Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 3 e venerdì 2 a domenica 4 ottobre 2026 in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 3 OTTOBRE



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)



9.30. ‘Dalla terra al fuoco – Laboratorio di terracotta’: passeggiata ai luoghi delle antiche fornaci di Sanremo con la guida di Marco Macchi, prima fase del percorso collettivo guidato dall’artista Juan Esteban Sandoval. Percorso di circa 4 km con 200 metri di dislivello; richiesti abbigliamento e calzature adeguati. Ritrovo davanti al Museo Civico di Piazza Nota. Massimo 30 partecipanti. Laboratorio gratuito, prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti: tel. 333 3787365 (lun-ven 9.00-13.00) o cultura@comune.sanremo.im.it



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 18 dicembre)



10.00-18.00. ‘Mare, turismo e paesaggio’: mostra fotografica di Eleonora D’Angelo a cura di Laura Tota e Alessandro Villa. Forte di Santa Tecla, fino all’11 ottobre (da giovedì a domenica h 10/13-15/18, venerdì apertura dalle 9.00) (più info)



10.00. ‘Challenge Sanremo – Gare Giovanili’: apertura della Zona Cambio per le categorie Youth e Junior dalle 10.00 alle 10.25; alle 10.30 partenza Junior, Youth A e B maschile e alle 11.00 Junior, Youth A e B femminile. Dalle 12.00 alle 12.25 apertura della Zona Cambio Kids; partenze alle 12.30 Ragazzi maschile, 12.35 Ragazzi femminile, 13.05 Esordienti maschile, 13.10 Esordienti femminile, 14.35 Cuccioli maschile, 14.40 Cuccioli femminile e 15.00 Mini Cuccioli maschile e femminile. Premiazioni alle 15.30. Portosole (più info)



11.00. ‘Sotto le volte dell’Annonario’: inaugurazione della mostra fotografica promossa dall’Associazione Culturale Spazivisivi nell’ambito del progetto nazionale FIAF ‘Agrosfera’, con gli scatti di Stefania Vecchiola, Gianluca Ferrero e Roberto Bianchi dedicati alla vita, al lavoro e alle relazioni umane che animano il mercato cittadino. Mercato Annonario, ingresso libero



11.00 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



15.30-18.00. ‘RPM Sanremo’: prova dei tre finalisti della 7ª edizione del concorso pianistico internazionale con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, aperta al pubblico. Teatro dell’Opera del Casinò. Biglietto unico 5 euro

16.00. Per ‘Challenge Sanremo’, ‘Nuota Corri’: apertura della Zona Cambio fino alle 16.25; alle 16.30 partenza delle gare maschile e femminile e alle 18.00 premiazioni. Portosole (più info)



16.00-20.00. ‘Heart of Gaza’: mostra con 40 disegni realizzati dai bambini di Deir-Al-Balah, nella Striscia di Gaza, nell’ambito del progetto internazionale nato dalla Tenda degli Artisti creata da Mohammed Timraz e Féile Butler . Sede dell’Associazione Culturale ‘La Città Invisibile’, via Pietro Agosti 21, fino al 18 ottobre



17.00. Incontro a cura del Club del Libro ‘The Paper Goose’, con lettura e confronto sul libro ‘Il piccolo hotel dei miracoli’ di Akio Shibata e Koto Takimori. Evento nell'ambito del 'Tavolo del Mediterraneo'. Piazza Cassini 10/11, ingresso libero



17.00-24.00. ‘DeVinum 2026’: terza edizione dell’evento enogastronomico dedicato al vino italiano, con circa 120 etichette suddivise in quattro macro regioni, birre, cocktail e specialità dei ristoratori del territorio. I vini sono serviti e raccontati dai sommelier AIS della sezione di Imperia. DJ set di Drop Out. Villa Ormond, corso Felice Cavallotti 113, anche domani. Ingresso a pagamento, bambini gratis (info e acquisto biglietti a questo link)

21.00. ‘Rudy Smaila’: serata di musica e spettacolo con il poliedrico musicista e showman, tra grandi classici italiani e internazionali, ironia, racconti, improvvisazione e coinvolgimento del pubblico. Produzione artistica Live Show Productions. Roof Garden del Casinò, info e prenotazioni 388 2448828



IMPERIA

10.00-18.00. Mostra personale di Lorena Barros ‘Il segreto della vita. Tra la materia, la memoria e la luce’: progetto espositivo che parte dalla convinzione che il senso dell'esistenza non si trovi in un'unica verità, bensì nella somma di esperienze, emozioni, legami e trasformazioni che compongono il percorso umano. MACI – Villa Faravelli, viale Matteotti 151, fino al 18 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



11.00. ‘Tutti insieme all’Oratorio’: presentazione del progetto dell’Associazione Gruppo Famiglia, laboratorio rivolto ai bambini e ragazzi dagli 8 ai 15 anni con teatro, canto, animazione e giochi. Teatro delle Opere Parrocchiali, via Verdi 14



14.00. ‘STARCI – Essere comunità’: festa delle associazioni e del volontariato organizzata da ARCI Provinciale Imperia, con dibattiti, letture, monologhi, musica, laboratori per bambini e un’installazione dell’artista Luna Colombini. Un pomeriggio di incontro e confronto tra associazioni, volontari, cittadini e istituzioni. Expo Salso, Calata Anselmi 2, ingresso libero



16.00. ‘Triquadro’: spettacolo del Teatro dell’Attrito dedicato al tema dell’infanzia e ispirato alle opere del maestro Italo Cammarata. Appuntamento inaugurale della rassegna invernale 2026/27, nell’ambito di ‘Starci’, festa delle associazioni e del volontariato organizzata da Arci Provinciale. Area ex Salso, calata Anselmi 2, Marina di Porto Maurizio. Ingresso libero



16.00. ‘Lune d’artista, tra sogno e colore’: laboratorio didattico e creativo per bambini e ragazzi nell’ambito della mostra ‘Il segreto della vita. Lorena Barros. Tra la materia, la memoria e la luce’. Attraverso carte, colori, texture e materiali diversi, i partecipanti potranno realizzare una personale interpretazione della Luna, reale, concettuale o fantastica. MACI – Villa Faravelli. Costo: ingresso 4 euro + 5 euro a partecipante (prenotazione obbligatoria a questo link)



21.00. ‘Superbiris 3000 – L’improbabile ricerca del Prof. Arturo Saponaro’: spettacolo teatrale di bolle di sapone e clownerie per un attore, con Billy Bolla, nell’ambito della rassegna ‘Teatro in famiglia alle OP’. Regia di Badde Visconti, da un’idea di Alessandro Martignoni. Teatro delle Opere Parrocchiali, via Verdi 14. Offerta libera con contributo minimo di 10 euro. Prenotazione gradita al 375 8311212



VENTIMIGLIA

16.00. ‘San Francesco d’Assisi raccontato da Dante’: incontro nell’ambito delle celebrazioni per l’Ottavo Centenario della morte di San Francesco. Introduzione di Micaela Anceresi, referente della Biblioteca, e saluti istituzionali del sindaco Flavio Di Muro. Pierfrancesco Musacchio illustra il Canto XI del Paradiso, seguito dalla lettura del canto a cura dell’attrice Agata Nerelli. Biblioteca Civica Aprosiana, via Bassi, ingresso libero



BORDIGHERA



15.00. ‘Il Borgo a scacchi – tra Re, Regine, Cavalli e Calici’: scacchiere libere per sfide e gioco aperto a tutti e, per i bambini, scacchiera gigante a disposizione. Alle 18 grande simultanea su 25 scacchiere con il Maestro Internazionale Damir Levacic. Vie e piazze della città Alta, partecipazione gratuita, anche domani

17.30. Presentazione del libro ‘Quella voglia di vivere che non c’è più – Emergere dal disincanto postmoderno’ di Claudio Sottocornola (Oltre Edizioni), dedicato alla devitalizzazione dell’esistenza, alla spersonalizzazione dei rapporti e all’isolamento nella società contemporanea, alla ricerca di nuovi percorsi di senso e di valore nel segno di un nuovo umanesimo. Sarà presente l’autore. Libreria AmicoLibro



SANTO STEFANO AL MARE

21.00. Per la rassegna ‘Autunno Culturale’, conferenza antropologica dal titolo ‘L’origine dell’amore’ con il professor Francesco Schianchi. Nel corso della conversazione il professor Schianchi ripercorrerà sinteticamente la nascita, l’evoluzione e la progressiva codificazione dell’amore, partendo dalla civiltà sumera e dalla Grecia platonica per arrivare alle forme attraverso le quali questo sentimento viene vissuto e interpretato nella società contemporanea. Sala consiliare della torre ennagonale, ingresso libero



DIANO MARINA



10.00. ‘Sportivamente – Feel the Move’: seconda edizione della Festa dello Sport che trasforma il centro cittadino e il lungomare in un grande villaggio sportivo all’aperto, con stand delle associazioni, prove aperte al pubblico, tornei, esibizioni, dimostrazioni e laboratori per adulti e bambini. Numerose le discipline di terra e di mare, dal basket al tennis, dal padel alla vela, SUP, surf, nuoto e pallanuoto. In serata DJ set. Centro cittadino e lungomare, anche domani, ingresso libero (il programma a questo link)



16.00-19.00. Mostra personale di Franco Passalacqua dal titolo ‘Eden’. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60, fino al 24 ottobre, domenica e festivi su appuntamento (più info)



ENTROTERRA



BAJARDO

10.00-20.00. ‘Laboratori creativi nel bosco’: seconda giornata del festival dedicato all’artigianato e alla condivisione dei saperi, con artigiani e creativi locali impegnati in mini-corsi e laboratori di intaglio del legno, cuoio, cesteria, macramè, ceramica, musica, cosmetici naturali, gastronomia ed ecologia. Musica dal vivo, finger food e birra artigianale locale. Frazione Vignai, anche domani (prenotazione dei laboratori sul sito dell’evento a questo link)



CAMPOROSSO



19.30. 'Camporosso Carnevale d’autunno' con Ale DJ e la Brasiliana (a cura dell'Ass. Arcobaleno). Palatenda Bigauda, ingresso libero



CASTEL VITTORIO

19.30. ‘A Cena con le Stelle - Il cielo tra estate e autunno’: cena dalle ore 19.30 + osservazioni guidate dalle ore 21.00 con possibilità di portare il proprio telescopio per usarlo insieme e avere suggerimenti e consigli. Serata a oltre 1000 metri di quota sul suggestivo ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)

COSTARAINERA

9.00-12.00. Corso di cucito a cura di Gocce di Natura APS (anche il 10, 17 e 24 ottobre). Parco Novaro, info 351 9104008



DOLCEACQUA

22.00. ‘Ghost Tour Dolceacqua’: percorso notturno dal Ponte Vecchio attraverso i carrugi della Téra, il nucleo più antico del borgo, fino all’ingresso notturno nel Castello dei Doria. Un viaggio tra lotte di potere, pestilenze, superstizioni e processi per stregoneria, con incursioni nel mondo della medicina antica, dell’alchimia e della magia naturale. Partenza davanti al Ponte Vecchio (info e prenotazioni a questo link)



TRIORA

9.00. 3° Realdo Triathlon Memorial Piergiacomo Saldo (Pier) e Gianni Lanteri Lianò (Gianò): competizione goliardica a coppie (calcio balilla, petanque e bocce quadr) + musica dal pomeriggio. Frazione Realdo



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 31 marzo 2027, h 14.30/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00-13.00. ‘Lumières sur la Lagune’: mostra dedicata alla grande stagione del vedutismo veneziano con circa trenta dipinti di dieci maestri, tra cui sei opere di Canaletto, due di Bernardo Bellotto, tre di Michele Marieschi e tre di Francesco Guardi, oltre a lavori di Giuseppe Bernardino Bison, Francesco Albotto e Giovanni Battista Cimaroli. Lampronti Gallery, 21 boulevard Princesse Charlotte, ingresso gratuito, fino al 25 novembre (più info)



10.35. Seconda giornata della visita di Stato del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella nel Principato: visita al Museo Oceanografico di Monaco accompagnato dal Sovrano

11.35. Momento conclusivo della visita di Stato del Presidente Sergio Mattarella: il Sovrano e il Capo dello Stato italiano pronunciano alcune parole davanti ai giornalisti. A seguire conclusione del programma ufficiale della visita nel Principato



18.00. ‘Kaleïdo – Concert Rock’: concerto rock proposto nell’ambito della programmazione culturale del Principato di Monaco, con la formazione Kaleïdo. Auditorium Rainier III (più info)



NICE



14.30 e 20.00. ‘Monster Trucks & Cascades – Danglade Show Hells Drivers’: spettacolo adrenalinico con Monster Truck e acrobazie automobilistiche, rivolto a grandi e bambini. Al termine possibilità per il pubblico di avvicinarsi ai veicoli. MIN de Nice, 19 boulevard du Mercantour. Biglietti da 12 a 18 euro, acquistabili esclusivamente sul posto senza prenotazione; biglietteria aperta due ore prima dello spettacolo



19.00. Giornata inaugurale del ‘Festival Happy Inde’: Nizza diventa punto d'incontro tra la cultura francese e indiana, attraverso una programmazione dedicata al Rajasthan che sarà raccontato attraverso musica, danza, moda e sport. Stockfish, Av. François Mitterrand 5, fino al 10 ottobre (il programma a questo link)

21.00. ‘Tempête Mentale’: spettacolo di mentalismo di Patrick Martin che esplora le sorprendenti capacità della mente umana attraverso lettura del pensiero, previsioni, coincidenze e interazioni con il pubblico, in un viaggio tra illusione e realtà. Théâtre l’Alphabet, 19 rue Delille. Biglietto 11,95 euro (info e prenotazioni)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



DOMENICA 4 OTTOBRE



SANREMO

7.00. ‘Challenge Sanremo – Distanza Media’: apertura della Zona Cambio dalle 7.00 alle 8.40; alle 8.45 Inno di Mameli, alle 9.00 partenza della gara maschile, Paratriathlon e AquaBike e alle 9.05 partenza della gara femminile, Staffette e AquaBike. Zona Cambio a Portosole e partenze dalla Spiaggia dell’Antenna (più info)



8.00. Escursione del CAI Sanremo ‘Alpi Liguri’ a Polenta e Salsiccia: ritrovo alla vecchia stazione ferroviaria di Sanremo e trasferimento a Monesi, con partenza dell’escursione alle 9.40. Percorso di 8 km A/R, dislivello 600 metri, difficoltà E. Alle 12 ritrovo per il pranzo al Rifugio Sanremo. Partecipazione aperta a soci e non soci. Prenotazioni entro mercoledì 30 settembre a Giacomo Bellini, tel. 339 1331162

8.30. ‘Challenge Sanremo – Triathlon Sprint’: apertura della Zona Cambio dalle 8.30 alle 9.45; alle 10.00 partenza della gara maschile, alle 10.02 della gara femminile e alle 10.03 del Paratriathlon. Portosole (più info)



9.30. ‘Dalla terra al fuoco – Laboratorio di terracotta’: preparazione delle argille raccolte, seconda fase del percorso collettivo guidato dall’artista Juan Esteban Sandoval per riscoprire Sanremo e realizzare manufatti unici e condivisi. Ritrovo davanti al Museo Civico di Piazza Nota. Richiesto abbigliamento adeguato. Massimo 18 partecipanti. Laboratorio gratuito, prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti: tel. 333 3787365 (lun-ven 9.00-13.00) o cultura@comune.sanremo.im.it



10.00-18.00. ‘Mare, turismo e paesaggio’: mostra fotografica di Eleonora D’Angelo a cura di Laura Tota e Alessandro Villa. Forte di Santa Tecla, fino all’11 ottobre (da giovedì a domenica h 10/13-15/18, venerdì apertura dalle 9.00) (più info)



11.00. Festa di San Romolo: Santa Messa in onore del Santo Patrono. Chiesa parrocchiale di San Romolo



13.00-17.30. ‘Pasta Party’ del Challenge Sanremo 2026 + Triathlon Sprint’: cerimonia di premiazione alle h 14 + ‘Middle Distance’: cerimonia conclusiva di premiazione e consegna degli slot per ‘The Championship’ (h 17.30). Portosole (più info)



16.00-20.00. ‘Heart of Gaza’: mostra con 40 disegni realizzati dai bambini di Deir-Al-Balah, nella Striscia di Gaza, nell’ambito del progetto internazionale nato dalla Tenda degli Artisti creata da Mohammed Timraz e Féile Butler . Sede dell’Associazione Culturale ‘La Città Invisibile’, via Pietro Agosti 21, fino al 18 ottobre



16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 18 dicembre)



16.00. ‘Saluti da’: laboratorio creativo per bambini e famiglie a cura di Roberta Di Marco, nell’ambito di ‘TECLA – Esperienze creative al Forte’. Forte di Santa Tecla. Costo 10 euro a bambino, ingresso gratuito per il primo accompagnatore; secondo accompagnatore secondo le tariffe previste. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti al 333 7805551



17.00. ‘Finalisti in Concerto’: concerto conclusivo della settima edizione di RPM Sanremo – Russian Piano Music International Competition, con l’esibizione dei finalisti accompagnati dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta da Simon Pavlov. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquiesto biglietti a questo link)



17.00-24.00. Seconda giornata di ‘DeVinum 2026’, dedicata al vino italiano con circa 120 etichette, birre, cocktail, proposte gastronomiche e DJ set di Drop Out. Alle 18 sfilata con elezione di Miss DeVinum; alle 20 masterclass ‘Barolo di Serralunga’ condotta da Augusto Manfredi (AIS). Villa Ormond, corso Felice Cavallotti 113. Ingresso a pagamento, bambini gratis (info e acquisto biglietti a questo link)

17.15. ‘Festa della Madonna del Rosario’: solenne processione con la statua della Madonna Regina del Santo Rosario, co-patrona per voto della città dal 1731. A seguire, alle 18.15, Solenne Pontificale presieduto dal vescovo di Ventimiglia-Sanremo, S.E. Mons. Antonio Suetta, con la partecipazione del clero cittadino. Concattedrale di San Siro



17.30. ‘Ulivi sotto occupazione’: nell’ambito della 21ª edizione di ‘Ottobre di Pace’, incontro con l’operatrice umanitaria internazionale Turaya Tulsi, specializzata in interventi di ‘presenza protettiva’ in Cisgiordania, che racconterà la quotidianità della popolazione palestinese e illustrerà la campagna di resistenza non violenta ‘Faz3a’, sostenuta in Italia da Assopace Palestina. Modera Vittorio Toesca. A seguire aperitivo vegetale e solidale a cura di Mary_hOMexperience. Sede dell'associazione Culturale ‘La Città Invisibile’, via Pietro Agosti 21



IMPERIA



11.00 & 15.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: visite accompagnate per scoprire la dimora del celebre artista Grock e il suo suggestivo parco. Villa Grock, via Fanny Roncati, info 340 4956218 (più info)



14.00-18.00. ‘Domenica di Carta 2026’: apertura straordinaria dell’Archivio di Stato con esposizione di una selezione di documenti dedicati ai militari italiani internati nei campi di concentramento tedeschi dopo l’8 settembre 1943 e visite guidate ai depositi, normalmente non accessibili al pubblico, in programma alle 14.30, 15.30 e 16.30. Archivio di Stato, via Giovanni Strato 8B. Ingresso libero. Info 0183 650491

14.00-18.00. Mostra personale di Lorena Barros ‘Il segreto della vita. Tra la materia, la memoria e la luce’: progetto espositivo che parte dalla convinzione che il senso dell'esistenza non si trovi in un'unica verità, bensì nella somma di esperienze, emozioni, legami e trasformazioni che compongono il percorso umano. MACI – Villa Faravelli, viale Matteotti 151, fino al 18 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



17.00. ‘Sagra della Lotta Antispecista’: incontro organizzato dalla sede LAV di Imperia con presentazione delle attività dell’associazione, banchetto informativo, testimonianze e momento conviviale con buffet. Partecipa un biologo con esperienza nella convivenza con gli animali selvatici. Piazza Marello 4, zona Cappuccini-Fondura. Info lav.imperia@lav.it, 388 4410314



17.15. ‘Prosit Arcimatto Gioan Brera’: spettacolo scritto da Ivano Malcotti e interpretato da Mirco Bonomi, dedicato alla figura di Gianni Brera, immaginato in purgatorio mentre ripercorre episodi, incontri e ricordi della propria vita, tra la Bassa Padana, il calcio e personaggi come Beppe Viola e Nereo Rocco. Teatro dell’Attrito, via Bartolomeo Bossi. Info e prenotazioni 329 4955513



VENTIMIGLIA



16.30. ‘Oltremare – Arte e Mare. Quadri e sculture, visioni del mare’: inaugurazione mostra di Giancarlo Mazzoni e Pino Venditti. Centro Culturale San Francesco, via G. Garibaldi 37/A, fino al 18 ottobre (apertura da mercoledì a domenica h 16.30/20)

BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



8.00. ‘Per rivedere... sulle strade del “Sanremo”’ (2ª edizione) raduno di auto storiche e non solo, organizzato dal Lions Club Ventimiglia con Leo Club Ventimiglia Bordighera e Valli: esposizione delle vetture e colazione al Porto Cala del Forte fino alle 9.15 + alle 9.30 partenza con percorso Perinaldo, San Romolo e Sanremo. Arrivo alle 11.00 a The Mall Sanremo per aperitivo e shopping + alle 12.15 partenza per il Grand Hotel del Mare di Bordighera con pranzo alle 13.30, premiazione delle auto e lotteria. Il ricavato a favore della Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones di Genova. Possibilità di partecipare anche senza auto raggiungendo direttamente il Grand Hotel del Mare, info: Luciano 349 3609901, Cristina 349 3636253



9.00. ‘Bordighera Dog Show’: VIII edizione dell’esposizione canina amatoriale aperta a cani di razza e meticci. Dalle 9 alle 10.30 iscrizioni sul posto, alle 10.30 inizio dei giudizi e alle 16 Ring d’Onore. In programma anche attività di interazione tra cani e bambini e dimostrazione di cani da ricerca tartufi a cura di Black Prince Tartufo di Seborga. Punto ristoro per tutta la giornata. Giardini Lowe, via Vittorio Veneto 54. Info 328 9584259 - 347 3962777 (più info)



9.15. ‘Il Borgo a scacchi – 1° Memorial Rapid Pierluigi Ruffini’: chiusura iscrizioni, presenza e sorteggio; alle 9.30 inizio del primo turno. Torneo su 6 turni con sistema svizzero. Nei locali del borgo social table, degustazioni, food & drink. Vie e piazze della città alta, info 338 4706130, 392 9779409, 388 0935081



10.30. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



17.00. Presentazione del nuovo romanzo ‘Due delitti per Scichilone’ dello scrittore e poeta Roberto Negro presso U Cavetu. osteria della pineta



OSPEDALETTI

20.30. Occhi su Saturno, serata dedicata al più bello tra i pianeti: Saturno in queste notti nelle migliori condizioni di visibilità dell'anno. Ciclabile di fronte a ‘la Piccola’ ex-scalo merci, partecipazione libera



DIANO MARINA



10.00. ‘Sportivamente – Feel the Move’: seconda e ultima giornata della Festa dello Sport con stand delle associazioni, attività, tornei, dimostrazioni, prove delle diverse discipline e iniziative per grandi e piccoli nel centro cittadino e sul lungomare. Alle 16.00 premiazione sul palco dei partecipanti alla classifica delle attività. Centro cittadino e lungomare, ingresso libero (il programma a questo link)



CERVO

16.30. ‘Cervo, un mosaico fra mare e cielo’: ristampa e presentazione del libro dedicato al borgo. Ugo Quarello e Stefano Bagnasacco presentano inoltre il documentario ‘Cervo: borgo dei poeti e dei pittori’. Oratorio Santa Caterina, ingresso libero



ENTROTERRA

AIROLE

10.00-15.30. ‘Caccia ai Tesori Arancioni’: avventura tra enigmi, storia, arte e curiosità alla scoperta del borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, con percorso della durata di circa un’ora. Squadre fino a 6 partecipanti. Durante la giornata mercatino di artigianato e prodotti tipici, accensione dell’antico forno comunale e laboratorio per bambini dedicato alla lavorazione della cera d’ape nera del Ponente ligure. Ritrovo al gazebo in piazza Santi Giacomo e Filippo. Ritrovo in Piazza Ss. Filippo e Giacomo, posti limitati (iscrizioni e informazioni sul sito del Touring Club Italiano)

CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)



DIANO ARENTINO

17.00-18.30. ‘Gestione biologica ed ergonomica dell’uliveto’: minicorso gratuito dedicato alla permacultura, alla cura degli ulivi e a un approccio alla coltivazione rispettoso della natura e del benessere di chi lavora la terra, con Alessandro Sciandini, chinesiologo, pedagogista e ideatore della Naturopostura. Appuntamento nell’ambito di ‘Fattorie Aperte 2026’. Azienda agricola e agrituristica Sciandini Riccardo, via S. Benedetto 20. Partecipazione gratuita, minimo 6 iscritti. Iscrizioni entro venerdì 2 ottobre ai numeri 328 1039678 - 388 3925479



DIANO CASTELLO

15.00-18.00. ‘Caccia ai Tesori Arancioni’: percorso tra enigmi, storia, arte e curiosità alla scoperta del borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. L’esperienza dura circa un’ora e mezza e prevede anche l’apertura delle chiese e la visita alla chiesa di Santa Maria degli Angeli e al Convento Francescano. Ritrovo all’Ufficio Turistico IAT in via Meloria. Squadre fino a 6 partecipanti (iscrizione online a questo link), posti limitati



ISOLABONA

12.30. ‘Castagnata d’autunno’: tradizionale appuntamento organizzato dalla Pro Loco APS di Isolabona in collaborazione con l’Associazione Alpini Val Nervia. Nel menù trippe e fagioli, polenta con salsiccia o formaggio, castagne e dolce, accompagnati dalla birra artigianale del Birrificio della Contea. Musica e animazione con DJ Michele Trifirò. Area festeggiamenti ‘Sotto i tigli’. Prenotazione obbligatoria, posti limitati. Info e prenotazioni solo WhatsApp 338 1665830



PERINALDO

15.00. ‘Castagnata 2026’: pomeriggio nel centro storico con distribuzione di caldarroste, panissa e frittelle di mela, accompagnate da musica e animazione. Piazza del centro storico

SEBORGA

11.00-16.00. ‘Caccia ai Tesori Arancioni’: percorso di circa due ore tra enigmi, storia, arte e curiosità alla scoperta del borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. Tra le attività collaterali, visita all’Antica Zecca e, per i bambini, laboratorio d’autunno con materiali naturali, giochi, manufatti e libri (h 11/13-14/16). Ritrovo in piazza Martiri/Anfiteatro. Squadre fino a 6 partecipanti (iscrizioni a questo link)

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 31 marzo 2027, h 14.30/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



15.00-18.00. ‘Caccia ai Tesori Arancioni’: percorso tra storia, enigmi, arte e curiosità alla scoperta del borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. L’esperienza dura circa un’ora e mezza e si svolge a piedi nel centro storico. Ritrovo al Museo Civico e diffuso di Triora, in piazza Tommaso Beato Reggio, per il ritiro degli indizi. Squadre fino a 6 partecipanti (iscrizione a questo link)



FRANCIA

MONACO

18.00. Concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, nell’ambito della ‘Grande Saison’ 2026/2027, diretto da Marek Janowski e interamente dedicato alla musica di Anton Bruckner. Grimaldi Forum Monaco (più info)



NICE



13.00-19.30. ‘Festival Happy Inde’: Nizza diventa punto d'incontro tra la cultura francese e indiana, attraverso una programmazione dedicata al Rajasthan che sarà raccontato attraverso musica, danza, moda e sport. Luoghi vari, fino al 10 ottobre (il programma a questo link)



14.30. ‘Monster Trucks & Cascades – Danglade Show Hells Drivers’: spettacolo adrenalinico con Monster Truck e acrobazie automobilistiche, rivolto a grandi e bambini. Al termine possibilità per il pubblico di avvicinarsi ai veicoli. MIN de Nice, 19 boulevard du Mercantour. Biglietti da 12 a 18 euro, acquistabili esclusivamente sul posto senza prenotazione; biglietteria aperta due ore prima dello spettacolo



15.00. ‘Orlando’: opera in tre atti di Georg Friedrich Händel, su libretto di Carlo Sigismondo Capece tratto dall’‘Orlando furioso’ di Ludovico Ariosto. Direzione musicale di Jean-Christophe Spinosi, regia di Mariame Clément, con Rémy Brès Feuillet nel ruolo di Orlando e l’Orchestre Philharmonique de Nice con la partecipazione dell’Ensemble Matheus. Opéra de Nice, 4/6 rue Saint-François de Paule. Replica martedì 6 alle 20.00. Biglietti da 12 a 94 euro (info e acquisto biglietti a questo link)





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