Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 31 agosto a domenica 6 settembre 2026 in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 31 AGOSTO

SANREMO



8.30-9.30. Per ‘Agosto nei Parchi, Mindful Running con ritrovo sulla Pista Ciclabile (zona Tre Ponti, prima della galleria), info 351 7594815



10.00. Campionati italiani giovanili tennis: tutti gli incontri della gara di singolare si disputeranno al meglio di due partite su tre con tie break in ogni partita sul punteggio di sei giochi pari. Nella gara di doppio, sul punteggio di una partita pari, si disputerà un tie break decisivo a dieci punti in luogo della terza partita. Tennis Sanremo, corso Matuzia, fino al 5 settembre



11.00 & 18.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



18.00-22.00. Mostra di Elvis Furlan dal titolo ‘Ho paura del buio’. Galleria civica della Pigna, via Palma 16, fino al 1 settembre



19.00. ‘A tavola sul Porto Vecchio’ (9ª edizione): evento a cura di Confartigianato con proposta di piatti legati al territorio e alla tradizione. Davanti ad ogni locale sono posizionati stand dove vengono serviti i piatti con possibilità di consumare sui tavoli allestiti lungo la via pedonale + dalle 20, intrattenimento musicale a cura della Funk Hub Band (funk, soul, disco e grandi successi pop, reinterpretati con energia e groove). Lungomare sul porto vecchio, fino al 2 settembre



21.00. Festeggiamenti estivi di Bussana: Tributo Battisti con I Nuovi Solidi. Piazza Giovanni Chiappe



21.00. ‘Canta Con Noi Nazionale’: spettacolo musicale con iperformer prescelti nei contest regionali. Presentano Alex Penna, Salvatore Stella e Paolo Pippione che riproporranno il ‘Canta Quiz’ che renderà protagonista il pubblico nell’indovinare il titolo del brano proposto. Partecipano il photo maker Luca Rolando, le drivers Barbara Girelli e Priscilla Parise e i talent scout regionali. Pian di Nave, ingresso libero

IMPERIA



9.00-23.30. Vele d'Epoca di Imperia 2026: storico raduno velico internazionale che celebra la marineria classica dove splendide imbarcazioni storiche e d'epoca provenienti da tutto il mondo si sfidano in spettacolari regate nelle acque della Riviera dei Fiori + feste a banchina, incontri culturali e spettacoli. Calata Anselmi, fino al 6 settembre (il programma e gli eventi collaterali a questo link)

10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



VENTIMIGLIA



19.00-24.00. ‘Sapori alla Marina’ (7ª edizione): viaggio attraverso i sapori tipici liguri e creazioni culinarie originali e ricercate, accompagnate da una selezione di vini e birre + intrattenimento musicale a cura di ‘Special Radio Live’. Evento a cura di Confcommercio Ventimiglia. Porto Cala del Forte, fino al 2 settembre (più info QUI e QUI)



BORDIGHERA



7.50-18.00. Bordighera Sun&Fun, ultimo giorno del programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Postural Stretch alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Pilates alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Camminata Mindfulness alle 18.00 (partenza dalla Chiesa di Santa Maria Maddalena)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



21.20. Per cinema in Giardino, proiezione del film Thelma ai giardini Lowe, ingresso gratuito



SANTO STEFANO AL MARE



18.30. ‘Aperitivo sul Mare’: serata all’insegna della musica, dell’aperitivo e del relax con protagonista Enzo Testini, in arte DJ Tex (evento aperto sia agli ospiti dell’hotel sia al pubblico esterno). Aregai Marina Hotel & Residence



SAN BARTOLOMEO AL MARE

18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)



18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



21.00. ‘Fiabe da Colorare’ (ultimo appuntamento): evento dedicato ai bambini residenti e turisti a cura di due giovani universitarie: Viola De Felice e Alice Gizzi. Lungomare delle Nazioni nei pressi dell’anfiteatro giardini Marco Polo

ENTROTERRA

CERIANA



16.00-18.00. Mostra dal titolo ‘1926–2026 Lio Rubini, da Ceriana ai vertici dell’editoria italiana’: a cento anni dalla nascita, Ceriana ricorda Lio Rubini (1926-1993). Fondazione ‘’Gian Maria Rubini’, fino al 7 settembre (feriali h 16/18, festivi h 16/20)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



MARTEDI’ 1 SETTEMBRE



SANREMO



10.00. Campionati italiani giovanili tennis: tutti gli incontri della gara di singolare si disputeranno al meglio di due partite su tre con tie break in ogni partita sul punteggio di sei giochi pari. Nella gara di doppio, sul punteggio di una partita pari, si disputerà un tie break decisivo a dieci punti in luogo della terza partita. Tennis Sanremo, corso Matuzia, fino al 5 settembre



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00-18.30. ‘Piccoli esploratori in museo: cetacei, tartarughe, e archeologia per giovani ricercatori’: quattro laboratori rivolti ai bambini e alle bambine dai 6 ai 12 anni per scoprire il mare attraverso la scienza, il gioco e l’esplorazione. Museo Navale in Calata Anselmi (più info)



18.00-22.00. Ultimo giorno della mostra di Elvis Furlan dal titolo ‘Ho paura del buio’. Galleria civica della Pigna, via Palma 16



19.00. ‘A tavola sul Porto Vecchio’ (9ª edizione): evento a cura di Confartigianato con proposta di piatti legati al territorio e alla tradizione. Davanti ad ogni locale sono posizionati stand dove vengono serviti i piatti con possibilità di consumare sui tavoli allestiti lungo la via pedonale + dalle 20, intrattenimento musicale a cura Master DBJ con i successi più amati degli anni Ottanta, Novanta e Duemila, con hit dance e revival. Lungomare sul porto vecchio, fino al 2 settembre



21.00. Festeggiamenti estivi di Bussana: serata danzante con l’orchestra Paolo Bagnasco. Piazza Giovanni Chiappe



21.00. Concerto spettacolo ‘Lucio - L’ultima Luna’. Pian di Nave

IMPERIA



9.00-23.30. Vele d'Epoca di Imperia 2026: storico raduno velico internazionale che celebra la marineria classica dove splendide imbarcazioni storiche e d'epoca provenienti da tutto il mondo si sfidano in spettacolari regate nelle acque della Riviera dei Fiori + feste a banchina, incontri culturali e spettacoli. Calata Anselmi, fino al 6 settembre (il programma e gli eventi collaterali a questo link)



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



21.00. Per la rassegna ‘Un Libro aperto’, Francesca Sangalli presenta il libro ‘A Londra non serve l’ombrello’. Presenta Alessandro Chiappori. Piazza Antica dell’Ospizio

VENTIMIGLIA



9.00-16.30. Mostra documentaria dal titolo ‘Deo Juvante: il mito Grimaldi nell'estremo Ponente ligure’ a cura dell’Archivio di Stato di Imperia. Sezione di Ventimiglia dell'Archivio di Stato di Imperia, Via Hanbury 12, ingresso libero, fino al 30 settembre (martedì e giovedì fino al 30 settembre)

19.00-24.00. ‘Sapori alla Marina’ (7ª edizione): viaggio attraverso i sapori tipici liguri e creazioni culinarie originali e ricercate, accompagnate da una selezione di vini e birre + intrattenimento musicale a cura di ‘Radio Live & Friends’. Evento a cura di Confcommercio Ventimiglia. Porto Cala del Forte, fino al 2 settembre (più info QUI e QUI)



BORDIGHERA

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



TAGGIA ARMA

21.00. Per la rassegna estiva ‘Circus Time’, ‘Pin box’: nuovo show con Amaranta e Tamarindo: scopri l’incanto di Barbie e Ken in uno spettacolo unico. Piazza Tiziano Chierotti

SANTO STEFANO AL MARE



21.00. Spettacolo musicale dell’ ‘Orchestra Tony D’Aloia’. Piazza Baden Powell

SAN LORENZO AL MARE



7.00. Camminiamo insieme per abitudini sane e movimento. Ritrovo IAT (gratuito), info +39 3923459544



DIANO MARINA



9.00-14.00. Mostra fotografica ‘Emozioni in viaggio’ di Mauro Comiotto, prima personale dell’autore, curata dallo storico dell’arte Alfonso Sista. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ di Palazzo del Parco, fino al 5 settembre (martedì 9/14; mercoledì e venerdì 9/12-21/23; giovedì 9/12-15/17; sabato 10/12-15/17)

21.00. ‘Diano in Musica’ musica live nel centro cittadino a cura di Banda Musicale Città di Diano Marina

SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)



18.00-24.00. Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



ENTROTERRA

CERIANA

16.00-18.00. Mostra dal titolo ‘1926–2026 Lio Rubini, da Ceriana ai vertici dell’editoria italiana’: a cento anni dalla nascita, Ceriana ricorda Lio Rubini (1926-1993). Fondazione ‘’Gian Maria Rubini’, fino al 7 settembre (feriali h 16/18, festivi h 16/20)



COSTARAINERA



9.00. Ginnastica dolce con Barbara al Parco Novaro



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)





MERCOLEDI’ 2 SETTEMBRE

SANREMO



10.00. Campionati italiani giovanili tennis: tutti gli incontri della gara di singolare si disputeranno al meglio di due partite su tre con tie break in ogni partita sul punteggio di sei giochi pari. Nella gara di doppio, sul punteggio di una partita pari, si disputerà un tie break decisivo a dieci punti in luogo della terza partita. Tennis Sanremo, corso Matuzia, fino al 5 settembre



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00 & 18.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00. Kamishibai, ‘Un Volo nell’arte’: lettura e attività per i bimbi dai 3 ai 6 anni. Biblioteca Civica ‘Corradi’, Via Carli 1, ingresso libero fino ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria +39 0184 580723



19.00. Festa di fine estate in Piazza Eroi Sanremesi (Fontana Siro Carli)



19.00. ‘A tavola sul Porto Vecchio’ (ultimo giorno della 9ª edizione): evento a cura di Confartigianato con proposta di piatti legati al territorio e alla tradizione. Davanti ad ogni locale sono posizionati stand dove vengono serviti i piatti con possibilità di consumare sui tavoli allestiti lungo la via pedonale + dalle 20, concerto dal vivo tra rock e pop italiano e internazionale della Berben Band. Lungomare sul porto vecchio



17.00 & 21.00. Festeggiamenti estivi di Bussana: Animazione per bambini (h 17) + Serata con DJ Coach (h 21). Piazza Giovanni Chiappe



21.00. Concerto dei ‘Libero Arbitrio’ a Pian di Nave

IMPERIA



9.00-23.30. Vele d'Epoca di Imperia 2026: storico raduno velico internazionale che celebra la marineria classica dove splendide imbarcazioni storiche e d'epoca provenienti da tutto il mondo si sfidano in spettacolari regate nelle acque della Riviera dei Fiori + feste a banchina, incontri culturali e spettacoli. Calata Anselmi, fino al 6 settembre (il programma e gli eventi collaterali a questo link)



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



17.00-18.30. ‘Piccoli esploratori in museo: cetacei, tartarughe, e archeologia per giovani ricercatori’: quattro laboratori rivolti ai bambini e alle bambine dai 6 ai 12 anni per scoprire il mare attraverso la scienza, il gioco e l’esplorazione. Museo Navale in Calata Anselmi (più info)



18.00. ‘Golden Hour a Villa Grock’: visita accompagnata alla scoperta della dimora di Grock, tra architetture visionarie, simboli nascosti e racconti che intrecciano arte, spettacolo e vita privata del celebre clown + dalle 19, aperitivo al tramonto all’Hard Grock Café circondati dalla bellezza del parco. (tutti i mercoledì e giovedì estivi fino al 10 settembre). Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli (info e prenotazioni a questo link)



VENTIMIGLIA

19.00-24.00. ‘Sapori alla Marina’ (ultimo giorno della 7ª edizione): viaggio attraverso i sapori tipici liguri e creazioni culinarie originali e ricercate, accompagnate da una selezione di vini e birre + intrattenimento musicale a cura di Radio Live con esibizioni, ospiti e musicisti. Evento a cura di Confcommercio Ventimiglia. Porto Cala del Forte (più info QUI e QUI)



BORDIGHERA



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



SANTO STEFANO AL MARE



18.00-24.00. Mercatino dell’Artigianato nel centro storico con stand artigianali e idee originali



21.00. Concerto ‘Smooth Harmonies’ di Cristiano Galati. Piazza Baden Powell

DIANO MARINA

9.00-23.00. Mostra fotografica ‘Emozioni in viaggio’ di Mauro Comiotto, prima personale dell’autore, curata dallo storico dell’arte Alfonso Sista. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ di Palazzo del Parco, fino al 5 settembre (martedì 9/14; mercoledì e venerdì 9/12-21/23; giovedì 9/12-15/17; sabato 10/12-15/17)

21.00. Per il Progetto ‘Extra Omnes’: visita guidata centro cittadino a cura del Museo Civico



SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)



18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)

20.30. Passeggiata con osservazioni astronomiche guidate, per scoprire le meraviglie del cielo estivo nello splendido scenario offerto dall'entroterra di San Bartolomeo. Ritrovo in piazza Sottana (località Chiappa), poi si sale in auto fino al Bestagnolo e si procede a piedi (circa 30 minuti). Partecipazione libera con prenotazione (obbligatoria) Ufficio IAT Turismo e Manifestazioni 0183 417065 (dal Lun. al Ven. dalle 10 alle 13)



21.00. Master Class di Zumba con Paulo Nunes. Piazza Torre Santa Maria

ENTROTERRA

CERIANA

16.00-18.00. Mostra dal titolo ‘1926–2026 Lio Rubini, da Ceriana ai vertici dell’editoria italiana’: a cento anni dalla nascita, Ceriana ricorda Lio Rubini (1926-1993). Fondazione ‘’Gian Maria Rubini’, fino al 7 settembre (feriali h 16/18, festivi h 16/20)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



GIOVEDI’ 3 SETTEMBRE



SANREMO



10.00. Campionati italiani giovanili tennis: tutti gli incontri della gara di singolare si disputeranno al meglio di due partite su tre con tie break in ogni partita sul punteggio di sei giochi pari. Nella gara di doppio, sul punteggio di una partita pari, si disputerà un tie break decisivo a dieci punti in luogo della terza partita. Tennis Sanremo, corso Matuzia, fino al 5 settembre



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00 & 18.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



21.00. Presentazione stagione calcistica 26/27 della Sanremese Calcio. Pian di Nave

IMPERIA



9.00-21.30. Vele d'Epoca di Imperia 2026: storico raduno velico internazionale che celebra la marineria classica dove splendide imbarcazioni storiche e d'epoca provenienti da tutto il mondo si sfidano in spettacolari regate nelle acque della Riviera dei Fiori + feste a banchina, incontri culturali e spettacoli. Calata Anselmi, fino al 6 settembre (il programma e gli eventi collaterali a questo link)



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.00-13.00. Mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea (fino all’11 settembre, giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



17.00-18.30. ‘Piccoli esploratori in museo: cetacei, tartarughe, e archeologia per giovani ricercatori’: quattro laboratori rivolti ai bambini e alle bambine dai 6 ai 12 anni per scoprire il mare attraverso la scienza, il gioco e l’esplorazione. Museo Navale in Calata Anselmi (più info)



18.00. ‘Golden Hour a Villa Grock’: visita accompagnata alla scoperta della dimora di Grock, tra architetture visionarie, simboli nascosti e racconti che intrecciano arte, spettacolo e vita privata del celebre clown + dalle 19, aperitivo al tramonto all’Hard Grock Café circondati dalla bellezza del parco. (tutti i mercoledì e giovedì estivi fino al 10 settembre). Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli (info e prenotazioni a questo link)



VENTIMIGLIA



9.00-16.30. Mostra documentaria dal titolo ‘Deo Juvante: il mito Grimaldi nell'estremo Ponente ligure’ a cura dell’Archivio di Stato di Imperia. Sezione di Ventimiglia dell'Archivio di Stato di Imperia, Via Hanbury 12, ingresso libero, fino al 30 settembre (martedì e giovedì fino al 30 settembre)

20.30. ‘SuperKaraoke’: la città di confine ospita la trasmissione di Canale 5 condotta da Michelle Hunziker, un grande spettacolo per far cantare insieme città e intere generazioni e una vetrina televisiva per raccontare a milioni di spettatori le bellezze e l’identità del territorio. Belvedere del Resentello, fino al 5 settembre



BORDIGHERA

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



19.00. ‘BeerinBò - Festival di Birra & Cucina’: prima di tre serate all'insegna della convivialità, con birrifici selezionati, proposte gastronomiche pensate per valorizzare i prodotti locali e un'atmosfera informale da vivere all'aperto nel cuore della città. Giardini Lowe, fino al 5 settembre

21.00. Nuovo appuntamento dell’associazione Noi4You, relativo al percorso che unisce lavoro psicologico e degustazione guidata, dal titolo ‘Costellazioni Familiari — La Ferita del Tradimento con Vino traditore per eccellenza’. Conduce la Dott.ssa Patrizia Sciolla, psicologa e psicoterapeuta. Sede di Noi4You in Via Firenze 1 (munirsi del proprio calice)



TAGGIA ARMA



17.00-24.00. ‘Artigianato sotto le stelle’: fiera promozionale sul lungomare



21.00. Per la rassegna ‘Cinema in Pineta’, proiezione film ‘The Blues Brothers’. Lungomare, Via Lido



SANTO STEFANO AL MARE



21.00. Concerto degli ‘Ultrasuoni’ di Marco Gambino. Piazza Baden Powell

DIANO MARINA

9.00-17.00. Mostra fotografica ‘Emozioni in viaggio’ di Mauro Comiotto, prima personale dell’autore, curata dallo storico dell’arte Alfonso Sista. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ di Palazzo del Parco, fino al 5 settembre (martedì 9/14; mercoledì e venerdì 9/12-21/23; giovedì 9/12-15/17; sabato 10/12-15/17)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 06 settembre)



18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



CERVO

18.00-21.00. Mostra ‘Il cartoliniere cervolante’ con cartoline, disegni, sculture, buche postali e incisioni di Antonio Mascia. Bastione di Mezzodì (dal giovedì alla domenica fino al 4 settembre)



ENTROTERRA

CERIANA

16.00-18.00. Mostra dal titolo ‘1926–2026 Lio Rubini, da Ceriana ai vertici dell’editoria italiana’: a cento anni dalla nascita, Ceriana ricorda Lio Rubini (1926-1993). Fondazione ‘’Gian Maria Rubini’, fino al 7 settembre (feriali h 16/18, festivi h 16/20)



SEBORGA



20.00. Serata enogastronomica danzante con piatti tipici seborghini allietata dall’Orchestra ‘Beppe Montagna’ + per i più piccoli la baby dance. Piazza Martiri

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)





VENERDI’ 4 SETTEMBRE



SANREMO



9.00. Mercatino dell’artigianato in Corso Imperatrice, fino al 6 settembre

9.00-23.30. ‘Mare, turismo e paesaggio’: mostra fotografica di Eleonora D’Angelo a cura di Laura Tota e Alessandro Villa. Forte di Santa Tecla, fino all’11 ottobre (fino al 13 settembre: da giovedì a domenica h 17.30/23.30, venerdì anche h 9/13. Dal 17 settembre: da giovedì a domenica h 10/13-15/18, venerdì apertura dalle 9.00) (più info)



10.00. Campionati italiani giovanili tennis: tutti gli incontri della gara di singolare si disputeranno al meglio di due partite su tre con tie break in ogni partita sul punteggio di sei giochi pari. Nella gara di doppio, sul punteggio di una partita pari, si disputerà un tie break decisivo a dieci punti in luogo della terza partita. Tennis Sanremo, corso Matuzia, fino al 5 settembre



10.00-23.00. 18ª edizione della Hardalpitour Hat Sanremo-Sestriere: competizione di Moto fuoristrada (Extreme, Classic, Discovery, Vintage) ospitata nel Villaggio in Piazzale Carlo Dapporto. Alle 19.30, apertura ufficiale della manifestazione nel Teatro del Casinò di Sanremo. Alle 23, partenza notturna Extreme dal palco HAT (info e programma a questo link)



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00 & 18.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



21.00. Per ‘Impronte Jazz’, Live Premiere di Sebastian Jakobsen Testa straordinario pianista italo-norvegese pronto a incantare il pubblico con la sua sensibilità musicale. Pian di Nave, ingresso libero



IMPERIA



9.00-01.30. Vele d'Epoca di Imperia 2026: storico raduno velico internazionale che celebra la marineria classica dove splendide imbarcazioni storiche e d'epoca provenienti da tutto il mondo si sfidano in spettacolari regate nelle acque della Riviera dei Fiori + feste a banchina, incontri culturali e spettacoli. Calata Anselmi, fino al 6 settembre (il programma e gli eventi collaterali a questo link)



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.00-13.00. Mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea (fino all’11 settembre, giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



17.00-18.30. ‘Piccoli esploratori in museo: cetacei, tartarughe, e archeologia per giovani ricercatori’: quattro laboratori rivolti ai bambini e alle bambine dai 6 ai 12 anni per scoprire il mare attraverso la scienza, il gioco e l’esplorazione. Museo Navale in Calata Anselmi (più info)



VENTIMIGLIA



20.30. ‘SuperKaraoke’: la città di confine ospita la trasmissione di Canale 5 condotta da Michelle Hunziker, un grande spettacolo per far cantare insieme città e intere generazioni e una vetrina televisiva per raccontare a milioni di spettatori le bellezze e l’identità del territorio. Belvedere del Resentello, fino al 5 settembre



VALLECROSIA AL MARE

21.00. Ripartenza delle prove del coro Troubar Clair con un programma sacro dedicato al Natale: non servono esperienza né requisiti particolari, solo la voglia di mettersi in gioco. Locali della parrocchia di San Rocco, info 328 4312521 (Giacomo)



BORDIGHERA

19.00. ‘BeerinBò - Festival di Birra & Cucina’: seconda di tre serate all'insegna della convivialità, con birrifici selezionati, proposte gastronomiche pensate per valorizzare i prodotti locali e un'atmosfera informale da vivere all'aperto nel cuore della città. Giardini Lowe, fino al 5 settembre



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



21.00. ‘Conoscere per Amare’: serata dedicata al cibo con l’intervento del prof. Alessandro Carassale e ‘L’olio d’oliva: oro da gustare – Degustazione conoscitiva di un alimento così prezioso della nostra terra’. Giardini della ‘Fondazione San Giuseppe’ in Via del Troglio 4, ingresso gratuito, info 0184 261404



TAGGIA ARMA



21.00. ‘Venerdì Lunatico’ con il concerto dei Senza Ali‑B: serata musicale in collaborazione con i locali del lungomare di ponente

21.00. Per la rassegna letteraria ‘Di libro in libro’, la scrittrice Antonella Squillace presenta l'opera ‘Speranza è il mio nome’ (Leucotea). Evento organizzato dall’associazione ‘Gente Comune’. Villa Boselli, ingresso libero

RIVA LIGURE

21.30. ‘You’ll Never Walk Alone’, seconda edizione dell’evento dedicato a Massimo Cotto con ‘Pillole di Chelsea Hotel’: spettacolo che intreccia narrazione e musica con Chiara Buratti, Mauro Ermanno Giovanardi, Marco Carusino. Presenta Diego Casale. Evento in collaborazione con Club Tenco e Premio Bindi. Piazza Matteotti, ingresso gratuito



DIANO MARINA

9.00-23.00. Mostra fotografica ‘Emozioni in viaggio’ di Mauro Comiotto, prima personale dell’autore, curata dallo storico dell’arte Alfonso Sista. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ di Palazzo del Parco, fino al 5 settembre (martedì 9/14; mercoledì e venerdì 9/12-21/23; giovedì 9/12-15/17; sabato 10/12-15/17)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



21.30. Per ‘M&T Festival’, Davide Giandrini porta in scena un concerto comico dedicato a Giorgio Gaber. Uno spettacolo che alterna canzoni, aneddoti e racconti, con brani come La libertà, Porta Romana, Far finta di essere sani, Barbera e champagne, Lo shampoo. Piazza Torre Santa Maria, ingresso gratuito

CERVO



18.00-21.00. Ultimo giorno della mostra ‘Il cartoliniere cervolante’ con cartoline, disegni, sculture, buche postali e incisioni di Antonio Mascia. Bastione di Mezzodì



ENTROTERRA

CASTEL VITTORIO

19.30. ‘A Cena con le Stelle - Telescopi Liberi!’: cena dalle ore 19.30 + osservazioni guidate dalle ore 21.00 con possibilità di portare il proprio telescopio per usarlo insieme e avere suggerimenti e consigli. Serata a oltre 1000 metri di quota sul suggestivo ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)

CERIANA



16.00-18.00. Mostra dal titolo ‘1926–2026 Lio Rubini, da Ceriana ai vertici dell’editoria italiana’: a cento anni dalla nascita, Ceriana ricorda Lio Rubini (1926-1993). Fondazione ‘’Gian Maria Rubini’, fino al 7 settembre (feriali h 16/18, festivi h 16/20)



DIANO CASTELLO



16.00. Castrum Diani 2026: festa Medievale con spettacoli, giochi medievali, bancarelle e musica. Direzione artistica de I Giullari del Carretto + Taverna, a cura degli Amici del Castello: vivande e bevande + alle 16.30, ‘Alla scoperta del Castrum Diani’: visita accompagnata gratuita su prenotazione. Centro storico, anche domani (bus navetta gratuito con partenza da piazza Taramasco)



PERINALDO



17.00. Torneo di belotta ‘Daniel Fae’ al centro sportivo comunale



17.30. Per la rassegna Letteraria ‘Seconda stella a destra… libriamoci tra sapori e profumi di Perinaldo’, Gustavo Ottolenghi presenta il libro ‘Uno di Overland’. Sala incontri della Biblioteca civica, ingresso libero



PIEVE DI TECO

9.30. Expo Valle Arroscia 2026: tre giorni con attività outdoor, conferenze, cooking show, degustazioni, dimostrazioni, escursioni guidate, giochi per i bambini, intrattenimento musicale, laboratori, presentazioni, visite, wine tasting. Piazze e vie del Paese, fino al 6 settembre (il programma a questo link)

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

20.00. Jazz au Château (23ª edizione): serata musicale con Sheik of Swing (Jazz manouche). Place du Château, Haut-de-Cagnes (più info)





SABATO 5 SETTEMBRE



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

8.30. Partenza della 18ª edizione della Hardalpitour Hat Sanremo-Sestriere: competizione di Moto fuoristrada (Extreme, Classic, Discovery, Vintage). Alle 9.00, partenza categoria Challenge. Alle 9.30, partenza categorie Classic / Discovery, Villaggio in Piazzale Carlo Dapporto (info e programma a questo link)



9.00. Mercatino dell’artigianato in Corso Imperatrice, fino al 6 settembre

9.00. Per il 70° Anniversario A.N.P.D.I. (Sez. Prov.le), lancio paracadutisti visibile dai Bagni Morgana e Bagni Italia



10.00. Campionati italiani giovanili tennis (ultimo giorno): tutti gli incontri della gara di singolare si disputeranno al meglio di due partite su tre con tie break in ogni partita sul punteggio di sei giochi pari. Nella gara di doppio, sul punteggio di una partita pari, si disputerà un tie break decisivo a dieci punti in luogo della terza partita. Tennis Sanremo, corso Matuzia

10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)

11.00 & 18.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

15.00-19.00. ‘I Giochi di una Volta’: percorso di 70 giochi tradizionali, pensato per bambini e famiglie. A cura di Associazione Alfa Spettacoli. Forte Santa Tecla (più info)



17.30-23.30. ‘Mare Vostrum - Mare, turismo e paesaggio’: mostra fotografica di Eleonora D’Angelo a cura di Laura Tota e Alessandro Villa. Forte di Santa Tecla, fino all’11 ottobre (fino al 13 settembre: da giovedì a domenica h 17.30/23.30, venerdì anche h 9/13. Dal 17 settembre: da giovedì a domenica h 10/13-15/18, venerdì apertura dalle 9.00) (più info)



18.00, 19.00 & 20.00. Nell’ambito della mostra ‘Mare Vostrum’, visite guidate con le curatrici della mostra. Forte di Santa Tecla (più info)



21.00. Per la Rassegna Commedia Dialettale ‘Nini Sappia’ (27ª edizione), commedia dialettale dal titolo ‘Il Padre della Sposa’ di Carolyne Franke messa in scena dalla Compagnia teatrale ‘Scrussìa’ di Pianfei (CN). Piazza San Siro



21.00. Concerto omaggio a Fabrizio De Andrè’ a cura dei ‘Franziskani & Friends’. Pian di Nave

21.00. Spettacolo Battle of the Sexes - Comedy Night’: una sfida tutta da ridere: uomini contro donne, o forse… dalla stessa parte? (a pagamento). Roof Garden del Casinò

21.00. ‘Stile Artigiano è di Moda’: manifestazione di Confartigianato al teatro dell’opera del Casinò



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.00-13.00. Mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia. Alle 16 l’artista sarà presente in Villa per raccontare la mostra e raccontarsi. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea (fino all’11 settembre, giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



11.00-00.00. Vele d'Epoca di Imperia 2026: storico raduno velico internazionale che celebra la marineria classica dove splendide imbarcazioni storiche e d'epoca provenienti da tutto il mondo si sfidano in spettacolari regate nelle acque della Riviera dei Fiori + feste a banchina, incontri culturali e spettacoli. Calata Anselmi, fino al 6 settembre (il programma e gli eventi collaterali a questo link)



VENTIMIGLIA



20.30. ‘SuperKaraoke’: la città di confine ospita la trasmissione di Canale 5 condotta da Michelle Hunziker, un grande spettacolo per far cantare insieme città e intere generazioni e una vetrina televisiva per raccontare a milioni di spettatori le bellezze e l’identità del territorio. Belvedere del Resentello



BORDIGHERA



19.00. ‘BeerinBò - Festival di Birra & Cucina’: ultima di tre serate all'insegna della convivialità, con birrifici selezionati, proposte gastronomiche pensate per valorizzare i prodotti locali e un'atmosfera informale da vivere all'aperto nel cuore della città. Giardini Lowe



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)

RIVA LIGURE



21.30. ‘You’ll Never Walk Alone’, seconda edizione dell’evento dedicato a Massimo Cotto: concerto teatrale di musica e parole ‘Monk e Pannonica - Storia Rock di due Anime Jazz’ con Chiara Buratti, Giovanni Ceccarelli, Ferruccio Spinetti. Presenta Diego Casale. Evento in collaborazione con Club Tenco e Premio Bindi. Piazza Matteotti, ingresso gratuito



SANTO STEFANO AL MARE



21.00. Ritmi e atmosfere latinoamericane con ‘Noche Latina’. Piazza Scovazzi

DIANO MARINA

10.00-17.00. Mostra fotografica ‘Emozioni in viaggio’ di Mauro Comiotto, prima personale dell’autore, curata dallo storico dell’arte Alfonso Sista. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ di Palazzo del Parco, fino al 5 settembre (martedì 9/14; mercoledì e venerdì 9/12-21/23; giovedì 9/12-15/17; sabato 10/12-15/17)

10.00-12.00. Visita guidata alla Sezione Archeologica del Museo Civico



SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



20.30. Ballo all'aperto con Dj Lia presso Centro Incontro Sociale, Giardini 1° Maggio (tutti i sabati fino al 26 settembre)

21.30. Per l’ultimo appuntamento 2026 del ‘M&T Festival’, i ‘Lou Tapage’ cantano in occitano e italiano, mescolando la tradizione musicale alpina con sonorità rock contemporanee. L’ensemble è formato da: Sergio Pozzi (voce, chitarra acustica), Chiara Cesano (violino, organetto, sintetizzatore), Marco Barbero (flauto, bouzouki, cornamusa), Dario Littera (chitarra elettrica), Nicolò Cavallo (basso), Daniele Caraglio (batteria). Piazza Torre Santa Maria, ingresso gratuito



ENTROTERRA

AIROLE

17.00-20.00. ‘Craft & Wine - Intrecci in Vigna’: laboratorio esperienziale di macramè e degustazione + visita guidata del vigneto tra i filari per entrare in contatto con la natura per poi creare un pezzo unico in macramè con un cristallo naturale a tema. Materiali, un calice di vino Roccesse e finger food locale inclusi. A Trincea, prenotazione obbligatoria entro il 1/09 al +39 334 31 75 861 (Alia)



CAMPOROSSO



19.00. Serata calabrese: 10ª Sagra dello Stocco a cura della Pro Loco ‘Gli Amici del Mulino’ di Camporosso. Palatenda e Arena Bigauda



CERIANA

16.00-18.00. Mostra dal titolo ‘1926–2026 Lio Rubini, da Ceriana ai vertici dell’editoria italiana’: a cento anni dalla nascita, Ceriana ricorda Lio Rubini (1926-1993). Fondazione ‘’Gian Maria Rubini’, fino al 7 settembre (feriali h 16/18, festivi h 16/20)



21.00. Commedia dialettale messa in scena dalla Compagnia Teatrale Cerianasca

COSTARAINERA

9.00-12.00. Corso di cucito a cura di Gocce di Natura al Parco Novaro, info 351 9104008



DIANO CASTELLO



16.00. Castrum Diani 2026: festa Medievale con spettacoli, giochi medievali, bancarelle e musica. Direzione artistica de I Giullari del Carretto + Taverna, a cura degli Amici del Castello: vivande e bevande + alle 16.30, ‘Alla scoperta del Castrum Diani’: visita accompagnata gratuita su prenotazione. Centro storico, anche domani (bus navetta gratuito con partenza da piazza Taramasco)



21.15. Per la rassegna ‘Musica nei Castelli’ dell’Associazione culturale ‘CorelliMusica’, concerto dei Liguriani dal titolo ‘Suoni e voci dai mondi liguri’. Piazza Monsignor Massone (più info)



ISOLABONA

20.00. ‘Il mistero di Miss Hellen: sei pronto a scoprire la verità?’: cena gotica dove il confine tra realtà e finzione si fa sottile. Tra una portata e l'altra, sarete testimoni del mistero di Miss Hellen: riuscirete a risolvere l'enigma o ne rimarrete intrappolati?. Evento a cura della Pro Loco, in collaborazione con la Compagnia Teatrale ‘I Cantastorie’ (35 euro cena inclusa). Piazza Martiri della Libertà, info e prenotazioni: 348 0172817



MOLINI DI TRIORA

19.30. Cena di fine estate in musica nel Piazzale Manifestazioni



MONTALTO



12.00. ‘Scopriamo il Nostro Territorio’: appuntamento gratuito alla scoperta delle meraviglie della Liguria con partenza da Montalto Ligure e visita all’Azienda Agricola Castellarone. Evento a cura del Centro Aiuta la Vita. Informazioni e prenotazioni 329 588 3079

PERINALDO



16.30. ‘A parlamu de Preinaudu’ storie, aneddoti, esoterismo a cura di Francesco Guglielmi. Sala consiliare del Comune, ingresso libero



PIEVE DI TECO

9.30. Expo Valle Arroscia 2026: tre giorni con attività outdoor, conferenze, cooking show, degustazioni, dimostrazioni, escursioni guidate, giochi per i bambini, intrattenimento musicale, laboratori, presentazioni, visite, wine tasting. Piazze e vie del Paese, fino al 6 settembre (il programma a questo link)



SEBORGA

20.00. Serata enogastronomica danzante con piatti tipici seborghini allietata dall’Orchestra ‘Cristian & La Luna Nueva’ + per i più piccoli la baby dance. Piazza Martiri



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



20.45. Stregati dalle Stelle: osservazioni astronomiche guidate a cura dell’Associazione Stellaria. Si osserveranno dal vivo le stelle e le costellazioni estive e si scopriranno lontanissimi oggetti celesti con i telescopi. Durata 2 ore circa. Partenza dal museo di Triora (10 euro + visita museo 6 euro), prenotazione con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554



DOMENICA 6 SETTEMBRE

SANREMO



9.00. Mercatino dell’artigianato in Corso Imperatrice



16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21) domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



17.30-23.30. ‘Mare Vostrum - Mare, turismo e paesaggio’: mostra fotografica di Eleonora D’Angelo a cura di Laura Tota e Alessandro Villa. Forte di Santa Tecla, fino all’11 ottobre (fino al 13 settembre: da giovedì a domenica h 17.30/23.30, venerdì anche h 9/13. Dal 17 settembre: da giovedì a domenica h 10/13-15/18, venerdì apertura dalle 9.00) (più info)



17.40. ‘Il museo del mare di ieri’, laboratorio di ‘archeologia del futuro’: i partecipanti diventano scienziati del domani per scovare e catalogare gli oggetti ‘di scarto’ di oggi come se fossero veri reperti museali. A cura Di Roberta Di Marco (10 euro a bambino + ingresso gratuito per il primo accompagnatore). Forte di Santa Tecla, prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti 333 7805551 (più info)

19.00. Nell’ambito della mostra ‘Mare Vostrum’, Docufilm e Talk dal titolo ‘Vénto De Mâ - Genova Ocean Agorà si racconta’. Il documentario invita a riflettere sul tema dell’erosione costiera e sul ruolo delle comunità che scelgono di prendersi cura del proprio ambiente + alle 18 e alle 19, visita guidata con le curatrici. Forte di Santa Tecla (più info)

21.00. Serata di premiazioni della 27ª edizione della rassegna della Commedia Dialettale ‘Nini Sappia’ con rappresentazione della commedia (fuori concorso) ‘I cum...prumesci spuuxi’ messa in scena dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo. Piazza San Siro

21.00. Concerto dei ‘Nuovi Solidi’, band tributo a Lucio Battisti. Pian di Nave



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



11.00 & 15.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: visite accompagnate per scoprire la dimora del celebre artista Grock e il suo suggestivo parco. Villa Grock, via Fanny Roncati (tutte le domeniche fino a fine settembre), info 340 4956218 (più info)



12.30-16.00. Vele d'Epoca di Imperia 2026: ultima giornata dello storico raduno velico internazionale che celebra la marineria classica dove splendide imbarcazioni storiche e d'epoca provenienti da tutto il mondo si sfidano in spettacolari regate nelle acque della Riviera dei Fiori + feste a banchina, incontri culturali e spettacoli. Calata Anselmi (il programma e gli eventi collaterali a questo link)



14.00-18.00. Mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea (fino all’11 settembre, giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



OSPEDALETTI

8.00-20.00. Fiera delle Fiere: manifestazione commerciale organizzata dall’Ass. Culturale Fiori Eventi sulla Pista Ciclabile



TAGGIA



21.00. ‘Benvenuta Memole’: commedia brillante che tratta, con ironia e leggerezza, il tema della disabilità e dell’egoismo. A cura degli Spacciatori di Sogni. Anfiteatro del Castello



SANTO STEFANO AL MARE



18.00-24.00. Mercatino dell’Artigianato nel centro storico con stand artigianali e idee originali



21.00. ‘Balliamo l’Estate’: appuntamento di animazione musicale con Giovanni Rossi. Piazza Scovazzi



SAN LORENZO AL MARE

7.00. Camminiamo insieme per abitudini sane e movimento. Ritrovo IAT (gratuito), info +39 3923459544

9.00. ‘Tra mare e leggenda’ Seconda Granfondo di ciclismo con percorso San Lorenzo-Cipressa (più info)



DIANO MARINA



8.00. 72ª ‘Mostra Venatoria Mercato’: Fiera degli animali in Largo Cambiaso



9.00. Mercatino ‘Diano Colleziona’ nell'Isola Pedonale

10.00. ‘Dipingiamo Insieme’: mostra di pittura a cielo aperto nelle vie del centro



SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Shopping d'Estate: mercato Val Steria Valley sul Lungomare delle Nazioni, Zona Anfiteatro (tutte le domeniche fino al 13 settembre)



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (ultimo giorno)



18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)

ENTROTERRA

BAJARDO

18.00. Per la rassegna ‘Salotto Bösendorfer’, concerto del duo ‘Ame et Harmonie’ formato dalle pianiste sanremesi Juanita Cazzin e Roberta Genova che propongono un recital di pianoforte a quattro mani con un programma di brani classici e moderni. Chiesina di San Rocco, ingresso libero



CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)



16.00-20.00. Mostra dal titolo ‘1926–2026 Lio Rubini, da Ceriana ai vertici dell’editoria italiana’: a cento anni dalla nascita, Ceriana ricorda Lio Rubini (1926-1993). Fondazione ‘’Gian Maria Rubini’, fino al 7 settembre (feriali h 16/18, festivi h 16/20)



20.00. Pellegrinaggio alla Madonna della Villa ‘Aux Flambeaux’ (con le fiaccole)



PIEVE DI TECO

9.30. Expo Valle Arroscia 2026: ultimo di tre giorni con attività outdoor, conferenze, cooking show, degustazioni, dimostrazioni, escursioni guidate, giochi per i bambini, intrattenimento musicale, laboratori, presentazioni, visite, wine tasting. Piazze e vie del Paese (il programma a questo link)



TRIORA

7.00. Torarando Fouriosus: Trial non competitivo con rinfresco



10.00. ‘Ad Hoc Triora’: festa medievale con ambientazioni, ristoro, intrattenimento e bancarelle artigianali a tema, a cura di Associazione Terra di Confine



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



10.30. 37° incontro in terra Brigasca in frazione Realdo organizzato dall’Associazione A Vastera







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