



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



16.00-21.30. ‘L’anima in fiore’: mostra personale del fotografo Fabio Lazzaro, realizzata in collaborazione con l’Associazione Archivio Sergio Gagliolo con incontro con l’autore, seguito da un reading teatrale dedicato ai temi della mostra. Area Arte, fino al 27 settembre



FRANCIA

MONACO



18.00. Recital di pianoforte di Stella Almondo. Auditorium Prince Pierre, Grimaldi Forum Monaco (più info)



NICE



16.00. ‘Les Quatre Saisons’ di Antonio Vivaldi a cura dell’Orchestra Paganini di Genova. Cathédrale Sainte-Réparate, place Rossetti 3 (più info)





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