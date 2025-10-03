Ospedaletti celebra i nonni e guarda alla Luna: un sabato tra affetti e meraviglie celesti

In questo fine settimana anche Ospedaletti celebra la 'Festa dei Nonni', ricorrenza internazionale che viene festeggiata nel mondo in varie date, solitamente tra fine settembre e i primi di ottobre.

Domani, sabato 4 ottobre, a Ospedaletti va in scena la “Festa dei Nonni (...e dei nipoti)”: l'appuntamento è a partire dalle h.15,30 in Piazza Europa e in caso di maltempo la festa si terrà nel Salone Parrocchiale).

Il ricco programma prevede 'Giochi di una volta – per grandi e piccini, 'Il Laboratorio di Sabina' simpatici lavoretti artistici da realizzare tutti insieme, grandi e piccini, 'Impariamo a cucinare con Nonna Ornella' piccolo laboratorio di cucina, 'Nonno, facciamo una foto?' foto ricordo per nonni e nipoti, 'La merenda di nonno Aldo' merenda preparata dal Descu Spiaretè, 'Laboratorio floreale con nonna Tizi e nonna Laura' creazione di piccole composizioni floreali, 'Luigi, ci racconti una storia?' i racconti fantastici di Luigi, ed infine alle h.18 'Messa dei Nonni' nella Chiesa Parrocchiale con benedizione, e a seguire premiazione del SuperNonno, della SuperNonna e del nipote più giovane.

La notte della Luna

Sempre domani, sabato 4 ottobre, l'Associazione Stellaria che tanto successo ha riscosso con i suoi appuntamenti estivi sul Piazzale al Mare, torna ad Ospedaletti in occasione del “International Observe the Moon Night”, evento pubblico internazionale a cadenza annuale per incoraggiare l'osservazione e la conoscenza del nostro satellite naturale e la sua connessione con le esplorazioni e le scienze planetarie.

L'appuntamento è fissato alle h.21 sulla Pista ciclopedonale di fronte al centro culturale La Piccola in via Cavalieri di Malta per scoprire al telescopio la Luna e ammirare crateri, montagne e mari lunari. Partecipazione libera.