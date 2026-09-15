Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 15 a domenica 20 settembre 2026 in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 15 SETTEMBRE



SANREMO

10.00-24.00. Mostra 'Heritage - Il raffinato mondo dei maestri sartori', percorso espositivo a cura di Federica Flore realizzato in collaborazione con l’Accademia Nazionale dei Sartori che racconta l'eccellenza sartoriale italiana (Sala Privata del Casinò) + mostra 'Artigiani in Liguria: lo Stile degli artigiani liguri' a cura di Federica Flore: saranno esposti abiti sartoriali e lavorazioni artigianali per valorizzare i maestri artigiani del territorio (e non) tra gioielli, abiti storici e di alta sartoria, borse, accessori e oggetti lavorati a mano (Sala Dorata del Casinò), fino al 20 settembre, ingresso libero



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 18 dicembre)



16.30. Per i ‘Martedì Letterari’, lo scrittore, poeta saggista Giuseppe Conte presenta il saggio ‘Della stessa sostanza dei sogni’ (Bompiani). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero

IMPERIA



10.00-16.00. Visite guidate alla biblioteca civica con possibilità di accedere agli spazi normalmente chiusi al pubblico, come l’area dedicata a Edmondo De Amicis e le collezioni di Natta e Ligustro, la sala degli studi locali, dove sono conservati libri, stampe e documenti dedicati alla storia di Imperia e della Liguria (ogni terzo martedì del mese). Biblioteca civica Lagorio, piazza de Amicis (h 10/12-15/16)



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)

VENTIMIGLIA



9.00-16.30. Mostra documentaria dal titolo ‘Deo Juvante: il mito Grimaldi nell'estremo Ponente ligure’ a cura dell’Archivio di Stato di Imperia. Sezione di Ventimiglia dell'Archivio di Stato di Imperia, Via Hanbury 12, ingresso libero, fino al 30 settembre (martedì e giovedì fino al 30 settembre)



DIANO MARINA



20.30-22.30. ‘Sospesi tra ciò che siamo e ciò che diventeremo’: mostra fotografica a cura di Silvia Martino che si propone come un’esperienza di sensibilizzazione e approfondimento con l’intento di favorire una maggiore comprensione dell’adolescenza e promuovere uno sguardo empatico e consapevole su questa fase fondamentale della vita. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 20 settembre

ENTROTERRA

DOLCEDO



19.00. Per il Festival della Musica Liguria in Dolcedo, aperitivo musicale e festa inaugurale con i musicisti protagonisti delle Masterclass in programma fino al 19 settembre. Ristorante Tunu

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



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MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE

SANREMO



10.00-24.00. Mostra 'Heritage - Il raffinato mondo dei maestri sartori', percorso espositivo a cura di Federica Flore realizzato in collaborazione con l’Accademia Nazionale dei Sartori che racconta l'eccellenza sartoriale italiana (Sala Privata del Casinò) + mostra 'Artigiani in Liguria: lo Stile degli artigiani liguri' a cura di Federica Flore: saranno esposti abiti sartoriali e lavorazioni artigianali per valorizzare i maestri artigiani del territorio (e non) tra gioielli, abiti storici e di alta sartoria, borse, accessori e oggetti lavorati a mano (Sala Dorata del Casinò), fino al 20 settembre, ingresso libero



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 18 dicembre)



17.00. Per ‘Estate in Biblioteca’, incontro con Lisa Aisato e il testo ‘La ragazza che voleva salvare i libri’: laboratorio di lettura dedicato a bambini dai 7 ai 12 anni. Biblioteca civica Corradi, partecipazione gratuita fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria al numero 0184 580723

IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



DIANO MARINA



20.30-22.30. ‘Sospesi tra ciò che siamo e ciò che diventeremo’: mostra fotografica a cura di Silvia Martino che si propone come un’esperienza di sensibilizzazione e approfondimento con l’intento di favorire una maggiore comprensione dell’adolescenza e promuovere uno sguardo empatico e consapevole su questa fase fondamentale della vita. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 20 settembre

ENTROTERRA

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)





GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE



SANREMO



10.00. ‘Sanremo Padel Experience – Gran Finale 2026’: fase conclusiva del circuito internazionale di padel con tornei ufficiali FIP Promises, riservati alle categorie Under 12, Under 14, Under 16 e Under 18, e FIP Beyond, dedicati agli amatori Over 19, Over 40 e Over 50. Oltre 200 gli atleti previsti. Piazza Colombo, fino al 20 settembre (più info)



10.00-24.00. Mostra 'Heritage - Il raffinato mondo dei maestri sartori', percorso espositivo a cura di Federica Flore realizzato in collaborazione con l’Accademia Nazionale dei Sartori che racconta l'eccellenza sartoriale italiana (Sala Privata del Casinò) + mostra 'Artigiani in Liguria: lo Stile degli artigiani liguri' a cura di Federica Flore: saranno esposti abiti sartoriali e lavorazioni artigianali per valorizzare i maestri artigiani del territorio (e non) tra gioielli, abiti storici e di alta sartoria, borse, accessori e oggetti lavorati a mano (Sala Dorata del Casinò), fino al 20 settembre, ingresso libero

10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 18 dicembre)



10.00-18.00. ‘Mare, turismo e paesaggio’: mostra fotografica di Eleonora D’Angelo a cura di Laura Tota e Alessandro Villa. Forte di Santa Tecla, fino all’11 ottobre (da giovedì a domenica h 10/13-15/18, venerdì apertura dalle 9.00) (più info)



11.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



VENTIMIGLIA



9.00-16.30. Mostra documentaria dal titolo ‘Deo Juvante: il mito Grimaldi nell'estremo Ponente ligure’ a cura dell’Archivio di Stato di Imperia. Sezione di Ventimiglia dell'Archivio di Stato di Imperia, Via Hanbury 12, ingresso libero, fino al 30 settembre (martedì e giovedì fino al 30 settembre)

16.00. ‘Il ricordo di Luigino Maccario’, indimenticato difensore e promotore della cultura e delle tradizioni intemelie nell'anniversario della sua scomparsa. Intervengono: Beatrice Palmero, direttrice responsabile ‘Intemelion. Cultura e Territorio’ su ‘Il contributo di Luigino Maccario all' ‘Archivio della Memoria’ di Intemelion’ e di Marilisa Sismondini, rappresentante della Cumpagnia su’ Luigino e la Cumpagnia d'u Teatru Ventemigliusu’. Spazio Alcotra ‘Luigino Maccario’, Forte dell’Annunziata, ingresso libero



DIANO MARINA



20.30-22.30. ‘Sospesi tra ciò che siamo e ciò che diventeremo’: mostra fotografica a cura di Silvia Martino che si propone come un’esperienza di sensibilizzazione e approfondimento con l’intento di favorire una maggiore comprensione dell’adolescenza e promuovere uno sguardo empatico e consapevole su questa fase fondamentale della vita. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 20 settembre



ENTROTERRA

DOLCEDO



21.00. Per il Festival della Musica Liguria in Dolcedo, concerto in due parti: musica sacra all’interno della Chiesa di San Tommaso e, a seguire, repertorio più leggero e informale nel cortile esterno. Chiesa Parrocchiale di San Tommaso



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

18.30. Incontro con il dottor Paolo Di Muro, Educatore Nutrizionale e Consulente Nutraceutico di Medicina Cellulare, dal titolo ‘La salute è davvero il primo dovere della vita?’ (ingresso gratuito per i soci – 10 euro non soci). A Casa d’i Soci (La Maison des Associations) 2 bis Prom. Honoré II (più info)



20.00. ‘Beatles Baroques’: concerto dell’ensemble ‘Les Paladins’con opere vocali di Henry Purcell, arrangiamenti barocchi di canzoni dei Beatles e brani strumentali con viola da gamba, organo e clavicembalo. Cathédrale Sainte Réparate, Vecchia Nice (più info)



VENERDI’ 18 SETTEMBRE



SANREMO

9.00-18.00. ‘Mare, turismo e paesaggio’: mostra fotografica di Eleonora D’Angelo a cura di Laura Tota e Alessandro Villa. Forte di Santa Tecla, fino all’11 ottobre (da giovedì a domenica h 10/13-15/18, venerdì apertura dalle 9.00) (più info)

10.00. ‘Sanremo Padel Experience – Gran Finale 2026’: fase conclusiva del circuito internazionale di padel con tornei ufficiali FIP Promises, riservati alle categorie Under 12, Under 14, Under 16 e Under 18, e FIP Beyond, dedicati agli amatori Over 19, Over 40 e Over 50. Oltre 200 gli atleti previsti. Piazza Colombo, fino al 20 settembre (più info)

10.00-24.00. Mostra 'Heritage - Il raffinato mondo dei maestri sartori', percorso espositivo a cura di Federica Flore realizzato in collaborazione con l’Accademia Nazionale dei Sartori che racconta l'eccellenza sartoriale italiana (Sala Privata del Casinò) + mostra 'Artigiani in Liguria: lo Stile degli artigiani liguri' a cura di Federica Flore: saranno esposti abiti sartoriali e lavorazioni artigianali per valorizzare i maestri artigiani del territorio (e non) tra gioielli, abiti storici e di alta sartoria, borse, accessori e oggetti lavorati a mano (Sala Dorata del Casinò), fino al 20 settembre, ingresso libero



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 18 dicembre)



11.00 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



14.00. ‘Neurodiversità – Comprendere la varietà dei cervelli umani’ con relatrice la dott.ssa Eleonora Marocchini, psicolinguista, psicologa, ricercatrice indipendente e rinomata divulgatrice scientifica. Sala degli Specchi del Comune, evento è aperto a genitori, insegnanti, educatori, professionisti del settore e a tutte le persone interessate ad approfondire una visione aggiornata ed etica delle differenze umane (brochure) JPG - CONVEGNO ELENA MAROCCHINI



21.00. Per la rassegna culturale ‘A San Peiru si racconta’, ‘L’Energia della Valle’, a cura di Wildlife in Valle Argentina: in scena il teatro e la memoria emotiva con ‘Tunin da Müta si racconta’, di e con Matteo Oliva. Un nipote racconta il bisnonno interpretando e facendo rivivere alcuni degli episodi più importanti della sua esistenza, un personaggio mitico della valle che ha attraversato da protagonista alcuni dei momenti più significativi del 900 in Valle Argentina. Cortile dietro la Chiesa di San Pietro, ingresso libero



21.00. Il giornalista Max Cassani presenta il suo libro ‘Rialzati e cammina. Dieci storie di salvezza grazie alla montagna’, dieci racconti-intervista a uomini e donne che vivono la frequentazione delle terre alte come cura, prima che come sport o come performance, e per i quali la montagna è diventata luogo di incontro, riscatto e nuova vita. Sede CAI di Piazza Cassini 13, partecipazione libera



21.00. Finale Unojazz&Blues - Contest 2026. Teatro dell'opera del Casino, ingresso libero previa prenotazione (più info)



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



BORDIGHERA

18.00. ‘100 giorni insieme – Primi risultati. Prossime sfide. Una città che partecipa’: incontro pubblico di presentazione alla cittadinanza delle attività svolte nei primi cento giorni di Amministrazione e le principali iniziative e progettualità per i prossimi mesi. Teatro Golzi del Palazzo del Parco



TAGGIA ARMA



21.00. Per la rassegna ‘Di Libro in libro’, Antonella Forte presenta ‘La strega di Triora. Storia di Franchetta Borrelli’ (Piemme). Evento a cura dell’associazione Gente Comune. Villa Boselli, ingresso libero



DIANO MARINA



20.30-22.30. ‘Sospesi tra ciò che siamo e ciò che diventeremo’: mostra fotografica a cura di Silvia Martino che si propone come un’esperienza di sensibilizzazione e approfondimento con l’intento di favorire una maggiore comprensione dell’adolescenza e promuovere uno sguardo empatico e consapevole su questa fase fondamentale della vita. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 20 settembre



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



20.30. Presentazione nuovo corso per Soccorritore Base in Provincia di Imperia a cura della Federazione Regionale delle Misericordie della Liguria . Il percorso formativo prevede 22 ore di teoria e 14 ore di pratica, articolate in 12 serate, ogni lunedì e giovedì dalle 20.00 alle 23.00. Sede della Federazione Regionale Misericordie della Liguria in Via Braie 243, info e iscrizioni 320 275 2335 (Cristiana)



DOLCEDO



20.30. Per il Festival della Musica Liguria in Dolcedo, concerto all’aperto e festa di paese con possibilità di acquistare cibi e bevande nei locali della zona. Piazza Doria



PERINALDO

17.00. Presentazione libri di Maria Pia Urso ‘Villa San Gaetano’ e ‘Cosìlunga Cosìbreve’ a cura di Daniela Bruno e con la partecipazione di Clara Romagnone, del gruppo ‘Amo scrivere’ (i proventi della vendita dei libri saranno interamente devoluti all’Associazione P.E.N.E.L.O.P.E – Donne del Ponente per le Pari Opportunità, di cui l’autrice era socia e prima Presidente storica). Bar Cesario Via Visitazione 3



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

16.00-21.30. ‘L’anima in fiore’: mostra personale del fotografo Fabio Lazzaro, realizzata in collaborazione con l’Associazione Archivio Sergio Gagliolo con incontro con l’autore, seguito da un reading teatrale dedicato ai temi della mostra. Area Arte, fino al 27 settembre



SABATO 19 SETTEMBRE



SANREMO



10.00-23.00. MareCultura 2026 (5ª edizione): due giornate nelle quali cultura e tradizioni legate al mare, artigianato d'eccellenza, gastronomia e produzioni liguri dialogheranno con una nuova attenzione ai temi della longevità e del benessere. Il programma comprende il Villaggio del Gusto, show cooking dal vivo, iniziative dedicate alle eccellenze del territorio e gli Itinerari Longevity Attiva, con percorsi e incontri dedicati al benessere, alla salute e al ben vivere. Pian di Nave, anche domani (più info)

10.00. ‘Sanremo Padel Experience – Gran Finale 2026’: fase conclusiva del circuito internazionale di padel con tornei ufficiali FIP Promises, riservati alle categorie Under 12, Under 14, Under 16 e Under 18, e FIP Beyond, dedicati agli amatori Over 19, Over 40 e Over 50. Oltre 200 gli atleti previsti. Piazza Colombo, fino al 20 settembre (più info)



10.00-24.00. Mostra 'Heritage - Il raffinato mondo dei maestri sartori', percorso espositivo a cura di Federica Flore realizzato in collaborazione con l’Accademia Nazionale dei Sartori che racconta l'eccellenza sartoriale italiana (Sala Privata del Casinò) + mostra 'Artigiani in Liguria: lo Stile degli artigiani liguri' a cura di Federica Flore: saranno esposti abiti sartoriali e lavorazioni artigianali per valorizzare i maestri artigiani del territorio (e non) tra gioielli, abiti storici e di alta sartoria, borse, accessori e oggetti lavorati a mano (Sala Dorata del Casinò), fino al 20 settembre, ingresso libero



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 18 dicembre)



10.00-18.00. ‘Mare, turismo e paesaggio’: mostra fotografica di Eleonora D’Angelo a cura di Laura Tota e Alessandro Villa. Forte di Santa Tecla, fino all’11 ottobre (da giovedì a domenica h 10/13-15/18, venerdì apertura dalle 9.00) (più info)



11.00 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

15.30. ‘Handy’s Friends Circus - Ti regalo un sorriso’: evento dedicato all’inclusione e alla partecipazione di tutti i bambini, con particolare attenzione ai bambini con disabilità, a cura del Lions Club Sanremo Matutia. Piazza Borea d’Olmo



16.00. ‘Saluti da’: laboratorio creativo per bambini e famiglie a cura di Roberta Di Marco (10 euro a bambino + ingresso gratuito per il primo accompagnatore. Forte di anta Tecla, prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti 333 7805551 (più info)

17.00. Firmacopie del romanzo ‘Smuoverò l’inferno’ di Alan Smithee, prequel della Divina Commedia scritto tra i versi danteschi e mai raccontato. Il viaggio che ha reso Virgilio esperto dell’Oltretomba. Libreria Giunti in via Roma



17.00. ‘PallaPigna’: torneo aperto a tutti di pallapugno leggera, una variante propedeutica e dinamica. Piazza Nota, info 349 3163299 (Matteo Fogliarini), 340 6330538 (Claudio Motosso)



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



17.00. Presentazione del libro ‘Io sono Lorena’ di Lucia Barbera (Terresommerse). Dialoga con l’autrice Federica Bonavera. Letture a cura di Teodoro Ricci. Sala Convegni Biblioteca Civica, ingresso libero



21.00. Per la rassegna dedicata al premio Fita Liguria ‘Tre Caravelle’ 2026, spettacolo messo in scena dalla Compagnia La Corte di Bolano (SP) dal titolo ‘Questa sera si recita a soggetto’. Teatro delle Opere Parrocchiali di Via Verdi, ingresso a offerta libera con prenotazione obbligatoria al 0184-844108 (più info)



BORDIGHERA

9.00-19.00. Fiera promozionale ‘Semi di futuro’ rivolta alla promozione dei prodotti agricoli. Centro storico, anche domani



OSPEDALETTI



8.00-19.00. ‘I Mercati Antiquari di Ospedaletti’: mercatino di antiquariato e collezionismo in Corso Regina Margherita (ogni 3° sabato del mese)

21.00. Per la ‘Notte Internazionale della Luna’, serata dedicata alla Luna nel contesto della Notte Internazionale della Luna promossa dalla NASA, con migliaia di eventi in tutto il mondo. Osservazioni guidate ai telescopi. Piazzale sul mare, partecipazione libera senza prenotazione

DIANO MARINA



9.00-22.30. ‘Sospesi tra ciò che siamo e ciò che diventeremo’: mostra fotografica a cura di Silvia Martino che si propone come un’esperienza di sensibilizzazione e approfondimento con l’intento di favorire una maggiore comprensione dell’adolescenza e promuovere uno sguardo empatico e consapevole su questa fase fondamentale della vita. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 20 settembre (h 9/12-18.30/22.30)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

19.30. Festa di San Matteo: Yoga alchemico: apertura stand gastronomici con tante specialità tipiche e vini nostrani + alle 21 serata latina con DJ Luisito e la scuola di ballo Alma Latina. Località Molino del Fico (strada per Villa Faraldi), ampio parcheggio e ingresso a libera offerta



20.30. Ballo all'aperto con Dj Lia presso Centro Incontro Sociale, Giardini 1° Maggio (tutti i sabati fino al 26 settembre)



CERVO



11.00 & 17.00. Per Cervo in Blu d’Inchiostro (14ª edizione): lo scrittore Nanni Perotto presenta in dialogo con Diego Ardoino il volume ‘I bambini no, lasciateli stare’, dedicato all’eccidio nazifascista di Montalto Carpasio (1944) e al sacrificio di due religiosi (Palazzo Viale h 11) + dalle 17 nell’Oratorio di Santa Caterina, incontro ‘Prima del patriarcato: il sacro femminile di Marija Gimbutas’, lectio magistralis di Dainius Būrė, professore di Letteratura Italiana all’Università di Vilnius, e ‘Birutė: la fiamma che divenne corona’ che racconta mito e storia della vestale pagana che plasmò il destino del Granducato di Lituania (più info)

15.30. Presentazione di un inedito bassorilievo rinascimentale che è stato ritrovato dalla Soprintendenza ligure a Palazzo Morchio, sede comunale, prima dei lavori di ristrutturazione. I funzionari rappresentanti racconteranno il valore del manufatto e il suo restauro, dalle 17.30 sarà possibile accedere liberamente a Palazzo Viale per ammirarlo da vicino



ENTROTERRA

BADALUCCO



21.00. Aspettando il Festival dello Stoccafisso ‘A Baucogna’, serata musicale con i Beat Up e il format ‘La Notte Vola’



COSTARAINERA

9.00-12.00. Corso di cucito a cura di Gocce di Natura Aps (lezione 4). Parco Novaro, info 351 9104008



DIANO CASTELLO

21.00. Il coro ‘Castrum Diani’ porta in scena ‘Dixit Dominus — I Salmi Vespertini tra Barocco e Classicismo’, un programma dedicato a musiche di Padre G.B. Martini, J.C. Bach e A. Vivaldi con esibizione dei solisti Carola Marasco (soprano), Giulia Beatini (mezzosoprano), Mattia Pelosi (tenore) e Nicholas Tagliatini (basso), con l’Ensemble Il Falcone e gli strumentisti Federico Demarchi al clavicembalo e Paolo Gazzano all’organo. Parrocchia Collegiata San Nicola, ingresso libero aperto a tutti



DOLCEDO



13.30, 16.00 & 19.00. Per il Festival della Musica Liguria in Dolcedo, Hiking Brass Concert con il prof. Gert Heller: tre concerti in altrettante località, alle 13.30 a San Damiano (prima di Pantasina), alle 16 al Santuario della Madonna della Guardia e alle 19 a Casa Carli, all’esterno della chiesa. Possibilità di percorrere a piedi l’intero itinerario con ritrovo alle 11.45 a Casa Carli (frazione di Prelà)



PIETRABRUNA



19.00. Sagra della Stroscia: serata danzante con cucina e degustazione



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

16.00-21.30. ‘L’anima in fiore’: mostra personale del fotografo Fabio Lazzaro, realizzata in collaborazione con l’Associazione Archivio Sergio Gagliolo con incontro con l’autore, seguito da un reading teatrale dedicato ai temi della mostra. Area Arte, fino al 27 settembre



FRANCIA

NICE



18.30. ‘La Bella Addormentata’: balletto classico impreziosito da luci moderne e ballerini abbaglianti. Théâtre Lino Ventura, bd de l'Ariane 168, info +39 04 97001070





DOMENICA 20 SETTEMBRE

SANREMO

10.00. ‘Sanremo Padel Experience – Gran Finale 2026’ (ultimo giorno): fase conclusiva del circuito internazionale di padel con tornei ufficiali FIP Promises, riservati alle categorie Under 12, Under 14, Under 16 e Under 18, e FIP Beyond, dedicati agli amatori Over 19, Over 40 e Over 50. Oltre 200 gli atleti previsti. Piazza Colombo (più info)



10.00-23.00. MareCultura 2026 (5ª edizione): due giornate nelle quali cultura e tradizioni legate al mare, artigianato d'eccellenza, gastronomia e produzioni liguri dialogheranno con una nuova attenzione ai temi della longevità e del benessere. Il programma comprende il Villaggio del Gusto, show cooking dal vivo, iniziative dedicate alle eccellenze del territorio e gli Itinerari Longevity Attiva, con percorsi e incontri dedicati al benessere, alla salute e al ben vivere. Pian di Nave (più info)



10.00-24.00. Mostra 'Heritage - Il raffinato mondo dei maestri sartori' (ultimo giorno), percorso espositivo a cura di Federica Flore realizzato in collaborazione con l’Accademia Nazionale dei Sartori che racconta l'eccellenza sartoriale italiana (Sala Privata del Casinò) + mostra 'Artigiani in Liguria: lo Stile degli artigiani liguri' a cura di Federica Flore: saranno esposti abiti sartoriali e lavorazioni artigianali per valorizzare i maestri artigiani del territorio (e non) tra gioielli, abiti storici e di alta sartoria, borse, accessori e oggetti lavorati a mano (Sala Dorata del Casinò)



10.00-18.00. ‘Mare, turismo e paesaggio’: mostra fotografica di Eleonora D’Angelo a cura di Laura Tota e Alessandro Villa. Forte di Santa Tecla, fino all’11 ottobre (da giovedì a domenica h 10/13-15/18, venerdì apertura dalle 9.00) (più info)



11.00-18.00. Festa dello Sport 2026 a Pian di Poma con allestimento di aree, punti informativi, zone di intrattenimento e spazi dedicati alle attività dimostrative: un percorso di discipline sportive tutte da provare, partecipazione libera



16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 18 dicembre)



IMPERIA



9.00-19.00. Fiera dell'Angelo: bancarelle di merci varie in Spianata Borgo Peri di Oneglia



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



11.00 & 15.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: visite accompagnate per scoprire la dimora del celebre artista Grock e il suo suggestivo parco. Villa Grock, via Fanny Roncati (tutte le domeniche fino a fine settembre), info 340 4956218 (più info)

17.00. Per l’ultimo appuntamento della rassegna dedicata al premio Fita Liguria ‘Tre Caravelle’ 2026, spettacolo messo in scena dalla Compagnia Uno sguardo dal Palcoscenico di Cairo Montenotte (SV) dal titolo ‘Figlie di Eva. Al termine le premiazioni. Teatro delle Opere Parrocchiali di Via Verdi, ingresso a offerta libera con prenotazione obbligatoria al 0184-844108 (più info)



VENTIMIGLIA



9.00-14.00. ‘Dalla terra bruciata, nuova vita’: giornata pensata per stare insieme, conoscere e valorizzare il nostro patrimonio naturale e, soprattutto, trasformare una semplice partecipazione in un concreto gesto di solidarietà. Il programma: Ventimiglia (Cactusmania h 9) + Mentone (Parc du Pian h 12) + Mentone (Val Rahmeh h 14). Evento a cura di Associazione Città Giardino Lions, Lions Club Mentone, Lions Club Ventimiglia. Pic-nic su prenotazione (12 euro), quota di partecipazione (30 euro). Info e prenotazioni: 349 3163299, 340 6330538 (più info)



BORDIGHERA



9.00-19.00. Fiera promozionale ‘Semi di futuro’ rivolta alla promozione dei prodotti agricoli. Centro storico, anche domani



9.00. Festival dello Sport 2026: grande giornata dedicata allo sport con parata cittadina accompagnata dalla musica, associazioni, società, atleti, giovani e famiglie. A seguire dimostrazioni e possibilità di conoscere e provare numerose discipline, dagli sport praticati negli impianti alle attività all'aperto e legate al mare. Partenza dal Palazzo del Parco e iniziative in diverse zone della città



TAGGIA

8.00-18.30. Fiera Promozionale di Antiquariato e piccolo collezionismo. Ex Mercato Coperto



9.00-19.30. ‘La domenica in passeggiata’: manifestazione commerciale con espositori di artigianato vario a cura dell’associazione Arte e Party. Lungomare

DIANO MARINA

10.00. ‘Sportivamente – Feel the Move’: Festa dello Sport nel Centro cittadino



10.00-22.30. ‘Sospesi tra ciò che siamo e ciò che diventeremo’: finissage della mostra fotografica a cura di Silvia Martino che si propone come un’esperienza di sensibilizzazione e approfondimento con l’intento di favorire una maggiore comprensione dell’adolescenza e promuovere uno sguardo empatico e consapevole su questa fase fondamentale della vita. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco (h 10/12-18.30/22.30)

12.00. Raduno Fiat 500 e derivate del Golfo Dianese nel Centro cittadino organizzato dal Club 500 Golfo Dianese, info e prenotazioni: Marco (3396333657) e/o Riccardo (3382771625).

SAN BARTOLOMEO AL MARE



16.00. Festa di San Matteo: 24esima edizione delle Moliniadi (giochi per bambini). Località Molino del Fico (strada per Villa Faraldi), ampio parcheggio e ingresso a libera offerta

ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino prodotti locali e artigianali. Piazza del paese (ogni terza domenica del mese)



BADALUCCO



10.30. Festival dello Stoccafisso ‘A Baucogna’: sfilata della Banda Santa Cecilia, inaugurazione alle 11 e degustazione dello Stoccafisso a Baucogna in piazza Marconi, piazza Umberto Eco e piazza Gaetano Rodi. Dalle 14.30 musica itinerante con le Pecore Nere, spettacoli del Gran Circo Disastro, mercatino, giochi vintage e mostra d’arte. Dalle 18 musica e, alle 21, serata con l’orchestra spettacolo Luca Canali e Feet Dj (navetta gratuita 9.30-19 dalla stazione di Taggia-Arma)

CAMPOROSSO

14.30. Sagra dei Barbagiuai a cura della Protezione Civile di Camporosso. Palatenda Biguada



CERIANA

9.00. ‘Storiche Emozioni a Ceriana – 1º Memorial Melita Siri’ (Riviera Historic & Racing Team). Parcheggio Pallarea

MENDATICA

9.30-16.00. ‘Palio delle Capre & Corteo delle Malghe’: espositori di prodotti tipici + dalle 12.30 alle 14.30 apertura stand gastronomici + alle 15.30 corteo storico nelle vie del paese + dalle 16.00 il tradizionale Palio delle Capre. Evento a cura della Pro Loco Mendatica



PIGNA

7.00. ‘Una marcia in più’: marcia non competitiva con partenza da Piazza XX Settembre



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

16.00-21.30. ‘L’anima in fiore’: mostra personale del fotografo Fabio Lazzaro, realizzata in collaborazione con l’Associazione Archivio Sergio Gagliolo con incontro con l’autore, seguito da un reading teatrale dedicato ai temi della mostra. Area Arte, fino al 27 settembre



FRANCIA

MONACO



18.00. Recital di pianoforte di Stella Almondo. Auditorium Prince Pierre, Grimaldi Forum Monaco (più info)



NICE



16.00. ‘Les Quatre Saisons’ di Antonio Vivaldi a cura dell’Orchestra Paganini di Genova. Cathédrale Sainte-Réparate, place Rossetti 3 (più info)





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