Agricoltura, dazi ed economia: al centro Falcone di Camporosso il confronto con Bonaccini e Benifei

Camporosso si prepara ad accogliere un importante appuntamento di confronto politico ed economico. Oggi pomeriggio alle 18, al Centro Falcone, si terrà un incontro pubblico promosso dal consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano insieme al Gruppo Consiliare PD della Liguria.

Il dibattito, intitolato “Agricoltura, dazi, politica ed economia: le nuove sfide per l’Italia”, vedrà la partecipazione di figure di primo piano del panorama nazionale ed europeo: Stefano Bonaccini, eurodeputato PD, presidente del partito e membro della Commissione Agricoltura, e Brando Benifei, eurodeputato PD e presidente della Delegazione UE-USA. A moderare l’incontro sarà la giornalista di Primocanale Giorgia Fabiocchi.

“Un’occasione preziosa per discutere delle nuove sfide che l’Italia e l’Europa devono affrontare in un contesto internazionale sempre più complesso”, sottolinea Ioculano. “Nel nostro territorio – aggiunge – l’agricoltura sta vivendo una rinascita, grazie alla tenacia dei produttori storici e alla spinta innovativa di tanti giovani che hanno scelto di investire nel settore. Come politica abbiamo il dovere di accompagnare e sostenere questo processo, perché significa futuro, lavoro e valorizzazione della nostra terra.”

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e rappresenta un momento di ascolto e dialogo diretto con i rappresentanti istituzionali, per affrontare insieme le difficoltà che toccano lavoro, imprese e famiglie.