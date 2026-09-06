Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 6 settembre 2026, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 6 SETTEMBRE

SANREMO



9.00. Mercatino dell’artigianato in Corso Imperatrice



10.00-24.00. Mostra 'Heritage - Il raffinato mondo dei maestri sartori', un percorso espositivo a cura di Federica Flore, Storica dell’arte, e realizzato in collaborazione con l’Accademia Nazionale dei Sartori che racconta l'eccellenza sartoriale italiana (Sala Privata del Casinò) + mostra 'Artigiani in Liguria: lo Stile degli artigiani liguri' a cura di Federica Flore: saranno esposti abiti sartoriali e lavorazioni artigianali per valorizzare i maestri artigiani del territorio (e non) tra gioielli, abiti storici e di alta sartoria, borse, accessori e oggetti lavorati a mano (Sala Dorata del Casinò), fino al 20 settembre, ingresso libero



16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21) domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



17.30-23.30. ‘Mare Vostrum - Mare, turismo e paesaggio’: mostra fotografica di Eleonora D’Angelo a cura di Laura Tota e Alessandro Villa. Forte di Santa Tecla, fino all’11 ottobre (fino al 13 settembre: da giovedì a domenica h 17.30/23.30, venerdì anche h 9/13. Dal 17 settembre: da giovedì a domenica h 10/13-15/18, venerdì apertura dalle 9.00) (più info)



17.40. ‘Il museo del mare di ieri’, laboratorio di ‘archeologia del futuro’: i partecipanti diventano scienziati del domani per scovare e catalogare gli oggetti ‘di scarto’ di oggi come se fossero veri reperti museali. A cura Di Roberta Di Marco (10 euro a bambino + ingresso gratuito per il primo accompagnatore). Forte di Santa Tecla, prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti 333 7805551 (più info)

19.00. Nell’ambito della mostra ‘Mare Vostrum’, Docufilm e Talk dal titolo ‘Vénto De Mâ - Genova Ocean Agorà si racconta’. Il documentario invita a riflettere sul tema dell’erosione costiera e sul ruolo delle comunità che scelgono di prendersi cura del proprio ambiente + alle 18 e alle 19, visita guidata con le curatrici. Forte di Santa Tecla (più info)

21.00. Serata di premiazioni della 27ª edizione della rassegna della Commedia Dialettale ‘Nini Sappia’ con rappresentazione della commedia (fuori concorso) ‘I cum...prumesci spuuxi’ messa in scena dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo. Piazza San Siro

21.00. Concerto dei ‘Nuovi Solidi’, band tributo a Lucio Battisti (evento a favore della ricerca sul neuroblastoma, tumore che colpisce i bambini). Pian di Nave



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.00-20.00. Legno sul mare e altro: ultimo giorno della mostra di sculture di Salvatore Vassallo e Simone Auditore. Dove il mare sostiene ‘il legno’ e il legno racconta forme senza tempo. Al Parasio, Piazza Pagliari, ingresso libero (h 10/12-17/20)



11.00 & 15.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: visite accompagnate per scoprire la dimora del celebre artista Grock e il suo suggestivo parco. Villa Grock, via Fanny Roncati (tutte le domeniche fino a fine settembre), info 340 4956218 (più info)



12.30-16.00. Vele d'Epoca di Imperia 2026: ultima giornata dello storico raduno velico internazionale che celebra la marineria classica dove splendide imbarcazioni storiche e d'epoca provenienti da tutto il mondo si sfidano in spettacolari regate nelle acque della Riviera dei Fiori + feste a banchina, incontri culturali e spettacoli. Calata Anselmi (il programma e gli eventi collaterali a questo link)



14.00-18.00. Mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea (fino all’11 settembre, giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



18.00-20.00. Sport a Vele Spiegate: evento di promozione sportiva organizzato dal Comune di Imperia in collaborazione con il CONI e le Società Sportive del territorio. Oltre 20 sport da provare insieme a tecnici qualificati. Calata Anselmi, partecipazione gratuita e consegna di un gadget a fine percorso sportivo



VENTIMIGLIA



8.30. 17° Motoraduno aperto a tutte le moto organizzato Ducati Official Club Riviera dei Fiori Ventimiglia: apertura iscrizioni e ritrovo dei partecipanti a Ventimiglia, in via Aprosio 23 + partenza alle ore 10.15 + Tappa oltreconfine verso i panorami della Francia per un itinerario guidato a cavallo tra mare e montagna + Arrivo nel Principato di Monaco ospiti del Moto Club Monaco. Premiazione moto Regina 2026 e Special 2026, in seguito pranzo a Monaco ville presso il ristorante l'Aurore, info 3356744945 (Carlo)



BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



17.00. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



17.30. Vernissage della Collettiva del corso ‘Incontri’ di arte concettuale tenuto dal maestro Pino Venditti presso la Galleria dell’Accademia G. Balbo, Via Lamboglia 3



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



OSPEDALETTI

8.00-20.00. Fiera delle Fiere: manifestazione commerciale organizzata dall’Ass. Culturale Fiori Eventi sulla Pista Ciclabile



TAGGIA



21.00. ‘Benvenuta Memole’: commedia brillante che tratta, con ironia e leggerezza, il tema della disabilità e dell’egoismo. A cura degli Spacciatori di Sogni. Anfiteatro del Castello



SANTO STEFANO AL MARE



18.00-24.00. Mercatino dell’Artigianato nel centro storico con stand artigianali e idee originali



21.00. ‘Balliamo l’Estate’: appuntamento di animazione musicale con Giovanni Rossi. Piazza Scovazzi



SAN LORENZO AL MARE

7.00. Camminiamo insieme per abitudini sane e movimento. Ritrovo IAT (gratuito), info +39 3923459544

9.00. ‘Tra mare e leggenda’ Seconda Granfondo di ciclismo con percorso San Lorenzo-Cipressa (più info)



DIANO MARINA



8.00. 72ª ‘Mostra Venatoria Mercato’: Fiera degli animali in Largo Cambiaso



9.00. Mercatino ‘Diano Colleziona’ nell'Isola Pedonale

10.00. ‘Dipingiamo Insieme’: mostra di pittura a cielo aperto nelle vie del centro



SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Shopping d'Estate: mercato Val Steria Valley sul Lungomare delle Nazioni, Zona Anfiteatro (tutte le domeniche fino al 13 settembre)



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (ultimo giorno)



18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



CERVO



21.00. Recital di pianoforte della XXXVI Accademia Internazionale Estiva di Cervo (15 euro). Oratorio di Santa Caterina (più info)

ENTROTERRA

BAJARDO

18.00. Per la rassegna ‘Salotto Bösendorfer’, concerto del duo ‘Ame et Harmonie’ formato dalle pianiste sanremesi Juanita Cazzin e Roberta Genova che propongono un recital di pianoforte a quattro mani con un programma di brani classici e moderni. Chiesina di San Rocco, ingresso libero



BORGOMARO

9.30-12.00. 82° anniversario Battaglia di Montegrande: raduno + ricevimento Autorità + Mostra storico-fotografica sulla Resistenza Imperiese + Deposizione corona di alloro al Monumento alla Resistenza + Momento di preghiera nel ricordo dei Caduti + ‘La nascita della canzone Fischia il vento’: monologo interpretato da Renato Donati + Orazione ufficiale tenuta da Jan Casella, Consigliere Regionale della Liguria + aperitivo. Frazione San Bernardo di Conio + aperitivo



CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)



16.00-20.00. Mostra dal titolo ‘1926–2026 Lio Rubini, da Ceriana ai vertici dell’editoria italiana’: a cento anni dalla nascita, Ceriana ricorda Lio Rubini (1926-1993). Fondazione ‘’Gian Maria Rubini’, fino al 7 settembre (feriali h 16/18, festivi h 16/20)



20.00. Pellegrinaggio alla Madonna della Villa ‘Aux Flambeaux’ (con le fiaccole)



CIVEZZA



21.00. 'Una sera d’estate': un viaggio tra folk, pop e canzone d’autore con protagonisti Chiara Ragnini, Marco Crea e Marko Kurtinovic, insieme a Massimo Costamagna e Agostino Casati. Piazza San Marco, ingresso libero



PIEVE DI TECO

9.30. Expo Valle Arroscia 2026: ultimo di tre giorni con attività outdoor, conferenze, cooking show, degustazioni, dimostrazioni, escursioni guidate, giochi per i bambini, intrattenimento musicale, laboratori, presentazioni, visite, wine tasting. Piazze e vie del Paese (il programma a questo link)



PIGNA



7.30. ‘Torarando’: giornata dedicata a escursioni, sport e valorizzazione del territorio, con l'obiettivo di far conoscere le varie opportunità outdoor della val Nervia e i tracciati RivierALP che attraversano l’entroterra. Con escursione in mountain bike organizzata dall'A.S.D. Pignese + alle 9.30, escursione a piedi gratuita a Gouta, accompagnata dalla Guida GAE Maria Giovanna Casanova

11.00. Festa in Montagna aperta a tutti a Colla Melosa: Santa Messa alle h 11 + alle 12.30, pranzo prepagato dal gustare nel prato (menù 20 euro: Il taglierozzo con salame, lardo, formaggio, pomodori sott’olio e insalata capricciosa. Primo: polenta con fonduta e salsiccia. Secondo: porchetta e patate di Langan. Dolce della casa. Bevande escluse). Nel pomeriggio, giochi e musica con Maurizio, Edoardo e Luca. Info 0184 1956767 / 0184 241155



TRIORA

7.00. Torarando Fouriosus: Trial non competitivo con rinfresco



9.30-17.00. Progetto ‘TrioBriga – Ritorno al futuro’: visita del territorio e del Borgo di Realdo con partenza dal Museo 'A Ca' di Brigaschi' + alle 14.30, Canti Brigaschi a cura dei cori ‘Li Bramaire De La Countea’ (FR) e dei ‘Cantauu’ (IT) nella piazza del paese + alle 15, incontro di partenariato con saluti Istituzionali dell’Amministrazione Comunale di Triora e dell’Amministrazione Comunale di La Brigue + alle 15.15, illustrazione del progetto + alle 15.45, visita del territorio e del Borgo di Realdo con appuntamento presso il Museo ‘A Ca' di Brigaschi’ + alle 17, intervento di chiusura da parte dei Presidenti dell’Associazione ‘A Vastera - Uniun de tradisiun brigasche’ne dell’Association ‘Patrimoine et Traditions Brigasques’



10.00. ‘ARTriora’ (1ª edizione): giornata interamente dedicata all'arte e alla cultura in tutte le sue forme con mostra fotografica itinerante con esposizione di opere in diversi punti del paese + nel pomeriggio, spettacolo teatrale itinerante replicato più volte + alla sera, ‘Viaggio nei misteri del borgo’ e Musica Live con percorso-spettacolo incentrato sulla storia, le leggende e l'immaginario misterioso che da sempre caratterizzano Triora



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

16.00-21.30. ‘L’anima in fiore’: mostra personale del fotografo Fabio Lazzaro, realizzata in collaborazione con l’Associazione Archivio Sergio Gagliolo con incontro con l’autore, seguito da un reading teatrale dedicato ai temi della mostra. Area Arte, fino al 27 settembre







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