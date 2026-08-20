Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 20 a domenica 23 agosto 2026 in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 20 AGOSTO



SANREMO



9.30-10.30. Per Agosto nei Parchi, ‘Mum And Baby’. Giardini Villa del Sole (locandina), info e contatti WhatsApp: 392 2810318



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



11.00. ‘Materia viva. Lo slancio e il sedimento’: mostra personale di Elena Rede promossa da FineHeart Gallery con sculture di cavalli in bronzo, in cemento, arenaria e resina lavorata a mano con terre, grandi opere ad abrasione a bulino su dibond di alluminio. Sale del Casinò municipale, fino al 23 agosto, ingresso libero



16.30-20.30. Ultimo giorno della mostra con una selezione di opere di Stefan Bucuresteanu, artista nato a Piatra Neamt, in Romania, nel 1999. Galleria d'Arte Bonbonniere, corso Inglesi 1

17.00-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)



18.00-22.00. Mostra di Elvis Furlan dal titolo ‘Ho paura del buio’. Galleria civica della Pigna, via Palma 16, fino al 1 settembre



18.30-19.30. Per Agosto nei Parchi, Mindfulness al Floriseum dei Giardini di Villa Ormond (locandina), info e contatti WhatsApp: 351 7594815



19.30. Per ‘Folies Royal 2026’, 'Music Time': serata esclusiva a bordo piscina allietata dall’‘Amarcord Duo’: il talento raffinato della chitarrista e cantante Marisa Fagnani, accompagnata al piano dal maestro Gianni Martini, per una ricercata proposta di jazz cantato, bossa nova, swing e pop italiano ed internazionale. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)

20.30. (RINVIATA AL 19 SETTEMBRE) ‘PallaPigna’: torneo di pallapugno giovanile, che vedrà sfidarsi le giovani promesse appartenenti a diverse storiche società liguri. Piazza Nota



21.00. Concerto Nuovi Solidi ‘Tributo a Lucio Battisti’. Piazza San Siro

21.00. Per ‘Una sera con i Martedì Letterari sul mare’ Andrea Vitali presenta i suoi ultimi libri 'I rimedi dl dottor Aiace Debouchè' (Garzanti) e 'Il piede nella fossa' (Garzanti). Pian di Nave



21.15. Per ‘Cinema sotto le Stelle’, proiezione film ‘Hair’ di Milos Forman (1979). Il film racconta l'incontro tra il giovane Claude, chiamato a partire per la guerra del Vietnam, e un gruppo di ragazzi hippie che vivono all'insegna della libertà, della condivisione e del rifiuto della violenza. Piazza Santa Brigida nel centro storico, ingresso libero e gratuito



21.30. In occasione della mostra fotografica Ruins di Lidia Giusto, performance di poesia e musica elettronica ‘Protocollo Pavla’: progetto di poesia sonora ed elettronica nato dall’incontro tra la poetessa e performer Ksenja Laginja e il musicista sperimentale Claudio Ferrari. Forte di Santa Tecla (più info)



21.30. ‘È Intelligente Ma Non Studia’: spettacolo di teatro di M. Falaguasta - A. Mancini con Marco Falaguasta. Tra aneddoti divertenti sulle vecchie dinamiche scolastiche e brani musicali dell'epoca, la pièce confronta la generazione degli ex alunni diventi oggi genitori con quella dei figli. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.00-13.00. Mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea (fino all’11 settembre, giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



18.00. ‘Golden Hour a Villa Grock’: visita accompagnata alla scoperta della dimora di Grock, tra architetture visionarie, simboli nascosti e racconti che intrecciano arte, spettacolo e vita privata del celebre clown + dalle 19, aperitivo al tramonto all’Hard Grock Café circondati dalla bellezza del parco. (tutti i mercoledì e giovedì estivi fino al 10 settembre). Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli (info e prenotazioni a questo link)



21.00. Per la rassegna ‘Musica al Santuario 2026’, ‘Vivaldi forever’: concerto con Yesenia Vicentini , violino solista e il Quintetto 'Amadeo' composto da Edoardo Lanzi violino primo, Eleonora Sedini secondo violino, Teresa Valenza viola Mara Giribaldi violoncello. Riccardo Settime contrabbasso . Voce recitante l'attore Sandro Manera. Musiche di: Antonio Vivaldi – Quattro Stagioni con la lettura dei sonetti. Santuario di Montegrazie, ingresso a offerta libera con possibilità di parcheggio, info 333 9076317



VENTIMIGLIA

6.45. Lezioni gratuite di Pilates al Belvedere Resentello



9.00-16.30. Mostra documentaria dal titolo ‘Deo Juvante: il mito Grimaldi nell'estremo Ponente ligure’ a cura dell’Archivio di Stato di Imperia. Sezione di Ventimiglia dell'Archivio di Stato di Imperia, Via Hanbury 12, ingresso libero, fino al 30 settembre (martedì e giovedì fino al 30 settembre)



9.00-17.00. Esposizione di Patrizia Salles ‘Balzi Venus and Beyond’ ispirata al patrimonio archeologico dei Balzi Rossi — uno dei più importanti siti preistorici del Mediterraneo — e dei territori limitrofi. Museo Archeologico al Forte dell’Annunziata, fino al 29 agosto (dal martedì al sabato 9/12.30-15/17, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso il lunedì)



18.30. Baby Dance nei Giardini del Corsaro



18.30-20.00. Lezioni gratuite di Yoga a cura di Yoga Pramiti. Terrazza del Forte dell’Annunziata



20.00. Festeggiamenti in onore di San Bernardo: Santa Messa solenne + Solenne processione accompagnata dalla Banda Città di Ventimiglia. Al termine rinfresco offerto dalla comunità. Frazione San Bernardo



VALLECROSIA AL MARE

7.30-9.30. Ginnastica mattutina: attività fisica per tutte le età a cura di Roberto Bulzomi – Renki Dojo, Palestra all’aperto sul Lungomare (Zona Rattaconigli), fino al 23 agosto



19.30. Vallecrosia al Mare (1ª edizione): Il linguaggio del cibo, i sapori dell’Ecuador con la partecipazione dello Chef Fabiano Biamonti del Ristorante Iride di Vallecrosia al Mare. Oratorio Parrocchia San Rocco



21.00. Baby Dance: animazione e giochi per bambini a cura del Bar Ottagono e DAP Ballet. Piazza Erio Tripodi

BORDIGHERA



7.50-21.00. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Stretching alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Pilates Barre alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Baby Dance alle 21.00 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 27 agosto

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)

TAGGIA ARMA

17.00-24.00. ‘Artigianato sotto le stelle’: mercatino di artigianato artistico sul lungomare di Arma



18.00. Alla scoperta di Taggia: visita guidata a cura di Raffaella Ardente. Ritrovo in piazza Eroi Taggesi, info 338 6913335

21.00. Festa patronale di Sant’Isidoro: Cena e Musica sotto le stelle a cura della Parrocchia Santi Francesco Saverio e Paola Romana. Opere parrocchiali a levà

21.00. ‘Benvenuta Memole’: spettacolo che intreccia narrazione, memoria e riflessione, mettendo al centro il ruolo della donna e il suo contributo alla storia e alla società. A cura degli Spacciatori di Sogni. Anfiteatro del Castello a Taggia

21.15. Per la Rassegna Cinema in Pineta, proiezione film ‘The Blues Brothers’ (commedia musicale). Lungomare Via Lido

21.30. ‘Canta e balla… che ti passa’: animazione e intrattenimento musicale a cura degli esercizi commerciali di Piazza Tiziano Chierotti



RIVA LIGURE

21.15. Per la rassegna ‘Sale in Zucca’, Walter Pistarini con Christian Gullone presentano ‘La prima enciclopedia della canzone ecologista’. Conduce Claudio Porchia. Piazza Matteotti

SANTO STEFANO AL MARE

9.30. Snorkeling… ‘Piccoli delfini crescono’ con biologo marino. Spiaggia Libera Attrezzata Ex Stazione

21.30. Per la rassegna ‘San Steva Summer Live 2026’, concerto con musica anni ’80 dei ‘FingerLips’. Piazza Baden Powell



DIANO MARINA

21.30. Per la rassegna 'Teatro sotto', spettacolo 'Rospi, una storia di bambini briganti', portato in scena da Daniela Carucci per la regia di Antonio Tancredi. Sud Italia, 1863, in una terra contesa da re, signori e banditi c'è chi lotta contro le ingiustizie. Battaglia e i suoi amici decidono di scappare, darsi alla macchia e mimetizzarsi come rospi, diventare briganti per conquistare la libertà. Ballo di Gorleri, info e prenotazioni 371 6557288



SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 06 settembre)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)

21.30. M&T Festival (32ª edizione): concerto del ‘Max Gallo Quartet’ feat Ellade Bandini. Max Gallo (chitarra), Ellade Bandini (batteria), Yazan Greselin (Hammond), Roberto Chiriaco (basso/contrabbasso). Piazza Torre Santa Maria



CERVO

18.00-21.00. Mostra ‘Il cartoliniere cervolante’ con cartoline, disegni, sculture, buche postali e incisioni di Antonio Mascia. Bastione di Mezzodì (dal giovedì alla domenica fino al 4 settembre)

ENTROTERRA

BAJARDO



21.00. Serata cinema nella Sala Cinema del Castello



CERIANA

17.00. Inaugurazione mostra dal titolo ‘1926–2026 Lio Rubini, da Ceriana ai vertici dell’editoria italiana’: a cento anni dalla nascita, Ceriana ricorda Lio Rubini (1926-1993). Fondazione ‘’Gian Maria Rubini’



CIVEZZA

21.15. Concerto ‘Viaggio nel folk, pop e musica d’autore’ con Chiara Ragnini, Marco Crea, Marko Kurtinovic. Piazza della Chiesa



DOLCEACQUA



22.00. ‘Ghost Tour Dolceacqua’: un viaggio notturno tra miti pagani e processi alle streghe, alchimia e racconti di fantasmi alla scoperta del lato oscuro del Paese dei Doria accompagnati dagli Storyteller Kevin e Ambra. Partenza davanti al Ponte Vecchio (info e prenotazioni)



21.45. Le notti della luna all’Osservatorio Astronomico Comunale Cassini, fino al 22 agosto



PIGNA



21.00. Gara di Belotta nella Tensostruttura del Campo Sportivo. Iscrizioni in loco o tel. 348 1199101



SEBORGA



16.00-22.30. Festa di San Bernardo, Festa Nazionale del Principato: cerimonie religiose con la celebrazione dell'identità storico-folcloristica del borgo, tra cui sfilate in costume, esibizioni di sbandieratori e il tradizionale sparo del cannone. Durante la giornata, le autorità comunitarie e la Casa Principesca presentano ufficialmente le nuove coniazioni monetarie dei luigini o nuove emissioni filateliche (il programma a questo link)



20.00. Nell’ambito della Festa di San Bernardo, serata enogastronomica con piatti tipici seborghini allietata dall’Orchestra ‘Domenico Cerri’ + per i più piccoli la baby dance. Piazza Martiri

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



20.30. Mostra personale di Patrick Moya curata da Fabio Falone. Area Arte – Palazzo Comunale. Piazza XX Settembre, fino al 23 agosto (dal mercoledì alla domenica h 19/22.30)



FRANCIA



ANTIBES JUAN-LES-PINS



22.00. Festival dei fuochi d'artificio: tradizionale spettacolo pirotecnico arricchito dalla musica. Baia di Juan-les-Pins



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



VENERDI’ 21 AGOSTO



SANREMO



9.00-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



10.00-18.00. ‘Salute e Bellezza per la tua pelle’: evento gratuito dedicato alla Skin Care e alla Protezione Solare a cura della Farmacia Salus. Appuntamento con Rilastil: esame della pelle e consulenza + corner solari e panel informativo. Bagni Euro Nettuno, Lungomare Vittorio 23, prenotazione postazione 328 457762 (Terry)



11.00. ‘Materia viva. Lo slancio e il sedimento’: mostra personale di Elena Rede promossa da FineHeart Gallery con sculture di cavalli in bronzo, in cemento, arenaria e resina lavorata a mano con terre, grandi opere ad abrasione a bulino su dibond di alluminio. Sale del Casinò municipale, fino al 23 agosto, ingresso libero



11.00 & 18.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.30. Per Agosto nei Parchi, yoga: attività a pagamento al Parco Franco Alfano(locandina), info Shanti Sanremo 331 2244159 (tutti i venerdì di agosto)



18.00-22.00. Mostra di Elvis Furlan dal titolo ‘Ho paura del buio’. Galleria civica della Pigna, via Palma 16, fino al 1 settembre



20.30. ‘Flower Power Party’: la festa più pazza dell'estate con grigliata (menù alla carta dalle 20.30) e il party fino all’01.00 con l'happy music di Master DBJ alla ‘Caletta’ di Bussana mare, info e prenotazioni 3494661632



20.30. ‘Candlelight Open Air’: spettacolo musicale eseguito dal vivo illuminato da centinaia di candele: Tributo a Michael Jackson. Villa Nobel (info e acquisto biglietti a questo link)



21.00. Visita guidata al Quartiere del ‘Piano’ ed al Museo Civico. Ritrovo ore davanti alla Cattedrale di San Siro, prenotazione obbligatoria sino ad esaurimento posti al 333 3787365 (da lunedì a venerdì h 9/13) oppure cultura@comune.sanremo.im.it



21.00. Spettacolo teatrale per bambini e famiglie dal titolo ‘Pollicina’ a cura dell’Associazione Talea. Piazza Nota



21.00. Concerto ‘Berben Band canta De Andrè’. Pian di Nave



21.30. Nell’ambito della rassegna ‘Sanremo Summer Symphony, ‘Long Live The Queen’: concerto dei ‘Break Free’, tribute show dedicato ai Queen. In un periodo in cui ricorre l’anniversario legato alla figura di Freddie Mercury e all’eredità della band britannica, lo spettacolo celebra uno dei repertori più iconici della storia del rock. Auditorium Franco Alfano (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.00-13.00. Mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea (fino all’11 settembre, giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



17.30 & 18.45. ‘Per aspera ad astra. L’arte e le stelle’, due eventi al Planetario & a Villa Grock: alle 17.30 il Planetario apre le porte a un viaggio tra cielo e arte con la proiezione ‘L'astronomia nell'arte’, commentata dai Planetaristi + alle 18.45 illa Grock accoglierà i visitatori con un aperitivo che introdurrà la visita accompagnata ‘Le stelle di Grock’, un percorso tra storia e architettura sotto il cielo della Villa. Iniziativa all’interno del progetto ‘Trame e Motive: arte e benessere per i giovani’ (info e prenotazioni a questo link)



19.00. ‘Cene in Borgo’: locali di ristorazione e bar che propongono particolari menù e apericena con specialità culinarie e intrattenimento musicale a Borgo Marina + tradizionale mercatino di genere souvenir e prodotti vari lungo la passeggiata Aicardi, nel centro della Marina (tutti i venerdì fino al 28 agosto)

21.45. Nell’ambito della rassegna ‘Musica sotto le gru’, ‘Kick Ass’: concerto dedicato a Bryan Adams a cura dell’artista imperiese Matteo Franconi accompagnato da Patrizio ‘Pat’ Pastorelli (basso), Samuele Balugani (chitarra elettrica), Andrea Degli Esposti (batteria). Banchina Aicardi del Porto di Oneglia, ingresso libero

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Esposizione di Patrizia Salles ‘Balzi Venus and Beyond’ ispirata al patrimonio archeologico dei Balzi Rossi — uno dei più importanti siti preistorici del Mediterraneo — e dei territori limitrofi. Museo Archeologico al Forte dell’Annunziata, fino al 29 agosto (dal martedì al sabato 9/12.30-15/17, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso il lunedì)



10.00–11.00. Aquagym nel tratto di spiaggia antistante Resentello



VALLECROSIA AL MARE

7.30-9.30. Ginnastica mattutina: attività fisica per tutte le età a cura di Roberto Bulzomi – Renki Dojo, Palestra all’aperto sul Lungomare (Zona Rattaconigli), fino al 23 agosto



21.00. Serata Overtone: attività Zen o altro per tutte le età con il Maestro Domenico Zucco Settimo Dan. A cura di Roberto Bulzomi – Renki Dojo. Sala Polivalente

21.00. Serata danzante a cura dell’Associazione ‘5 Torri’. Piazza Erio Tripodi



21.00. Nell’ambito della terza edizione di ‘Tesori di Ponente’, proiezione documentario ‘Marcello Cammi – Alla ricerca del Giardino Incantato’ a cura di Marco Farotto e prodotto insieme a Pietro Farina e Fogliarini, con la regia dello stesso Farina. Segue dibattito aperto al pubblico. Casa Valdese di Vallecrosia, in via Colonnello Aprosio 255

BORDIGHERA

7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Postural alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) e Pilates alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 28 agosto



19.00. Vernissage mostra ‘Policromie interiori’ di Enrico Petrolillo. Galleria dell’Accademia Balbo, Via Lamboglia 3



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)

21.15. Musica Live nel Borgo, serata dedicate alla musica dal vivo tra le atmosfere e i carrugi di Bordighera Alta con esibizione dell’Andrella's Trio. Centro Storico



OSPEDALETTI



9.45. ‘E...state in forma a Ospedaletti!’: Acquagym a cura di Happiness Asd. Moli di fronte al Comune (lunedì, mercoledì e venerdì di luglio e agosto)

21.30. Spettacolo di cabaret ‘Andrea Di Marco Show’. Piazzale al Mare



TAGGIA ARMA



16.30. Visita guidata gratuita al centro storico di Taggia a cura della guida Raffaella Asdente. Ritrovo e partenza da Piazza IV Novembre a Taggia (tutti i martedì e venerdì sino al 28 agosto)

21.00. Festa patronale di Sant’Isidoro: serata musicale Total White con DJ Sebastian Crossover. A cura della Parrocchia Santi Francesco Saverio e Paola Romana. Opere Parrocchiale di Levà

22.00. Concerto della Shary Band, tributo alla disco dance. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

21.30. Ballo liscio con l’Orchestra I Roeri. Piazza Ughetto



SANTO STEFANO AL MARE



19.00. ‘Festival dei Bar: musica dal vivo sul Lungomare D’Albertis



SAN LORENZO AL MARE



9.30-11.00. Snorkeling guidato per bambini e adulti (posti gratuiti su prenotazione)

16.30-22.30. Mercatino arte e artigianato in piazza sul mare + animazioni e intrattenimento (martedì e venerdì fino al 28 agosto)

21.00. Spettacolo teatrale ‘Corti sul filo’ messo in scema dal Teatro d’asporto. Chiesa Fortezza



DIANO MARINA

21.00. Per ‘Diano Comic Show’, ‘Tra magia e comicità’ con protagonista Antonio Casanova, celebre illusionista, impegnato in un divertente mix di grandi trucchi di prestigio, illusionismo da palcoscenico e verve comica coinvolgente. Molo delle Tartarughe, ingresso libero sino a disponibilità dei posti

SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



20.30. Torneo di Burraco serale aperto a tutti presso Centro Incontro Sociale, Giardini 1° Maggio (tutti i venerdì fino al 28 agosto)

CERVO



18.00-21.00. Mostra ‘Il cartoliniere cervolante’ con cartoline, disegni, sculture, buche postali e incisioni di Antonio Mascia. Bastione di Mezzodì (dal giovedì alla domenica fino al 4 settembre)



21.30. Per la 63° edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, concerto del ‘Quartetto Eos’ formato da Sarah Jégou-Sageman, Giacomo Del Papa (violini), Alessandro Acqui (viola), Silvia Ancarani (violoncello). Piazza del Corallini (info e acquisto biglietti a questo link)



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



21.00. Jazz Valley: rassegna di musica jazz con il concerto del gruppo ‘Dal Prà Big Band’. Terrazza Centro G. Falcone



CERIANA

16.00-18.00. Mostra dal titolo ‘1926–2026 Lio Rubini, da Ceriana ai vertici dell’editoria italiana’: a cento anni dalla nascita, Ceriana ricorda Lio Rubini (1926-1993). Fondazione ‘’Gian Maria Rubini’, fino al 7 settembre (feriali h 16/18, festivi h 16/20)

CIPRESSA

21.00. ‘Corti sul filo’: spettacolo teatrale a cura della Compagnia Teatro d’asporto. Chiesa Fortezza della frazione Lingueglietta

DOLCEACQUA

21.00. Spettacolo in dialetto locale dal titolo ‘Règordi dé Armunié – A val Nervia in te 4 stagiun’. Visionarium, ingresso gratuito



MONTALTO CARPASIO

11.00-21.00. Mostra fotografica ‘Fuori Sentiero’ di Mattia Pizzolo con immagini realizzate nel territorio del Parco delle Alpi Liguri con 32 scatti tutti inediti e 4 pannelli scritti. Sala Confraria, via Parlamento 36b, fino al 23 agosto



PERINALDO



17.30. Per la rassegna Letteraria ‘Seconda stella a destra… libriamoci tra sapori e profumi di Perinaldo’, Arianna Franzan e Marco Crestani presentano ‘Forza della natura. Una storia di Eva Mameli’ (Leucotea). Sala incontri della Biblioteca civica, ingresso libero



21.45. Le notti della luna all’Osservatorio Astronomico Comunale Cassini, fino al 22 agosto



PONTEDASSIO

21.00. Per ‘FestiValdelMaro’, 8° Festival di Arte in Musica Valle del Maro, ‘Sillabe di… Trovatore’ con Zhou Yun e Yang JiaYing (soprano), Valeria Mela (mezzosoprano), Dario Prola (tenore), Massimiliano Viapiano (baritono) Orchestra Massimo De Bernart (orchestra), Mario Menicagli (narratore), Delfo Menicucci (direttore). Vico Teglie (11 euro, acquisto biglietto a questo link)



REZZO



21.00. Note Alterate in concerto in frazione Cènova



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



20.30. Mostra personale di Patrick Moya curata da Fabio Falone. Area Arte – Palazzo Comunale. Piazza XX Settembre, fino al 23 agosto (dal mercoledì alla domenica h 19/22.30)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

20.00. Jazz au Château (23ª edizione): serata musicale con The Jazz Bicravers (Ambiance Années folles). Place du Château, Haut-de-Cagnes (più info)



SABATO 22 AGOSTO



SANREMO



10.00. ‘Voleè Cup’ decima edizione del Torneo Tennistico Giovanile under 10 12 14 16 maschile e femminile, evento sportivo inserito nel calendario del Comitato Regionale Liguria FIT: inizio dei tabelloni di qualificazione e incontri dei gironi d'eliminazione sui campi in terra rossa. Sporting Club. Strada Solaro 111, fino al 30 agosto (più info)

10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00. ‘Materia viva. Lo slancio e il sedimento’: mostra personale di Elena Rede promossa da FineHeart Gallery con sculture di cavalli in bronzo, in cemento, arenaria e resina lavorata a mano con terre, grandi opere ad abrasione a bulino su dibond di alluminio. Sale del Casinò municipale, fino al 23 agosto, ingresso libero

11.00 & 18.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.30-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)



18.00-22.00. Mostra di Elvis Furlan dal titolo ‘Ho paura del buio’. Galleria civica della Pigna, via Palma 16, fino al 1 settembre



19.00-00.00. Milonga al Forte: serata speciale organizzata dalla Scuola di Danza Città dei Fiori A.s.d. con Lezione di Tango con Julio Bassan (h 19/20) + Milonga con DJ Fabio Talamini: quattro ore di musica e danza per vivere tutta l’atmosfera autentica della milonga (h 20/00). Forte di Santa Tecla (più info)



19.30. Per ‘Folies Royal 2026’, 'Music Time': serata esclusiva a bordo piscina allietata dall’‘Acousting Duo’, duo strumentale con Nadia Fascina al violoncello e Marco Boeri alla chitarra, che propone arrangiamenti raffinati e suggestivi dei successi del songwriter inglese Sting (Ex Police) e brani dal repertorio latino-americano e jazz. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



20.00. Festeggiamenti estivi di Bussana: musica live con big gfunky drummer & The Funky Fellas + Torneo Beer Pong. Piazza Giovanni Chiappe



20.00. Festeggiamenti estivi di Poggio organizzati dal Circolo ACLI Santa Margherita: serata con servizio bar e cucina allietata dall'orchestra ‘Antonella Marchini’. Frazione Poggio (ampio parcheggio)

21.00. Per la Rassegna Commedia Dialettale ‘Nini Sappia’ (27ª edizione), commedia dialettale messa in scena dalla Compagnia ‘J’Amis dël Teatro’ di Carmagnola (TO) dal titolo ‘Vate Fidè Dij Bacialè’ di Anna Maria Carena. Piazza San Siro



21.00. Per ‘One Night Summer Hits’, concerto di Ditonellapiaga. Pian di Nave



IMPERIA



8.30-18.00. ‘ImperiAntiquaria’: mercato dell'Antiquariato, collezionismo & Vintage a cura del CIV NuovOneglia C.I.V. Centro storico di Oneglia, ingresso libero



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.00-18.00. Mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia + alle 16, l’artista sarà presente in Villa per raccontare la mostra e raccontarsi. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea (fino all’11 settembre, giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



18.30. Per la Notte Bianca in via Cascione, musica dal vivo e spettacoli: diversi punti musicali dislocati lungo la via ospitano band locali, DJ set, esibizioni di danza e artisti di strada per animare l'intera serata + Shopping e mercatini: i negozi della via restano aperti oltre il normale orario con offerte dedicate, affiancati da bancarelle di artigianato e collezionismo + Cibo e convivialità: bar, ristoranti e punti ristoro allestiscono tavoli all'aperto e propongono specialità liguri, street food e aperitivi a tema



20.45. ‘Il cielo dell’estate – Special edition’: spettacolo dagli 8 anni in su. Il pubblico sarà guidato in un viaggio tra nebulose, gas e polveri cosmiche, dove nascono stelle e prendono forma sorprendenti giochi di luce e colore. Museo Navale e Planetario, Calata Anselmi (info e acquisto biglietti a questo link)



VENTIMIGLIA



9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



9.00-17.00. Esposizione di Patrizia Salles ‘Balzi Venus and Beyond’ ispirata al patrimonio archeologico dei Balzi Rossi — uno dei più importanti siti preistorici del Mediterraneo — e dei territori limitrofi. Museo Archeologico al Forte dell’Annunziata, fino al 29 agosto (dal martedì al sabato 9/12.30-15/17, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso il lunedì)



21.30. Tributo a Lucio Battisti gruppo Nuovi Solidi (concerto di beneficenza). Belvedere Resentello

VALLECROSIA AL MARE

7.30-9.30. Ginnastica mattutina: attività fisica per tutte le età a cura di Roberto Bulzomi – Renki Dojo, Palestra all’aperto sul Lungomare (Zona Rattaconigli), fino al 23 agosto



15.30-19.00. Live Dj Set sul lungomare (ogni sabato e domenica fino al 31 agosto)



BORDIGHERA



7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Total Body alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Stretch alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 29 agosto



10.30. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



14.30. Per la rassegna ‘Discovering the Bicknell Museum’, ‘Se un pomeriggio d’estate uno studioso…’: visita guidata agli oltre 7.000 volumi storici e 200 metri lineari di scaffalature dove saranno mostrati i fondi dello storico ventimigliese Girolamo Rossi, le prestigiose edizioni botaniche dei Hanbury e della famiglia Bicknell Berry, fino a svelare stampe e carte geografiche e grandi atlanti storici (7 euro). Museo Bicknell, via Romana, info, prenotazione al numero +39 331 3449065



18.00-20.00. Mostra ‘Policromie interiori’ di Enrico Petrolillo. Galleria dell’Accademia Balbo, Via Lamboglia 3, fino al 30 agosto

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



21.15. Musica Live nel Borgo, serata dedicate alla musica dal vivo tra le atmosfere e i carrugi di Bordighera Alta con esibizione dei The Cube. Centro Storico



OSPEDALETTI



21.30. Notte Orange: shopping sotto le stelle in Via XX Settembre + Intrattenimento musicale con:

Frau Dolenti (Piazza Sant’Erasmo); Beat Less Band (Piazza IV Novembre); Dj Tex (Via XX Settembre); Banda Florelia (spettacolo itinerante)

TAGGIA ARMA

21.00. Festa patronale di Sant’Isidoro: Serata musicale latino-americano con DJ Sebastian Crossover. A cura della Parrocchia Santi Francesco Saverio e Paola Romana. Opere parrocchiali di Levà



RIVA LIGURE

21.30. Concerto degli ‘Ultrasuoni’, cover Band Anni 60/70/80. Piazza Matteotti



SANTO STEFANO AL MARE



21.30. XIV Memorial Argo: manifestazione cinofila condotta da Gianni Rossi



SAN LORENZO AL MARE

7.00. Camminiamo insieme per abitudini sane e movimento. Ritrovo IAT (evento gratuito), info +39 3923459954

DIANO MARINA

20.00. ‘Movin’On Rock Festival’ (2ª edizione): musica dal vivo con ospiti e momenti dedicati al mondo del rock con cinque i progetti dalle sonorità e dagli approcci differenti, in un percorso che attraversa rock, post-punk, elettronica, math rock, progressive e sperimentazione. Molo delle Tartarughe, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



20.30. Ballo all'aperto con Dj Lia presso Centro Incontro Sociale, Giardini 1° Maggio (tutti i sabati fino al 26 settembre)



20.30. Per la Festa patronale di San Bartolomeo, ‘Notte dei lumini’, benedizione del mare e processione per le vie del paese con la statua del Santo. Partecipano le confraternite con stendardi e crocifissi, le associazioni e la banda ‘Città di Alassio’. Partenza da piazza Torre Santa Maria, arrivo alla chiesa di San Bartolomeo

CERVO



18.00-21.00. Mostra ‘Il cartoliniere cervolante’ con cartoline, disegni, sculture, buche postali e incisioni di Antonio Mascia. Bastione di Mezzodì (dal giovedì alla domenica fino al 4 settembre)

ENTROTERRA

BAJARDO



18.00. Per ‘Bajardo Lectures’, conferenza dal titolo ‘Regalità e potere tra gli antichi Liguri’ con relatore Alessio Bellini, ricercatore e titolare della cattedra di Antropologia Culturale all’Accademia della Pigna. Chiesa Vecchia



CERIANA

16.00-18.00. Mostra dal titolo ‘1926–2026 Lio Rubini, da Ceriana ai vertici dell’editoria italiana’: a cento anni dalla nascita, Ceriana ricorda Lio Rubini (1926-1993). Fondazione ‘’Gian Maria Rubini’, fino al 7 settembre (feriali h 16/18, festivi h 16/20)

18.00. ‘Sagra della Salsiccia’ (Sousissa a-a Çerianasca) storica manifestazione gastronomica allietata dalla Berben Band e Discomania. LA salsiccia è prodotta con carni magre di suino, pancetta, sale, pepe e un mix segreto di aromi e spezie naturali, e viene cotta alla brace sui grandi bracieri allestiti nelle piazze oppure proposta in umido con i fagioli. Parcheggio Ponte, anche domani

CIPRESSA

21.00. ‘Corti sul filo’: spettacolo teatrale a cura della Compagnia Teatro d’asporto. Chiesa Fortezza della frazione Lingueglietta

DOLCEACQUA



19.45-23.15. ‘Ebbri di Stelle’: esperienza unica tra i vigneti di Altavia con visita cantina, picnic sul prato con prodotti a KM zero, degustazione vini Altavia e osservazione guidata del cielo ad occhio nudo e ai telescopi. Evento a cura dell’Associazione Stellaria. Cantina Altavia, Località Arcagna, info e prenotazione 380 4703395

20.00. Serata gastronomica e danzante con I Dusaigoti in Piazza Garibaldi

22.30. Spettacolo pirotecnico musicale dal titolo ‘Tra luci, colori e musica’: i giochi di luce e gli esplosivi vengono sincronizzati per illuminare il celebre Castello dei Doria, le antiche case in pietra del borgo e il ponte romanico sul torrente Nervia. I fuochi sono veri e propri giochi d'artificio ‘danzanti’ perfettamente ritmati su brani musicali spaziando dalla classica alle colonne sonore cinematografiche. Evento accompagnato da una voce narrante che introduce i vari momenti dello spettacolo prima e durante le esplosioni di luce



MENDATICA



19.00. Festa della Cucina Bianca: percorso gastronomico itinerante: i visitatori acquistano un biglietto unico e passeggiano di postazione in postazione degustando le diverse portate. Tra le ricette simboliche offerte negli stand figurano i Sian (frittelle salate), le Turtas di verdure e patate, le Raviore di Montegrosso Pian Latte, i Surgeli (pasta tipica lavorata a mano condita con il bruzzo) e dolci tradizionali a base di latte e frutti di bosco. Ad accompagnare le degustazioni dal tramonto fino a notte fonda ci sono i mercatini di prodotti tipici locali dell'Alta Valle Arroscia



MOLINI DI TRIORA



21.00. ‘U meigu di mati’: commedia della Compagnia Stabile Città di Sanremo tratta da ‘O miedeco d’e pazze’ (Il medico dei pazzi) di Eduardo Scarpetta (1908). Piazza del paese



MONTALTO CARPASIO

11.00-21.00. Mostra fotografica ‘Fuori Sentiero’ di Mattia Pizzolo con immagini realizzate nel territorio del Parco delle Alpi Liguri con 32 scatti tutti inediti e 4 pannelli scritti. Sala Confraria, via Parlamento 36b, fino al 23 agosto



PERINALDO



21.00. L’associazione ‘Esprit Sanremo, Perinaldo e de la Côte’ e il laboratorio teatrale del liceo G.D. Cassini di Sanremo presentano ‘Sogni di una notte di mezza estate tra musica e poesia’. Partecipa l’attore Oreste Valente. Piazza E. Croesi



21.45. Le notti della luna all’Osservatorio Astronomico Comunale Cassiniagosto



SEBORGA

20.00. ‘Sagra polpo e patate’: serata enogastronomica con piatti tipici seborghini allietata dall’orchestra ‘Danilo Ponti + per i più piccoli la baby dance. Piazza Martiri



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



20.30. Presentazione del libro ‘Gli spiriti della Valle’ di Luciano Villa in frazione Realdo

21.00. Proiezione documentario di WildLife ‘L’energia della Valle’ con Andrea Biondo e Magdalena Negro. Frazione Realdo



22.00. ‘Ghost Tour Triora’: gli Storyteller di Autunnonero Kevin e Brigida guideranno i partecipanti con le loro lanterne per le strette vie del centro storico di Triora, in un viaggio notturno tra miti e leggende, conoscenze perdute e storie di stregoneria + ‘Il Volo degli Striges’. Partenza davanti ai portici all’inizio del centro storico, info WhatsApp +39 379 1404184 (info e prenotazioni)



VALLEBONA



20.30. Mostra personale di Patrick Moya curata da Fabio Falone. Area Arte – Palazzo Comunale. Piazza XX Settembre, fino al 23 agosto (dal mercoledì alla domenica h 19/22.30)



18.00. ‘L'anciua in se crote’: aperitivo dedicato ai sapori della tradizione con protagoniste le acciughe fritte, preparate al momento e servite nel cono. Musica e intrattenimento accompagnano la serata, trasformando Piazza dei 4 Elementi in un luogo d’incontro e convivialità nel cuore del borgo



VILLA FARALDI

18.00. Aperitivo al Museo: percorso sensoriale alla scoperta dell’olio extravergine di oliva, in collaborazione con OAL – Organizzazione Assaggiatori Liguri. Un’occasione per conoscere da vicino un patrimonio unico, degustare, imparare e condividere una piacevole serata all’insegna della cultura, della convivialità e delle tradizioni liguri. ‘U Gumbu de Nuccio’ (prenotazione obbligatoria – posti limitati), info e prenotazioni 340 256 2879



FRANCIA

MONACO



16.00. Partenza della prova a cronometro individuale della corsa ciclistica ‘Vuelta’ di 9,4 km Monaco-Monaco. Piazza del palazzo del Casinò (più info)





DOMENICA 23 AGOSTO

SANREMO



6.30. ‘Bagno di Gong all’alba’: viaggio rigenerante tra vibrazioni e suoni condotto dalla dott.ssa Anna Salmaso e dallo staff del Centro Mente Corpo. Un’esperienza d’ascolto guidata in cui lasciarsi avvolgere dalle frequenze armoniose del Gong, pensata per favorire il profondo rilassamento e la rigenerazione di mente e corpo. Forte di Santa Tecla (più info)



10.00. ‘Voleè Cup’ decima edizione del Torneo Tennistico Giovanile under 10 12 14 16 maschile e femminile, evento sportivo inserito nel calendario del Comitato Regionale Liguria FIT: inizio dei tabelloni di qualificazione e incontri dei gironi d'eliminazione sui campi in terra rossa. Sporting Club. Strada Solaro 111, fino al 30 agosto (più info)

11.00. ‘Materia viva. Lo slancio e il sedimento’: ultimo giorno della mostra personale di Elena Rede promossa da FineHeart Gallery con sculture di cavalli in bronzo, in cemento, arenaria e resina lavorata a mano con terre, grandi opere ad abrasione a bulino su dibond di alluminio. Sale del Casinò municipale, ingresso libero



16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21) domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



17.30-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)



18.00-22.00. Mostra di Elvis Furlan dal titolo ‘Ho paura del buio’. Galleria civica della Pigna, via Palma 16, fino al 1 settembre



19.30. Per ‘Folies Royal 2026’, 'Music Time': serata esclusiva a bordo piscina allietata da Mirko Rebaudo che propone un elegante intrattenimento musicale dal vivo al sassofono, pensato per ambienti esclusivi con repertorio spazia tra sonorita lounge, jazz, pop internazionale e brani chill-out. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



11.00 & 15.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: visite accompagnate per scoprire la dimora del celebre artista Grock e il suo suggestivo parco. Villa Grock, via Fanny Roncati (tutte le domeniche fino a fine settembre), info 340 4956218 (più info)



14.00-18.00. Mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea (fino all’11 settembre, giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



16.30. ‘Le domeniche d'estate al MACI: una chiacchierata tra arte, storia e architettura: visita accompagnata a Villa Faravelli con la collezione Invernizzi per conoscere più da vicino il patrimonio artistico e la storia del museo (tutte le domeniche fino al 30 agosto). MACI a Villa Faravelli (più info)



20.45. ‘Il cielo dell’estate – Special edition’: spettacolo dagli 8 anni in su. Il pubblico sarà guidato in un viaggio tra nebulose, gas e polveri cosmiche, dove nascono stelle e prendono forma sorprendenti giochi di luce e colore. Museo Navale e Planetario, Calata Anselmi (info e acquisto biglietti a questo link)

VENTIMIGLIA



8.15. Escursione da Vievola alla Bassa di Peirafica – ed il fortino di Vievola accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo davanti alla stazione di Ventimiglia oppure alle ore 9.20 a Vievola nel parcheggio del Museo del Vallo Alpino, info 327 0824866 (più info)

21.00. Concerto per la 28ª edizione del Festival Organistico Internazionale a cura dell’associazione Rapallo Musica: Fabrizio Guidi sarà protagonista di un concerto in collaborazione con la rete internazionale ECHO European Cities of Historical Organs. Cattedrale di Santa Maria Assunta

21.00. Concerto del Coro Polifonico Città di Ventimiglia. Scuole Santa Marta

21.30. Concerto dell’orchestra Mariella Group. Belvedere Resentello

VALLECROSIA AL MARE

7.30-9.30. Ginnastica mattutina: attività fisica per tutte le età a cura di Roberto Bulzomi – Renki Dojo, Palestra all’aperto sul Lungomare (Zona Rattaconigli), fino al 23 agosto



15.30-19.00. Live Dj Set sul lungomare (ogni sabato e domenica fino al 31 agosto)

BORDIGHERA



7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Risveglio alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Aerotone alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 30 agosto



10.30. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



18.00-20.00. Mostra ‘Policromie interiori’ di Enrico Petrolillo. Galleria dell’Accademia Balbo, Via Lamboglia 3, fino al 30 agosto



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



21.00. Per il Festival delle Ragazze, E. F. Mino & G. Salza presentano ‘Il Diario di Emanuela Loi’ (Navarra). Ex Chiesa Anglicana, ingresso libero

21.15. Musica Live nel Borgo, serata dedicate alla musica dal vivo tra le atmosfere e i carrugi di Bordighera Alta con esibizione de ‘Gli Oggitani’. Centro Storico

OSPEDALETTI

21.30. Musica e ballo con ‘Simona e gli Eclipse’. Piazzale al Mare



TAGGIA ARMA



9.00-19.00. ‘Arma di Taggia in Fiera – Un Mare di Affari’: per l’intera giornata le vie del centro ospiteranno il tradizionale mercato ambulante, con numerosi banchi e proposte per ogni gusto e ogni età. I negozi aderenti parteciperanno con super saldi, promozioni e occasioni speciali + artigianato creativo con oggetti originali e produzioni di qualità. Protagonista della giornata il Mago Alex con palloncini, sorrisi e momenti di meraviglia con un spettacolo di magia alle 17.30 + dalle 16 e fino alle 23, spettacolo musicale a cura della cantante sanremese Francesca Furfari

18.00. Festa patronale di Sant’Isidoro: Processione – Corteo in costumi tradizionali e benedizione degli animali. A cura della Parrocchia Santi Francesco Saverio e Paola Romana. Opere parrocchiali di Levà



19.00. ‘T.N.T. – Taggia Naturun Trail - Corri tra i carruggi di uno dei borghi più belli d’Italia’. A cura dell’ASD Naturun Team Valle Argentina. Partenza da Piazza Eroi Taggesi, info 349 0992209 (Samuele)

21.00. ‘La moda accende la notte – Arma in passerella’ con protagoniste Monica Fashion e Noart: una vetrina dinamica per il talento e la qualità delle imprese del settore moda, ma anche uno spettacolo che animerà il centro cittadino fino a sera

21.30. ‘La Lezione. L’anima, la donna e la storia’: spettacolo teatrale a cura del Teatro del Marchingenego. Anfiteatro del Castello a Taggia



RIVA LIGURE

21.15. Spettacolo ‘Il Teatro a 360 Gradi’. Piazza Matteotti



SANTO STEFANO AL MARE



21.30. Per ‘Musica nei Borghi’, ‘Qui dove il mare luccica’: un omaggio poetico a Lucio Dalla e al suo universo musicale dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo e interpretato dalle voci di Gabriella Martinelli e Peppe Voltarelli. Piazza Scovazzi, ingresso libero e gratuito



SAN LORENZO AL MARE

8.00-18.30. Mercatino dell’antiquariato in via Roma

DIANO MARINA

21.00. Per ‘Incontri ravvicinati con la musica’, Luca Barbarossa sarà protagonista di una serata speciale tra parole e musica, dedicata al racconto della sua carriera, alle esperienze artistiche e ai retroscena del suo percorso professionale. L’artista dialogherà con Stefano Senardi - con la moderazione della libraia Nadia Schiavini - incontrando il pubblico tra musica, racconti personali e riflessioni sul mestiere del cantautore e presentando il suo libro ‘Cento storie per cento canzoni’. Molo delle Tartarughe, ingresso gratuito



SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Shopping d'Estate: mercato Val Steria Valley sul Lungomare delle Nazioni, Zona Anfiteatro (tutte le domeniche fino al 13 settembre)



10.00. Per la Festa patronale di San Bartolomeo, Messa solenne nella chiesa di San Bartolomeo + alle 12.30, Pranzo del Patrono nel salone Divina Misericordia (25 euro, prenotazioni entro il 19 agosto tutti i giorni dopo la messa delle 18 o telefonando al 333 4140764)



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)



18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



21.00. Serata di musica e divertimento con lo showman e speaker Paolo Bianco. Piazza della Torre

CERVO



18.00-21.00. Mostra ‘Il cartoliniere cervolante’ con cartoline, disegni, sculture, buche postali e incisioni di Antonio Mascia. Bastione di Mezzodì (dal giovedì alla domenica fino al 4 settembre)

ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianali. Piazza del paese



BADALUCCO



17.00. Visita guidata gratuita con la guida turistica Raffaella Asdente. Partenza da Piazza Duomo

CERIANA

16.00-20.00. Mostra dal titolo ‘1926–2026 Lio Rubini, da Ceriana ai vertici dell’editoria italiana’: a cento anni dalla nascita, Ceriana ricorda Lio Rubini (1926-1993). Fondazione ‘’Gian Maria Rubini’, fino al 7 settembre (feriali h 16/18, festivi h 16/20)

18.00. ‘Sagra della Salsiccia’ (Sousissa a-a Çerianasca) storica manifestazione gastronomica allietata dalla Berben Band e Discomania. LA salsiccia è prodotta con carni magre di suino, pancetta, sale, pepe e un mix segreto di aromi e spezie naturali, e viene cotta alla brace sui grandi bracieri allestiti nelle piazze oppure proposta in umido con i fagioli. Parcheggio Ponte

COSTARAINERA



21.00. Per ‘Le Muse Festival 2026’, Concept Concert dell’interprete ligure Alessia Capaccioni, dedicato alle donne, accompagnata da Sandro Molinaro spazierà tra blues, jazz e pop, da Amy Winehouse a Lady Gaga, da Zaz ai Beatles e a Lucio Dalla. Piazza Vittorio Emanuele II



DOLCEDO



21.00. Rassegna ‘Per le vie del Borgo’ (ultimo appuntamento della 12ª edizione): il Quartetto tutto al femminile ‘Mademi’ con i loro oboi propongono un suggestivo spettacolo dal titolo ‘Giapponismi’ con proiezione di immagini. Piazzetta della Chiesa Parrocchiale di San Tommaso



LUCINASCO



8.00. Cicloscalata alla Cappelletta del Monte Acquarone - 11ª prova del Trofeo dello Scalatore: ritrovo per le iscrizioni al Parco di Santo Stefano, Laghetto di Lucinasco + alle 10, partenza agonismo da Piazza Caduti di Chiusavecchia con percorso da inizio S.P. 30 al termine S.P. 30 per km 9,800 fino a località Cappelletta + Premiazione e Pasta party. Info: Patrizia 338 7112198 – Anna 349 7231334 – Silvio 346 7202390 (locandina)



MONTALTO CARPASIO



9.00. Per ‘Bici in Comune’, Tour Enogastronomico in occasione della Sagra della Frandura con percorso Montalto Ligure - Carpasio - Colle d'Oggia - Montalto Ligure (24 km, 850 m D+ | Strada/E-bike). Escursione in sicurezza con l'accompagnamento di guide cicloturistiche esperte, info e prenotazioni telefono e WhatsApp: 333.9306797



12.00. Sagra della Frandura (torta di patate salata tipica di Montalto Ligure): apertura stand gastronomici con servizio bar e ristorante per l'inizio delle degustazioni della Fràndura e piatti tipici + alle 14 e alle 18, spettacolo teatrale e d'intrattenimento ‘Atlantide All Inclusive’ con Federico Fauro e Chiara Mairano in Piazza San Giovanni Battista + alle 17, svolgimento del concorso ‘A patata ciü grossa, petitta e ştrana’ + pomeriggio e sera: musica dal vivo e balli con Cristian e la Luna Nueva Band. Per tutta la giornata, apertura straordinaria di chiese e monumenti con visite guidate (attivo servizio di bus navetta dalla località Desteglio)



11.00-21.00. Ultimo giorno della mostra fotografica ‘Fuori Sentiero’ di Mattia Pizzolo con immagini realizzate nel territorio del Parco delle Alpi Liguri con 32 scatti tutti inediti e 4 pannelli scritti. Sala Confraria, via Parlamento 36b

PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)

TRIORA



10.00-22.00. ‘Strigora, un giorno con le Streghe di Triora’: durante la giornata, il borgo medievale rivive la sua storia legata ai famosi processi alle streghe del 1587 con spettacoli itineranti, musica dal vivo, figuranti in costume e rievocazioni teatrali tra i caruggi e la suggestiva zona della Cabotina. Lungo le vie del paese viene allestito un ricco mercatino tematico d'artigianato ed esoterismo, accompagnato da degustazioni di prodotti tipici locali e laboratori per bambini (il programma nel dettaglio a questo link)



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



12.30. ‘Vespaghetti’, raduno di Vespe e non solo in collaborazione con il Club Rivespa di Riva Ligure: una

gita gastronomica con iscrizioni aperte ai conducenti di Vespe, moto e vetture. Frazione Verdeggia



VALLEBONA



20.30. Ultimo giorno della mostra personale di Patrick Moya curata da Fabio Falone. Area Arte – Palazzo Comunale. Piazza XX Settembre



FRANCIA

MONACO



12.30. Partenza della seconda tappa della corsa ciclistica ‘Vuelta’ con percorso Monaco – Manosque di 214 km. Via Pierre Mathis Nord direzione Nice (più info)





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