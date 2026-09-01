Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 1 a domenica 6 settembre 2026 in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 1 SETTEMBRE



SANREMO



10.00. Campionati italiani giovanili tennis: tutti gli incontri della gara di singolare si disputeranno al meglio di due partite su tre con tie break in ogni partita sul punteggio di sei giochi pari. Nella gara di doppio, sul punteggio di una partita pari, si disputerà un tie break decisivo a dieci punti in luogo della terza partita. Tennis Sanremo, corso Matuzia, fino al 5 settembre



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00 & 18.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00-18.30. ‘Piccoli esploratori in museo: cetacei, tartarughe, e archeologia per giovani ricercatori’: quattro laboratori rivolti ai bambini e alle bambine dai 6 ai 12 anni per scoprire il mare attraverso la scienza, il gioco e l’esplorazione. Museo Navale in Calata Anselmi (più info)



18.00-22.00. Ultimo giorno della mostra di Elvis Furlan dal titolo ‘Ho paura del buio’. Galleria civica della Pigna, via Palma 16



19.00. ‘A tavola sul Porto Vecchio’ (9ª edizione): evento a cura di Confartigianato con proposta di piatti legati al territorio e alla tradizione. Davanti ad ogni locale sono posizionati stand dove vengono serviti i piatti con possibilità di consumare sui tavoli allestiti lungo la via pedonale + dalle 20, intrattenimento musicale a cura Master DBJ con i successi più amati degli anni Ottanta, Novanta e Duemila, con hit dance e revival. Lungomare sul porto vecchio, fino al 2 settembre



21.00. Festeggiamenti estivi di Bussana: serata danzante con l’orchestra Paolo Bagnasco. Piazza Giovanni Chiappe



21.00. Concerto spettacolo ‘Lucio - L’ultima Luna’. Pian di Nave

IMPERIA



9.00-23.30. Vele d'Epoca di Imperia 2026: storico raduno velico internazionale che celebra la marineria classica dove splendide imbarcazioni storiche e d'epoca provenienti da tutto il mondo si sfidano in spettacolari regate nelle acque della Riviera dei Fiori + feste a banchina, incontri culturali e spettacoli. Calata Anselmi, fino al 6 settembre (il programma e gli eventi collaterali a questo link)



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



21.00. Per la rassegna ‘Un Libro aperto’, Francesca Sangalli presenta il libro ‘A Londra non serve l’ombrello’. Presenta Alessandro Chiappori. Piazza Antica dell’Ospizio

VENTIMIGLIA



9.00-16.30. Mostra documentaria dal titolo ‘Deo Juvante: il mito Grimaldi nell'estremo Ponente ligure’ a cura dell’Archivio di Stato di Imperia. Sezione di Ventimiglia dell'Archivio di Stato di Imperia, Via Hanbury 12, ingresso libero, fino al 30 settembre (martedì e giovedì fino al 30 settembre)

19.00-24.00. ‘Sapori alla Marina’ (7ª edizione): viaggio attraverso i sapori tipici liguri e creazioni culinarie originali e ricercate, accompagnate da una selezione di vini e birre + intrattenimento musicale a cura di ‘Radio Live & Friends’. Evento a cura di Confcommercio Ventimiglia. Porto Cala del Forte, fino al 2 settembre (più info QUI e QUI)



BORDIGHERA

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



TAGGIA ARMA

21.00. Per la rassegna estiva ‘Circus Time’, ‘Pin box’: nuovo show con Amaranta e Tamarindo: scopri l’incanto di Barbie e Ken in uno spettacolo unico. Piazza Tiziano Chierotti

SANTO STEFANO AL MARE



21.00. Spettacolo musicale dell’ ‘Orchestra Tony D’Aloia’. Piazza Baden Powell

SAN LORENZO AL MARE



7.00. Camminiamo insieme per abitudini sane e movimento. Ritrovo IAT (gratuito), info +39 3923459544



DIANO MARINA



9.00-14.00. Mostra fotografica ‘Emozioni in viaggio’ di Mauro Comiotto, prima personale dell’autore, curata dallo storico dell’arte Alfonso Sista. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ di Palazzo del Parco, fino al 5 settembre (martedì 9/14; mercoledì e venerdì 9/12-21/23; giovedì 9/12-15/17; sabato 10/12-15/17)

21.00. ‘Diano in Musica’ musica live nel centro cittadino a cura di Banda Musicale Città di Diano Marina

SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)



18.00-24.00. Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



CERVO



21.00. Concerto dei docenti della XXXVI Accademia Internazionale Estiva di Cervo (20 euro). Oratorio di Santa Caterina (più info)



ENTROTERRA

CERIANA

16.00-18.00. Mostra dal titolo ‘1926–2026 Lio Rubini, da Ceriana ai vertici dell’editoria italiana’: a cento anni dalla nascita, Ceriana ricorda Lio Rubini (1926-1993). Fondazione ‘’Gian Maria Rubini’, fino al 7 settembre (feriali h 16/18, festivi h 16/20)



COSTARAINERA



9.00. Ginnastica dolce con Barbara al Parco Novaro



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...





MERCOLEDI’ 2 SETTEMBRE

SANREMO



10.00. Campionati italiani giovanili tennis: tutti gli incontri della gara di singolare si disputeranno al meglio di due partite su tre con tie break in ogni partita sul punteggio di sei giochi pari. Nella gara di doppio, sul punteggio di una partita pari, si disputerà un tie break decisivo a dieci punti in luogo della terza partita. Tennis Sanremo, corso Matuzia, fino al 5 settembre



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00 & 18.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00. Kamishibai, ‘Un Volo nell’arte’: lettura e attività per i bimbi dai 3 ai 6 anni. Biblioteca Civica ‘Corradi’, Via Carli 1, ingresso libero fino ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria +39 0184 580723



18.30. Aperitivo all’Ariston: l’autrice di ‘Le parole della pioggia’ Laura Imai Messina sarà protagonista di un incontro speciale direttamente sul palcoscenico del Teatro Ariston, tra letteratura, dialogo e una ricca degustazione (consumazione e libro al costo di 29 euro, prenotazione obbligatoria, info e prenotazioni: 339 2877093



19.00. Festa di fine estate in Piazza Eroi Sanremesi (Fontana Siro Carli)



19.00. ‘A tavola sul Porto Vecchio’ (ultimo giorno della 9ª edizione): evento a cura di Confartigianato con proposta di piatti legati al territorio e alla tradizione. Davanti ad ogni locale sono posizionati stand dove vengono serviti i piatti con possibilità di consumare sui tavoli allestiti lungo la via pedonale + dalle 20, concerto dal vivo tra rock e pop italiano e internazionale della Berben Band. Lungomare sul porto vecchio



17.00 & 21.00. Festeggiamenti estivi di Bussana: Animazione per bambini (h 17) + Serata con DJ Coach (h 21). Piazza Giovanni Chiappe



21.00. Concerto dei ‘Libero Arbitrio’ a Pian di Nave

IMPERIA



9.00-23.30. Vele d'Epoca di Imperia 2026: storico raduno velico internazionale che celebra la marineria classica dove splendide imbarcazioni storiche e d'epoca provenienti da tutto il mondo si sfidano in spettacolari regate nelle acque della Riviera dei Fiori + feste a banchina, incontri culturali e spettacoli. Calata Anselmi, fino al 6 settembre (il programma e gli eventi collaterali a questo link)



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.00-20.00. Legno sul mare e altro: mostra di sculture di Salvatore Vassallo e Simone Auditore. Dove il mare sostiene ‘il legno’ e il legno racconta forme senza tempo. Al Parasio, Piazza Pagliari, ingresso libero, fino al 6 settembre (h 10/12-17/20)



17.00-18.30. ‘Piccoli esploratori in museo: cetacei, tartarughe, e archeologia per giovani ricercatori’: quattro laboratori rivolti ai bambini e alle bambine dai 6 ai 12 anni per scoprire il mare attraverso la scienza, il gioco e l’esplorazione. Museo Navale in Calata Anselmi (più info)



18.00. ‘Golden Hour a Villa Grock’: visita accompagnata alla scoperta della dimora di Grock, tra architetture visionarie, simboli nascosti e racconti che intrecciano arte, spettacolo e vita privata del celebre clown + dalle 19, aperitivo al tramonto all’Hard Grock Café circondati dalla bellezza del parco. (tutti i mercoledì e giovedì estivi fino al 10 settembre). Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli (info e prenotazioni a questo link)



VENTIMIGLIA

19.00-24.00. ‘Sapori alla Marina’ (ultimo giorno della 7ª edizione): viaggio attraverso i sapori tipici liguri e creazioni culinarie originali e ricercate, accompagnate da una selezione di vini e birre + intrattenimento musicale a cura di Radio Live con esibizioni, ospiti e musicisti. Evento a cura di Confcommercio Ventimiglia. Porto Cala del Forte (più info QUI e QUI)



BORDIGHERA



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



SANTO STEFANO AL MARE



18.00-24.00. Mercatino dell’Artigianato nel centro storico con stand artigianali e idee originali



21.00. Concerto ‘Smooth Harmonies’ di Cristiano Galati. Piazza Baden Powell

DIANO MARINA

9.00-23.00. Mostra fotografica ‘Emozioni in viaggio’ di Mauro Comiotto, prima personale dell’autore, curata dallo storico dell’arte Alfonso Sista. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ di Palazzo del Parco, fino al 5 settembre (martedì 9/14; mercoledì e venerdì 9/12-21/23; giovedì 9/12-15/17; sabato 10/12-15/17)

21.00. Per il Progetto ‘Extra Omnes’: visita guidata centro cittadino a cura del Museo Civico



SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)



18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)

20.30. Passeggiata con osservazioni astronomiche guidate, per scoprire le meraviglie del cielo estivo nello splendido scenario offerto dall'entroterra di San Bartolomeo. Ritrovo in piazza Sottana (località Chiappa), poi si sale in auto fino al Bestagnolo e si procede a piedi (circa 30 minuti). Partecipazione libera con prenotazione (obbligatoria) Ufficio IAT Turismo e Manifestazioni 0183 417065 (dal Lun. al Ven. dalle 10 alle 13)



21.00. Master Class di Zumba con Paulo Nunes. Piazza Torre Santa Maria



CERVO



21.00. Concerto dei Giovani Artisti Premiati della XXXVI Accademia Internazionale Estiva di Cervo (15 euro). Oratorio di Santa Caterina (più info)

ENTROTERRA

CERIANA

16.00-18.00. Mostra dal titolo ‘1926–2026 Lio Rubini, da Ceriana ai vertici dell’editoria italiana’: a cento anni dalla nascita, Ceriana ricorda Lio Rubini (1926-1993). Fondazione ‘’Gian Maria Rubini’, fino al 7 settembre (feriali h 16/18, festivi h 16/20)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



GIOVEDI’ 3 SETTEMBRE



SANREMO



10.00. Campionati italiani giovanili tennis: tutti gli incontri della gara di singolare si disputeranno al meglio di due partite su tre con tie break in ogni partita sul punteggio di sei giochi pari. Nella gara di doppio, sul punteggio di una partita pari, si disputerà un tie break decisivo a dieci punti in luogo della terza partita. Tennis Sanremo, corso Matuzia, fino al 5 settembre



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00 & 18.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



21.00. Presentazione stagione calcistica 26/27 della Sanremese Calcio. Pian di Nave



22.00. Gran finale per l'estate latina al Casinò con DJ Biscochito pronto a far scatenare i presenti con le sue selezioni calienti, affiancato dalle performance e dall'energia di Breidy El Camaleon, della Scuola di Ballo Sporting Dance, di Loredana e di Elisa Rosano. Roof Garden del Casinò

IMPERIA



9.00-21.30. Vele d'Epoca di Imperia 2026: storico raduno velico internazionale che celebra la marineria classica dove splendide imbarcazioni storiche e d'epoca provenienti da tutto il mondo si sfidano in spettacolari regate nelle acque della Riviera dei Fiori + feste a banchina, incontri culturali e spettacoli. Calata Anselmi, fino al 6 settembre (il programma e gli eventi collaterali a questo link)



10.00-12.00. Possibilità di visita alla Nove Palinuro della Marina Militare ormeggiata in porto



10.00-20.00. Legno sul mare e altro: mostra di sculture di Salvatore Vassallo e Simone Auditore. Dove il mare sostiene ‘il legno’ e il legno racconta forme senza tempo. Al Parasio, Piazza Pagliari, ingresso libero, fino al 6 settembre (h 10/12-17/20)



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.00-13.00. Mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea (fino all’11 settembre, giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



17.00-18.30. ‘Piccoli esploratori in museo: cetacei, tartarughe, e archeologia per giovani ricercatori’: quattro laboratori rivolti ai bambini e alle bambine dai 6 ai 12 anni per scoprire il mare attraverso la scienza, il gioco e l’esplorazione. Museo Navale in Calata Anselmi (più info)



18.00. ‘Golden Hour a Villa Grock’: visita accompagnata alla scoperta della dimora di Grock, tra architetture visionarie, simboli nascosti e racconti che intrecciano arte, spettacolo e vita privata del celebre clown + dalle 19, aperitivo al tramonto all’Hard Grock Café circondati dalla bellezza del parco. (tutti i mercoledì e giovedì estivi fino al 10 settembre). Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli (info e prenotazioni a questo link)



VENTIMIGLIA



9.00-16.30. Mostra documentaria dal titolo ‘Deo Juvante: il mito Grimaldi nell'estremo Ponente ligure’ a cura dell’Archivio di Stato di Imperia. Sezione di Ventimiglia dell'Archivio di Stato di Imperia, Via Hanbury 12, ingresso libero, fino al 30 settembre (martedì e giovedì fino al 30 settembre)

20.30. ‘SuperKaraoke’: la città di confine ospita la trasmissione di Canale 5 condotta da Michelle Hunziker, un grande spettacolo per far cantare insieme città e intere generazioni e una vetrina televisiva per raccontare a milioni di spettatori le bellezze e l’identità del territorio. Belvedere del Resentello, fino al 5 settembre



BORDIGHERA

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



19.00. ‘BeerinBò - Festival di Birra & Cucina’: prima di tre serate all'insegna della convivialità, con birrifici selezionati, proposte gastronomiche pensate per valorizzare i prodotti locali e un'atmosfera informale da vivere all'aperto nel cuore della città. Giardini Lowe, fino al 5 settembre

21.00. Nuovo appuntamento dell’associazione Noi4You, relativo al percorso che unisce lavoro psicologico e degustazione guidata, dal titolo ‘Costellazioni Familiari — La Ferita del Tradimento con Vino traditore per eccellenza’. Conduce la Dott.ssa Patrizia Sciolla, psicologa e psicoterapeuta. Sede di Noi4You in Via Firenze 1 (munirsi del proprio calice)



TAGGIA ARMA



17.00-24.00. ‘Artigianato sotto le stelle’: fiera promozionale sul lungomare



21.00. Per la rassegna ‘Cinema in Pineta’, proiezione film ‘The Blues Brothers’. Lungomare, Via Lido



SANTO STEFANO AL MARE



21.00. Concerto degli ‘Ultrasuoni’ di Marco Gambino. Piazza Baden Powell

DIANO MARINA

9.00-17.00. Mostra fotografica ‘Emozioni in viaggio’ di Mauro Comiotto, prima personale dell’autore, curata dallo storico dell’arte Alfonso Sista. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ di Palazzo del Parco, fino al 5 settembre (martedì 9/14; mercoledì e venerdì 9/12-21/23; giovedì 9/12-15/17; sabato 10/12-15/17)



21.30. Per la rassegna Teatro sotto le stelle, spettacolo della Compagnia Insoliti viaggiatori di Savona dal titolo 'L'amore è un colibrì'. Ballo di Gorleri, info e prenotazioni 371 6557288

SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 06 settembre)



18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



CERVO

18.00-21.00. Mostra ‘Il cartoliniere cervolante’ con cartoline, disegni, sculture, buche postali e incisioni di Antonio Mascia. Bastione di Mezzodì (dal giovedì alla domenica fino al 4 settembre)



21.00. Concerto dei Giovani Artisti Premiati della XXXVI Accademia Internazionale Estiva di Cervo (15 euro). Oratorio di Santa Caterina (più info)



ENTROTERRA

CERIANA

16.00-18.00. Mostra dal titolo ‘1926–2026 Lio Rubini, da Ceriana ai vertici dell’editoria italiana’: a cento anni dalla nascita, Ceriana ricorda Lio Rubini (1926-1993). Fondazione ‘’Gian Maria Rubini’, fino al 7 settembre (feriali h 16/18, festivi h 16/20)



SEBORGA



20.00. Serata enogastronomica danzante con piatti tipici seborghini allietata dall’Orchestra ‘Beppe Montagna’ + per i più piccoli la baby dance. Piazza Martiri

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)





VENERDI’ 4 SETTEMBRE



SANREMO



9.00. Mercatino dell’artigianato in Corso Imperatrice, fino al 6 settembre

9.00-23.30. ‘Mare, turismo e paesaggio’: mostra fotografica di Eleonora D’Angelo a cura di Laura Tota e Alessandro Villa. Forte di Santa Tecla, fino all’11 ottobre (fino al 13 settembre: da giovedì a domenica h 17.30/23.30, venerdì anche h 9/13. Dal 17 settembre: da giovedì a domenica h 10/13-15/18, venerdì apertura dalle 9.00) (più info)



10.00. Campionati italiani giovanili tennis: tutti gli incontri della gara di singolare si disputeranno al meglio di due partite su tre con tie break in ogni partita sul punteggio di sei giochi pari. Nella gara di doppio, sul punteggio di una partita pari, si disputerà un tie break decisivo a dieci punti in luogo della terza partita. Tennis Sanremo, corso Matuzia, fino al 5 settembre



10.00-23.00. 18ª edizione della Hardalpitour Hat Sanremo-Sestriere: competizione di Moto fuoristrada (Extreme, Classic, Discovery, Vintage) ospitata nel Villaggio in Piazzale Carlo Dapporto. Alle 19.30, apertura ufficiale della manifestazione nel Teatro del Casinò di Sanremo. Alle 23, partenza notturna Extreme dal palco HAT (info e programma a questo link)



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00 & 18.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



21.00. Per la rassegna culturale ‘A San Peiru si racconta’, ‘L’Energia della Valle’, a cura di Wildlife in Valle Argentina: serata dedicata alla scoperta delle meraviglie naturali, della fauna e delle peculiarità del nostro ricco entroterra, raccontate attraverso gli occhi di chi vive e studia queste valli. Cortile dietro la Chiesa di San Pietro, ingresso libero



21.00. Per ‘Impronte Jazz’, Live Premiere di Sebastian Jakobsen Testa straordinario pianista italo-norvegese pronto a incantare il pubblico con la sua sensibilità musicale. Pian di Nave, ingresso libero



IMPERIA



9.00-01.30. Vele d'Epoca di Imperia 2026: storico raduno velico internazionale che celebra la marineria classica dove splendide imbarcazioni storiche e d'epoca provenienti da tutto il mondo si sfidano in spettacolari regate nelle acque della Riviera dei Fiori + feste a banchina, incontri culturali e spettacoli. Calata Anselmi, fino al 6 settembre (il programma e gli eventi collaterali a questo link)



10.00-18.00. Possibilità di visita alla Nove Palinuro della Marina Militare ormeggiata in porto (h 10/12-15/18)



10.00-20.00. Legno sul mare e altro: mostra di sculture di Salvatore Vassallo e Simone Auditore. Dove il mare sostiene ‘il legno’ e il legno racconta forme senza tempo. Al Parasio, Piazza Pagliari, ingresso libero, fino al 6 settembre (h 10/12-17/20)



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.00-13.00. Mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea (fino all’11 settembre, giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



17.00-18.30. ‘Piccoli esploratori in museo: cetacei, tartarughe, e archeologia per giovani ricercatori’: quattro laboratori rivolti ai bambini e alle bambine dai 6 ai 12 anni per scoprire il mare attraverso la scienza, il gioco e l’esplorazione. Museo Navale in Calata Anselmi (più info)



VENTIMIGLIA



20.30. ‘SuperKaraoke’: la città di confine ospita la trasmissione di Canale 5 condotta da Michelle Hunziker, un grande spettacolo per far cantare insieme città e intere generazioni e una vetrina televisiva per raccontare a milioni di spettatori le bellezze e l’identità del territorio. Belvedere del Resentello, fino al 5 settembre



VALLECROSIA AL MARE



18.00 & 21.00. Nell'ambito della 3ª edizione di ‘Tesori di Ponente’, ‘Assolto o colpevole’ di Enrico Cenderelli, regista ed autore dei testi con Ersilia Ferrante e Marinella Lanteri. Gli spettatori, da un minimo di 12 a un massimo di 24, assisteranno alle performance di 12 attori, incontrandoli uno alla volta, in un percorso individuale che ribalta la tradizionale relazione tra pubblico e interpreti. Casa Valdese, prenotazione obbligatoria al numero 338 3231065



21.00. Ripartenza delle prove del coro Troubar Clair con un programma sacro dedicato al Natale: non servono esperienza né requisiti particolari, solo la voglia di mettersi in gioco. Locali della parrocchia di San Rocco, info 328 4312521 (Giacomo)



BORDIGHERA

19.00. ‘BeerinBò - Festival di Birra & Cucina’: seconda di tre serate all'insegna della convivialità, con birrifici selezionati, proposte gastronomiche pensate per valorizzare i prodotti locali e un'atmosfera informale da vivere all'aperto nel cuore della città. Giardini Lowe, fino al 5 settembre



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



21.00. ‘Conoscere per Amare’: serata dedicata al cibo con l’intervento del prof. Alessandro Carassale e ‘L’olio d’oliva: oro da gustare – Degustazione conoscitiva di un alimento così prezioso della nostra terra’. Giardini della ‘Fondazione San Giuseppe’ in Via del Troglio 4, ingresso gratuito, info 0184 261404



TAGGIA ARMA



21.00. ‘Venerdì Lunatico’ con il concerto dei Senza Ali‑B: serata musicale in collaborazione con i locali del lungomare di ponente

21.00. Per la rassegna letteraria ‘Di libro in libro’, la scrittrice Antonella Squillace presenta l'opera ‘Speranza è il mio nome’ (Leucotea). Evento organizzato dall’associazione ‘Gente Comune’. Villa Boselli, ingresso libero

RIVA LIGURE

21.30. ‘You’ll Never Walk Alone’, seconda edizione dell’evento dedicato a Massimo Cotto con ‘Pillole di Chelsea Hotel’: spettacolo che intreccia narrazione e musica con Chiara Buratti, Mauro Ermanno Giovanardi, Marco Carusino. Presenta Diego Casale. Evento in collaborazione con Club Tenco e Premio Bindi. Piazza Matteotti, ingresso gratuito



DIANO MARINA

9.00-23.00. Mostra fotografica ‘Emozioni in viaggio’ di Mauro Comiotto, prima personale dell’autore, curata dallo storico dell’arte Alfonso Sista. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ di Palazzo del Parco, fino al 5 settembre (martedì 9/14; mercoledì e venerdì 9/12-21/23; giovedì 9/12-15/17; sabato 10/12-15/17)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



21.30. Per ‘M&T Festival’, Davide Giandrini porta in scena un concerto comico dedicato a Giorgio Gaber. Uno spettacolo che alterna canzoni, aneddoti e racconti, con brani come La libertà, Porta Romana, Far finta di essere sani, Barbera e champagne, Lo shampoo. Piazza Torre Santa Maria, ingresso gratuito

CERVO



18.00-21.00. Ultimo giorno della mostra ‘Il cartoliniere cervolante’ con cartoline, disegni, sculture, buche postali e incisioni di Antonio Mascia. Bastione di Mezzodì



21.00. Concerto dei Docenti della XXXVI Accademia Internazionale Estiva di Cervo (20 euro). Oratorio di Santa Caterina (più info)



ENTROTERRA

CASTEL VITTORIO

19.30. ‘A Cena con le Stelle - Telescopi Liberi!’: cena dalle ore 19.30 + osservazioni guidate dalle ore 21.00 con possibilità di portare il proprio telescopio per usarlo insieme e avere suggerimenti e consigli. Serata a oltre 1000 metri di quota sul suggestivo ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)

CERIANA



16.00-18.00. Mostra dal titolo ‘1926–2026 Lio Rubini, da Ceriana ai vertici dell’editoria italiana’: a cento anni dalla nascita, Ceriana ricorda Lio Rubini (1926-1993). Fondazione ‘’Gian Maria Rubini’, fino al 7 settembre (feriali h 16/18, festivi h 16/20)



DIANO CASTELLO



16.00. Castrum Diani 2026: festa Medievale con spettacoli, giochi medievali, bancarelle e musica. Direzione artistica de I Giullari del Carretto + Taverna, a cura degli Amici del Castello: vivande e bevande + alle 16.30, ‘Alla scoperta del Castrum Diani’: visita accompagnata gratuita su prenotazione. Centro storico, anche domani (bus navetta gratuito con partenza da piazza Taramasco)



PERINALDO



17.00. Torneo di belotta ‘Daniel Fae’ al centro sportivo comunale



17.30. Per la rassegna Letteraria ‘Seconda stella a destra… libriamoci tra sapori e profumi di Perinaldo’, Gustavo Ottolenghi presenta il libro ‘Uno di Overland’. Sala incontri della Biblioteca civica, ingresso libero



PIEVE DI TECO

9.30. Expo Valle Arroscia 2026: tre giorni con attività outdoor, conferenze, cooking show, degustazioni, dimostrazioni, escursioni guidate, giochi per i bambini, intrattenimento musicale, laboratori, presentazioni, visite, wine tasting. Piazze e vie del Paese, fino al 6 settembre (il programma a questo link)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

20.00. Jazz au Château (23ª edizione): serata musicale con Sheik of Swing (Jazz manouche). Place du Château, Haut-de-Cagnes (più info)





SABATO 5 SETTEMBRE



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

8.30. Partenza della 18ª edizione della Hardalpitour Hat Sanremo-Sestriere: competizione di Moto fuoristrada (Extreme, Classic, Discovery, Vintage). Alle 9.00, partenza categoria Challenge. Alle 9.30, partenza categorie Classic / Discovery, Villaggio in Piazzale Carlo Dapporto (info e programma a questo link)



9.00. Mercatino dell’artigianato in Corso Imperatrice, fino al 6 settembre

9.00. Per il 70° Anniversario A.N.P.D.I. (Sez. Prov.le), lancio paracadutisti visibile dai Bagni Morgana e Bagni Italia



10.00. Campionati italiani giovanili tennis (ultimo giorno): tutti gli incontri della gara di singolare si disputeranno al meglio di due partite su tre con tie break in ogni partita sul punteggio di sei giochi pari. Nella gara di doppio, sul punteggio di una partita pari, si disputerà un tie break decisivo a dieci punti in luogo della terza partita. Tennis Sanremo, corso Matuzia

10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)

11.00 & 18.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

15.00-19.00. ‘I Giochi di una Volta’: percorso di 70 giochi tradizionali, pensato per bambini e famiglie. A cura di Associazione Alfa Spettacoli. Forte Santa Tecla (più info)



17.30-23.30. ‘Mare Vostrum - Mare, turismo e paesaggio’: mostra fotografica di Eleonora D’Angelo a cura di Laura Tota e Alessandro Villa. Forte di Santa Tecla, fino all’11 ottobre (fino al 13 settembre: da giovedì a domenica h 17.30/23.30, venerdì anche h 9/13. Dal 17 settembre: da giovedì a domenica h 10/13-15/18, venerdì apertura dalle 9.00) (più info)



18.00, 19.00 & 20.00. Nell’ambito della mostra ‘Mare Vostrum’, visite guidate con le curatrici della mostra. Forte di Santa Tecla (più info)



21.00. Per la Rassegna Commedia Dialettale ‘Nini Sappia’ (27ª edizione), commedia dialettale dal titolo ‘Il Padre della Sposa’ di Carolyne Franke messa in scena dalla Compagnia teatrale ‘Scrussìa’ di Pianfei (CN). Piazza San Siro



21.00. Concerto omaggio a Fabrizio De Andrè’ a cura dei ‘Franziskani & Friends’. Pian di Nave, ingresso gratuito con offerta libera a favore della Lega del Filo d'Oro

21.00. Spettacolo Battle of the Sexes - Comedy Night’: una sfida tutta da ridere: uomini contro donne, o forse… dalla stessa parte? (a pagamento). Roof Garden del Casinò

21.00. ‘Stile Artigiano è di Moda’: manifestazione di Confartigianato al teatro dell’opera del Casinò



IMPERIA



10.00-17.00. Possibilità di visita alla Nove Palinuro della Marina Militare ormeggiata in porto (h 10/12-15/17)



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.00-20.00. Legno sul mare e altro: mostra di sculture di Salvatore Vassallo e Simone Auditore. Dove il mare sostiene ‘il legno’ e il legno racconta forme senza tempo. Al Parasio, Piazza Pagliari, ingresso libero, fino al 6 settembre (h 10/12-17/20)



10.00-13.00. Mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia. Alle 16 l’artista sarà presente in Villa per raccontare la mostra e raccontarsi. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea (fino all’11 settembre, giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



11.00-00.00. Vele d'Epoca di Imperia 2026: storico raduno velico internazionale che celebra la marineria classica dove splendide imbarcazioni storiche e d'epoca provenienti da tutto il mondo si sfidano in spettacolari regate nelle acque della Riviera dei Fiori + feste a banchina, incontri culturali e spettacoli. Calata Anselmi, fino al 6 settembre (il programma e gli eventi collaterali a questo link)



VENTIMIGLIA



20.30. ‘SuperKaraoke’: la città di confine ospita la trasmissione di Canale 5 condotta da Michelle Hunziker, un grande spettacolo per far cantare insieme città e intere generazioni e una vetrina televisiva per raccontare a milioni di spettatori le bellezze e l’identità del territorio. Belvedere del Resentello



BORDIGHERA



17.00. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



19.00. ‘BeerinBò - Festival di Birra & Cucina’: ultima di tre serate all'insegna della convivialità, con birrifici selezionati, proposte gastronomiche pensate per valorizzare i prodotti locali e un'atmosfera informale da vivere all'aperto nel cuore della città. Giardini Lowe



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)

RIVA LIGURE



21.30. ‘You’ll Never Walk Alone’, seconda edizione dell’evento dedicato a Massimo Cotto: concerto teatrale di musica e parole ‘Monk e Pannonica - Storia Rock di due Anime Jazz’ con Chiara Buratti, Giovanni Ceccarelli, Ferruccio Spinetti. Presenta Diego Casale. Evento in collaborazione con Club Tenco e Premio Bindi. Piazza Matteotti, ingresso gratuito



SANTO STEFANO AL MARE



21.00. Ritmi e atmosfere latinoamericane con ‘Noche Latina’. Piazza Scovazzi

DIANO MARINA

10.00-17.00. Mostra fotografica ‘Emozioni in viaggio’ di Mauro Comiotto, prima personale dell’autore, curata dallo storico dell’arte Alfonso Sista. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ di Palazzo del Parco, fino al 5 settembre (martedì 9/14; mercoledì e venerdì 9/12-21/23; giovedì 9/12-15/17; sabato 10/12-15/17)

10.00-12.00. Visita guidata alla Sezione Archeologica del Museo Civico



21.15. Presentazione ufficiale del romanzo ‘Misogenesi’ e concerto di canzoni e racconti dell’autore Simone Alessio (in arte Garibaldi). Sul palco con l’autore il Prof. Ezio Andreta (ex Direttore presso la Commissione Europea). Conduce Luca Valentini. Molo delle Tartarughe, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



20.30. Ballo all'aperto con Dj Lia presso Centro Incontro Sociale, Giardini 1° Maggio (tutti i sabati fino al 26 settembre)

21.30. Per l’ultimo appuntamento 2026 del ‘M&T Festival’, i ‘Lou Tapage’ cantano in occitano e italiano, mescolando la tradizione musicale alpina con sonorità rock contemporanee. L’ensemble è formato da: Sergio Pozzi (voce, chitarra acustica), Chiara Cesano (violino, organetto, sintetizzatore), Marco Barbero (flauto, bouzouki, cornamusa), Dario Littera (chitarra elettrica), Nicolò Cavallo (basso), Daniele Caraglio (batteria). Piazza Torre Santa Maria, ingresso gratuito



CERVO



21.00. Concerto dei Docenti della XXXVI Accademia Internazionale Estiva di Cervo (20 euro). Oratorio di Santa Caterina (più info)



ENTROTERRA

AIROLE

17.00-20.00. ‘Craft & Wine - Intrecci in Vigna’: laboratorio esperienziale di macramè e degustazione + visita guidata del vigneto tra i filari per entrare in contatto con la natura per poi creare un pezzo unico in macramè con un cristallo naturale a tema. Materiali, un calice di vino Roccesse e finger food locale inclusi. A Trincea, prenotazione obbligatoria entro il 1/09 al +39 334 31 75 861 (Alia)



CAMPOROSSO



19.00. Serata calabrese: 10ª Sagra dello Stocco a cura della Pro Loco ‘Gli Amici del Mulino’ di Camporosso. Palatenda e Arena Bigauda



CERIANA

16.00-18.00. Mostra dal titolo ‘1926–2026 Lio Rubini, da Ceriana ai vertici dell’editoria italiana’: a cento anni dalla nascita, Ceriana ricorda Lio Rubini (1926-1993). Fondazione ‘’Gian Maria Rubini’, fino al 7 settembre (feriali h 16/18, festivi h 16/20)



21.00. Commedia dialettale messa in scena dalla Compagnia Teatrale Cerianasca

COSTARAINERA

9.00-12.00. Corso di cucito a cura di Gocce di Natura al Parco Novaro, info 351 9104008



DIANO CASTELLO



16.00. Castrum Diani 2026: festa Medievale con spettacoli, giochi medievali, bancarelle e musica. Direzione artistica de I Giullari del Carretto + Taverna, a cura degli Amici del Castello: vivande e bevande + alle 16.30, ‘Alla scoperta del Castrum Diani’: visita accompagnata gratuita su prenotazione. Centro storico, anche domani (bus navetta gratuito con partenza da piazza Taramasco)



21.15. Per la rassegna ‘Musica nei Castelli’ dell’Associazione culturale ‘CorelliMusica’, concerto dei Liguriani dal titolo ‘Suoni e voci dai mondi liguri’. Piazza Monsignor Massone (più info)



DOLCEACQUA



21.00. Concerto del Coro ANC Ventimigliese diretto dal Maestro Dario Amoroso in un repertorio tra lirica, musica pop e interpretazioni solistiche. Piazza Mauro, ingresso libero



ISOLABONA

20.00. ‘Il mistero di Miss Hellen: sei pronto a scoprire la verità?’: cena gotica dove il confine tra realtà e finzione si fa sottile. Tra una portata e l'altra, sarete testimoni del mistero di Miss Hellen: riuscirete a risolvere l'enigma o ne rimarrete intrappolati?. Evento a cura della Pro Loco, in collaborazione con la Compagnia Teatrale ‘I Cantastorie’ (35 euro cena inclusa). Piazza Martiri della Libertà, info e prenotazioni: 348 0172817



MOLINI DI TRIORA

19.30. Cena di fine estate in musica nel Piazzale Manifestazioni



MONTALTO



10.00. ‘Scopriamo il Nostro Territorio’: appuntamento gratuito alla scoperta delle meraviglie della Liguria con partenza da Montalto Ligure e visita all’Azienda Agricola Castellarone. Durante la visita saranno proposte alcune attività pratiche legate alle erbe e ai profumi del territorio: la preparazione delle tisane e la preparazione del sale aromatico. A seguire previsto pranzo al sacco. Evento a cura del Centro Aiuta la Vita. Ritrovo alle 10 presso il Santuario dell’Acquasanta, informazioni e prenotazioni 329 588 3079

PERINALDO



16.30. ‘A parlamu de Preinaudu’ storie, aneddoti, esoterismo a cura di Francesco Guglielmi. Sala consiliare del Comune, ingresso libero



PIEVE DI TECO

9.30. Expo Valle Arroscia 2026: tre giorni con attività outdoor, conferenze, cooking show, degustazioni, dimostrazioni, escursioni guidate, giochi per i bambini, intrattenimento musicale, laboratori, presentazioni, visite, wine tasting. Piazze e vie del Paese, fino al 6 settembre (il programma a questo link)



SEBORGA

20.00. Serata enogastronomica danzante con piatti tipici seborghini allietata dall’Orchestra ‘Cristian & La Luna Nueva’ + per i più piccoli la baby dance. Piazza Martiri



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



20.45. Stregati dalle Stelle: osservazioni astronomiche guidate a cura dell’Associazione Stellaria. Si osserveranno dal vivo le stelle e le costellazioni estive e si scopriranno lontanissimi oggetti celesti con i telescopi. Durata 2 ore circa. Partenza dal museo di Triora (10 euro + visita museo 6 euro), prenotazione con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554



VALLEBONA

17.00. ‘L’anima in fiore’: inaugurazione della mostra personale del fotografo Fabio Lazzaro, realizzata in collaborazione con l’Associazione Archivio Sergio Gagliolo, con incontro con l’autore, seguito da un reading teatrale di Silvia Villa dedicato ai temi della mostra. Piazza XX Settembre



DOMENICA 6 SETTEMBRE

SANREMO



9.00. Mercatino dell’artigianato in Corso Imperatrice



16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21) domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



17.30-23.30. ‘Mare Vostrum - Mare, turismo e paesaggio’: mostra fotografica di Eleonora D’Angelo a cura di Laura Tota e Alessandro Villa. Forte di Santa Tecla, fino all’11 ottobre (fino al 13 settembre: da giovedì a domenica h 17.30/23.30, venerdì anche h 9/13. Dal 17 settembre: da giovedì a domenica h 10/13-15/18, venerdì apertura dalle 9.00) (più info)



17.40. ‘Il museo del mare di ieri’, laboratorio di ‘archeologia del futuro’: i partecipanti diventano scienziati del domani per scovare e catalogare gli oggetti ‘di scarto’ di oggi come se fossero veri reperti museali. A cura Di Roberta Di Marco (10 euro a bambino + ingresso gratuito per il primo accompagnatore). Forte di Santa Tecla, prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti 333 7805551 (più info)

19.00. Nell’ambito della mostra ‘Mare Vostrum’, Docufilm e Talk dal titolo ‘Vénto De Mâ - Genova Ocean Agorà si racconta’. Il documentario invita a riflettere sul tema dell’erosione costiera e sul ruolo delle comunità che scelgono di prendersi cura del proprio ambiente + alle 18 e alle 19, visita guidata con le curatrici. Forte di Santa Tecla (più info)

21.00. Serata di premiazioni della 27ª edizione della rassegna della Commedia Dialettale ‘Nini Sappia’ con rappresentazione della commedia (fuori concorso) ‘I cum...prumesci spuuxi’ messa in scena dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo. Piazza San Siro

21.00. Concerto dei ‘Nuovi Solidi’, band tributo a Lucio Battisti (evento a favore della ricerca sul neuroblastoma, tumore che colpisce i bambini). Pian di Nave



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.00-20.00. Legno sul mare e altro: ultimo giorno della mostra di sculture di Salvatore Vassallo e Simone Auditore. Dove il mare sostiene ‘il legno’ e il legno racconta forme senza tempo. Al Parasio, Piazza Pagliari, ingresso libero (h 10/12-17/20)



11.00 & 15.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: visite accompagnate per scoprire la dimora del celebre artista Grock e il suo suggestivo parco. Villa Grock, via Fanny Roncati (tutte le domeniche fino a fine settembre), info 340 4956218 (più info)



12.30-16.00. Vele d'Epoca di Imperia 2026: ultima giornata dello storico raduno velico internazionale che celebra la marineria classica dove splendide imbarcazioni storiche e d'epoca provenienti da tutto il mondo si sfidano in spettacolari regate nelle acque della Riviera dei Fiori + feste a banchina, incontri culturali e spettacoli. Calata Anselmi (il programma e gli eventi collaterali a questo link)



14.00-18.00. Mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea (fino all’11 settembre, giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



18.00-20.00. Sport a Vele Spiegate: evento di promozione sportiva organizzato dal Comune di Imperia in collaborazione con il CONI e le Società Sportive del territorio. Oltre 20 sport da provare insieme a tecnici qualificati. Calata Anselmi, partecipazione gratuita e consegna di un gadget a fine percorso sportivo



BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



17.00. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



17.30. Vernissage della Collettiva del corso ‘Incontri’ di arte concettuale tenuto dal maestro Pino Venditti presso la Galleria dell’Accademia G. Balbo, Via Lamboglia 3



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



OSPEDALETTI

8.00-20.00. Fiera delle Fiere: manifestazione commerciale organizzata dall’Ass. Culturale Fiori Eventi sulla Pista Ciclabile



TAGGIA



21.00. ‘Benvenuta Memole’: commedia brillante che tratta, con ironia e leggerezza, il tema della disabilità e dell’egoismo. A cura degli Spacciatori di Sogni. Anfiteatro del Castello



SANTO STEFANO AL MARE



18.00-24.00. Mercatino dell’Artigianato nel centro storico con stand artigianali e idee originali



21.00. ‘Balliamo l’Estate’: appuntamento di animazione musicale con Giovanni Rossi. Piazza Scovazzi



SAN LORENZO AL MARE

7.00. Camminiamo insieme per abitudini sane e movimento. Ritrovo IAT (gratuito), info +39 3923459544

9.00. ‘Tra mare e leggenda’ Seconda Granfondo di ciclismo con percorso San Lorenzo-Cipressa (più info)



DIANO MARINA



8.00. 72ª ‘Mostra Venatoria Mercato’: Fiera degli animali in Largo Cambiaso



9.00. Mercatino ‘Diano Colleziona’ nell'Isola Pedonale

10.00. ‘Dipingiamo Insieme’: mostra di pittura a cielo aperto nelle vie del centro



SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Shopping d'Estate: mercato Val Steria Valley sul Lungomare delle Nazioni, Zona Anfiteatro (tutte le domeniche fino al 13 settembre)



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (ultimo giorno)



18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



CERVO



21.00. Recital di pianoforte della XXXVI Accademia Internazionale Estiva di Cervo (15 euro). Oratorio di Santa Caterina (più info)

ENTROTERRA

BAJARDO

18.00. Per la rassegna ‘Salotto Bösendorfer’, concerto del duo ‘Ame et Harmonie’ formato dalle pianiste sanremesi Juanita Cazzin e Roberta Genova che propongono un recital di pianoforte a quattro mani con un programma di brani classici e moderni. Chiesina di San Rocco, ingresso libero



CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)



16.00-20.00. Mostra dal titolo ‘1926–2026 Lio Rubini, da Ceriana ai vertici dell’editoria italiana’: a cento anni dalla nascita, Ceriana ricorda Lio Rubini (1926-1993). Fondazione ‘’Gian Maria Rubini’, fino al 7 settembre (feriali h 16/18, festivi h 16/20)



20.00. Pellegrinaggio alla Madonna della Villa ‘Aux Flambeaux’ (con le fiaccole)



PIEVE DI TECO

9.30. Expo Valle Arroscia 2026: ultimo di tre giorni con attività outdoor, conferenze, cooking show, degustazioni, dimostrazioni, escursioni guidate, giochi per i bambini, intrattenimento musicale, laboratori, presentazioni, visite, wine tasting. Piazze e vie del Paese (il programma a questo link)



PIGNA

11.00. Festa in Montagna aperta a tutti a Colla Melosa: Santa Messa alle h 11 + alle 12.30, pranzo prepagato dal gustare nel prato (menù 20 euro: Il taglierozzo con salame, lardo, formaggio, pomodori sott’olio e insalata capricciosa. Primo: polenta con fonduta e salsiccia. Secondo: porchetta e patate di Langan. Dolce della casa. Bevande escluse). Nel pomeriggio, giochi e musica con Maurizio, Edoardo e Luca. Info 0184 1956767 / 0184 241155



TRIORA

7.00. Torarando Fouriosus: Trial non competitivo con rinfresco



10.00. ‘ARTriora’ (1ª edizione): giornata interamente dedicata all'arte e alla cultura in tutte le sue forme con mostra fotografica itinerante con esposizione di opere in diversi punti del paese + nel pomeriggio, spettacolo teatrale itinerante replicato più volte + alla sera, ‘Viaggio nei misteri del borgo’ e Musica Live con percorso-spettacolo incentrato sulla storia, le leggende e l'immaginario misterioso che da sempre caratterizzano Triora



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



10.30. 37° incontro in terra Brigasca in frazione Realdo organizzato dall’Associazione A Vastera



VALLEBONA

16.00-21.30. ‘L’anima in fiore’: mostra personale del fotografo Fabio Lazzaro, realizzata in collaborazione con l’Associazione Archivio Sergio Gagliolo con incontro con l’autore, seguito da un reading teatrale dedicato ai temi della mostra. Area Arte, fino al 27 settembre







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