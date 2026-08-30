Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 30 agosto 2026, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 30 AGOSTO

SANREMO



9.00. Mercatino dell’artigianato in Corso Imperatrice



10.00. ‘Voleè Cup’ decima edizione del Torneo Tennistico Giovanile under 10 12 14 16 maschile e femminile, evento sportivo inserito nel calendario del Comitato Regionale Liguria FIT: finalissime delle principali categorie Under + Al termine, cerimonia di premiazione ufficiale, consegna delle borse di studio in ricordo di Giuseppe Fassola e festa conclusiva a bordo piscina presso la struttura del resort. Sporting Club, Strada Solaro 111 (più info)



10.00. Evento di modellismo nel Padiglione Predali di Villa Ormond



10.00-19.00. Scambi Festival, evento culturale organizzato da APS Oltre che anima il quartiere della Pigna con laboratori, incontri, cinema e musica. Il tema dell’edizione 2026 è ‘Resistenza, modi di crescere’, affrontato attraverso attività partecipative e momenti di confronto. La manifestazione comprende anche una Summer School per giovani provenienti da tutta Italia e dall’Europa, con l'obiettivo di favorire condivisione, partecipazione e nuove forme di crescita. Piazza Santa Brigida e Anfiteatro San Costanzo (il programma nel dettaglio a questo link)



11.00. Per ‘Musica nei Borghi’, ‘Il fuoco del Settecento’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo e interpretato dal soprano Albertina Del Bo. Monte Bignone, ingresso libero e gratuito (più info)



16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21) domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



17.30-23.30. Ruis: ultimo giorno dell’esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla (più info)



18.00-22.00. Mostra di Elvis Furlan dal titolo ‘Ho paura del buio’. Galleria civica della Pigna, via Palma 16, fino al 1 settembre

21.00. Spettacolo musicale ‘Beatles: che storia!!!’: concerto omaggio alla storia dei Beatles. Sul palco una formazione composta da quattro musicisti professionisti e quattro voci femminili, per un'interpretazione originale del repertorio dei Beatles. Piazza San Siro



IMPERIA



9.00-23.30. Vele d'Epoca di Imperia 2026: storico raduno velico internazionale che celebra la marineria classica dove splendide imbarcazioni storiche e d'epoca provenienti da tutto il mondo si sfidano in spettacolari regate nelle acque della Riviera dei Fiori + feste a banchina, incontri culturali e spettacoli. Calata Anselmi, fino al 6 settembre (il programma a questo link, a quest’altro link e a questo link)



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



11.00 & 15.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: visite accompagnate per scoprire la dimora del celebre artista Grock e il suo suggestivo parco. Villa Grock, via Fanny Roncati (tutte le domeniche fino a fine settembre), info 340 4956218 (più info)



14.00-18.00. Mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea (fino all’11 settembre, giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



16.30. ‘Le domeniche d'estate al MACI (ultimo appuntamento): una chiacchierata tra arte, storia e architettura: visita accompagnata a Villa Faravelli con la collezione Invernizzi per conoscere più da vicino il patrimonio artistico e la storia del museo. MACI a Villa Faravelli (più info)



18.00. Nell'ambito della Festa patronale di San Bartolomeo Apostolo, lancio del 'Balun', un momento suggestivo di rievocazione di una tradizione antica, il volo della caratteristica mongolfiera, a cura dell’Associazione Amici di Bellissimi (lancio trattenuto), a seguire rinfresco in piazza. Piazza della Chiesa di Caramagna

VENTIMIGLIA



10.00-21.00. Mostra personale di Fausta Cucinotta dal titolo ‘Le sfumature di Fausta Cucinotta’ promossa dalla Pro Loco Intemelia 26 attraverso il proprio Collettivo ART.e Group. Centro Culturale San Francesco, in via Garibaldi 37, ingresso libero (h 10/12-16/21)



21.00. Per ‘Ventimiglia 2026 International Music Festival’ (5ª edizione), recital pianistico di Gianluca Luisi (IT) e Elisabeth Nielsen (DK). Salone Sant'Agostino, Via Cavour 55, info e prenotazioni: +39 349 6655717



21.00. Per l'ultimo appuntamento del 'MusicOpera Festival', Concerto 'SacrArmonie' con protagonisti il Soprano Melissa Briozzo, il Basso Dario Amoroso e l’organista Andrea Verrando, organista titolare della Cattedrale di Ventimiglia. Presenta la serata il M° Andrea Elena. Cattedrale di Ventimiglia, ingresso libero fino ad esaurimento dei posti

VALLECROSIA AL MARE



15.30-19.00. Live Dj Set sul lungomare (ultimo appuntamento)

BORDIGHERA



7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, ultimo giorno del programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Risveglio alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Aerotone alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio)



17.00-22.30. ‘Bordighera Book Festival’: ultimo giorno della manifestazione dedicata a libri, autori ed editoria, con presentazioni, incontri letterari e stand di case editrici provenienti da tutta Italia. La manifestazione, a ingresso gratuito, propone anche attività per bambini, Poetry Slam, AperiBook e appuntamenti musicali serali ai Giardini Lowe (il programma nel dettaglio a questo link)



17.00. A conclusione del 'Campus Case Libere: Si cambia musica', concerto 'Libera-Jazz' con esibizione dei giovani talenti del Campus musicale insieme al trombonista Enrico Allavena. Case Libere di Bordighera, via Cornice dei due golfi 138, ingresso libero e senza prenotazione



18.00. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



18.00-20.00. Ultimo giorno della mostra ‘Policromie interiori’ di Enrico Petrolillo. Galleria dell’Accademia Balbo, Via Lamboglia 3



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



RIVA LIGURE

21.00. Musica Pop - R&B con Alessia Cava e Kiki. Via Martiri della Libertà, Lato Ponente



SAN LORENZO AL MARE



7.00. Camminiamo insieme per abitudini sane e movimento. Ritrovo IAT (evento gratuito), info +39 3923459954

DIANO MARINA

9.00-22.00. 15ª edizione di ‘Sull’Onda di settembre’: bancarelle, prodotti tipici, musica, animazione e shopping durante il giorno e nelle ore serali, in un’atmosfera pensata per valorizzare il commercio e la vivacità di Diano Marina (anche domani)

21.30. ‘La Corrida della Domenica’: format presentato da Paolo Bianco con talenti locali e turisti che si cimenteranno in esibizioni di canto, ballo e recitazione, sottoponendosi agli applausi — o ai fischi — del pubblico. Molo delle Tartarughe, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Shopping d'Estate: mercato Val Steria Valley sul Lungomare delle Nazioni, Zona Anfiteatro (tutte le domeniche fino al 13 settembre)



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)



18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



19.00. 'Fa & Desfa': ultima di tre serate all’insegna della buona cucina e del divertimento con stand gastronomici con piatti tipici e animazione di Dj Mesci + The Recovered Rock Trio. Piazzale Olimpia, Area Manifestazioni, ingresso gratuito

CERVO



18.00-21.00. Mostra ‘Il cartoliniere cervolante’ con cartoline, disegni, sculture, buche postali e incisioni di Antonio Mascia. Bastione di Mezzodì (dal giovedì alla domenica fino al 4 settembre)

ENTROTERRA

BAJARDO

18.00. Per Salotto Bösendorfer, ‘Les Pataphisichance’ in concerto (Theremin & pianoforte). Chiesetta di San Rocco



CARPASIO

10.00. Sagra della Carpàsina: inizio degustazioni alle 16 con servizio bar e ristorante + dalle 15.00 alle 18.00 a ripetizione, spettacolo itinerante dal titolo ‘Risatandunad In Tu Paise’ di Silvana Bianchi a cura della compagnia teatrale Riemughe Surve + alle 16, presentazione del libro ‘E... ti ricordi? Memorie di un bambino’ di Dario Banaudi + pomeriggio e serata danzante con Cristian e La Luna Nueva Band + Per tutto il giorno, apertura Museo della Lavanda e Museo della Resistenza. Mercatino artigianale (locandina)



CERIANA



10.00. ‘Festa degli Alpini’ in Corso Italia

16.00-20.00. Mostra dal titolo ‘1926–2026 Lio Rubini, da Ceriana ai vertici dell’editoria italiana’: a cento anni dalla nascita, Ceriana ricorda Lio Rubini (1926-1993). Fondazione ‘’Gian Maria Rubini’, fino al 7 settembre (feriali h 16/18, festivi h 16/20)



CIPRESSA

19.00. Cena a Colori a cura della Pro Loco Cipressa a Colori. Piazza Martini



COSIO D’ARROSCIA – MONTEGROSSO PIAN LATTE - MENDATICA



10.45-15.00. Itinerario culturale attraverso le architetture rurali e il museo diffuso di Cosio d’Arroscia (spazio Simondo, dedicato all’artista Piero Simondo. Ritrovo alle 10.45 in Piazza della Chiesa + Si prosegue a Montegrosso Pian Latte, con una visita del borgo, dei suoi edifici religiosi e di alcune tra le costruzioni più rappresentative di questa porzione dell’Alta Valle Arroscia + alle 15 ci si sposta a Mendatica, dove sono previste tappe al Vecchio Mulino e al museo etnografico ‘Casa del pastore’. Evento a cura della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Liguria, prenotazioni entro il 26 agosto a barbara.roncarolo@cultura.gov.it (tutte le info necessarie a questo link)



DOLCEACQUA

9.00-18.00. Mercatino del Biologico e dell’Artigianato in Piazza Mauro con la freschezza dei prodotti tipici locali e delle zone limitrofe sotto casa + mercatino dell’Antiquariato in piazza Garibaldi



DOLCEDO



21.00. Il Teatro dell'Attrito porta in scena lo spettacolo 'Malacarne', tratto dall'omonimo saggio di Anna Carla Valeriano, che intende dare voce alle donne rinchiuse negli istituti manicomiali tra la fine dell'ottocento e il periodo fascista e vedrà in scena le attrici Cristina Pinna, Mary Albanese, Patrizia Petri, Cristina Belvedere, Giovanna Acquarone, Elena Barcellona, Pamela Pepiciello e l'attore Renato Donati. Sagrato della chiesa di san Tommaso, consigliata la prenotazione al numero 329 4955513



ISOLABONA

14.00. Festa della Fontana 2026, giornata di tradizione, musica, cultura e divertimento per grandi e piccini: Laboratorio di pittura con i bambini, attività didattiche e trucca bimbi + dalle 18, Santa Messa alla Fontana + alle 19, Coro ‘Gruppo Corale Cheli de Campurussu’ con degustazione di prodotti tipici locali, olio e vino + dalle 21.30, concerto in Piazza Martiri della Libertà con la ‘Banda Cittadina di Apricale’

MONTALTO LIGURE

9.00. Pedalando tra i sapori: escursione in bicicletta (MTB - E‑MTB) di circa 3 ore con percorso Montalto Ligure – Carpasio – Glori – Montalto Ligure. Percorso ad anello dedicato agli amanti della mountain bike. Pranzo presso la Sagra della Carpàsina. Ritrovo alle 9 a Montalto Ligure (locandina)

OLIVETTA SAN MICHELE

12.00. Festa della Montagna organizzata dal CAI di Ventimiglia per i suoi 80 anni: Santa Messa alle 12 + Pranzo campestre sotto ai pini alle 13. Rifugio P. Gambino in Località Gerri, partecipazione ad offerta libera, info e prenotazioni 347 2482640 / 347 9767186

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Tradizionale Mercatino dell’Antiquariato dove è possibile vivere un’esperienza unica, incamminandosi in ‘una passeggiata nel passato’ alla scoperta di oggetti d’epoca. Portici medievali (ogni ultima domenica del mese, anche in caso di pioggia)

PORNASSIO



11.00- 19.00. Festa dell’Uva (ultimo giorno della 51ª edizione): gonfiabili e truccabambini per l’intera giornata + Tour in bicicletta tra i vigneti (h 11 & 165) + Degustazione guidata con F.I.S.A.R. Del. Imperia (h 11) + Apertura stand gastronomici con special food Coniglio alla Ligure & Vitello Tonnato & Pan Fritto al Cioccolato (h 14) + Musica con Ball and Chain, Country Folk Americana Music (h 16) + Presentazione del libro della scrittrice Maria Luisa Alberico (h 17) + Apertura stand gastronomici (h 19) + Serata Disco Revival allietata da Dj. Castello Medievale, info proloco.pornassio@gmail.com



SEBORGA

8.30. (ANNULLATA) Passeggiata nei boschi di Seborga aperta a tutti grandi e piccini. Ritrovo in piazza Martiri (più info)

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



21.00. Concerto della Banda di Pompeiana in Piazza XX Settembre



FRANCIA



ANTIBES JUAN-LES-PINS



9.00-16.00. Mercato della ceramica con la partecipazione di ceramisti e vasai provenienti dalla Francia e dall'estero che lavorano con materiali differenti (gres, porcellana, terracotta, ecc.) e creano una varietà di pezzi. I visitatori sono invitati a scoprire opere artistiche (sculture, modelli, ecc.) e oggetti funzionali (tazze, ciotole, ecc.). Piazza dei Martiri e della Resistenza (più info)

MENTON



15.00. Grande Spettacolo Aereo sui cieli sopra Mentone accompagnato da musica con la Patrouille de France, la pattuglia acrobatica, l'Epsilon Team e l'esibizione tattica con l'A400M visibile dalla Promenade du Soleil





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