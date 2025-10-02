Bordighera, cade dalla bicicletta a Madonna della Ruota: scattano i soccorsi (Foto)

Cade dalla bicicletta e si ferisce. Scattano così i soccorsi nel pomeriggio odierno a Madonna della Ruota a Bordighera.

Sul posto sono, infatti, intervenuti la polizia locale e un mezzo della Croce Verde Intemelia.

La ferita, una donna di 55 anni, è stata così soccorsa e trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Bordighera per un probabile trauma cranico. Durante le operazioni di soccorso gli agenti della polizia locale hanno veicolato il traffico in entrambe le direzioni di marcia.