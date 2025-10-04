Incendio a Riva Ligure, i carabinieri arrestano il colpevole

Arrestato l'autore dell'incendio divampato a Riva Ligure lo scorso 10 luglio.

Questa mattina, i carabinieri della compagnia di Sanremo hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo di 69 anni indagato per aver appiccato un incendio in un’area parcheggio distruggendo completamente cinque motocicli e arrecando ingenti danni a due automobili e un immobile condominiale.

Il provvedimento cautelare, emesso dall’ufficio G.I.P. del Tribunale di Imperia su richiesta della locale Procura della Repubblica, è frutto dell’attività investigativa condotta dai carabinieri matuziani dallo scorso luglio fino a oggi, che ha consentito di acquisire un grave quadro indiziario a carico dell’indagato, ricostruendo nel dettaglio l’intera dinamica criminale.

L’operazione odierna è, perciò, il frutto della costante azione di repressione dei reati che i carabinieri conducono, senza sosta, attraverso l’incessante azione di controllo del territorio e la loro capillare presenza su tutta la provincia, al fine di garantire una sempre maggiore sicurezza per tutti i cittadini del Ponente ligure.