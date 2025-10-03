 / Eventi

Ospedaletti celebra i nonni e guarda alla Luna: un sabato tra affetti e meraviglie celesti

Il 4 ottobre in Piazza Europa giochi, laboratori e racconti per la Festa dei Nonni, e in serata osservazione astronomica con l’Associazione Stellaria per l’International Observe the Moon Night

In questo fine settimana anche Ospedaletti celebra la 'Festa dei Nonni', ricorrenza internazionale che viene festeggiata nel mondo in varie date, solitamente tra fine settembre e i primi di ottobre.

Domani, sabato 4 ottobre, a Ospedaletti va in scena la “Festa dei Nonni (...e dei nipoti)”: l'appuntamento è a partire dalle h.15,30 in Piazza Europa e in caso di maltempo la festa si terrà nel Salone Parrocchiale).

Il ricco programma prevede 'Giochi di una volta – per grandi e piccini, 'Il Laboratorio di Sabina' simpatici lavoretti artistici da realizzare tutti insieme, grandi e piccini, 'Impariamo a cucinare con Nonna Ornella' piccolo laboratorio di cucina, 'Nonno, facciamo una foto?' foto ricordo per nonni e nipoti, 'La merenda di nonno Aldo' merenda preparata dal Descu Spiaretè, 'Laboratorio floreale con nonna Tizi e nonna Laura' creazione di piccole composizioni floreali, 'Luigi, ci racconti una storia?' i racconti fantastici di Luigi, ed infine alle h.18 'Messa dei Nonni' nella Chiesa Parrocchiale con benedizione, e a seguire premiazione del SuperNonno, della SuperNonna e del nipote più giovane.

La notte della Luna 

Sempre domani, sabato 4 ottobre, l'Associazione Stellaria che tanto successo ha riscosso con i suoi appuntamenti estivi sul Piazzale al Mare, torna ad Ospedaletti in occasione del “International Observe the Moon Night”, evento pubblico internazionale a cadenza annuale per incoraggiare l'osservazione e la conoscenza del nostro satellite naturale e la sua connessione con le esplorazioni e le scienze planetarie.

L'appuntamento è fissato alle h.21 sulla Pista ciclopedonale di fronte al centro culturale La Piccola in via Cavalieri di Malta per scoprire al telescopio la Luna e ammirare crateri, montagne e mari lunari. Partecipazione libera.

