Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 9 a domenica 13 settembre 2026 in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE



SANREMO



10.00-24.00. Mostra 'Heritage - Il raffinato mondo dei maestri sartori', percorso espositivo a cura di Federica Flore realizzato in collaborazione con l’Accademia Nazionale dei Sartori che racconta l'eccellenza sartoriale italiana (Sala Privata del Casinò) + mostra 'Artigiani in Liguria: lo Stile degli artigiani liguri' a cura di Federica Flore: saranno esposti abiti sartoriali e lavorazioni artigianali per valorizzare i maestri artigiani del territorio (e non) tra gioielli, abiti storici e di alta sartoria, borse, accessori e oggetti lavorati a mano (Sala Dorata del Casinò), fino al 20 settembre, ingresso libero



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 18 dicembre)



11.00 & 18.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



14.00. Wooden Dragon World Cup 2026: segnale di partenza della competizione velica nella acque antistanti la città, fino al 12 settembre (più info)



14.00. Cerimonia di apertura della Round Table dell’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario a tema ‘L’evoluzione della guerra e il Diritto Internazionale Umanitario: adattarsi alle complessità e alle sfide emergenti’. Nel corso di sette sessioni, docenti, militari, esperti e professionisti internazionali di alto livello provenienti da tutto il mondo esamineranno le sfide all’interpretazione delle norme derivanti dalla combinazione di metodi di guerra tradizionali e moderni - come i droni, l’IA e le capacità cibernetiche - nei conflitti armati, internazionali e non. Villa Ormond

IMPERIA



9.00 & 15.30. 68° Festival scacchistico internazionale di Imperia, organizzato dal Circolo scacchistico imperiese, che riunisce giocatori di diversi livelli in tre tornei, tutti disputati con sistema svizzero. Palestra Maggi, fino al 13 settembre (più info)



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



18.00. ‘Golden Hour a Villa Grock’: visita accompagnata alla scoperta della dimora di Grock, tra architetture visionarie, simboli nascosti e racconti che intrecciano arte, spettacolo e vita privata del celebre clown + dalle 19, aperitivo al tramonto all’Hard Grock Café circondati dalla bellezza del parco. (tutti i mercoledì e giovedì estivi fino al 10 settembre). Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli (info e prenotazioni a questo link)



19.00 & 21.00. Antonio Casanova, celebre illusionista e volto noto della televisione italiana, porta in scena ‘The Uninvited’, uno show esclusivo pensato per trasformare l’esperienza della magia in un incontro ravvicinato, intimo e sorprendente. Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli (info e acquisto biglietti a questo link)



BORDIGHERA



17.30-20.00. Mostra Collettiva del corso ‘Incontri’ di arte concettuale tenuto dal maestro Pino Venditti presso la Galleria dell’Accademia G. Balbo, Via Lamboglia 3, fino al 13 settembre



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



SANTO STEFANO AL MARE



16.00-19.00. Mostra ‘Sguardi segreti’ di Patrizia Aquino. Torre Enagonale, ingresso libero, fino al 13 settembre

SAN LORENZO AL MARE



7.00. Camminiamo insieme per abitudini sane e movimento. Ritrovo IAT ore 7 (evento gratuito), info +39 3923459954

DIANO MARINA



21.00. Per l’ultimo appuntamento della terza edizione di ‘Incontri ravvicinati con la musica’, Stefano Senardi incontra Fabio Concato che interpreterà alcuni dei suoi brani più celebri e amati, offrendo al pubblico un viaggio musicale ricco di emozioni, racconti e melodie che hanno segnato la storia della canzone italiana. Presenta Maurilio Giordana. Molo delle Tartarughe, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



21.00. Ultima serata dell’estate 2026 all’insegna del karaoke e del divertimento con Paolo Bianco. Piazza della Torre



CERVO



18.00. XXVI Accademia Internazionale Estiva: concerto pomeridiano dei Giovani Artisti. Oratorio di Santa Caterina, ingresso gratuito (più info)



21.00. XXVI Accademia Internazionale Estiva di Cervo: concerto dei partecipanti ai corsi di violoncello e viola con pianoforte (10 euro). Oratorio di Santa Caterina (più info)

ENTROTERRA

REZZO



11.00 & 21.00. Festeggiamenti Madonna Bambina: Messa Solenne al Santuario + Cena delle tagliatelle e serata danzante alle 21.00

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

CANNES

10.00-19.00. ‘Cannes Yachting Festival’: salone delle imbarcazioni. Vieux Port de Cannes et Port Pierre Canto, fino al 13 settembre (più info a questo link)



GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE



SANREMO

10.00-24.00. Mostra 'Heritage - Il raffinato mondo dei maestri sartori', percorso espositivo a cura di Federica Flore realizzato in collaborazione con l’Accademia Nazionale dei Sartori che racconta l'eccellenza sartoriale italiana (Sala Privata del Casinò) + mostra 'Artigiani in Liguria: lo Stile degli artigiani liguri' a cura di Federica Flore: saranno esposti abiti sartoriali e lavorazioni artigianali per valorizzare i maestri artigiani del territorio (e non) tra gioielli, abiti storici e di alta sartoria, borse, accessori e oggetti lavorati a mano (Sala Dorata del Casinò), fino al 20 settembre, ingresso libero



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 18 dicembre)



11.00 & 18.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



12.00. Wooden Dragon World Cup 2026: segnale di partenza della competizione velica nella acque antistanti la città, fino al 12 settembre (più info)



17.00-20.00. ‘Famiglie in campo’, evento di vicinanza solidale, un'occasione per stare insieme, divertirsi e rafforzare i legami tra famiglie e comunità con giochi e attività per tutti, pensati per favorire la partecipazione e il coinvolgimento di grandi e piccoli. Evento nell'Ambito Territoriale Sociale 2 Sanremese, in collaborazione con le associazioni sportive e sociali del territorio. Campo di baseball di Pian di Poma, partecipazione libera e gratuita

17.30-23.30. ‘Mare, turismo e paesaggio’: mostra fotografica di Eleonora D’Angelo a cura di Laura Tota e Alessandro Villa. Forte di Santa Tecla, fino all’11 ottobre (fino al 13 settembre: da giovedì a domenica h 17.30/23.30, venerdì anche h 9/13. Dal 17 settembre: da giovedì a domenica h 10/13-15/18, venerdì apertura dalle 9.00) (più info)

IMPERIA



10.00-12.00. Laboratorio antitruffa del progetto 'Un Ponte tra Generazioni'. Intervengono Claudio Scajola, sindaco di Imperia, il maggiore Luigi Grella, comandante della Compagnia Carabinieri di Imperia, e il maresciallo Ida Grasso, della Stazione Carabinieri di Imperia. Sala Speranza Balestra del Comune in Viale G. Matteotti 157, secondo piano, (partecipazione gratuita ma prenotazione obbligatoria a questo link)



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.00-13.00. Mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea (fino all’11 settembre, giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



12.00. ‘Regate delle Isole’: competizione multipercorso per professionisti ed equipaggi famigliari. Evento a cura di ‘Porto Maurizio Yacht Club’ (i dettagli a questo link), fino al 12 settembre



14.30. 68° Festival scacchistico internazionale di Imperia, organizzato dal Circolo scacchistico imperiese, che riunisce giocatori di diversi livelli in tre tornei, tutti disputati con sistema svizzero. Palestra Maggi, fino al 13 settembre (più info)



18.00. ‘Golden Hour a Villa Grock’: visita accompagnata alla scoperta della dimora di Grock, tra architetture visionarie, simboli nascosti e racconti che intrecciano arte, spettacolo e vita privata del celebre clown + dalle 19, aperitivo al tramonto all’Hard Grock Café circondati dalla bellezza del parco. (tutti i mercoledì e giovedì estivi fino al 10 settembre). Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli (info e prenotazioni a questo link)



VENTIMIGLIA



9.00-16.30. Mostra documentaria dal titolo ‘Deo Juvante: il mito Grimaldi nell'estremo Ponente ligure’ a cura dell’Archivio di Stato di Imperia. Sezione di Ventimiglia dell'Archivio di Stato di Imperia, Via Hanbury 12, ingresso libero, fino al 30 settembre (martedì e giovedì fino al 30 settembre)



BORDIGHERA



17.30-20.00. Mostra Collettiva del corso ‘Incontri’ di arte concettuale tenuto dal maestro Pino Venditti presso la Galleria dell’Accademia G. Balbo, Via Lamboglia 3, fino al 13 settembre

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



SANTO STEFANO AL MARE



16.00-19.00. Mostra ‘Sguardi segreti’ di Patrizia Aquino. Torre Enagonale, ingresso libero, fino al 13 settembre



SAN LORENZO AL MARE



10.00-12.00. ‘Voglio Dire La Mia!’: workshop e gruppo di ascolto dedicato ai ragazzi, per tornare a parlare, confrontarsi e condividere idee ed emozioni senza social e dispositivi elettronici. Aperto a tutti i ragazzi, indicativamente 13 - 16 anni. Evento a cura dell’associazione No Mobbing Imperia ODV. Sala Polivalente Lucia Joyce, Via Roma 2, info e prenotazioni: WhatsApp 388 998 7416

DIANO MARINA



21.00. Concerto della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’ in piazza Martiri della Libertà

21.30. Per il quattordicesimo e ultimo appuntamento della rassegna Teatro sotto le stelle, spettacolo di Daniela Carucci 'Rospi, una storia di bambini briganti', regia di Antonio Tancredi. Ballo di Gorleri, prenotazioni al numero 371 6557288

SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



CERVO



21.00. XXVI Accademia Internazionale Estiva di Cervo: concerto dei partecipanti ai corsi di violino e violoncello con pianoforte (10 euro). Oratorio di Santa Caterina (più info)



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

21.00. ‘Camporosso allo sbaraglio’: gara di talento e Divertimento. Piazza Garibaldi, info e iscrizioni 339 7439677 (Piero)



PERINALDO



21.45. Verso Saturno all’Osservatorio Astronomico Comunale Cassini, fino 12 settembre



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES

10.00-19.00. ‘Cannes Yachting Festival’: salone delle imbarcazioni. Vieux Port de Cannes et Port Pierre Canto, fino al 13 settembre (più info a questo link)



VENERDI’ 11 SETTEMBRE



SANREMO



9.00. Mercatino dell’artigianato in Corso Imperatrice, fino al 6 settembre

10.00-24.00. Mostra 'Heritage - Il raffinato mondo dei maestri sartori', percorso espositivo a cura di Federica Flore realizzato in collaborazione con l’Accademia Nazionale dei Sartori che racconta l'eccellenza sartoriale italiana (Sala Privata del Casinò) + mostra 'Artigiani in Liguria: lo Stile degli artigiani liguri' a cura di Federica Flore: saranno esposti abiti sartoriali e lavorazioni artigianali per valorizzare i maestri artigiani del territorio (e non) tra gioielli, abiti storici e di alta sartoria, borse, accessori e oggetti lavorati a mano (Sala Dorata del Casinò), fino al 20 settembre, ingresso libero

9.00-23.30. ‘Mare Vostrum - Mare, turismo e paesaggio’: mostra fotografica di Eleonora D’Angelo a cura di Laura Tota e Alessandro Villa. Forte di Santa Tecla, fino all’11 ottobre (fino al 13 settembre: da giovedì a domenica h 17.30/23.30, venerdì anche h 9/13. Dal 17 settembre: da giovedì a domenica h 10/13-15/18, venerdì apertura dalle 9.00) (più info)

10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 18 dicembre)



12.00. Wooden Dragon World Cup 2026: segnale di partenza della competizione velica nella acque antistanti la città, fino al 12 settembre (più info)



17.00. Presentazione primo progetto esecutivo della Sezione ANPI ‘Gian Cristiano Pesavento’ che ha come finalità identificare ed elaborare idee, proposte e progetti utili a rinforzare e rinvigorire le finalità dell’associazione, con la precisa volontà di aprire una nuova e vitale stagione. Federazione Operaia Sanremese (FOS) in via Corradi, info Amelia Narciso 348 044 9334



17.30. Nell’ambito della mostra Mare Vostrum, ‘Il porto storico di Sanremo’: conferenza a cura di Marco Macchi organizzata da ANMI Gruppo Sanremo Sdt. Lorenzo Vesco in collaborazione con Consolato del mare, UNESCO Sanremo. Forte di Santa Tecla (più info)



19.00. Presentazione in anteprima nazionale del libro di Roberto D’Argenio e Rinaldo Mazzetti ‘Tabacco e Spiritualità’ con relatore Rinaldo Mazzetti. A seguire, apericena su prenotazione (esperienza sensoriale guidata da esperti sommelier con abbinamento: whisky irlandese e sigaro nicaraguense Infiel Corona). Grand Hotel & Des Anglais, ingresso libero, prenotazioni WhatsApp: 0184503473



20.30. Finale nazionale e finalissima di ‘Sanremo Rock & Sanremo Trend’, evento musicale che si rivolge ad artisti, duo o gruppi italiani emergenti ed internazionali della scena rock, indie, alternative, pop rock senza trascurare gli altri generi musicali. Presenta Gabriele Bròcani (speaker radiofonico Radio Uno Rai, Isoradio, Radio Uno Sport), con il supporto in alcuni momenti della sanremese Claudia Paglialunga, laureata in marketing e comunicazione. Teatro Ariston, ingresso gratuito



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.00-13.00. Ultimo giorno della mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea



12.00. ‘Regate delle Isole’: competizione multipercorso per professionisti ed equipaggi famigliari. Evento a cura di ‘Porto Maurizio Yacht Club’ (i dettagli a questo link), fino al 12 settembre



14.30. 68° Festival scacchistico internazionale di Imperia, organizzato dal Circolo scacchistico imperiese, che riunisce giocatori di diversi livelli in tre tornei, tutti disputati con sistema svizzero. Palestra Maggi, fino al 13 settembre (più info)



21.00. Per la rassegna dedicata al premio Fita Liguria ‘Tre Caravelle’ 2026, spettacolo messo in scena dalla Compagnia dell'Albicocca di Genova dal titolo ‘Il sequestro’. Teatro delle Opere Parrocchiali di Via Verdi, ingresso a offerta libera con prenotazione obbligatoria al 0184-844108 (più info)



VALLECROSIA AL MARE

16.30-19.00. ‘Vallecrosia In Fiore’: taglio del nastro e apertura degli spazi espositivi + Presentazione del Panfiore con Luca Brancato · Dulcis in Fundo (h 17) + Alla scoperta degli oli essenziali a cura del Dr. Alessandro Goso (h 17.30) + Dalla cera alla luce: intervento di Fabrizio Zagni dell’Ape Nera (h 18) + Aperitivo + musica dal vivo con Geppy’s Bistrot × Associazione Culturale Venti d’Arte (h 18.30). Giardini della Casa Valdese, anche domani (più info)



BORDIGHERA



17.30-20.00. Mostra Collettiva del corso ‘Incontri’ di arte concettuale tenuto dal maestro Pino Venditti presso la Galleria dell’Accademia G. Balbo, Via Lamboglia 3, fino al 13 settembre



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



SANTO STEFANO AL MARE



16.00-19.00. Mostra ‘Sguardi segreti’ di Patrizia Aquino. Torre Enagonale, ingresso libero, fino al 13 settembre



SAN BARTOLOMEO AL MARE

18.00-24.00. Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)

CERVO



21.00. XXVI Accademia Internazionale Estiva di Cervo: concerto dei partecipanti ai corsi di pianoforte (10 euro). Oratorio di Santa Caterina (più info)



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



21.00. Concerto di Kikko & Combricola del Blasco + Food and beverage. Piazza Garibaldi, ingresso libero



CIVEZZA



20.30. Spettacolo teatrale ‘Il Dottor Stranamore’ messo in scena dalla Compagnia di Pavia. Forum Ricca



PERINALDO

16.30. Cerimonia di Premiazione della quarta edizione del Premio Letterario ‘Dalle antiche pietre, misteri sapori e profumi del noir e del Giallo’, in cui verrà attribuita la Cittadinanza onoraria alla prof.ssa Amalia Ercoli Finzi, prima donna laureata in ingegneria spaziale + il presidente del Premio Franco Forte presenta il suo ultimo libro ‘Vero il romanzo di Marco Aurelio l’imperatore filosofo’ (Mondadori). Sala consiliare del Comune



17.00 & 21.00. ‘Scopriamo il Nostro Territorio’: visita guidata del Borgo + alle ore 21, osservazione astronomica presso l’Osservatorio Astronomico G.D. Cassini, un’occasione per avvicinarsi all’astronomia e scoprire il cielo attraverso uno dei luoghi più significativi del territorio. Evento a cura del Centro Aiuta la Vita. Informazioni e prenotazioni 329 588 3079



21.45. Verso Saturno all’Osservatorio Astronomico Comunale Cassini, fino 12 settembre



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

16.00-21.30. ‘L’anima in fiore’: mostra personale del fotografo Fabio Lazzaro, realizzata in collaborazione con l’Associazione Archivio Sergio Gagliolo con incontro con l’autore, seguito da un reading teatrale dedicato ai temi della mostra. Area Arte, fino al 27 settembre



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

20.00. Jazz au Château (ultimo appuntamento della 23ª edizione): serata musicale con Romano Dandies (Jazz manouche). Place du Château, Haut-de-Cagnes (più info)



CANNES

10.00-22.00. ‘Cannes Yachting Festival’: salone delle imbarcazioni. Vieux Port de Cannes et Port Pierre Canto, fino al 13 settembre (più info a questo link)

MONACO



16.00-22.00. ‘Art Fair – ‘art3f Monaco’: inaugurazione del salone internazionale di arte contemporanea, di arte moderna e di design contemporaneo. Espace Fonvielle, fino al 13 settembre (più info a questo link)





SABATO 12 SETTEMBRE



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)



9.00-12.00. ‘Sanremo Salute on the beach - Mare senza barriere’ (2ª edizione): Movimento e benessere: spazio fisioterapia; Stretch & Smile: ginnastica dolce; Splash di energia: attività e benessere in acqua; Autonomia in gioco: inclusione e socializzazione; Info & Salute Point: screening, info, prenotazioni, test rapidi HIV, HCV; Spazio relax e respiro: una pausa di benessere Beach fun per tutti: giochi in spiaggia e in mare. Evento a cura della ATS Liguria Azienda Tutela della Salute Liguria ASL1 Area Sociosanitaria Locale 1 Croce Rossa Italiana. Spiaggia Foce Levante



10.00-24.00. Mostra 'Heritage - Il raffinato mondo dei maestri sartori', percorso espositivo a cura di Federica Flore realizzato in collaborazione con l’Accademia Nazionale dei Sartori che racconta l'eccellenza sartoriale italiana (Sala Privata del Casinò) + mostra 'Artigiani in Liguria: lo Stile degli artigiani liguri' a cura di Federica Flore: saranno esposti abiti sartoriali e lavorazioni artigianali per valorizzare i maestri artigiani del territorio (e non) tra gioielli, abiti storici e di alta sartoria, borse, accessori e oggetti lavorati a mano (Sala Dorata del Casinò), fino al 20 settembre, ingresso libero

10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 18 dicembre)



12.00. Wooden Dragon World Cup 2026: segnale di partenza della competizione velica nella acque antistanti la città, fino al 12 settembre (più info)

17.00. Cerimonia di Premiazione del Premio Letterario Internazionale ‘Casinò di Sanremo Antonio Semeria’. Partecipano: Amalia Ercoli-Finzi e Franco Forte; Antonio Preziosi; Antonio Ricci; Stefano Zecchi. Modera Mauro Mazza. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero



17.30-23.30. ‘Mare Vostrum - Mare, turismo e paesaggio’: mostra fotografica di Eleonora D’Angelo a cura di Laura Tota e Alessandro Villa. Forte di Santa Tecla, fino all’11 ottobre (fino al 13 settembre: da giovedì a domenica h 17.30/23.30, venerdì anche h 9/13. Dal 17 settembre: da giovedì a domenica h 10/13-15/18, venerdì apertura dalle 9.00) (più info)



20.30. Finalissima di ‘Sanremo Rock & Sanremo Trend’, evento musicale che si rivolge ad artisti, duo o gruppi italiani emergenti ed internazionali della scena rock, indie, alternative, pop rock senza trascurare gli altri generi musicali. Presenta Gabriele Bròcani (speaker radiofonico Radio Uno Rai, Isoradio, Radio Uno Sport), con il supporto in alcuni momenti della sanremese Claudia Paglialunga, laureata in marketing e comunicazione. Teatro Ariston, ingresso gratuito



21.15. Per l’ultimo appuntamento 2026 della rassegna ‘Concerti sul Lago’ dell’associazione Nardini, ‘Una serata da Cinema!’ a cura del trio ‘Itinera Mundi’ formato da Laura Lanzetti al pianoforte, Arianna Menesini al violoncello e Gianluca Campi alla fisarmonica. Chiesa Evangelica Luterana, corso Garibaldi 37, ingresso libero



IMPERIA



8.30-18.30. ‘ImperiAntiquaria’: mercato dell'Antiquariato, collezionismo & Vintage a cura del CIV NuovOneglia C.I.V. Centro storico di Oneglia, ingresso libero



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



14.30. 68° Festival scacchistico internazionale di Imperia, organizzato dal Circolo scacchistico imperiese, che riunisce giocatori di diversi livelli in tre tornei, tutti disputati con sistema svizzero. Palestra Maggi, fino al 13 settembre (più info)



12.00. ‘Regate delle Isole’ (ultimo giorno): competizione multipercorso per professionisti ed equipaggi famigliari. Evento a cura di ‘Porto Maurizio Yacht Club’ (i dettagli a questo link)



15.30. ‘Natura in blu’: laboratorio creativo di cianotipia (tecnica fotografica che permette di creare immagini uniche dal caratteristico colore blu) per adulti e bambini/e a partire dagli 8 anni. Maci Villa Faravelli, Corso Matteotti 151 (info e prenotazioni a questo link)



19.00. Concerto dei ‘Campovolo’, storica cover band dedicata a Luciano Ligabue. Lucky in via Andreoli 16



21.00. Per la rassegna dedicata al premio Fita Liguria ‘Tre Caravelle’ 2026, spettacolo messo in scena dalla Compagnia SetteaSettembre di Savona dal titolo ‘Il Dio del massacro’. Teatro delle Opere Parrocchiali di Via Verdi, ingresso a offerta libera con prenotazione obbligatoria al 0184-844108 (più info)



VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



VALLECROSIA AL MARE

9.30-19.00. ‘Vallecrosia In Fiore’: Yoga e meditazione a cura del Maestro Walter Thirak Ruta (h 9.30) + Colazione / Brunch Fit a cura di Geppy’s Bistrot (h 11) + Laboratori creativi per bambini (h 15.30 e 17.30) + Il botanico Marco Alberti tratterà come argomento ‘la gestione del verde pubblico’ (h 16) + Merenda dei bambini (h 16.30) + Show Cooking con Chef Giacomo Bordonali dei Balzi Rossi (h 18) + Aperitivo a cura di Geppy’s Bistrot (h 19). Giardini della Casa Valdese (più info)



BORDIGHERA



10.00-20.00. ‘SpiritualMente’: festival olistico con oltre trenta operatori professionisti del settore pronti a dimostrare le loro pratiche e a guidare il pubblico alla riscoperta del benessere interiore + conferenze no-stop + speciale spazio bimbi gratuito con laboratori dedicati, meditazione e yoga per bambini + bagno di gong e molte altre experiences. Giardini Lowe, ingresso libero (il programma nella locandina)



17.30-20.00. Mostra Collettiva del corso ‘Incontri’ di arte concettuale tenuto dal maestro Pino Venditti presso la Galleria dell’Accademia G. Balbo, Via Lamboglia 3, fino al 13 settembre



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’ (ultimo giorno): parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina (più info)



TAGGIA ARMA

17.00. ‘Rise & Run’ a cura degli ‘Amici di Colombo’:manifestazione podistica. Piazza Tiziano Chierotti



21.00. Per la rassegna ‘Di Libro in Libro’, Marco Terrone presenta il suo thriller esoterico ‘L'uomo di guerra’ (Douglas edizioni). Villa Boselli, ingresso libero

SANTO STEFANO AL MARE



16.00-19.00. Mostra ‘Sguardi segreti’ di Patrizia Aquino. Torre Enagonale, ingresso libero, fino al 13 settembre

DIANO MARINA



19.30. Summer Party, evento organizzato da Rolling Stone Italia con il sostegno di Regione Liguria con la partecipazione di alcuni dei nomi più importanti del panorama musicale e dell’intrattenimento italiano, con un programma pensato per coinvolgere pubblici e generazioni differenti. Tra i protagonisti, Mara Sattei e Lele Sacchi, oltre a uno spazio dedicato alla performance dello stand up comedian Davide Calgaro. Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



20.30. Ballo all'aperto con Dj Lia presso Centro Incontro Sociale, Giardini 1° Maggio (tutti i sabati fino al 26 settembre)



CERVO



17.00. XXVI Accademia Internazionale Estiva di Cervo: concerto finale con Orchestra 1 (25 euro). Oratorio di Santa Caterina (più info)



21.00. XXVI Accademia Internazionale Estiva di Cervo: concerto finale con Orchestra 2 (25 euro). Oratorio di Santa Caterina (più info)



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

21.00. ‘Spiazzati Channel’: spettacolo di cabaret con regia a cura di Alessandro Bergallo (10 euro). Arena Bigauda, info 339 1796877



CERIANA

15.00. Pomeriggio dei Ragazzi in Piazza Marconi

CIVEZZA



20.30. Spettacolo teatrale ‘Il Dottor Stranamore’ messo in scena dalla Compagnia di Pavia. Forum Ricca

COSTARAINERA

9.00-12.00. Corso di cucito a cura di Gocce di Natura Aps al Parco Novaro, info 351 9104008

PERINALDO



21.45. Verso Saturno all’Osservatorio Astronomico Comunale Cassini



PORNASSIO

9.00-18.00. ‘Drive-in Car Market, il mercatino nel bagagliaio’ riservato esclusivamente a privati. Gli espositori possono utilizzare la propria auto che si trasforma in un vero e proprio negozio. Evento a cura dell’Accademia Kronos. Parcheggio del Forte Centrale, prenotazione obbligatoria al 331 8369485 (WhatsApp)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

16.00-21.30. ‘L’anima in fiore’: mostra personale del fotografo Fabio Lazzaro, realizzata in collaborazione con l’Associazione Archivio Sergio Gagliolo con incontro con l’autore, seguito da un reading teatrale dedicato ai temi della mostra. Area Arte, fino al 27 settembre



FRANCIA

CANNES

10.00-19.00. ‘Cannes Yachting Festival’: salone delle imbarcazioni. Vieux Port de Cannes et Port Pierre Canto, fino al 13 settembre (più info a questo link)

MONACO



17.00-20.00. ‘Art Fair – ‘art3f Monaco’: Salone internazionale di arte contemporanea, di arte moderna e di design contemporaneo. Espace Fonvielle, fino al 13 settembre (più info a questo link)



NICE



8.00. Ironman France Nice 70.3 con percorso: nuoto, ciclismo e corsa. Partenza dalla Promenade des Anglais (per saperne di più cliccare questo link)



SAINT-JEAN-CAP-FERRA



9.30-18.00. Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestigio: esposizione e concorso di bellezza di auto d'epoca. Avenue Jean Mermoz, anche domani (il programma)



DOMENICA 13 SETTEMBRE

SANREMO



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



10.00-24.00. Mostra 'Heritage - Il raffinato mondo dei maestri sartori', percorso espositivo a cura di Federica Flore realizzato in collaborazione con l’Accademia Nazionale dei Sartori che racconta l'eccellenza sartoriale italiana (Sala Privata del Casinò) + mostra 'Artigiani in Liguria: lo Stile degli artigiani liguri' a cura di Federica Flore: saranno esposti abiti sartoriali e lavorazioni artigianali per valorizzare i maestri artigiani del territorio (e non) tra gioielli, abiti storici e di alta sartoria, borse, accessori e oggetti lavorati a mano (Sala Dorata del Casinò), fino al 20 settembre, ingresso libero



16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (h 10/12.30-16/21, fino al 18 dicembre)

17.00. Presentazione libro di Maria Gabriella Pezzarossi 'Il coraggio e la paura Le ninfe marine' con Illustrazioni di Marisa Fogliarini (Favola moderna, per chi ricerca la fiducia in se stesso). Libreria 'La Fenice'



17.30-23.30. ‘Mare Vostrum - Mare, turismo e paesaggio’: mostra fotografica di Eleonora D’Angelo a cura di Laura Tota e Alessandro Villa. Forte di Santa Tecla, fino all’11 ottobre (fino al 13 settembre: da giovedì a domenica h 17.30/23.30, venerdì anche h 9/13. Dal 17 settembre: da giovedì a domenica h 10/13-15/18, venerdì apertura dalle 9.00) (più info)



IMPERIA



9.00. Ultimo giorno del 68° Festival scacchistico internazionale di Imperia, organizzato dal Circolo scacchistico imperiese, che riunisce giocatori di diversi livelli in tre tornei, tutti disputati con sistema svizzero. Palestra Maggi (più info)



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



11.00 & 15.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: visite accompagnate per scoprire la dimora del celebre artista Grock e il suo suggestivo parco. Villa Grock, via Fanny Roncati (tutte le domeniche fino a fine settembre), info 340 4956218 (più info)



17.00. Per la rassegna dedicata al premio Fita Liguria ‘Tre Caravelle’ 2026, spettacolo messo in scena dalla Compagnia Due Passi col Comico (Lab. III Millennio) di Cengio (SV) dal titolo ‘Traviate’ (vincitore dell'edizione 2026 del Premio Il Sipario Strappato ‘Nena Taffarello’). Teatro delle Opere Parrocchiali di Via Verdi, ingresso a offerta libera con prenotazione obbligatoria al 0184-844108 (più info)



BORDIGHERA



17.00. Per il Festival delle Ragazze, la scrittrice Erica Cassano presenta il libro ‘Duramadre’ (Garzanti). Ex Chiesa Anglicana, ingresso libero



17.30-20.00. Ultimo giorno della mostra Collettiva del corso ‘Incontri’ di arte concettuale tenuto dal maestro Pino Venditti presso la Galleria dell’Accademia G. Balbo, Via Lamboglia 3



OSPEDALETTI



15.00-20.00. Festa dello Sport 2026 con attività sportive su: Pista ciclopedonale, Piazzale al mare, Campo da beach volley. Con la partecipazione delle associazioni del territorio. Gadgets in omaggio per tutti i partecipanti



TAGGIA

8.30-19.00. Gara sportiva cinofila a cura dell’Associazione ‘Oh My Dog!’. Campo Sclavi a Levà



SANTO STEFANO AL MARE



16.00-19.00. Ultimo giorno della mostra ‘Sguardi segreti’ di Patrizia Aquino. Torre Enagonale, ingresso libero



SAN LORENZO AL MARE



8.00. Festa dello Sport e San Lorenzo Run (locandina), attività sportive e giochi tutto il giorno, centro storico



DIANO MARINA



8.30. Per le ‘Escursioni Borghi di Ponente’, escursione trekking con navetta tra Chiusanico e Diano Arentino di circa 5 ore (10 euro). Ritrovo al Parco Giaiette, via Rossini, info e iscrizioni: Davide Fornaro GAE 3402440972



16.00. Festa Patronale di San Nicola a Diano Gorleri con S. Messa e Processione



18.30. Inaugurazione mostra fotografica di Silvia Martino e Francesca Palermiti (aperta fino al 20/09). Sala Falchi, Palazzo del Parco



SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Shopping d'Estate: mercato Val Steria Valley sul Lungomare delle Nazioni, Zona Anfiteatro (fino al 13 settembre)



18.00-24.00: Dianoland, giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (ultimo giorno)

ENTROTERRA

BADALUCCO



8.00-14.00. ‘Agri‑Cultura Market’: mercatino prodotti agricoltura ed artigiani a cura di Consorzio Valle Argentina e Comune di Badalucco. Piazza Marconi



BAJARDO

18.00. Per la rassegna ‘Salotto Bösendorfer’, Mirko Schiappapietre in concerto (piano solo pop‑jazz). Chiesina di San Rocco, ingresso libero



CERIANA

11.00. ‘Calici in Piazza’: esperienza enologica in Piazza Marconi



CIVEZZA



17.00. Spettacolo teatrale ‘Il Dottor Stranamore’ messo in scena dalla Compagnia di Pavia. Forum Ricca

COSTARAINERA



10.00. Festeggiamenti Madonna dei Sette Dolori + Musica con Dj Vevo



DOLCEACQUA



9.00. ‘Moto Raduno’ a cura del Moto Club Jacques Maggioni di Dolceacqua. Piazza Mauro



MOLINI DI TRIORA



9.00. Pedalando tra i sapori: escursione in bicicletta (MTB - E MTB) di circa 3 ore con percorso Molini di Triora - Passo Teglia - Molini di Triora. Percorso ad anello dedicato agli amanti della mountain bike. Pranzo presso la Sagra della Lumaca. Ritrovo a Molini di Triora (locandina)



11.00. 65° Sagra della Lumaca dedicata alla tradizione locale della cucina a base di lumache con stand, musica itinerante e spettacoli: Truck food con Stand birra + Stand di artigiani e hobbisti + Music band itinerante Pecore Nere + spettacolo itinerante a cura di Mr Kiwi. Presenta l’evento lo showman Gianni Rossi (locandina)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

16.00-21.30. ‘L’anima in fiore’: mostra personale del fotografo Fabio Lazzaro, realizzata in collaborazione con l’Associazione Archivio Sergio Gagliolo con incontro con l’autore, seguito da un reading teatrale dedicato ai temi della mostra. Area Arte, fino al 27 settembre



VILLA FARALDI



15.30. ‘Corsa dei cinque paesi’: manifestazione podistica a scopo benefico a favore dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, con sede a Genova. Partenza anticipata alle 17 per la corsa non competitiva di 12 km interamente su asfalto che attraverserà tutta la valle dei Faraldi, insieme alla passeggiata di 4 km aperta a tutti, grandi e piccini. Ritro a Tovo Faraldi (più info)



FRANCIA

CANNES

10.00-18.00. ‘Cannes Yachting Festival’: ultimo giorno del salone delle imbarcazioni. Vieux Port de Cannes et Port Pierre Canto (più info a questo link)

MENTON



20.30. ‘Danza!’: concerto benefico con l'ensemble di ‘Le Poème Harmonique’, nell'ambito del festival Les BaroQuiales, a sostegno della ‘Fondation Lenval’. Palais de l’Europe (ingresso a partire dal 10 euro)



MONACO



11.00-19.00. ‘Art Fair – ‘art3f Monaco’: ultimo giorno del salone internazionale di arte contemporanea, di arte moderna e di design contemporaneo. Espace Fonvielle (più info a questo link)



18.00. Concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monaco diretta dal M° Bertrand De Billy con Truls Mørk al violino. Auditorium Rainier III (più info)



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT



9.30-18.00. Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestigio: esposizione e concorso di bellezza di auto d'epoca. Avenue Jean Mermoz (il programma)





Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate