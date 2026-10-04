Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 4 ottobre 2026, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 4 OTTOBRE



SANREMO

7.00. ‘Challenge Sanremo – Distanza Media’: apertura della Zona Cambio dalle 7.00 alle 8.40; alle 8.45 Inno di Mameli, alle 9.00 partenza della gara maschile, Paratriathlon e AquaBike e alle 9.05 partenza della gara femminile, Staffette e AquaBike. Zona Cambio a Portosole e partenze dalla Spiaggia dell’Antenna (più info)



8.00. Escursione del CAI Sanremo ‘Alpi Liguri’ a Polenta e Salsiccia: ritrovo alla vecchia stazione ferroviaria di Sanremo e trasferimento a Monesi, con partenza dell’escursione alle 9.40. Percorso di 8 km A/R, dislivello 600 metri, difficoltà E. Alle 12 ritrovo per il pranzo al Rifugio Sanremo. Partecipazione aperta a soci e non soci. Prenotazioni entro mercoledì 30 settembre a Giacomo Bellini, tel. 339 1331162

8.30. ‘Challenge Sanremo – Triathlon Sprint’: apertura della Zona Cambio dalle 8.30 alle 9.45; alle 10.00 partenza della gara maschile, alle 10.02 della gara femminile e alle 10.03 del Paratriathlon. Portosole (più info)



9.30. ‘Dalla terra al fuoco – Laboratorio di terracotta’: preparazione delle argille raccolte, seconda fase del percorso collettivo guidato dall’artista Juan Esteban Sandoval per riscoprire Sanremo e realizzare manufatti unici e condivisi. Ritrovo davanti al Museo Civico di Piazza Nota. Richiesto abbigliamento adeguato. Massimo 18 partecipanti. Laboratorio gratuito, prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti: tel. 333 3787365 (lun-ven 9.00-13.00) o cultura@comune.sanremo.im.it



10.00-18.00. ‘Mare, turismo e paesaggio’: mostra fotografica di Eleonora D’Angelo a cura di Laura Tota e Alessandro Villa. Forte di Santa Tecla, fino all’11 ottobre (da giovedì a domenica h 10/13-15/18, venerdì apertura dalle 9.00) (più info)



11.00. Festa di San Romolo: Santa Messa in onore del Santo Patrono. Chiesa parrocchiale di San Romolo



13.00-17.30. ‘Pasta Party’ del Challenge Sanremo 2026 + Triathlon Sprint’: cerimonia di premiazione alle h 14 + ‘Middle Distance’: cerimonia conclusiva di premiazione e consegna degli slot per ‘The Championship’ (h 17.30). Portosole (più info)



16.00-20.00. ‘Heart of Gaza’: mostra con 40 disegni realizzati dai bambini di Deir-Al-Balah, nella Striscia di Gaza, nell’ambito del progetto internazionale nato dalla Tenda degli Artisti creata da Mohammed Timraz e Féile Butler . Sede dell’Associazione Culturale ‘La Città Invisibile’, via Pietro Agosti 21, fino al 18 ottobre



16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 18 dicembre)



16.00. ‘Saluti da’: laboratorio creativo per bambini e famiglie a cura di Roberta Di Marco, nell’ambito di ‘TECLA – Esperienze creative al Forte’. Forte di Santa Tecla. Costo 10 euro a bambino, ingresso gratuito per il primo accompagnatore; secondo accompagnatore secondo le tariffe previste. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti al 333 7805551



17.00. ‘Finalisti in Concerto’: concerto conclusivo della settima edizione di RPM Sanremo – Russian Piano Music International Competition, con l’esibizione dei finalisti accompagnati dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta da Simon Pavlov. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquiesto biglietti a questo link)



17.00-24.00. Seconda giornata di ‘DeVinum 2026’, dedicata al vino italiano con circa 120 etichette, birre, cocktail, proposte gastronomiche e DJ set di Drop Out. Alle 18 sfilata con elezione di Miss DeVinum; alle 20 masterclass ‘Barolo di Serralunga’ condotta da Augusto Manfredi (AIS). Villa Ormond, corso Felice Cavallotti 113. Ingresso a pagamento, bambini gratis (info e acquisto biglietti a questo link)

17.15. ‘Festa della Madonna del Rosario’: solenne processione con la statua della Madonna Regina del Santo Rosario, co-patrona per voto della città dal 1731. A seguire, alle 18.15, Solenne Pontificale presieduto dal vescovo di Ventimiglia-Sanremo, S.E. Mons. Antonio Suetta, con la partecipazione del clero cittadino. Concattedrale di San Siro



17.30. ‘Ulivi sotto occupazione’: nell’ambito della 21ª edizione di ‘Ottobre di Pace’, incontro con l’operatrice umanitaria internazionale Turaya Tulsi, specializzata in interventi di ‘presenza protettiva’ in Cisgiordania, che racconterà la quotidianità della popolazione palestinese e illustrerà la campagna di resistenza non violenta ‘Faz3a’, sostenuta in Italia da Assopace Palestina. Modera Vittorio Toesca. A seguire aperitivo vegetale e solidale a cura di Mary_hOMexperience. Sede dell'associazione Culturale ‘La Città Invisibile’, via Pietro Agosti 21



IMPERIA



11.00 & 15.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: visite accompagnate per scoprire la dimora del celebre artista Grock e il suo suggestivo parco. Villa Grock, via Fanny Roncati, info 340 4956218 (più info)



14.00-18.00. ‘Domenica di Carta 2026’: apertura straordinaria dell’Archivio di Stato con esposizione di una selezione di documenti dedicati ai militari italiani internati nei campi di concentramento tedeschi dopo l’8 settembre 1943 e visite guidate ai depositi, normalmente non accessibili al pubblico, in programma alle 14.30, 15.30 e 16.30. Archivio di Stato, via Giovanni Strato 8B. Ingresso libero. Info 0183 650491

14.00-18.00. Mostra personale di Lorena Barros ‘Il segreto della vita. Tra la materia, la memoria e la luce’: progetto espositivo che parte dalla convinzione che il senso dell'esistenza non si trovi in un'unica verità, bensì nella somma di esperienze, emozioni, legami e trasformazioni che compongono il percorso umano. MACI – Villa Faravelli, viale Matteotti 151, fino al 18 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



17.00. ‘Sagra della Lotta Antispecista’: incontro organizzato dalla sede LAV di Imperia con presentazione delle attività dell’associazione, banchetto informativo, testimonianze e momento conviviale con buffet. Partecipa un biologo con esperienza nella convivenza con gli animali selvatici. Piazza Marello 4, zona Cappuccini-Fondura. Info lav.imperia@lav.it, 388 4410314



17.15. ‘Prosit Arcimatto Gioan Brera’: spettacolo scritto da Ivano Malcotti e interpretato da Mirco Bonomi, dedicato alla figura di Gianni Brera, immaginato in purgatorio mentre ripercorre episodi, incontri e ricordi della propria vita, tra la Bassa Padana, il calcio e personaggi come Beppe Viola e Nereo Rocco. Teatro dell’Attrito, via Bartolomeo Bossi. Info e prenotazioni 329 4955513



VENTIMIGLIA



16.30. ‘Oltremare – Arte e Mare. Quadri e sculture, visioni del mare’: inaugurazione mostra di Giancarlo Mazzoni e Pino Venditti. Centro Culturale San Francesco, via G. Garibaldi 37/A, fino al 18 ottobre (apertura da mercoledì a domenica h 16.30/20)

BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



8.00. ‘Per rivedere... sulle strade del “Sanremo”’ (2ª edizione) raduno di auto storiche e non solo, organizzato dal Lions Club Ventimiglia con Leo Club Ventimiglia Bordighera e Valli: esposizione delle vetture e colazione al Porto Cala del Forte fino alle 9.15 + alle 9.30 partenza con percorso Perinaldo, San Romolo e Sanremo. Arrivo alle 11.00 a The Mall Sanremo per aperitivo e shopping + alle 12.15 partenza per il Grand Hotel del Mare di Bordighera con pranzo alle 13.30, premiazione delle auto e lotteria. Il ricavato a favore della Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones di Genova. Possibilità di partecipare anche senza auto raggiungendo direttamente il Grand Hotel del Mare, info: Luciano 349 3609901, Cristina 349 3636253



9.00. ‘Bordighera Dog Show’: VIII edizione dell’esposizione canina amatoriale aperta a cani di razza e meticci. Dalle 9 alle 10.30 iscrizioni sul posto, alle 10.30 inizio dei giudizi e alle 16 Ring d’Onore. In programma anche attività di interazione tra cani e bambini e dimostrazione di cani da ricerca tartufi a cura di Black Prince Tartufo di Seborga. Punto ristoro per tutta la giornata. Giardini Lowe, via Vittorio Veneto 54. Info 328 9584259 - 347 3962777 (più info)



9.15. ‘Il Borgo a scacchi – 1° Memorial Rapid Pierluigi Ruffini’: chiusura iscrizioni, presenza e sorteggio; alle 9.30 inizio del primo turno. Torneo su 6 turni con sistema svizzero. Nei locali del borgo social table, degustazioni, food & drink. Vie e piazze della città alta, info 338 4706130, 392 9779409, 388 0935081



10.30. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



17.00. Presentazione del nuovo romanzo ‘Due delitti per Scichilone’ dello scrittore e poeta Roberto Negro presso U Cavetu. osteria della pineta



OSPEDALETTI

20.30. Occhi su Saturno, serata dedicata al più bello tra i pianeti: Saturno in queste notti nelle migliori condizioni di visibilità dell'anno. Ciclabile di fronte a ‘la Piccola’ ex-scalo merci, partecipazione libera



DIANO MARINA



10.00. ‘Sportivamente – Feel the Move’: seconda e ultima giornata della Festa dello Sport con stand delle associazioni, attività, tornei, dimostrazioni, prove delle diverse discipline e iniziative per grandi e piccoli nel centro cittadino e sul lungomare. Alle 16.00 premiazione sul palco dei partecipanti alla classifica delle attività. Centro cittadino e lungomare, ingresso libero (il programma a questo link)



CERVO

16.30. ‘Cervo, un mosaico fra mare e cielo’: ristampa e presentazione del libro dedicato al borgo. Ugo Quarello e Stefano Bagnasacco presentano inoltre il documentario ‘Cervo: borgo dei poeti e dei pittori’. Oratorio Santa Caterina, ingresso libero



ENTROTERRA

AIROLE

10.00-15.30. ‘Caccia ai Tesori Arancioni’: avventura tra enigmi, storia, arte e curiosità alla scoperta del borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, con percorso della durata di circa un’ora. Squadre fino a 6 partecipanti. Durante la giornata mercatino di artigianato e prodotti tipici, accensione dell’antico forno comunale e laboratorio per bambini dedicato alla lavorazione della cera d’ape nera del Ponente ligure. Ritrovo al gazebo in piazza Santi Giacomo e Filippo. Ritrovo in Piazza Ss. Filippo e Giacomo, posti limitati (iscrizioni e informazioni sul sito del Touring Club Italiano)

CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)



DIANO ARENTINO

17.00-18.30. ‘Gestione biologica ed ergonomica dell’uliveto’: minicorso gratuito dedicato alla permacultura, alla cura degli ulivi e a un approccio alla coltivazione rispettoso della natura e del benessere di chi lavora la terra, con Alessandro Sciandini, chinesiologo, pedagogista e ideatore della Naturopostura. Appuntamento nell’ambito di ‘Fattorie Aperte 2026’. Azienda agricola e agrituristica Sciandini Riccardo, via S. Benedetto 20. Partecipazione gratuita, minimo 6 iscritti. Iscrizioni entro venerdì 2 ottobre ai numeri 328 1039678 - 388 3925479



DIANO CASTELLO

15.00-18.00. ‘Caccia ai Tesori Arancioni’: percorso tra enigmi, storia, arte e curiosità alla scoperta del borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. L’esperienza dura circa un’ora e mezza e prevede anche l’apertura delle chiese e la visita alla chiesa di Santa Maria degli Angeli e al Convento Francescano. Ritrovo all’Ufficio Turistico IAT in via Meloria. Squadre fino a 6 partecipanti (iscrizione online a questo link), posti limitati



ISOLABONA

12.30. ‘Castagnata d’autunno’: tradizionale appuntamento organizzato dalla Pro Loco APS di Isolabona in collaborazione con l’Associazione Alpini Val Nervia. Nel menù trippe e fagioli, polenta con salsiccia o formaggio, castagne e dolce, accompagnati dalla birra artigianale del Birrificio della Contea. Musica e animazione con DJ Michele Trifirò. Area festeggiamenti ‘Sotto i tigli’. Prenotazione obbligatoria, posti limitati. Info e prenotazioni solo WhatsApp 338 1665830



PERINALDO

15.00. ‘Castagnata 2026’: pomeriggio nel centro storico con distribuzione di caldarroste, panissa e frittelle di mela, accompagnate da musica e animazione. Piazza del centro storico

SEBORGA

11.00-16.00. ‘Caccia ai Tesori Arancioni’: percorso di circa due ore tra enigmi, storia, arte e curiosità alla scoperta del borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. Tra le attività collaterali, visita all’Antica Zecca e, per i bambini, laboratorio d’autunno con materiali naturali, giochi, manufatti e libri (h 11/13-14/16). Ritrovo in piazza Martiri/Anfiteatro. Squadre fino a 6 partecipanti (iscrizioni a questo link)

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 31 marzo 2027, h 14.30/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



15.00-18.00. ‘Caccia ai Tesori Arancioni’: percorso tra storia, enigmi, arte e curiosità alla scoperta del borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. L’esperienza dura circa un’ora e mezza e si svolge a piedi nel centro storico. Ritrovo al Museo Civico e diffuso di Triora, in piazza Tommaso Beato Reggio, per il ritiro degli indizi. Squadre fino a 6 partecipanti (iscrizione a questo link)



FRANCIA

MONACO

18.00. Concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, nell’ambito della ‘Grande Saison’ 2026/2027, diretto da Marek Janowski e interamente dedicato alla musica di Anton Bruckner. Grimaldi Forum Monaco (più info)



NICE



13.00-19.30. ‘Festival Happy Inde’: Nizza diventa punto d'incontro tra la cultura francese e indiana, attraverso una programmazione dedicata al Rajasthan che sarà raccontato attraverso musica, danza, moda e sport. Luoghi vari, fino al 10 ottobre (il programma a questo link)



14.30. ‘Monster Trucks & Cascades – Danglade Show Hells Drivers’: spettacolo adrenalinico con Monster Truck e acrobazie automobilistiche, rivolto a grandi e bambini. Al termine possibilità per il pubblico di avvicinarsi ai veicoli. MIN de Nice, 19 boulevard du Mercantour. Biglietti da 12 a 18 euro, acquistabili esclusivamente sul posto senza prenotazione; biglietteria aperta due ore prima dello spettacolo



15.00. ‘Orlando’: opera in tre atti di Georg Friedrich Händel, su libretto di Carlo Sigismondo Capece tratto dall’‘Orlando furioso’ di Ludovico Ariosto. Direzione musicale di Jean-Christophe Spinosi, regia di Mariame Clément, con Rémy Brès Feuillet nel ruolo di Orlando e l’Orchestre Philharmonique de Nice con la partecipazione dell’Ensemble Matheus. Opéra de Nice, 4/6 rue Saint-François de Paule. Replica martedì 6 alle 20.00. Biglietti da 12 a 94 euro (info e acquisto biglietti a questo link)





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