Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 27 a domenica 30 agosto 2026 in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 27 AGOSTO



SANREMO



9.30-10.30. Per Agosto nei Parchi, ‘Mum And Baby’ ai Giardini della Foce (locandina), info e contatti WhatsApp: 392 2810318



10.00. ‘Voleè Cup’ decima edizione del Torneo Tennistico Giovanile under 10 12 14 16 maschile e femminile, evento sportivo inserito nel calendario del Comitato Regionale Liguria FIT: inizio dei tabelloni di qualificazione e incontri dei gironi d'eliminazione sui campi in terra rossa. Sporting Club. Strada Solaro 111, fino al 30 agosto (più info)



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00 & 18.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.00-23.00. Scambi Festival, evento culturale organizzato da APS Oltre che anima il quartiere della Pigna con laboratori, incontri, cinema e musica. Il tema dell’edizione 2026 è ‘Resistenza, modi di crescere’, affrontato attraverso attività partecipative e momenti di confronto. La manifestazione comprende anche una Summer School per giovani provenienti da tutta Italia e dall’Europa, con l'obiettivo di favorire condivisione, partecipazione e nuove forme di crescita. Piazza Santa Brigida e Anfiteatro San Costanzo, fino al 39 agosto (il programma nel dettaglio a questo link)

17.00-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 30 agosto (più info)



18.00-22.00. Mostra di Elvis Furlan dal titolo ‘Ho paura del buio’. Galleria civica della Pigna, via Palma 16, fino al 1 settembre



18.30-19.30. Per Agosto nei Parchi, swing nei Giardini di Villa Ormond (parte alta piazzale della villa) (locandina), info e contatti WhatsApp: 392 2810318



20.00. Gala dinner con presentazione ufficiale della finale nazionale de ‘La Stella del Mare 2026’ (9ª edizione). Conduce la serata il noto personaggio televisivo, modello, showman e conduttore Pierpaolo Pretelli, testimonial del concorso, assieme alla modella e conduttrice Stephanie Bellarte, già vincitrice del format nel 2017. Roof Garden del Casinò



21.00. Per ‘Una sera con i Martedì Letterari sul mare’ la giornalista Concita De Gregorio presenta il libro ‘La cura’ (Einaudi). Pian di Nave



21.15. Per ‘Cinema sotto le Stelle’, proiezione film ‘Fa' la cosa giusta (1989), regia di Spike Lee: opera intensa che affronta il tema della convivenza, delle discriminazioni e della responsabilità individuale, ricordando quanto la pace si costruisca ogni giorno anche nelle relazioni tra le persone. Piazza Santa Brigida nel centro storico, ingresso libero e gratuito

IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.00-13.00. Mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea (fino all’11 settembre, giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



18.00. ‘Golden Hour a Villa Grock’: visita accompagnata alla scoperta della dimora di Grock, tra architetture visionarie, simboli nascosti e racconti che intrecciano arte, spettacolo e vita privata del celebre clown + dalle 19, aperitivo al tramonto all’Hard Grock Café circondati dalla bellezza del parco. (tutti i mercoledì e giovedì estivi fino al 10 settembre). Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli (info e prenotazioni a questo link)



VENTIMIGLIA



9.00-16.30. Mostra documentaria dal titolo ‘Deo Juvante: il mito Grimaldi nell'estremo Ponente ligure’ a cura dell’Archivio di Stato di Imperia. Sezione di Ventimiglia dell'Archivio di Stato di Imperia, Via Hanbury 12, ingresso libero, fino al 30 settembre (martedì e giovedì fino al 30 settembre)



9.00-17.00. Esposizione di Patrizia Salles ‘Balzi Venus and Beyond’ ispirata al patrimonio archeologico dei Balzi Rossi — uno dei più importanti siti preistorici del Mediterraneo — e dei territori limitrofi. Museo Archeologico al Forte dell’Annunziata, fino al 29 agosto (dal martedì al sabato 9/12.30-15/17, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso il lunedì)



18.30-20.00. Lezioni gratuite di Yoga a cura di Yoga Pramiti. Terrazza del Forte dell’Annunziata



VALLECROSIA AL MARE

19.30. I Sapori dell’Albania (1ª edizione): menù preparato dallo Chef Federico Lanteri del Ristorante Osteria Martini di Pigna. Oratorio Parrocchia San Rocco



21.00. Baby Dance: animazione e giochi per bambini a cura del Bar Ottagono e DAP Ballet. Piazza Erio Tripodi

BORDIGHERA



7.50-21.00. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Stretching alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Pilates Barre alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Baby Dance alle 21.00 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 27 agosto

17.00-22.30. Inaugurazione dell’evento ‘Bordighera Book Festival’: manifestazione dedicata a libri, autori ed editoria, con presentazioni, incontri letterari e stand di case editrici provenienti da tutta Italia.

La manifestazione, a ingresso gratuito, propone anche attività per bambini, Poetry Slam, AperiBook e appuntamenti musicali serali ai Giardini Lowe (il programma nel dettaglio a questo link), fino al 30 agosto



18.00-20.00. Mostra ‘Policromie interiori’ di Enrico Petrolillo. Galleria dell’Accademia Balbo, Via Lamboglia 3, fino al 30 agosto

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



OSPEDALETTI



21.00. Finale regionale del concorso ‘Miss Italia 2026’ + ‘Miss Social’ + ‘Miss Chef’. Durante l’evento si esibiranno i ballerini della ‘Experience Dance Company. Presenta Matteo Addino (Ballando con le Stelle). Piazzale al Mare



21.30. Concerto Estivo della Banda Musicale di Pompeiana, diretta dal maestro Daniele Conio con la partecipazione straordinaria della cantante Andrea Brignani. Piazza 4 Novembre



TAGGIA ARMA

17.00-24.00. ‘Artigianato sotto le stelle’: mercatino di artigianato artistico sul lungomare di Arma

21.15. Per la Rassegna Cinema in Pineta, proiezione film ‘L’ultima volta che siamo stati bambini (Commedia drammatica). Lungomare Via Lido

21.30. Live music from local band of Taggia con esibizione del Gruppo musicale Bruti e Boi. Piazza Santissima Trinità a Taggia



RIVA LIGURE

21.15. Per la rassegna ‘Sale in Zucca’, Ennio Cominetti presenta ‘Per Bacco, che musica! Quando il vino incontra la musica’ + Brindisi con Moscatello di Taggia e prodotti locali. Conduce Claudio Porchia. Piazza Matteotti

SANTO STEFANO AL MARE

9.30. Snorkeling… ‘Anche i grandi fanno snorkeling’ con biologo marino. Spiaggia Libera Attrezzata Ex Stazione

22.00. Per la Rassegna ‘San Steva Summer Live 2026’, spettacolo musicale con l’Orchestra ‘I Roeri’ che porterà sul palco il proprio repertorio fatto di ritmo, energia e atmosfere festose. Una proposta musicale pensata per cantare, ballare e trascorrere una serata in compagnia, con brani come 'Salutando casa mia', 'La mazurka dell’amore', 'La nave va' e 'Cinquant’anni'. Piazza Baden Powell

DIANO MARINA

9.00-17.00. Mostra fotografica ‘Emozioni in viaggio’ di Mauro Comiotto, prima personale dell’autore, curata dallo storico dell’arte Alfonso Sista. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ di Palazzo del Parco, fino al 5 settembre (martedì 9/14; mercoledì e venerdì 9/12-21/23; giovedì 9/12-15/17; sabato 10/12-15/17)

21.00. Per la rassegna ‘Due Parole in riva al mare’, l’autrice Veronica Ruggeri (conduttrice e inviata de Le Iene) presenta il libro ‘Ti prego non dirmi bugie’ (Newton Compton) in dialogo con la giornalista Gaia Ammirati. Molo delle Tartarughe, ingresso libero



21.30. Per la rassegna Teatro sotto le stelle organizzata in collaborazione dal Teatro dell'Attrito e dal Ballo di Gorleri, spettacolo 'State bravi', di e con Elio Berti, Luisa Vassallo e Fabrizio Santoro. Ballo di Gorleri, info e prenotazioni 371 6557288

SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 06 settembre)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



CERVO

18.00-21.00. Mostra ‘Il cartoliniere cervolante’ con cartoline, disegni, sculture, buche postali e incisioni di Antonio Mascia. Bastione di Mezzodì (dal giovedì alla domenica fino al 4 settembre)



ENTROTERRA

CERIANA

16.00-18.00. Mostra dal titolo ‘1926–2026 Lio Rubini, da Ceriana ai vertici dell’editoria italiana’: a cento anni dalla nascita, Ceriana ricorda Lio Rubini (1926-1993). Fondazione ‘’Gian Maria Rubini’, fino al 7 settembre (feriali h 16/18, festivi h 16/20)



DOLCEACQUA



21.15. ‘Le Stelle dal Castello’: osservazione del cielo stellato per orientarci tra le costellazioni alla scoperta dei magnifici oggetti celesti che popolano la volta celeste attraverso i telescopi dell’associazione Stellaria (12 euro, ridotto 6/14 anni 10 euro). Castello dei Doria, prenotazione obbligatoria 0184 206666



PERINALDO



21.00. 'Chicchi di proverbi – Calici di poesia e prosa': Vigneti che raccontano storie + Calici che uniscono emozioni e sapori + Parole che nutrono l’anima + Musica e canzoni popolari + Vini della Valpolicella + Poesia, musica e risate. Bar Tabaccheria Perinaldo da Silvano & Lucia, ingresso libero



SEBORGA



20.00. Serata enogastronomica danzante con piatti tipici seborghini allietata dall’Orchestra ‘Fabio Cozzani’ + per i più piccoli la baby dance. Piazza Martiri

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...





VENERDI’ 28 AGOSTO



SANREMO



9.00. Mercatino dell’artigianato in Corso Imperatrice, fino al 30 agosto



9.00-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 30 agosto (più info)



10.00. ‘Voleè Cup’ decima edizione del Torneo Tennistico Giovanile under 10 12 14 16 maschile e femminile, evento sportivo inserito nel calendario del Comitato Regionale Liguria FIT: inizio dei tabelloni di qualificazione e incontri dei gironi d'eliminazione sui campi in terra rossa. Sporting Club. Strada Solaro 111, fino al 30 agosto (più info)



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00 & 18.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-00.00. Scambi Festival, evento culturale organizzato da APS Oltre che anima il quartiere della Pigna con laboratori, incontri, cinema e musica. Il tema dell’edizione 2026 è ‘Resistenza, modi di crescere’, affrontato attraverso attività partecipative e momenti di confronto. La manifestazione comprende anche una Summer School per giovani provenienti da tutta Italia e dall’Europa, con l'obiettivo di favorire condivisione, partecipazione e nuove forme di crescita. Piazza Santa Brigida e Anfiteatro San Costanzo, fino al 30 agosto (il programma nel dettaglio a questo link)

17.30. Per Agosto nei Parchi, yoga: attività a pagamento al Parco Franco Alfano (locandina), info Shanti Sanremo 331 2244159 (tutti i venerdì di agosto)



18.00-22.00. Mostra di Elvis Furlan dal titolo ‘Ho paura del buio’. Galleria civica della Pigna, via Palma 16, fino al 1 settembre



19.00-20.45. ‘Bagno di Gong’: viaggio rigenerante tra vibrazioni e suoni condotto dalla dott.ssa Anna Salmaso e dallo staff del Centro Mente Corpo. Un’esperienza d’ascolto guidata in cui lasciarsi avvolgere dalle frequenze armoniose del Gong, pensata per favorire il profondo rilassamento e la rigenerazione di mente e corpo (25 euro). Forte di Santa Tecla (più info)



20.00. Festeggiamenti estivi di Poggio organizzati dal Circolo ACLI Santa Margherita: serata a sfondo benefico con servizio bar e cucina per cenare all'aperto e rinfrescarsi + dalle 20.45, Nuovi Solidi in concerto: La celebre tribute band di Lucio Battisti scalderà il pubblico con i più grandi successi della musica italiana + dalle 23, la notte continua con il dj set di DJ 7even per ballare sotto le stelle. Frazione Poggio (ampio parcheggio)



21.00. Festeggiamenti estivi di Bussana: Serata disco con Bassquarters & Void Club. Piazza Giovanni Chiappe



21.00. Concerto della band ‘Fri Noz’: un vero e proprio viaggio emozionale incentrato prevalentemente sulle pietre miliari del grande cantautorato italiano, rievocato e riarrangiato con sensibilità moderna. Piazza San Siro



21.00. Spettacolo teatrale per bambini e famiglie dal titolo ‘In fondo al mare’ con letture animate, bolle di sapone, truccabimbi e laboratori creativi. A cura dell’Associazione Talea. Piazza Nota, partecipazione gratuita, necessario prenotarsi telefonando al numero 333 3787365 (da lunedì a venerdì, ore 9/13)

21.00. ‘Balliamoci l’Estate’: musica e divertimento con lo showman Gianni Rossi. Pian di Nave



21.30. Nell’ambito dell’esposizione ‘Ruins’, performance di musica elettronica sperimentale e Visual di Maurizio Mongiovì, concepita in stretta relazione con le immagini esposte. Forte di Santa Tecla (più info)



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.00-13.00. Mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea (fino all’11 settembre, giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



18.00-23.30. Vele d'Epoca di Imperia 2026 (giornata inaugurale): storico raduno velico internazionale che celebra la marineria classica dove splendide imbarcazioni storiche e d'epoca provenienti da tutto il mondo si sfidano in spettacolari regate nelle acque della Riviera dei Fiori + feste a banchina, incontri culturali e spettacoli. Calata Anselmi, fino al 6 settembre (il programma a questo link, a quest’altro link e a questo link)



19.00. ‘Cene in Borgo’ (ultimo appuntamento): locali di ristorazione e bar che propongono particolari menù e apericena con specialità culinarie e intrattenimento musicale a Borgo Marina + tradizionale mercatino di genere souvenir e prodotti vari lungo la passeggiata Aicardi, nel centro della Marina

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Esposizione di Patrizia Salles ‘Balzi Venus and Beyond’ ispirata al patrimonio archeologico dei Balzi Rossi — uno dei più importanti siti preistorici del Mediterraneo — e dei territori limitrofi. Museo Archeologico al Forte dell’Annunziata, fino al 29 agosto (dal martedì al sabato 9/12.30-15/17, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso il lunedì)



19.00. Per ‘Ventimiglia 2026 International Music Festival’ (5ª edizione), inaugurazione della mostra di Ivan Pylypenko UA + Concerto lirico Olena Kharachko, soprano (FR) e Elisabeth Nielsen, pianoforte (DK). Cala del Forte, Porto di Ventimiglia, info e prenotazioni: +39 349 6655717



21.00-23.00. Apertura serale straordinaria in cui si potrà ‘viaggiare’ nella Sala Multimediale Immersiva del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41



VALLECROSIA AL MARE

21.00. Per ‘Musica nei Borghi’, ‘Il fuoco del Settecento’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo e interpretato dal soprano Albertina Del Bo. Chiesa S.Rocco, ingresso libero e gratuito (più info)

BORDIGHERA

7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Postural alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) e Pilates alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 28 agosto



17.00-22.30. ‘Bordighera Book Festival’: manifestazione dedicata a libri, autori ed editoria, con presentazioni, incontri letterari e stand di case editrici provenienti da tutta Italia.

La manifestazione, a ingresso gratuito, propone anche attività per bambini, Poetry Slam, AperiBook e appuntamenti musicali serali ai Giardini Lowe (il programma nel dettaglio a questo link), fino al 30 agosto



18.00-20.00. Mostra ‘Policromie interiori’ di Enrico Petrolillo. Galleria dell’Accademia Balbo, Via Lamboglia 3, fino al 30 agosto



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



OSPEDALETTI



9.45. ‘E...state in forma a Ospedaletti!’: Acquagym a cura di Happiness Asd. Moli di fronte al Comune (lunedì, mercoledì e venerdì di agosto)

21.30. Musica in piazza con i Vedo Nero, Zucchero Tribute Band. Piazzale al Mare



TAGGIA ARMA



16.30. Visita guidata gratuita al centro storico di Taggia a cura della guida Raffaella Asdente. Ritrovo e partenza da Piazza IV Novembre a Taggia (tutti i martedì e venerdì sino al 28 agosto)



20.00. ‘La Festa della Porchetta’: street food + mostra di auto storiche + dalle 21.30, ‘Party anni ‘90’ con dj set. Evento a cura di Zio Baffo e Ponente Corse. Darsena di Arma di Taggia, prenotazioni al 331 2374815

21.00. ‘U meigu di mati’: commedia tratta da ‘O miedeco d’e pazze’ (Il medico dei pazzi) di Eduardo Scarpetta (1908) a cura della Compagnia Stabile Città di Sanremo. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

20.00. Musica italiana con Francesca Furfari. Via Martiri della Libertà, lato Levante



21.00. Karaoke in Via Nino Bixio, Lato Ponente



SANTO STEFANO AL MARE

22.00. Per la rassegna ‘San Steva Summer Live 2026’, Party pronto ad esplodere con La Notte Vola

SAN LORENZO AL MARE



16.30-22.30. Mercatino arte e artigianato in piazza sul mare + animazioni e intrattenimento (martedì e venerdì fino al 28 agosto)



DIANO MARINA

9.00-23.00. Mostra fotografica ‘Emozioni in viaggio’ di Mauro Comiotto, prima personale dell’autore, curata dallo storico dell’arte Alfonso Sista. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ di Palazzo del Parco, fino al 5 settembre (martedì 9/14; mercoledì e venerdì 9/12-21/23; giovedì 9/12-15/17; sabato 10/12-15/17)

18.00. ‘Brindando con Diana’: appuntamento culturale ed enogastronomico organizzato dal museo civico con una degustazione guidata di vini liguri a cura della Fisar e dell’Azienda San Martino (6 euro). Museo Civico del Lucus Bormani al Palazzo del Parco, richiesta la prenotazione al numero 0183 497621

21.30. ‘Music Summer Beach’ (3ª edizione): festa di fine agosto con Neja (cantautrice da 4 milioni di copie vendute negli anni '90), la Studio 54 Disco Band e Rumichan. Località Sant’Anna, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



19.00. 'Fa & Desfa': prima di tre serate all’insegna della buona cucina e del divertimento con stand gastronomici con piatti tipici e animazione di Dj Mister Pink + Molly’s Sea Dreams. Piazzale Olimpia, Area Manifestazioni, ingresso gratuito



20.30. Torneo di Burraco serale aperto a tutti presso Centro Incontro Sociale, Giardini 1° Maggio (tutti i venerdì fino al 28 agosto)

CERVO



18.00-21.00. Mostra ‘Il cartoliniere cervolante’ con cartoline, disegni, sculture, buche postali e incisioni di Antonio Mascia. Bastione di Mezzodì (dal giovedì alla domenica fino al 4 settembre)



21.30. Per la 63ª edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, recital di pianoforte di Chi Ho Han. In collaborazione con Levanto Music Festival Massimo Amfiteatrof. Piazza del Corallini (info e acquisto biglietti a questo link)



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

4.30. ‘Eclissi parziale di Luna all'alba’: appuntamento speciale in un orario insolito, quando il mondo ancora dorme e le stelle brillano nel silenzio prima dell'alba. A cura dell’associazione Stellaria. Spiaggia accanto alla foce del Nervia, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554



21.15. Concerto di ‘Miwa e i Suoi Componenti’ (Cartoon Cover Band) con le più celebri sigle televisive reinterpretate con arrangiamenti che spaziano tra ska, rock, punk, reggae e funky. Il pubblico sarà parte integrante dello show, in un’atmosfera pensata per cantare, divertirsi e riscoprire insieme personaggi e melodie che hanno accompagnato l’infanzia di intere generazioni. Arena di Bigauda (a pagamento), info 392 8869993 - 345 8517448

CERIANA



16.00-18.00. Mostra dal titolo ‘1926–2026 Lio Rubini, da Ceriana ai vertici dell’editoria italiana’: a cento anni dalla nascita, Ceriana ricorda Lio Rubini (1926-1993). Fondazione ‘’Gian Maria Rubini’, fino al 7 settembre (feriali h 16/18, festivi h 16/20)

CIPRESSA

4.30. ‘Eclissi parziale di Luna all'alba’: appuntamento speciale in un orario insolito, quando il mondo ancora dorme e le stelle brillano nel silenzio prima dell'alba. A cura dell’associazione Stellaria. Torre Gallinaro, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554

DOLCEACQUA

22.00. ‘Ghost Tour Dolceacqua’: un viaggio notturno tra miti pagani e processi alle streghe, alchimia e racconti di fantasmi alla scoperta del lato oscuro del Paese dei Doria accompagnati dagli Storyteller Giacomo e Caterina. Partenza davanti al Ponte Vecchio (info e prenotazioni)



LUCINASCO



21.15. Per la rassegna ‘Concerti sul Lago’ (11ª edizione), ‘Melodie nel Tempo’: concerto dell’ ‘Unda Duo’ formato da Sergio Caputo & Fabrizio Vinciguerra. Parco di S. Stefano, ingresso libero, offerte benvenute



PERINALDO



17.30. Per la rassegna Letteraria ‘Seconda stella a destra… libriamoci tra sapori e profumi di Perinaldo’, la giornalista e scrittrice Laura Guglielmi presenta la sua ultima opera ‘Mary Shelley la meravigliosa creatura’ (Morellini). Sala incontri della Biblioteca civica, ingresso libero



PORNASSIO

19.00. Festa dell’Uva (51ª edizione): Festa del Vino Ormeasco e Sciac‑trà con apertura stand gastronomici (special food Brandacujun & Moscardini9 + ‘Wine Night’ Dj Set con parte del ricavato devoluto alla Croce Bianca di Pornassio + alle 23.30, Special food: Panino Rantegusu e Hamburger. Castello Medievale, fino al 30 agosto



REZZO



21.00. Commedia dialettale messa in scena dalla compagnia dialettale Riemughe Surve

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

20.00. Jazz au Château (23ª edizione): serata musicale con Les Accordes Swing (Ambiance guinguette). Place du Château, Haut-de-Cagnes (più info)



SABATO 29 AGOSTO



SANREMO



9.00. Mercatino dell’artigianato in Corso Imperatrice, fino al 30 agosto



10.00. ‘Voleè Cup’ decima edizione del Torneo Tennistico Giovanile under 10 12 14 16 maschile e femminile, evento sportivo inserito nel calendario del Comitato Regionale Liguria FIT: semifinali dei singolari e incontri decisivi dei tabelloni di doppio. Sporting Club. Strada Solaro 111, fino al 30 agosto (più info)

10.00. Evento di modellismo nel Padiglione Predali di Villa Ormond, anche domani



10.00-00.00. Scambi Festival, evento culturale organizzato da APS Oltre che anima il quartiere della Pigna con laboratori, incontri, cinema e musica. Il tema dell’edizione 2026 è ‘Resistenza, modi di crescere’, affrontato attraverso attività partecipative e momenti di confronto. La manifestazione comprende anche una Summer School per giovani provenienti da tutta Italia e dall’Europa, con l'obiettivo di favorire condivisione, partecipazione e nuove forme di crescita. Piazza Santa Brigida e Anfiteatro San Costanzo, fino al 30 agosto (il programma nel dettaglio a questo link)

10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)

11.00 & 18.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00. ‘Cena sotto le Stelle’: camminata San Romolo – Bignone e ritorno a cura del CAI Sanremo, ‘I Love Monte Bignone’, Protezione Civile San Remo, The Club Sanremo (quota di partecipazione 5 euro). Ritrovo al Prato San Romolo ore 17, partenza ore 17.30, rientro da Bignone dopo cena alle ore 21.30, arrivo a San Romolo alle 00.00 circa. Per partecipare contattare entro mercoledì 26 agosto la palestra The Club (0184 842189) o il referente per la sezione, Giacomo (339 1331162)



17.30-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 30 agosto (più info)



18.00-22.00. Mostra di Elvis Furlan dal titolo ‘Ho paura del buio’. Galleria civica della Pigna, via Palma 16, fino al 1 settembre



18.00 & 21.00. Festeggiamenti estivi di Bussana: Vespa in festa: Sexy Vespa Wash / Mercatino Vintage (h 18) + Live Music Revival 80/90/2000 (h 21). Piazza Giovanni Chiappe



19.00. Nell’ambito di Voxonus Festival (XV Edizione) dell’Orchestra Sinfonica di Savona, concerto ‘Oltre lo Schermo’ del Crossover Trio formato da Claudio Gilio, viola, Alberto Fantino, fisarmonica, Maurizio Baudino, chitarra. Forte di Santa Tecla (più info)



20.30. Spettacolo della ‘Evolution Band’ formata da quattro musicisti e una cantante con musica live che spazia dal jazz al soul, dal funky al pop d’autore, dagli evergreen di sempre alle hit più recenti. Roof Garden del Casinò



21.00. Per la Rassegna Commedia Dialettale ‘Nini Sappia’ (27ª edizione), ‘La Locandéra’ di Carlo Goldoni’: commedia dialettale messa in scena dalla Compagnia teatrale ‘I Commedianti Niellesi’. Piazza San Siro



21.00. Per ‘Una sera con i Martedì Letterari sul mare’, Maurizio De Giovanni presenta il libro ‘Figli per i bastardi di Pizzofalcone’. Pian di Nave



IMPERIA



9.00-23.30. Vele d'Epoca di Imperia 2026: storico raduno velico internazionale che celebra la marineria classica dove splendide imbarcazioni storiche e d'epoca provenienti da tutto il mondo si sfidano in spettacolari regate nelle acque della Riviera dei Fiori + feste a banchina, incontri culturali e spettacoli. Calata Anselmi, fino al 6 settembre (il programma a questo link, a quest’altro link e a questo link)



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.00-18.00. Mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea (fino all’11 settembre, giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



20.45. Per ‘Il cielo dell’estate’, ‘Luna fra mari e monti’ (evento speciale): serata dedicata alla Luna, con osservazione al telescopio per ammirare da vicino mari, crateri e rilievi del nostro satellite naturale. Museo Navale e Planetario, Calata Anselmi (info e acquisto biglietti a questo link)



21.00. Nell'ambito della Festa patronale di San Bartolomeo Apostolo, spettacolo teatrale 'In ti nosci regordi.. in tu nosciu co' in ricordo dei cento anni dalla nascita di Giuseppe Manera – con Alessandro Manera, Annalina Brizio e Federico Manera. Piazza della Chiesa di Caramagna soprana, ingresso a offerta libera



VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Ultimo giorno dell’esposizione di Patrizia Salles ‘Balzi Venus and Beyond’ ispirata al patrimonio archeologico dei Balzi Rossi — uno dei più importanti siti preistorici del Mediterraneo — e dei territori limitrofi. Museo Archeologico al Forte dell’Annunziata (h 9/12.30-15/17)



16.00. Vespa Summer al Belvedere Resentello



21.00. Per ‘Ventimiglia 2026 International Music Festival’ (5ª edizione), concerto di musica da camera con Michel Gerschwin, violino (FR) e Anna Tyshaeva, pianoforte (DE). Salone Sant'Agostino, Via Cavour 55, info e prenotazioni: +39 349 6655717

VALLECROSIA AL MARE



15.30-19.00. Live Dj Set sul lungomare



BORDIGHERA



7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, ultimo giorno del programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Total Body alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Stretch alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio)



14.30. Per la rassegna ‘Discovering the Bicknell Museum’, ‘Se un pomeriggio d’estate uno studioso…’: visita guidata agli oltre 7.000 volumi storici e 200 metri lineari di scaffalature dove saranno mostrati i fondi dello storico ventimigliese Girolamo Rossi, le prestigiose edizioni botaniche dei Hanbury e della famiglia Bicknell Berry, fino a svelare stampe e carte geografiche e grandi atlanti storici (7 euro). Museo Bicknell, via Romana, info, prenotazione al numero +39 331 3449065



16.00-22.30. ‘Bordighera Book Festival’: manifestazione dedicata a libri, autori ed editoria, con presentazioni, incontri letterari e stand di case editrici provenienti da tutta Italia. La manifestazione, a ingresso gratuito, propone anche attività per bambini, Poetry Slam, AperiBook e appuntamenti musicali serali ai Giardini Lowe (il programma nel dettaglio a questo link), fino al 30 agosto



18.00. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



18.00-20.00. Mostra ‘Policromie interiori’ di Enrico Petrolillo. Galleria dell’Accademia Balbo, Via Lamboglia 3, fino al 30 agosto

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)

21.30. Per la rassegna Musica Live in Rotonda, concerto di Mario Cau & Zingarò all'insegna della musica gipsy che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra ritmi coinvolgenti e atmosfere estive. Rotonda di Sant'Ampelio, ingresso gratuito



OSPEDALETTI



17.00-24.00. Festa di fine estate con ‘I colori dell’arte’: Mercatino di artigianato e aziende agricole. Via XX Settembre



18.45. ‘La Notte della Strega’: appuntamento estivo del Moto Club Valle Argentina a tema ‘Angeli & Demoni’ con aperitivo di benvenuto + partenza in gruppo per l’itinerario nell’entroterra (50 km circa) e rientro alla base, cena sotto le stelle, giochi e premiazioni. Ritrovo presso il Piazzale al Mare di Ospedaletti - accesso da Via Sada (più info)

21.30. Intrattenimento musicale con: Orchestra Tony Lucas Vintage Quartet (Piazza Sant’Erasmo) + D‑Sparsi (Piazza IV Novembre) + Dj Tex (Via XX Settembre)

TAGGIA ARMA

17.00-24.00. Fiera promozionale ‘Sulle orme di San Benedetto’ a cura dell’Associazione Fuochi Storici

21.15. Per l’8ª edizione Sulle orme di San Benedetto, Spettacolo pirotecnico dal Ponte Romanico a cura dell’Associazione Fuochi Storici San Benedetto. A seguire spettacolo teatrale con ambientazioni e giochi di luce a cura del Rione Orso e Rione Trinità. Le ambientazioni iniziano alle ore 22.00 e si ripetono ogni 20 minuti (attivo, dalle 19 alle 24, servizio gratuito di trenino turistico tra Arma, Levà e Taggia con fermate in piazza Marinella ad Arma, presso la stazione ferroviaria a Levà e di fronte all’ex Mercato Coperto a Taggia)



RIVA LIGURE



21.00. Musica live in Via Nino Bixio, Lato Ponente



SANTO STEFANO AL MARE



21.00. Festa di fine estate ‘Tutti alle Hawai’ a cura dell’Associazione Pro Santo Stefano



SAN LORENZO AL MARE



21.15. Simone Alessio, in arte Garibaldi, presenta il suo nuovo romanzo distopico 'Misogenesi: un viaggio multidisciplinare tra letteratura e musica d’autore' impreziosito dalla prefazione del Prof. Ezio Andreta. Piazza Marvaldi



DIANO MARINA

9.00-22.00. 15ª edizione di ‘Sull’Onda di settembre’: bancarelle, prodotti tipici, musica, animazione e shopping durante il giorno e nelle ore serali, in un’atmosfera pensata per valorizzare il commercio e la vivacità di Diano Marina (anche domani)

10.00-17.00. Mostra fotografica ‘Emozioni in viaggio’ di Mauro Comiotto, prima personale dell’autore, curata dallo storico dell’arte Alfonso Sista. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ di Palazzo del Parco, fino al 5 settembre (martedì 9/14; mercoledì e venerdì 9/12-21/23; giovedì 9/12-15/17; sabato 10/12-15/17)

21.00. ‘Serata in rosso’: negozi aperti, isole pedonali, animazione e musica dal vivo, tra band e dj nel centro cittadino



SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



19.00. 'Fa & Desfa': seconda di tre serate all’insegna della buona cucina e del divertimento con stand gastronomici con piatti tipici e animazione di Ivan Dj (Pop 2000) + The Wavers 51. Piazzale Olimpia, Area Manifestazioni, ingresso gratuito



20.30. Ballo all'aperto con Dj Lia presso Centro Incontro Sociale, Giardini 1° Maggio (tutti i sabati fino al 26 settembre)

CERVO



18.00-21.00. Mostra ‘Il cartoliniere cervolante’ con cartoline, disegni, sculture, buche postali e incisioni di Antonio Mascia. Bastione di Mezzodì (dal giovedì alla domenica fino al 4 settembre)

ENTROTERRA

BADALUCCO



17.00. Visita guidata gratuita con la guida turistica Raffaella Asdente (ultimo appuntamento). Partenza da Piazza Duomo



BAJARDO



18.00. Per ‘Bajardo Lectures’, Assise d’Estate degli Accademici della Pigna con Lectio magistralis di Alberto Guglielmi Manzoni (storia/biografia). Chiesa Vecchia



CAMPOROSSO



19.00. Serata calabrese: 10ª Sagra dello Stocco a cura della Pro Loco ‘Gli Amici del Mulino’ di Camporosso. Palatenda e Arena Bigauda



CERIANA

16.00-18.00. Mostra dal titolo ‘1926–2026 Lio Rubini, da Ceriana ai vertici dell’editoria italiana’: a cento anni dalla nascita, Ceriana ricorda Lio Rubini (1926-1993). Fondazione ‘’Gian Maria Rubini’, fino al 7 settembre (feriali h 16/18, festivi h 16/20)



21.00. ‘Benvenuta Memole’: commedia brillante messa in scena dalla compagnia Spacciatori di Sogni. Piazza Marconi

COSTARAINERA

21.00. Concerto musica leggera con la band ‘Harmonia’. Piazza V. Emanuele II

DOLCEACQUA



19.45-23.15. ‘Ebbri di Stelle’: esperienza unica tra i vigneti di Altavia con visita cantina, picnic sul prato con prodotti a KM zero, degustazione vini Altavia e osservazione guidata del cielo ad occhio nudo e ai telescopi. Evento a cura dell’Associazione Stellaria. Cantina Altavia, Località Arcagna, info e prenotazione 380 4703395

21.00. Proiezione documentario ‘La Val Nervia nelle 4 stagioni in italiano’ al Visionarium 3D, ingresso libero



PIEVE DI TECO



21.00. Per ‘Musica nei Borghi’, ‘Il fuoco del Settecento’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo e interpretato dal soprano Albertina Del Bo. Chiostro degli Agostiniani, ingresso libero e gratuito (più info)



PORNASSIO

19.00. Festa dell’Uva (51ª edizione): Festa del Vino Ormeasco e Sciac‑trà con apertura stand gastronomici con special food Lumache. Serata allietata dall’Orchestra Sorrisi & Musica. Castello Medievale, fino al 30 agosto



SEBORGA

20.00. ‘Sagra polenta e cinghiale’: serata enogastronomica con piatti tipici seborghini allietata dall’orchestra ‘Laura Fiori’ + per i più piccoli la baby dance. Piazza Martiri



TRIORA



10.00. Gara Paesi Petanca in frazione Realdo, info 3470544202 – 3332531207



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



22.00. ‘Ghost Tour Triora’: gli Storyteller di Autunnonero Kevin e Brigida guideranno i partecipanti con le loro lanterne per le strette vie del centro storico di Triora, in un viaggio notturno tra miti e leggende, conoscenze perdute e storie di stregoneria + ‘Il Volo degli Striges’. Partenza davanti ai portici all’inizio del centro storico, info WhatsApp +39 379 1404184 (info e prenotazioni)



FRANCIA

ANTIBES JUAN-LES-PINS



10.00-20.00. Mercato della ceramica con la partecipazione di ceramisti e vasai provenienti dalla Francia e dall'estero che lavorano con materiali differenti (gres, porcellana, terracotta, ecc.) e creano una varietà di pezzi. I visitatori sono invitati a scoprire opere artistiche (sculture, modelli, ecc.) e oggetti funzionali (tazze, ciotole, ecc.). Piazza dei Martiri e della Resistenza, anche domani (più info)



DOMENICA 30 AGOSTO

SANREMO



9.00. Mercatino dell’artigianato in Corso Imperatrice



10.00. ‘Voleè Cup’ decima edizione del Torneo Tennistico Giovanile under 10 12 14 16 maschile e femminile, evento sportivo inserito nel calendario del Comitato Regionale Liguria FIT: finalissime delle principali categorie Under + Al termine, cerimonia di premiazione ufficiale, consegna delle borse di studio in ricordo di Giuseppe Fassola e festa conclusiva a bordo piscina presso la struttura del resort. Sporting Club, Strada Solaro 111 (più info)



10.00. Evento di modellismo nel Padiglione Predali di Villa Ormond



10.00-19.00. Scambi Festival, evento culturale organizzato da APS Oltre che anima il quartiere della Pigna con laboratori, incontri, cinema e musica. Il tema dell’edizione 2026 è ‘Resistenza, modi di crescere’, affrontato attraverso attività partecipative e momenti di confronto. La manifestazione comprende anche una Summer School per giovani provenienti da tutta Italia e dall’Europa, con l'obiettivo di favorire condivisione, partecipazione e nuove forme di crescita. Piazza Santa Brigida e Anfiteatro San Costanzo (il programma nel dettaglio a questo link)



11.00. Per ‘Musica nei Borghi’, ‘Il fuoco del Settecento’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo e interpretato dal soprano Albertina Del Bo. Monte Bignone, ingresso libero e gratuito (più info)



16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21) domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



17.30-23.30. Ruis: ultimo giorno dell’esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla (più info)



18.00-22.00. Mostra di Elvis Furlan dal titolo ‘Ho paura del buio’. Galleria civica della Pigna, via Palma 16, fino al 1 settembre

21.00. Spettacolo musicale ‘Beatles: che storia!!!’ in Piazza San Siro



IMPERIA



9.00-23.30. Vele d'Epoca di Imperia 2026: storico raduno velico internazionale che celebra la marineria classica dove splendide imbarcazioni storiche e d'epoca provenienti da tutto il mondo si sfidano in spettacolari regate nelle acque della Riviera dei Fiori + feste a banchina, incontri culturali e spettacoli. Calata Anselmi, fino al 6 settembre (il programma a questo link, a quest’altro link e a questo link)



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



11.00 & 15.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: visite accompagnate per scoprire la dimora del celebre artista Grock e il suo suggestivo parco. Villa Grock, via Fanny Roncati (tutte le domeniche fino a fine settembre), info 340 4956218 (più info)



14.00-18.00. Mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea (fino all’11 settembre, giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



16.30. ‘Le domeniche d'estate al MACI (ultimo appuntamento): una chiacchierata tra arte, storia e architettura: visita accompagnata a Villa Faravelli con la collezione Invernizzi per conoscere più da vicino il patrimonio artistico e la storia del museo. MACI a Villa Faravelli (più info)



18.00. Nell'ambito della Festa patronale di San Bartolomeo Apostolo, lancio del 'Balun', un momento suggestivo di rievocazione di una tradizione antica, il volo della caratteristica mongolfiera, a cura dell’Associazione Amici di Bellissimi (lancio trattenuto), a seguire rinfresco in piazza. Piazza della Chiesa di Caramagna

VENTIMIGLIA



21.00. Per ‘Ventimiglia 2026 International Music Festival’ (5ª edizione), recital pianistico di Gianluca Luisi (IT) e Elisabeth Nielsen (DK). Salone Sant'Agostino, Via Cavour 55, info e prenotazioni: +39 349 6655717

VALLECROSIA AL MARE



15.30-19.00. Live Dj Set sul lungomare (ultimo appuntamento)

BORDIGHERA



7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, ultimo giorno del programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Risveglio alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Aerotone alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio)



17.00-22.30. ‘Bordighera Book Festival’: ultimo giorno della manifestazione dedicata a libri, autori ed editoria, con presentazioni, incontri letterari e stand di case editrici provenienti da tutta Italia. La manifestazione, a ingresso gratuito, propone anche attività per bambini, Poetry Slam, AperiBook e appuntamenti musicali serali ai Giardini Lowe (il programma nel dettaglio a questo link)



17.00. A conclusione del 'Campus Case Libere: Si cambia musica', concerto 'Libera-Jazz' con esibizione dei giovani talenti del Campus musicale insieme al trombonista Enrico Allavena. Case Libere di Bordighera, via Cornice dei due golfi 138, ingresso libero e senza prenotazione



18.00. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



18.00-20.00. Ultimo giorno della mostra ‘Policromie interiori’ di Enrico Petrolillo. Galleria dell’Accademia Balbo, Via Lamboglia 3



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



RIVA LIGURE

21.00. Musica Pop - R&B con Alessia Cava e Kiki. Via Martiri della Libertà, Lato Ponente



SAN LORENZO AL MARE



7.00. Camminiamo insieme per abitudini sane e movimento. Ritrovo IAT (evento gratuito), info +39 3923459954

DIANO MARINA

9.00-22.00. 15ª edizione di ‘Sull’Onda di settembre’: bancarelle, prodotti tipici, musica, animazione e shopping durante il giorno e nelle ore serali, in un’atmosfera pensata per valorizzare il commercio e la vivacità di Diano Marina (anche domani)

21.30. ‘La Corrida della Domenica’: format presentato da Paolo Bianco con talenti locali e turisti che si cimenteranno in esibizioni di canto, ballo e recitazione, sottoponendosi agli applausi — o ai fischi — del pubblico. Molo delle Tartarughe, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Shopping d'Estate: mercato Val Steria Valley sul Lungomare delle Nazioni, Zona Anfiteatro (tutte le domeniche fino al 13 settembre)



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)



18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



19.00. 'Fa & Desfa': ultima di tre serate all’insegna della buona cucina e del divertimento con stand gastronomici con piatti tipici e animazione di Dj Mesci + The Recovered Rock Trio. Piazzale Olimpia, Area Manifestazioni, ingresso gratuito

CERVO



18.00-21.00. Mostra ‘Il cartoliniere cervolante’ con cartoline, disegni, sculture, buche postali e incisioni di Antonio Mascia. Bastione di Mezzodì (dal giovedì alla domenica fino al 4 settembre)

ENTROTERRA

BAJARDO

18.00. Per Salotto Bösendorfer, ‘Les Pataphisichance’ in concerto (Theremin & pianoforte). Chiesetta di San Rocco



CARPASIO

10.00. Sagra della Carpàsina: inizio degustazioni alle 16 con servizio bar e ristorante + dalle 15.00 alle 18.00 a ripetizione, spettacolo itinerante dal titolo ‘Risatandunad In Tu Paise’ di Silvana Bianchi a cura della compagnia teatrale Riemughe Surve + alle 16, presentazione del libro ‘E... ti ricordi? Memorie di un bambino’ di Dario Banaudi + pomeriggio e serata danzante con Cristian e La Luna Nueva Band + Per tutto il giorno, apertura Museo della Lavanda e Museo della Resistenza. Mercatino artigianale (locandina)



CERIANA



10.00. ‘Festa degli Alpini’ in Corso Italia

16.00-20.00. Mostra dal titolo ‘1926–2026 Lio Rubini, da Ceriana ai vertici dell’editoria italiana’: a cento anni dalla nascita, Ceriana ricorda Lio Rubini (1926-1993). Fondazione ‘’Gian Maria Rubini’, fino al 7 settembre (feriali h 16/18, festivi h 16/20)



CIPRESSA

19.00. Cena a Colori a cura della Pro Loco Cipressa a Colori. Piazza Martini



COSIO D’ARROSCIA – MONTEGROSSO PIAN LATTE - MENDATICA



10.45-15.00. Itinerario culturale attraverso le architetture rurali e il museo diffuso di Cosio d’Arroscia (spazio Simondo, dedicato all’artista Piero Simondo. Ritrovo alle 10.45 in Piazza della Chiesa + Si prosegue a Montegrosso Pian Latte, con una visita del borgo, dei suoi edifici religiosi e di alcune tra le costruzioni più rappresentative di questa porzione dell’Alta Valle Arroscia + alle 15 ci si sposta a Mendatica, dove sono previste tappe al Vecchio Mulino e al museo etnografico ‘Casa del pastore’. Evento a cura della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Liguria, prenotazioni entro il 26 agosto a barbara.roncarolo@cultura.gov.it (tutte le info necessarie a questo link)



DOLCEACQUA

9.00-18.00. Mercatino del Biologico e dell’Artigianato in Piazza Mauro con la freschezza dei prodotti tipici locali e delle zone limitrofe sotto casa + mercatino dell’Antiquariato in piazza Garibaldi



DOLCEDO



21.00. Il Teatro dell'Attrito porta in scena lo spettacolo 'Malacarne', tratto dall'omonimo saggio di Anna Carla Valeriano, che intende dare voce alle donne rinchiuse negli istituti manicomiali tra la fine dell'ottocento e il periodo fascista e vedrà in scena le attrici Cristina Pinna, Mary Albanese, Patrizia Petri, Cristina Belvedere, Giovanna Acquarone, Elena Barcellona, Pamela Pepiciello e l'attore Renato Donati. Sagrato della chiesa di san Tommaso, consigliata la prenotazione al numero 329 4955513

MONTALTO LIGURE

9.00. Pedalando tra i sapori: escursione in bicicletta (MTB - E‑MTB) di circa 3 ore con percorso Montalto Ligure – Carpasio – Glori – Montalto Ligure. Percorso ad anello dedicato agli amanti della mountain bike. Pranzo presso la Sagra della Carpàsina. Ritrovo alle 9 a Montalto Ligure (locandina)

OLIVETTA SAN MICHELE

12.00. Festa della Montagna organizzata dal CAI di Ventimiglia per i suoi 80 anni: Santa Messa alle 12 + Pranzo campestre sotto ai pini alle 13. Rifugio P. Gambino in Località Gerri, partecipazione ad offerta libera, info e prenotazioni 347 2482640 / 347 9767186

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Tradizionale Mercatino dell’Antiquariato dove è possibile vivere un’esperienza unica, incamminandosi in ‘una passeggiata nel passato’ alla scoperta di oggetti d’epoca. Portici medievali (ogni ultima domenica del mese, anche in caso di pioggia)

PORNASSIO



11.00- 19.00. Festa dell’Uva (ultimo giorno della 51ª edizione): gonfiabili e truccabambini per l’intera giornata + Tour in bicicletta tra i vigneti (h 11 & 165) + Degustazione guidata con F.I.S.A.R. Del. Imperia (h 11) + Apertura stand gastronomici con special food Coniglio alla Ligure & Vitello Tonnato & Pan Fritto al Cioccolato (h 14) + Musica con Ball and Chain, Country Folk Americana Music (h 16) + Presentazione del libro della scrittrice Maria Luisa Alberico (h 17) + Apertura stand gastronomici (h 19) + Serata Disco Revival allietata da Dj. Castello Medievale, info proloco.pornassio@gmail.com



SEBORGA

8.30. (ANNULLATA) Passeggiata nei boschi di Seborga aperta a tutti grandi e piccini. Ritrovo in piazza Martiri (più info)

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



21.00. Concerto della Banda di Pompeiana in Piazza XX Settembre



FRANCIA



ANTIBES JUAN-LES-PINS



9.00-16.00. Mercato della ceramica con la partecipazione di ceramisti e vasai provenienti dalla Francia e dall'estero che lavorano con materiali differenti (gres, porcellana, terracotta, ecc.) e creano una varietà di pezzi. I visitatori sono invitati a scoprire opere artistiche (sculture, modelli, ecc.) e oggetti funzionali (tazze, ciotole, ecc.). Piazza dei Martiri e della Resistenza (più info)

MENTON



15.00. Grande Spettacolo Aereo sui cieli sopra Mentone accompagnato da musica con la Patrouille de France, la pattuglia acrobatica, l'Epsilon Team e l'esibizione tattica con l'A400M visibile dalla Promenade du Soleil





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