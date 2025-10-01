 / Eventi

Ospedaletti sotto la Luna: una serata di osservazione celeste aperta a tutti

Sabato 4 ottobre telescopi puntati sul nostro satellite e su Saturno per la Notte Internazionale della Luna patrocinata dalla NASA

Sabato 4 ottobre, appuntamento con l'astronomia a Ospedaletti in occasione della Notte Internazionale della Luna.

L'evento organizzato da Stellaria e dal Comune di Ospedaletti si inserisce in un'iniziativa globale patrocinata dalla NASA che ogni anno coinvolge migliaia di appassionati, scuole, osservatori e centri culturali in tutto il mondo, con l'obiettivo di promuovere la conoscenza e l'osservazione del nostro satellite naturale. 

Grazie ai telescopi messi a disposizione del pubblico, sarà possibile ammirare la Luna da vicino, scoprendo un paesaggio ricco di cime montuose che emergono dalle ombre profonde, linee di faglia e raggi luminosi che si intersecano tra terreni accidentati e immense pianure di lava solidificata. 

Il nostro satellite sarà il protagonista indiscusso della serata, ma saranno ben visibili anche Saturno e le principali costellazioni del cielo autunnale. Per chi vorrà approfondire e intraprendere un vero viaggio alla scoperta del cosmo, da sabato 25 ottobre Stellaria riproporrà il consueto e molto partecipato "Corso di Astronomia Pratica", sempre a Ospedaletti. 

Appuntamento alle ore 21:00 accanto a "La Piccola", ex scalo merci lungo la pista ciclabile. 

L'evento è aperto a tutti gratuitamente e non richiede prenotazione. Per informazioni: WhatsApp al +39 348 5520554 www.sideralmente.it

