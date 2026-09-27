Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 27 settembre 2026, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 27 SETTEMBRE

SANREMO



10.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio, conferenza ‘I misteriosi fantasmi della mia appassionata speranza. I monumenti a Garibaldi di Leonardo Bistolfi per Sanremo (1908) e per Savona (1927)’, a cura di Monica Vinardi, dedicata alla produzione dello scultore e in particolare ai due monumenti a Giuseppe Garibaldi realizzati per le città liguri. Spazio Piazza Cassini 10/11 (ingresso libero)



10.00 & 12.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio, due visite guidate alla scoperta della storia e degli spazi di Forte Santa Tecla, con possibilità di conoscere anche la mostra ‘Mare Vostrum’ ospitata nelle sale del complesso. Biglietto 5 euro, ridotto 2 euro dai 18 ai 25 anni, gratuito under 18 e aventi diritto (info 0184 1952853)



10.00-18.00. ‘Mare, turismo e paesaggio’: mostra fotografica di Eleonora D’Angelo a cura di Laura Tota e Alessandro Villa. Forte di Santa Tecla, fino all’11 ottobre (da giovedì a domenica h 10/13-15/18, venerdì apertura dalle 9.00) (più info)



10.00. ‘Taiji Quan – Una nuova coscienza del movimento’: manifestazione dedicata al Taiji Quan, organizzata dall’Accademia Karate ASD e in programma fino a domenica 27 settembre. Padiglione Ormond, Villa Ormond, corso Felice Cavallotti 113



12.30. 42° Sanremo Cup XXXIV Memorial Dado Tessitore: Torneo Under 15 femminile – a 8 squadre. Finale 1/2° posto alle h 16.30Impianto sportivo del Mercato dei Fiori di Valle Armea, ingresso libero



15.30. Celebrazione della Giornata Internazionale della Pace, promossa da Rotary Club Sanremo Hanbury, Rotary Club Sanremo e Inner Wheel Club Sanremo con Sanremo Città di Pace: saluti istituzionali + concerto della Filarmonica di Castellamonte; a seguire interventi e collegamento con Michelangelo Pistoletto e Luca Bergamo à alle 17.20 presentazione e proiezione del film ‘There Is Another Way’ di Stephen Apkon, dedicato a israeliani e palestinesi che scelgono la nonviolenza + incontri sui temi della pace, del dialogo, della co-resistenza e del diritto dei popoli con Bianca Senatore, Daniela Bezzi e Franco Manti. Conclusioni del generale Giorgio Battisti. Modera Vittorio Toesca. Istituto Internazionale di Diritto Umanitario a Villa Ormond (locandina)



16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 18 dicembre)

16.30. Per le Giornate Europee del Patrimonio, inaugurazione mostra fotografica ‘LEGGera’ di Stefania Sordi. Cimitero Monumentale della Foce, ingresso libero



17.00. ‘La locanda del tesoro nascosto’, commedia brillante scritta e diretta da Ernestina Pellesi e portata in scena dalla compagnia L’Emporio del Teatro. Una storia ambientata in una locanda di Calizzano, tra un presunto tesoro, clienti in cerca d’oro e divertenti colpi di scena. Teatro del Casinò (ingresso a offerta libera; incasso interamente devoluto alla LILT di Sanremo nell’ambito dell’Ottobre Rosa per la prevenzione del tumore al seno)



18.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio, ‘Requiem’ di Wolfgang Amadeus Mozart, K 626, per soli, coro e orchestra, con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e il Coro FilHarmonia. Solisti Albertina Del Bo (soprano), Mezzosoprano Alexandra Kodes, Paolodelai (tenore) e Mario Falvella (basso). Direttore Giancarlo De Lorenzo. Cimitero Monumentale della Foce (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA



9.30. Settimana di eventi per il 100° compleanno di Confindustria Imperia: apertura mostra ‘Passaggi di tempo – Il cambiamento come motore dello sviluppo imprenditoriale del Ponente ligure’ (fino a mercoledì 30 settembre h 9.30/12.30-17/20). Expo Salso (più info), ingresso libero



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: ultimo giorno dell’installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi (più info)



11.00. ‘Villa Grock: una storia ancora in movimento’: speciale visita accompagnata in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, a cura degli Operatori Museali di Solidarietà e Lavoro, alla scoperta della storia, delle trasformazioni e degli aspetti più sorprendenti della dimora dell’eclettico artista Grock. Museo del Clown – Villa Grock, via Fanny Roncati Carli (visita gratuita + biglietto d’ingresso; possibilità di colazione all’Hard Grock Café dalle 10.30, ingresso + visita + colazione 11 euro; max 20 partecipanti, prenotazione obbligatoria a questo link), info 340 4956218



11.00 & 15.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: visite accompagnate per scoprire la dimora del celebre artista Grock e il suo suggestivo parco. Villa Grock, via Fanny Roncati (tutte le domeniche fino a fine settembre), info 340 4956218 (più info)



11.00-24.00. 'Comics and Games': ultimo giorno della manifestazione dedicata al mondo dei fumetti, cosplay, gaming e cultura pop con tornei, giochi da tavolo e di ruolo, modellismo, miniature, softair, lasergame, contest cosplay, incontri e conferenze, con aree e attività diffuse tra vie e piazze del centro. Via XX Settembre, Via Cascione Area Pedonale, Piazza Mameli, Piazza Roma (più info)

14.00-18.00. Mostra personale di Lorena Barros ‘Il segreto della vita. Tra la materia, la memoria e la luce’: progetto espositivo che parte dalla convinzione che il senso dell'esistenza non si trovi in un'unica verità, bensì nella somma di esperienze, emozioni, legami e trasformazioni che compongono il percorso umano. MACI – Villa Faravelli, viale Matteotti 151, fino al 18 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



15.00. ‘Una Villa tutta da inventare’: attività per famiglie in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, a cura degli Operatori Museali di Solidarietà e Lavoro. Dopo l’esplorazione degli angoli più curiosi di Villa Grock, grandi e piccoli potranno trasformarsi in “architetti visionari” e immaginare, con carta, colori e materiali di recupero, la Villa del futuro. Museo del Clown – Villa Grock, via Fanny Roncati Carli (attività gratuita + biglietto d’ingresso secondo tariffe vigenti, max 20 partecipanti, prenotazione obbligatoria a questo link), info 340 4956218



17.30. Settimana di eventi per il 100° compleanno di Confindustria Imperia: talk ‘Latta d’artista – Il legame tra arte e industria dalla storia della produzione di lattine per olio di oliva, alla realizzazione di opere di scultura e pittura con la latta di Riccardo Guatelli’. A seguire premiazione aziende centenarie associate a Confindustria Imperia. Expo Salso (più info), ingresso libero



18.00. ‘Rotte di parole’: in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, visita accompagnata e partecipata tra storia della navigazione, memoria marinara e legami con il territorio, alla scoperta delle collezioni e del patrimonio del museo. A cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro. Museo Navale e Planetario di Imperia, Calata Anselmi (biglietto d’ingresso secondo tariffe vigenti, visita accompagnata gratuita; prenotazione consigliata a questo link)



VENTIMIGLIA



10.00-16.00. Per le ‘Giornate Europee del Patrimonio 2026’, apertura straordinaria della mostra ‘Deo Juvante: il mito Grimaldi nell’estremo Ponente ligure’, con visite guidate sul tema ‘Resistere all’oblio: le carte Grimaldi raccontano storie di confine mai rivelate’. Un percorso tra documenti e testimonianze dal Medioevo ai giorni nostri (h 10/11/12/14/15 e 16. Sezione di Archivio di Stato di Ventimiglia, via Hanbury 12, anche domani (ingresso gratuito, esclusivamente su prenotazione, massimo 15 persone per turno; prenotazioni entro venerdì 25 settembre alle 12: as-im@cultura.gov.it, tel. 0183 650491)

10.00-18.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio, apertura straordinaria diurna delle grotte del Museo Preistorico dei Balzi Rossi, uno dei più importanti contesti preistorici d’Europa, con testimonianze di una frequentazione umana plurimillenaria. Biglietto 4 euro, ridotto 2 euro dai 18 ai 25 anni, gratuito under 18 e aventi diritto (info 0184 38113)



14.00-19.00. ‘Festa dello Sport’: pomeriggio dedicato alle associazioni e alle realtà sportive del territorio con esibizioni e dimostrazioni, attività interattive, stand informativi, incontri con atleti e testimonial e premiazioni. Manifestazione aperta a tutte le età nelle vie del centro, tra Piazza della Libertà, via della Repubblica, via Vittorio Veneto e i Giardini Pubblici ‘Tommaso Reggio’, in area pedonale



BORDIGHERA



10.30. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



OSPEDALETTI

16.00. Open Day della Banda Folk Florelia: pomeriggio aperto a tutti per conoscere strumenti e musicisti e scoprire i nuovi laboratori dedicati a fiati, percussioni e Street Band, rivolti a giovani e adulti anche senza esperienza musicale. Possibilità di portare strumenti usati per un’eventuale valutazione e acquisto da parte dell’associazione. Sala prove ‘La Piccola’, ex stazione ferroviaria (ingresso libero, momento conviviale finale; info WhatsApp 340 7711713)



TAGGIA ARMA

8.00-19.00. ‘Fiera delle Fiere 2026’: fiera promozionale abbigliamento a cura dell’associazione Culturale Fiori Eventi. Lungomare di Arma



SAN LORENZO AL MARE

10.00-15.00. Festa del Fungo: stand gastronomici con menù a base di funghi. Piazza delle feste, piazza Marvaldi, anche domani



SAN BARTOLOMEO AL MARE

19.00-24.00. ‘Festa della Birra’ con stand gastronomici, live music e dj set in Piazza Torre Santa Maria. Per la serata di domenica 27 settembre dj set con Mauro Rosa ed esibizione degli Harmonia. A cura di FUDI e Pro Loco San Bartolomeo al Mare



CERVO

10.00. ‘Pennello d’Oro 2026 – Estemporanea d’arte e altri linguaggi’: ultimo giorno della 34ª edizione del concorso a premi dedicato quest’anno al tema ‘Arte e Vino’ con premiazioni alle h 18 Piazza Santa Caterina 2 (i dettagli a questo link)



10.00. ‘Raccontiamo il paese incantevole’: laboratorio a cielo aperto dedicato ai bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni, nell’ambito del ‘Pennello d’Oro 2026’. Piazza Alassio, ingresso libero con prenotazione, materiali forniti dalla Pro Loco (i dettagli a questo link)



10.00-19.15. Prove aperte al pubblico della 5° edizione della Settimana del Canto con un coro formato da sole donne dirette dal M° Franziska Welti. Oratorio di Santa Caterina, fino al 2 ottobre (h 10/13-17.45-19.15)

ENTROTERRA

CAMPOROSSO



12.00. Festa della Lumaca della Val Nervia a cura della Pro Loco ‘Gli Amici del Mulino’ di Camporosso. Palatenda Bigauda



DOLCEACQUA

9.00-19.00. Per la ‘Festa Nazionale del PleinAir 2026’, giornata di attività facoltative con Mercatino del Biologico e dell’Artigianato in piazza G. Mauro e Mercatino dell’Antiquariato in piazza Garibaldi. Possibilità di visitare il Visionarium, sala di proiezioni in 3D dedicata a documentari di interesse naturalistico, e i vicini Comuni Bandiera Arancione di Apricale, Pigna, Perinaldo, Vallebona, Seborga, Triora e Badalucco (più info)

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Tradizionale Mercatino dell’Antiquariato dove è possibile vivere un’esperienza unica, incamminandosi in ‘una passeggiata nel passato’ alla scoperta di oggetti d’epoca. Portici medievali (ogni ultima domenica del mese, anche in caso di pioggia)



PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)



SEBORGA

11.30. Commemorazione dei partigiani fucilati dai nazifascisti con lo scoprimento di una nuova lapide in memoria dei caduti. Alla cerimonia, promossa dall’Amministrazione comunale, sono invitate la cittadinanza, le associazioni del territorio e l’ANPI provinciale. Giardino del sindaco B. Leone

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.30. Festa del Fungo con: Mercatino e stand gastronomici con piatti tipici + Esibizione itinerante del gruppo folkloristico Le Pecore Nere per le vie del paese + Laboratorio per bambini a cura della fattoria didattica Zolla Mania + Incontro e spettacolo da vicino con i rapaci dell'associazione ASD Le Ali delle Alpi Liguri + DJ set e live voice con Davide Lambiase + Animazione per bambini, truccabimbi e gonfiabili con Klown DJ Kenzo. Info e prenotazioni: Michele: +39 331/2374815 - +39 331/2810893 (in caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a domenica 4 ottobre 2026)



VALLEBONA

16.00-21.30. ‘L’anima in fiore’: ultimo giorno della mostra personale del fotografo Fabio Lazzaro, realizzata in collaborazione con l’Associazione Archivio Sergio Gagliolo. Area Arte



FRANCIA



CAGNES-SUR-MER

10.00-19.00. ‘Festival dell’Infanzia’: prima edizione dell’evento dedicato al mondo dei bambini e della famiglia, con circa 90 espositori, numerose animazioni, laboratori, dimostrazioni e attività da provare, oltre a incontri con specialisti della genitorialità e proposte per il tempo libero in famiglia. Hippodrome de la Côte d’Azur, 2 boulevard JF Kennedy (9 euro adulti e ragazzi dagli 11 anni, 6 euro bambini da 3 a 10 anni, ingresso gratuito sotto i 3 anni)







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