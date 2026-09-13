Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 13 settembre 2026, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 13 SETTEMBRE

SANREMO



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



10.00-24.00. Mostra 'Heritage - Il raffinato mondo dei maestri sartori', percorso espositivo a cura di Federica Flore realizzato in collaborazione con l’Accademia Nazionale dei Sartori che racconta l'eccellenza sartoriale italiana (Sala Privata del Casinò) + mostra 'Artigiani in Liguria: lo Stile degli artigiani liguri' a cura di Federica Flore: saranno esposti abiti sartoriali e lavorazioni artigianali per valorizzare i maestri artigiani del territorio (e non) tra gioielli, abiti storici e di alta sartoria, borse, accessori e oggetti lavorati a mano (Sala Dorata del Casinò), fino al 20 settembre, ingresso libero



16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (h 10/12.30-16/21, fino al 18 dicembre)

17.00. Presentazione libro di Maria Gabriella Pezzarossi 'Il coraggio e la paura Le ninfe marine' con Illustrazioni di Marisa Fogliarini (Favola moderna, per chi ricerca la fiducia in se stesso). Libreria 'La Fenice'



17.30-23.30. ‘Mare Vostrum - Mare, turismo e paesaggio’: mostra fotografica di Eleonora D’Angelo a cura di Laura Tota e Alessandro Villa. Forte di Santa Tecla, fino all’11 ottobre (fino al 13 settembre: da giovedì a domenica h 17.30/23.30, venerdì anche h 9/13. Dal 17 settembre: da giovedì a domenica h 10/13-15/18, venerdì apertura dalle 9.00) (più info)



IMPERIA



9.00. Ultimo giorno del 68° Festival scacchistico internazionale di Imperia, organizzato dal Circolo scacchistico imperiese, che riunisce giocatori di diversi livelli in tre tornei, tutti disputati con sistema svizzero. Palestra Maggi (più info)



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



11.00 & 15.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: visite accompagnate per scoprire la dimora del celebre artista Grock e il suo suggestivo parco. Villa Grock, via Fanny Roncati (tutte le domeniche fino a fine settembre), info 340 4956218 (più info)



17.00. Per la rassegna dedicata al premio Fita Liguria ‘Tre Caravelle’ 2026, spettacolo messo in scena dalla Compagnia Due Passi col Comico (Lab. III Millennio) di Cengio (SV) dal titolo ‘Traviate’ (vincitore dell'edizione 2026 del Premio Il Sipario Strappato ‘Nena Taffarello’). Teatro delle Opere Parrocchiali di Via Verdi, ingresso a offerta libera con prenotazione obbligatoria al 0184-844108 (più info)



BORDIGHERA



17.00. Per il Festival delle Ragazze, la scrittrice Erica Cassano presenta il libro ‘Duramadre’ (Garzanti). Ex Chiesa Anglicana, ingresso libero



17.00. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 8 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



17.30-20.00. Ultimo giorno della mostra Collettiva del corso ‘Incontri’ di arte concettuale tenuto dal maestro Pino Venditti presso la Galleria dell’Accademia G. Balbo, Via Lamboglia 3



21.00. Concerto nell'ambito delle celebrazioni per il 70° anniversario del gemellaggio tra Bordighera e Villefranche-sur-Mer dedicato alle grandi musiche da film, da Ennio Morricone a Nino Rota, insieme ad altre celebri colonne sonore. Porto Cittadino



OSPEDALETTI



15.00-20.00. Festa dello Sport 2026 con attività sportive su: Pista ciclopedonale, Piazzale al mare, Campo da beach volley. Con la partecipazione delle associazioni del territorio. Gadgets in omaggio per tutti i partecipanti



TAGGIA

8.30-19.00. Gara sportiva cinofila a cura dell’Associazione ‘Oh My Dog!’. Campo Sclavi a Levà



17.00-20.00. Festa dello Sport: manifestazione che a bambini, ragazzi e famiglie l’opportunità di conoscere da vicino le numerose realtà sportive presenti, assistere alle loro attività e avvicinarsi alle diverse discipline in un clima di condivisione e divertimento. Piazza Tiziano Chierotti e lungomare di Arma (Locandina)



SANTO STEFANO AL MARE



16.00-19.00. Ultimo giorno della mostra ‘Sguardi segreti’ di Patrizia Aquino. Torre Ennagonale, ingresso libero



SAN LORENZO AL MARE



8.00. Festa dello Sport e San Lorenzo Run (locandina), attività sportive e giochi tutto il giorno, centro storico



DIANO MARINA



8.30. Per le ‘Escursioni Borghi di Ponente’, escursione trekking con navetta tra Chiusanico e Diano Arentino di circa 5 ore (10 euro). Ritrovo al Parco Giaiette, via Rossini, info e iscrizioni: Davide Fornaro GAE 3402440972



16.00. Festa Patronale di San Nicola a Diano Gorleri con S. Messa e Processione



18.30. Inaugurazione mostra fotografica di Silvia Martino e Francesca Palermiti (aperta fino al 20/09). Sala Falchi, Palazzo del Parco



SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Shopping d'Estate: mercato Val Steria Valley sul Lungomare delle Nazioni, Zona Anfiteatro (fino al 13 settembre)



18.00-24.00: Dianoland, giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (ultimo giorno)

ENTROTERRA

APRICALE



15.00-19.00. 63ª edizione della ‘Sagra della Pansarola (frittella dolce) e Zabaione’: sagra in piazza con la partecipazione della band musicale di Apricale



BADALUCCO



8.00-14.00. ‘Agri‑Cultura Market’: mercatino prodotti agricoltura ed artigiani a cura di Consorzio Valle Argentina e Comune di Badalucco. Piazza Marconi



BAJARDO

18.00. Per la rassegna ‘Salotto Bösendorfer’, Mirko Schiappapietre in concerto (piano solo pop‑jazz). Chiesina di San Rocco, ingresso libero



CERIANA

11.00. ‘Calici in Piazza’: esperienza enologica in Piazza Marconi



CIVEZZA



17.00. Spettacolo teatrale ‘Il Dottor Stranamore’ messo in scena dalla Compagnia di Pavia. Forum Ricca

COSTARAINERA



10.00. Festeggiamenti Madonna dei Sette Dolori + Musica con Dj Vevo



DOLCEACQUA



9.00. ‘Moto Raduno’ a cura del Moto Club Jacques Maggioni di Dolceacqua. Piazza Mauro



MOLINI DI TRIORA



9.00. Pedalando tra i sapori: escursione in bicicletta (MTB - E MTB) di circa 3 ore con percorso Molini di Triora - Passo Teglia - Molini di Triora. Percorso ad anello dedicato agli amanti della mountain bike. Pranzo presso la Sagra della Lumaca. Ritrovo a Molini di Triora (locandina)



11.00. 65° Sagra della Lumaca dedicata alla tradizione locale della cucina a base di lumache con stand, musica itinerante e spettacoli: Truck food con Stand birra + Stand di artigiani e hobbisti + Music band itinerante Pecore Nere + spettacolo itinerante a cura di Mr Kiwi. Presenta l’evento lo showman Gianni Rossi (locandina)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

16.00-21.30. ‘L’anima in fiore’: mostra personale del fotografo Fabio Lazzaro, realizzata in collaborazione con l’Associazione Archivio Sergio Gagliolo con incontro con l’autore, seguito da un reading teatrale dedicato ai temi della mostra. Area Arte, fino al 27 settembre



VILLA FARALDI



15.30. ‘Corsa dei cinque paesi’: manifestazione podistica a scopo benefico a favore dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, con sede a Genova. Partenza anticipata alle 17 per la corsa non competitiva di 12 km interamente su asfalto che attraverserà tutta la valle dei Faraldi, insieme alla passeggiata di 4 km aperta a tutti, grandi e piccini. Ritro a Tovo Faraldi (più info)



FRANCIA

CANNES

10.00-18.00. ‘Cannes Yachting Festival’: ultimo giorno del salone delle imbarcazioni. Vieux Port de Cannes et Port Pierre Canto (più info a questo link)

MENTON



20.30. ‘Danza!’: concerto benefico con l'ensemble di ‘Le Poème Harmonique’, nell'ambito del festival Les BaroQuiales, a sostegno della ‘Fondation Lenval’. Palais de l’Europe (ingresso a partire dal 10 euro)



MONACO



11.00-19.00. ‘Art Fair – ‘art3f Monaco’: ultimo giorno del salone internazionale di arte contemporanea, di arte moderna e di design contemporaneo. Espace Fonvielle (più info a questo link)



18.00. Concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monaco diretta dal M° Bertrand De Billy con Truls Mørk al violino. Auditorium Rainier III (più info)



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT



9.30-18.00. Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestigio: esposizione e concorso di bellezza di auto d'epoca. Avenue Jean Mermoz (il programma)





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