Tradizione e gastronomia nella storia: tre ventimigliesi in giuria alla rievocazione di Cocconato (Foto)

Tradizione e gastronomia nella storia. Tre ventimigliesi in giuria alla rievocazione di Cocconato.

Piero Fusco, presidente dell'Ente Agosto Medievale, e Antonella Didonè, vicepresidente dell'Ente Agosto Medievale, e Cosimo Buccoliero hanno, infatti, avuto il compito di valutare con attenzione ogni dettaglio della rievocazione. Accanto a loro vi erano nomi noti come lo scultore internazionale Pépé Grégoire e gli archeologi Davide Casagrande e Ambra Palermo, che con la loro esperienza è stata garantita un’accurata valutazione dell’autenticità.

"La rievocazione storica del corteo dei Conti Radicati, tenutasi lo scorso fine settimana nel caratteristico comune di Cocconato, in provincia di Asti, ha reso omaggio a tradizioni antiche e affascinanti. Questo evento annuale è diventato un appuntamento imperdibile per gli amanti della storia e della cultura locale, richiamando visitatori da diverse parti del Piemonte e oltre. Con una combinazione unica di storia, gastronomia e passione" - fanno sapere Piero Fusco e Antonella Didonè dell'Ente Agosto Medievale - "Un corteo ricco di storia e tradizione. Il cuore pulsante della manifestazione è stato l’imponente corteo che ha visto sfilare oltre 500 partecipanti in incantevoli abiti storici, ognuno dei quali narrava una storia legata al proprio borgo trasformando le strade di Cocconato in un palcoscenico vivente di epoche passate. I colori vivaci e le melodie dei canti tradizionali hanno catturato l’attenzione sia dei residenti che dei turisti, creando un'atmosfera di coinvolgimento e meraviglia".

"La giornata ha raggiunto il culmine nel pomeriggio con il tradizionale Palio degli Asini, un evento che mai smette di sorprendere e divertire. Questa gara tra borghi mette in competizione asini senza cavalcatori, in un’emozionante corsa che celebra la forza e la determinazione di questi animali. Non si tratta solo di una competizione ma anche di un modo per riaffermare il legame tra l'uomo e i loro compagni di lavoro. L'atmosfera ludica e festosa ha riunito famiglie e amici, rafforzando i legami sociali e creando ricordi indimenticabili" - sottolineano - "Gastronomia e tradizione sono stati un connubio indissolubile. Un altro momento saliente della rievocazione è stata la serata dedicata alla gastronomia locale, dove le taverne dei borghi hanno dato vita a una gara culinaria avvincente. Sotto l’occhio esperto del consulente gastronomico Cosimo Buccoliero, facente parte della giuria giudicante dei piatti preparati, i partecipanti hanno potuto degustare tipicità locali preparate secondo antiche ricette. Ogni piatto raccontava una storia attraverso i suoi ingredienti, esprimendo l’essenza della cultura locale. Questo momento ha evidenziato come la gastronomia possa unire le persone creando connessioni tra passato e presente".

La rievocazione storica di Cocconato è molto più di un semplice evento: è una celebrazione viva della storia, della cultura e della comunità. Il coinvolgimento dei giurati, tra cui Piero Fusco, Antonella Didonè e Cosimo Buccoliero, hanno svolto un ruolo importante in questo evento contribuendo alla migliore conclusione della manifestazione e nel mantenere viva questa tradizione, rendendo omaggio alle radici storiche e gastronomiche della zona. "Con eventi come questi, Cocconato continua a farsi portavoce della sua eredità culturale coinvolgendo ogni anno nuovi visitatori e appassionati che desiderano scoprire un pezzo passato" - affermano.