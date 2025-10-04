Congresso PD, Scelta Unitaria smentisce: “Non c’è un appoggio compatto dell’area Schlein a un solo candidato”

In vista del congresso provinciale del Partito Democratico, il gruppo Scelta Unitaria interviene per smentire alcune ricostruzioni apparse sulla stampa nelle ultime ore, secondo cui l’intera area politica vicina alla segretaria nazionale Elly Schlein avrebbe espresso un appoggio compatto a un unico candidato.

“Per correttezza e trasparenza nei confronti dei lettori e degli elettori – dichiara la portavoce Francesca Antonelli – è necessario precisare che questa circostanza non risponde al vero. Una parte cospicua della mozione riferibile alla Segretaria nazionale sostiene convintamente il candidato Pietro Mannoni”.

La nota diffusa da Scelta Unitaria intende riportare la cronaca alla realtà, anticipando eventuali ulteriori articoli che, secondo il gruppo, potrebbero contribuire a una narrazione distorta del percorso congressuale. “È inaccettabile – si legge – che, prima ancora della conclusione dell’iter per la scelta del nuovo segretario provinciale, si diffondano interpretazioni che non rispecchiano la pluralità delle posizioni interne”.

Scelta Unitaria ribadisce il proprio impegno per un congresso trasparente e partecipato, e invita a evitare semplificazioni che rischiano di oscurare il dibattito politico e le diverse sensibilità presenti nel partito.