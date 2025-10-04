Badalucco in lutto per la morte di Carolina Volpato: faceva parte della “Cumpagnia du Ciazzà”

Badalucco ha perso una delle sue figlie migliori. Carolina Volpato, 77 anni, si è spenta sabato alle 18 nella sua casa nel centro del paese. Come sempre era circondata dall’affetto dei suoi cari, che non le è mai mancato in questo anno di battaglia contro una malattia inesorabile.

Carolina mancherà a tanti. Il suo impegno nel paese non è mai venuto meno. Si è sempre prodigata in tanti modi con buona lena e sempre con il sorriso e una volontà disponibile e costruttiva. In questi ultimi anni era divenuta una delle colonne del quartiere. Faceva parte della “Cumpagnia du Ciazzà”, un gruppo di volenterosi che si occupa della cura di uno dei più bei quartieri di Badalucco.

“Carolina non si tirava mai indietro, è stato un privilegio averla conosciuta – dice un esponente del quartiere – Quando c’era da fare qualcosa lei era sempre in prima linea. Non solo questo, ma cercava in ogni modo di migliorare le cose con consigli pacati e con la sua creatività. Frutto dei molti anni di lavoro presso una nota ditta sanremese. Era una persona straordinaria orientata anche dai suoi principi cattolici, da cui non derogava mai. Era sempre attiva anche all’interno dell’Oratorio della Madonna della Misericordia, che domina 'U Ciazzà'”.

Carolina Volpato lascia il marito Giovanni, i figli Fulvio e Fabio, le sorelle e i nipoti affezionatissimi. Un via vai continuo di persone non l’ha lasciata sola nella sua ultima dimora, allestita all’interno della chiesa della Madonna. I funerali si svolgeranno lunedì prossimo alle 15 nel Duomo di Badalucco. Questo addio terreno non impedirà ai molti che l’hanno conosciuta di conservarla nel cuore tra i migliori ricordi.