Sanremo, donna di 50 anni investita in via Roma mentre attraversa di fronte alle Poste (Foto)

Momenti di paura questo pomeriggio a Sanremo, in via Roma, dove una donna è stata investita da un furgone Ducato nei pressi dell’attraversamento pedonale che si trova di fronte all’ufficio postale e al sottopasso Croce Rossa. L’impatto è avvenuto mentre la donna stava attraversando la strada. Immediato l’arrivo dei soccorsi: sul posto si sono precipitati un’ambulanza, l’automedica e la Polizia locale, che ha regolato il traffico e avviato le prime indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

La cinquantenne, dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni restano da valutare, ma al momento non si hanno ulteriori dettagli sulla gravità delle ferite riportate.