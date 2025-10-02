Vallecrosia, l'impresa edile SDR di Franco Volpintesta compie trent'anni (Foto)

La ditta SDR a Vallecrosia compie trent'anni. L'impresa edile di Franco Volpintesta, specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni, quest'anno ha, infatti, spento trenta candeline.

Originario di Cosenza, Franco Volpintesta si trasferì a Vallecrosia nel 1986 dove conobbe e sposò l'amore della sua vita, Cristina, con la quale creò una famiglia. Per nove anni lavorò come dipende in un'azienda facendosi conoscere in zona per le sue qualità e abilità ma poi negli anni '90 prese la decisione di aprire una propria attività. Insieme a un socio, nel 1995, creò così la ditta SDR. Negli anni l'impresa si fece conoscere, sia in zona che in Francia, e così piano piano crebbe. Oggi, conta, infatti, diciotto dipendenti. A un certo punto, però, la collaborazione con il suo socio si sciolse ma Franco decise comunque di mantenere sia il nome dell'impresa che gli operai e con tanto impegno, pazienza, determinazione, dedizione, sacrificio e lavoro oggi, a 61 anni, è riuscito a raggiungere un importante traguardo sempre sostenuto dall'amore della sua famiglia.

"Gli auguriamo di continuare, passo dopo passo, a realizzare progetti e sogni". E' l'augurio speciale da parte della sua amorevole famiglia, composta da Cristina, Rita, Francesca, Diego, Omar e Riccardo e dal cagnolino Ugo, diventato ormai la mascotte dell'impresa.