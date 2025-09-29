Sanremo: ‘Giornate Europee del Patrimonio’, Dedali: “Solo conoscendo la nostra storia si possono sviluppare idee e progetti per il futuro”

Si è concluso a Sanremo un fine settimana ricco di appuntamenti culturali dedicati alle Giornate Europee del Patrimonio, la più estesa manifestazione culturale d’Europa, promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinata in Italia dal Ministero della Cultura. Il programma, fitto di eventi e molto partecipato, ha saputo coniugare visite guidate, aperture straordinarie, concerti, incontri e momenti di approfondimento.

“Tutti gli eventi hanno riscosso un grande interesse e sono stati molto partecipati – commenta l’assessore alla cultura Enza Dedali – Il denso programma, con visite guidate, aperture straordinarie, convegni e altre iniziative che si sono svolte nei musei e nei luoghi di cultura, hanno permesso alle persone intervenute di scoprire il nostro ricchissimo patrimonio culturale. Se è vero che il futuro si fonda sulle radici del passato, la conoscenza della nostra storia consente di avere una reale cognizione del presente per poter sviluppare idee e progetti per l’avvenire”. Agli incontri hanno preso parte anche il sindaco Alessandro Mager e il vicesindaco Fulvio Fellegara, insieme ad alcuni consiglieri comunali.

L’avvio è stato segnato dall’anteprima di “Una notte al museo”, organizzata con il supporto del Tavolo Giovani, che ha offerto ai visitatori l’opportunità di vivere in maniera nuova e coinvolgente gli spazi museali. Sempre nella giornata inaugurale, l’Orchestra Sinfonica ha proposto, al Santuario del Sacro Cuore di Gesù di Bussana, un concerto intitolato “Musica nelle chiese”. Il sabato ha visto al Museo Civico visite guidate e, nel giardino di Villa Angerer, un concerto aperto al pubblico. Alla Pinacoteca Rambaldi di Coldirodi, invece, è stata presentata la tesi magistrale di Guglielmo Maria Cattaneo, dedicata alla valorizzazione degli spazi verdi del museo. Nel giardino della villa si è poi tenuto l’incontro “Aromatiche… da bere: sapori mediterranei nel bicchiere”, che ha unito cultura e tradizioni enogastronomiche.

La domenica è stata invece caratterizzata dall’Archeopedalata, un percorso ciclistico lungo i siti storici di Sanremo: dalla Villa romana della Foce fino alla Grotta dell’Arma, passando per Pian di Nave, Villa Nobel e la Villa romana di Bussana. La chiusura è avvenuta nell’ex Oratorio di Piazza Santa Brigida, con l’incontro “Architettura e partecipazione: il racconto del recupero della piazza e la nascita della cucina sociale”.