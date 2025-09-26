Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 26 a domenica 28 settembre in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 26 SETTEMBRE



SANREMO

9.00-23.30. Mostra di Mario Moronti dal titolo ‘I colori della luce e del buio’. Forte di Santa Tecla, fino al 5 ottobre (giovedì, sabato e domenica 17.30/23.30, venerdì 9/13-17.30/23.30)



9.00-18.00. ‘(you) Leave Me Alone’: racconti di frontiera e ritratti di inclusione con foto di Davide Primerano e Marco Morraglia (h 9/13–15/18). Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 5 ottobre (più info)

10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



10.45. In occasione del 158° anniversario della nascita di Padre Giovanni Semeria, cerimonia con la partecipazione delle Associazioni d'Arma e di Volontariato, gli alunni dell'Istituto ‘Padre Semeria’, il Vicesindaco Fulvio Fellegara, S.E. Mons. Antonio Suetta (Vescovo Diocesi Ventimiglia-Sanremo), e altre Autorità civili, militari e religiose, insieme alla cittadinanza. Ritrovo presso la statua di Padre Semeria a Coldirodi



11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-17.30. Conferenza dal titolo ‘Padre Giovanni Semeria: da Coldirodi all’Italia' a cura di Alberto Guglielmi Manzoni, che ripercorrerà la vita e l’opera del sacerdote, approfondendo il suo ruolo di predicatore, cappellano militare, educatore e cofondatore, insieme a Don Giovanni Minozzi dell’Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia. Sala degli Specchi del Comune, ingresso libero



18.00. Stage di Kata condotto dal M° Mirko Saffioti, Allenatore della Nazionale Kata AIKT insieme al M° Franco Calimero e M° Nando Giancola. Palazzetto dello sport di Villa Ormond, corso Cavallotti 113 Sanremo, fino al 28 settembre, info e iscrizioni +39 339 173 9633 (più info)



21.00. Proiezione lungometraggio ‘Monte Corno. Pareva che io fussi aria’ realizzato da Luca Cococcetta con la partecipazione in veste di attori di Hervé Barmasse e Mario Tozzi: rievocazione della prima salita nota al Corno Grande del Gran Sasso, compiuta da Francesco De Marchi nel 1573. Sede CAI Sanremo, piazza Cassini 13



21.00. Per 'Ottobre di Pace 2025', 'Musica nelle Chiese': concerto a cura dell'orchestra sinfonica di Sanremo al santuario del Sacro Cuore di Bussana con la prima assoluta di 'Kintsugi elegia per la consonanza', di Lorenzo Subrizi e Valentino Cervini

IMPERIA



10.00-13.00. Mostra personale del Maestro Elio Lentini. MACI di Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti, fino al 26 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica dalle h 14/18)



17.15. Per la rassegna degli Aperitivi letterari (13ª edizione), presentazione romanzo giallo di Danilo Balestra ‘I giorni bui’. Incontro con l'autore moderato da Elena Barcellona. Teatro dell’Attrito, info 329 4955513



18.30. ‘Wine flou experience’: serata che inaugura la stagione vinicola, intrecciata con un'esperienza artistico/espressiva con degustazione di vini guidata dal Sommelier ASPI Stefano Semeria, con una proposta d'arte fluo. Sede del Circolo Parasio in Piazza Pagliari 4, prenotazione 340 6741608 solo whatsapp

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. Mostra internazionale ‘Bandiera Libera’ di Alexander Schabracq con esposizione di sei bandiere sulla terrazza del Forte dell’Annunziata, di cinque opere nella galleria al piano sotto la terrazza. Forte dell’Annunziata, via Verdi 41, fino al 28 settembre (da martedì a sabato h 9/12.30-15/17, prima e ultima domenica del mese h 10/13, chiuso lunedì)



BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra fotografica di Sergio D'Orsi dal titolo ‘Bordighera Ieri e oggi’. Unione Culturale Democratica, Via Al Mercato 8, fino al 30 settembre

DIANO MARINA



15.00-18.00. ‘Nuovi Equilibri’: inaugurazione mostra di Enzo Tappa con Olii, Tecniche miste, Sculture. Sala Mostre R. Falchi del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60 (dal martedì alla domenica fino al 5 ottobre, info 333 3106605 (più info)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. E-Ride Fest n°3: E-bike tour con partenza e arrivo in Piazza Torre Santa Maria



18.00. ‘Oktobeerfest’: festa della Birra con Musica e stand enogastronomici locali in Piazza Torre Santa Maria, fino al 28 settembre



CERVO



16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3



ENTROTERRA

PIGNA



20.45. Per la festa di San Michele, musica occitana del Trio piemontese Quba Libre, che animerà la serata. Dalle 20, inoltre, si potranno degustare specialità locali, come le tagliatelle ai funghi porcini. Tensostruttura del campo sportivo



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 ( h 10.30/12-15/18.30, tutti i giorni fino al 30 settembre). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: ultimo giorno della mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico (più info)



20.00. Meditazione sulla compassione e conferenza: Dialogo tra la mente e il cuore con Debora Roggeri. Spazio Area Arte



FRANCIA

MONACO

10.00-18.30. 34esimo ‘Monaco Yacht Show’: leader mondiale dei saloni di grandi imbarcazioni da diporto che ospita le maggiori compagnie di yachting di lusso oltre a superyachts e megayachts. Port Hercule, fino al 27 settembre (più info)



14.00. ‘ArtandLuxury’: ultimo giorno della Fiera d'arte e lusso con la nuove tendenze nell'arte, nell'interior design, nella moda e nello stile di vita. Hotel Metropole Monte-Carlo (più info)



NICE



14.00-21.00. Festival Clown Power (5ª edizione): evento dedicato al clown, al burlesque e alle arti circensi con 11 compagnie, concerti, fanfare, proiezioni cinematografiche, corso di formazione professionale per clown, laboratori di circo amatoriale, area giochi in legno, stand libreria, web media, mostra fotografica. Polo di culture contemporanee 109, Route de Turin 89, fino al 28 settembre (più info)

18.30-23.00. ‘Il porto di Nizza accoglie l'Oktoberfest’: ispirato al festival di Monaco ma rivisitato in stile nizzardo, questo evento metterà in mostra le tradizioni tedesche in un'atmosfera amichevole e festosa con cibo gourmet, stand di intrattenimento e divertimento, musicisti itineranti, concerto. Porto di Nizza, ingresso gratuito e aperto a tutti



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



SABATO 27 SETTEMBRE

SANREMO

9.30-22.30. Ultimo giorno della mostra ‘Linee Versus Colore - Colore Versus Linee’ del sanremese Michele Ammirati e della sammarinese Eleonora Mazza. La Maison de la Petite Sara - Art Gallery, Via Corradi 18, ingresso libero



10.00 & 11.00. Giornate Europee del Patrimonio: due visite guidate alla sezione archeologica e alla Sala Rubino, dedicata all’eclettico artista Antonio Rubino, con l’eccezionale esposizione di alcune sue opere grafiche e letterarie normalmente non visibili al pubblico. Approfondimento anche sul critico Renzo Laurano e la canzone d’autore. Museo civico in piazza Nota



10.00. XLII Trofeo dei Presidenti, gara inserita nel calendario internazionale della Federazione italiana Canottaggio. Dal porto vecchio di Sanremo sino al nuovo porto di Cala del Forte a Ventimiglia, anche domani

10.00. Stage di Kata condotto dal M° Mirko Saffioti, Allenatore della Nazionale Kata AIKT insieme al M° Franco Calimero e M° Nando Giancola. Palazzetto dello sport di Villa Ormond, corso Cavallotti 113 Sanremo, fino al 28 settembre, info e iscrizioni +39 339 173 9633 (più info)

10.00-18.00. ‘(you) Leave Me Alone’: racconti di frontiera e ritratti di inclusione con foto di Davide Primerano e Marco Morraglia (h 10/13–15/18). Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 5 ottobre (più info)

10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



12.00. Giornate Europee del Patrimonio: concerto delle Tre Chitarre Romantiche nel Giardino di Villa Angerer



15.30 & 16.30. Due visite guidate con il dott. Marco Macchi (COOP Arcadia) a Villa Angerer (Accredito gratuito qui)



13.30. 41ª edizione della Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore: gare della categoria Under 16 femminile con la partecipazione di otto squadre. Impianto sportivo del Mercato dei Fiori, anche domani (più info)



15.30 & 16.30. Due visite guidate con il dott. Marco Macchi (COOP Arcadia) a Villa Angerer (Accredito gratuito qui)



16.00. Giornate Europee del Patrimonio: presentazione della tesi di Guglielmo Maria Cattaneo dedicata alla valorizzazione degli spazi verdi della Pinacoteca Rambaldi. Sala matrimoni della Pinacoteca di Coldirodi

17.30. Giornate Europee del Patrimonio: incontro conviviale ‘Aromatiche… da bere’ con Ottavia Castellaro e riflessioni sul libro di Libereso Guglielmi ‘Ricette per ogni stagione’, con Tanya e Barry Guglielmi. Conduce Claudio Porchia. Giardino di Villa Luca a Coldirodi

17.30-23.30. Mostra di Mario Moronti dal titolo ‘I colori della luce e del buio’. Forte di Santa Tecla, fino al 5 ottobre (giovedì, sabato e domenica 17.30/23.30, venerdì 9/13-17.30/23.30)



IMPERIA



10.00-18.00. Mostra personale del Maestro Elio Lentini. MACI di Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti, fino al 26 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica dalle h 14/18)



14.00-20.00. Mostra fotografica ‘Borgo …un paese nel tempo’ che ripercorre alcuni aspetti della storia del Paese ricostruita partendo dalle foto dei suoi abitanti, integrate con ricerche, testimonianze della tradizione orale e oggetti simbolo. Piazza Stenca 3/4 a Borgo d’Oneglia



14.00-18.00. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, apertura straordinaria dell’Archivio di Stato di Imperia con possibilità di visitare l'esposizione ‘Dimore signorili di Oneglia e Porto Maurizio tra '800 e '900’. Visita guidata con i curatori della mostra alle 15.30. Archivio di Stato di Imperia, via G. Strato 8°, ingresso gratuito (Palazzina Comando, Ex Caserme Crespi), info 0183 650491



14.30-18.30. ‘Festa dello Sport’: stand e dimostrazioni per una giornata all’insegna dello sport animata dalle associazioni sportive del territorio con la consegna del ‘Passaporto dello Sportivo’ e gadget-ricordo ai partecipanti. Calata Anselmi



15.00. ‘Bella Trap: parole, musica, emozioni’: convegno con intervento di Stefano Senardi (discografico) su ‘Musica e Trasgressione’ + Sveva Magaraggia (sociologa docente Università Milano Bicocca) sul tema ‘in TRAPPola?’ + Federica Bertin e Silvestro Lecce (psicologi, psicoterapeuti) su ‘Generazione Trap’. Modera e conclude Roberto Ravera, direttore Dipartimento S.C. Psicologia ASL 1. Evento organizzato dal Soroptimist Club. Biblioteca Civica Leonardo Lagorio

15.30. Per le Giornate Europee del Patrimonio, ‘Grock, tra ingegno e fantasia’: visita accompagnata alla scoperta di un lato poco conosciuto di Adrien Wettach, in arte Grock. Villa Grock, via Fanny Roncati, anche domani (info e prenotazione a questo link)



17.30. Festa di fine Estate a Montegrazie con lo spettacolo di Daniel Del Ministro. La magia di un antico borgo e le storie dei suoi abitanti prendono vita grazie alla voce di un vero cantastorie di favole autentiche per grandi e piccini. Segue rinfresco per tutti a cura della Proloco. Piazza della Chiesa, offerta libera (vegni a sentî ‘na stöia, che gh’è rinfrescu e goti a volontæ! Fra ‘na rïa e ‘n gottu de vin, se stému insénme… da grandi a piccìn)



11.00 & 15.00. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, ‘Storia di un incontro: la collezione Invernizzi e Villa Faravelli’: speciale visita al MACI Museo d’Arte Contemporanea di Villa Faravelli (info e prenotazioni a questo link)

20.30. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, ‘Storie di mare’: visita accompagnata sulla storia della navigazione presso il Museo Navale in Calata Anselmi (info e prenotazioni a questo link)



VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



9.00-17.00. Ultimo giorno della mostra internazionale ‘Bandiera Libera’ di Alexander Schabracq con esposizione di sei bandiere sulla terrazza del Forte dell’Annunziata, di cinque opere nella galleria al piano sotto la terrazza. Forte dell’Annunziata, via Verdi 41



10.00-18.00. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, viaggio virtuale nella preistoria grazie alla realtà aumentata e all’utilizzo dell’Oculus, i visitatori potranno scoprire e immergersi nel mondo e nei segreti del Paleolitico. Museo e Area Archeologica dei Balzi Rossi



13.30. Per le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), dedicate al tema ‘Architetture: l’arte di costruire’, escursione con visita guidata lungo la Via Iulia Augusta, tra storia, architettura e paesaggio. Appuntamento alle 13.30 nell’atrio della stazione di Ventimiglia già muniti di biglietto. Partenza col treno delle 13.48 con arrivo a Garavan alle 13.58, info e prenotazioni allo 0184 351181 (più info)

BORDIGHERA



10.30. & 16.00. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio Villa Pompeo Mariani (via Fontana Vecchia 7) apre al pubblico con due visite guidate con approfondimento su Charles Garnier, Luigi Broggi e Rodolfo Winter, che hanno lasciato testimonianza ancora oggi visibile del loro operato in Villa Mariani (5 euro), info e prenotazioni al 347 2364922

14.00-17.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), dedicate al tema ‘Architetture: l’arte di costruire’, mostra bibliografica ‘Come costruire una biblioteca - To build a library’ dedicata alla storia della Biblioteca Bicknell e pensata per far scoprire i tesori delle sue collezioni librarie. Alle ore 15 prevista la visita guidata. Museo Bicknell, , Via Romana 39 (ingresso ridotto a 3 euro), info 331 3449065

16.45. Presentazione del volume ‘La famiglia Rossi di Bordighera tra cosmopolitismo e tragedie del Novecento 1866-1985’ (Erga Edizioni, 2025) di Salvatore Vento. Insieme all’autore intervengono Vincent Torre, Graziano Mamone, Gisella Merello, Marina Rossi e Angela Rossi, con il coordinamento di Roberta Cento Croce. Segue rinfresco. Evento a cura dell’Associazione culturale Irene Brin. Ex Chiesa Anglicana, ingresso libero

17.00-19.00. Mostra fotografica di Sergio D'Orsi dal titolo ‘Bordighera Ieri e oggi’. Unione Culturale Democratica, Via Al Mercato 8, fino al 30 settembre

OSPEDALETTI



9.00-20.30. 3ª edizione della Rievocazione Storica automobilistica – G.P. Sanremo, organizzata dal Comitato Circuito di Ospedaletti con il patrocinio dell'ASI, con la partecipazione di auto storiche da Gran Premio, Sport e Barchette, con numerosi eventi collaterali. Circuito cittadino (il programma a questo link)

TAGGIA ARMA

8.00-20.00. Centro Pastore CUP 8: 8ª edizione torneo di Pallacanestro a cura dell'Asd Olimpia Basket. Piazza Chierotti, anche domani

17.00 & 17.05. Prima edizione della ‘10 Km – Rise & Run – Corsa per la Salute Mentale’ organizzata da Gli Amici di Colombo ODV con percorso Arma di Taggia – Sanremo con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno di progetti dedicati al benessere psicologico e all’inclusione sociale (10 km per chi desidera mettere alla prova il proprio passo sul suggestivo tracciato costiero; 5 km Passeggiata/Corsa per Famiglie ideale per famiglie, scuole e camminatori. Partenza nei pressi di Vittoria Beach (più info)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. E-Ride Fest n°3: E-bike tour con partenza e arrivo in Piazza Torre Santa Maria



18.00. ‘Oktobeerfest’: festa della Birra con Musica e stand enogastronomici locali in Piazza Torre Santa Maria, fino al 28 settembre



DIANO MARINA



9.00-13.00. ‘Demenza e Alzheimer: una sfida umana e professionale’: evento formativo dedicato a chi vive e a chi accompagna il percorso della demenza con la partecipazione di numerosi relatori. RSA/RP Montale, piazza Giovanni XXIII, info 0183 407411 (più info)



10.00-12.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio, ‘La Via Iulia Augusta. Costruire una strada a 553 miglia da Roma’ (speciale apertura gratuita) + alle 15, una visita guidata pomeridiana dedicata al mondo delle strade romane e della loro costruzione. Museo civico al Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info 0183 497621

15.00-18.00. ‘Nuovi Equilibri’: inaugurazione mostra di Enzo Tappa con Olii, Tecniche miste, Sculture. Sala Mostre R. Falchi del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60 (dal martedì alla domenica fino al 5 ottobre, info 333 3106605 (più info)



CERVO



16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3

17.00. Per ‘Cervo in blu d’inchiostro’, incontro con Wanda Marasco, vincitrice del Premio Campiello 2025 con il suo libro 'Di spalle a questo mondo' (Neri Pozza editore). Modera l’incontro Alixia Patri, vicepreside dell’Istituto Comprensivo di Diano Marina + intermezzi musicali. Castello dei Clavesana



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



18.00-24.00. Mercatino di solo artigianato e artigianato artistico: cucito, lavorazione carta, lavorazione metallo, lavorazione legno, resina, candele e saponi naturali, cuoio, arte con sassi. Spiaggia di Camporosso mare, sul Lungomare De André, adiacente al ristorante ‘La Terrazza’ (tutti i sabati e le domeniche fino a settembre)



CARPASIO

10.00-18.00. Apertura sabato e domenica del museo della lavanda (h 10/13-15/18)



DOLCEACQUA



22.00. Ghost Tour Dolceacqua, Misteri e leggende alla corte dei Doria con itinerario dei misteri nel borgo dei Doria, dal Ponte Vecchio al castello accompagnati dalle Storyteller Giovanni e Marta (info e prenotazioni)



MENDATICA



10.30 & 14.30. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, due visite gratuite attraverso il centro abitato e alle sedi espositive della ‘Civiltà delle Malghe’ di Mendatica, tra cui il museo etnografico ‘Casa del pastore’. Il punto di ritrovo davanti al palazzo del Comune in piazza Roma 1 (gradita la prenotazione entro il 24 settembre con una mail con oggetto ‘Mendatica’ all’indirizzo: sabap-im-sv.comunicazione@cultura.gov.it. Alle 12.45, in via Nuova Cosio d’Arroscia, laboratorio e una dimostrazione/degustazione di ‘cucina bianca’ a cura della Proloco aperti ai prenotati di entrambi i turni



TRIORA



9.30 & 15.30. 2° Convegno su Turismo e Sostenibilità, dal titolo ‘L’evoluzione dei borghi dell’entroterra: da Villaggi Museo a Villaggi Parlanti’ presso la sede di Palazzo Stella. Nel pomeriggio, dalle ore 15.30, presso Piazza Beato Tommaso Reggio, spazio all’ascolto e al confronto con la Tavola Rotonda ‘I protagonisti del territorio raccontano’. Evento a cura del Parco delle Alpi Liguri



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 ( h 10.30/12-15/18.30, tutti i giorni fino al 30 settembre). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



17.30. Spettacolo teatrale ‘Le Luci del Cielo’ con Pino Petruzzelli, a cura della compagnia ‘Teatro Ipotesi’ con testi di Mario Rigoni Stern, Pino Petruzzelli, Costantino Kavafis, Edoardo Sanguineti, Giorgio Caproni e Franco Arminio. Piazza Tommaso Reggio, ingresso libero

21.00. Per 'Musica nelle Chiese', concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Ernesto Colombo con il clarinetto di Leandro Fanelli. Collegiata di Nostra Signora Assunta, ingresso libero fino ad esaurimento posti (servizio di bus navetta gratuito, con partenza alle 19.30 dalla Stazione Ferroviaria di Sanremo e alle ore 19.50 presso la Stazione Ferroviaria di Taggia. Per prenotare il bus navetta contattare il numero 389 0208876)

FRANCIA

MONACO

10.00-18.30. Ultimo giorno del 34esimo ‘Monaco Yacht Show’: leader mondiale dei saloni di grandi imbarcazioni da diporto che ospita le maggiori compagnie di yachting di lusso oltre a superyachts e megayachts. Port Hercule (più info)

NICE



10.00-20.30. Festival Clown Power (5ª edizione): evento dedicato al clown, al burlesque e alle arti circensi con 11 compagnie, concerti, fanfare, proiezioni cinematografiche, corso di formazione professionale per clown, laboratori di circo amatoriale, area giochi in legno, stand libreria, web media, mostra fotografica. Polo di culture contemporanee 109, Route de Turin 89, fino al 28 settembre (più info)



DOMENICA 28 SETTEMBRE

SANREMO



9.30-12.30. Per le Giornate Europee del Patrimonio 2025, 'Archeopedalata' , con archeologi del Ministero della Cultura che guideranno il pubblico lungo un percorso a tappe dalla Villa romana della Foce a Sanremo, facendo tappe intermedie al Forte di Santa Tecla, alla Villa romana di Bussana e infine la Grotta preistorica dell’Arma. Presentarsi direttamente alla Villa romana della Foce a Sanremo (via San Rocco, alle spalle del Cimitero monumentale), alle ore 9.30. Chi non ha una bici può noleggiarla presso Nolo Bici su nolobici.it. Partecipazione libera e gratuita. Per informazioni sabap-im-sv.comunicazione@cultura.gov.it



10.00. Ultimo giorno dello Stage di Kata condotto dal M° Mirko Saffioti, Allenatore della Nazionale Kata AIKT insieme al M° Franco Calimero e M° Nando Giancola. Palazzetto dello sport di Villa Ormond, corso Cavallotti 113 Sanremo (più info)

10.00. XLII Trofeo dei Presidenti, gara inserita nel calendario internazionale della Federazione italiana Canottaggio. Dal porto vecchio di Sanremo sino al nuovo porto di Cala del Forte a Ventimiglia

10.00-18.00. ‘(you) Leave Me Alone’: racconti di frontiera e ritratti di inclusione con foto di Davide Primerano e Marco Morraglia (h 10/13–15/18). Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 5 ottobre (più info)



13.00. 41ª edizione della Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore: gare della categoria Under 16 femminile con la partecipazione di otto squadre. Impianto sportivo del Mercato dei Fiori (più info)

15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-19.00. 'Don Orione e Sanremo. 125 anni di operosa collaborazione': convegno speciale per celebrare i 125 anni di presenza dell’Opera Don Orione nella 'città dei fiori'.C Teatro dell'Opera del Casinò, ingresso libero (più info)

16.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

17.30-23.30. Mostra di Mario Moronti dal titolo ‘I colori della luce e del buio’. Forte di Santa Tecla, fino al 5 ottobre (giovedì, sabato e domenica 17.30/23.30, venerdì 9/13-17.30/23.30)

IMPERIA



9.00-13.00. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, apertura straordinaria dell’Archivio di Stato di Imperia con possibilità di visitare l'esposizione ‘Dimore signorili di Oneglia e Porto Maurizio tra '800 e '900’. Visita guidata con i curatori della mostra alle 10.30. Archivio di Stato di Imperia, via G. Strato 8°, ingresso gratuito (Palazzina Comando, Ex Caserme Crespi), info 0183 650491

11.00 & 15.30. Per le Giornate Europee del Patrimonio, ‘Grock, tra ingegno e fantasia’: visita accompagnata alla scoperta di un lato poco conosciuto di Adrien Wettach, in arte Grock. Villa Grock, via Fanny Roncati (info e prenotazione a questo link)

14.00. ‘Imperia in Bicicletta’: pedalata ludico-sportiva per le vie della città e alla scoperta della nuova ciclabile. Partenza alle 15 da Calata G.B. Cuneo (Porto di Oneglia), info 349 7231334 (più info)



14.00-20.00. Mostra fotografica ‘Borgo …un paese nel tempo’ che ripercorre alcuni aspetti della storia del Paese ricostruita partendo dalle foto dei suoi abitanti, integrate con ricerche, testimonianze della tradizione orale e oggetti simbolo. Piazza Stenca 3/4 a Borgo d’Oneglia (h 14/17-18.30/20)



14.00-18.00. Mostra personale del Maestro Elio Lentini. MACI di Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti, fino al 26 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica dalle h 14/18)

15.00. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, ‘Storia di un incontro: la collezione Invernizzi e Villa Faravelli’: speciale visita al MACI Museo d’Arte Contemporanea di Villa Faravelli (info e prenotazioni a questo link)



17.00. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, ‘Storie di mare’: visita accompagnata sulla storia della navigazione presso il Museo Navale in Calata Anselmi (info e prenotazioni a questo link)

VENTIMIGLIA

10.00-18.00. Festa dello Sport: grande celebrazione del movimento, della salute e della partecipazione collettiva con il coinvolgimento di cittadini, associazioni sportive e realtà locali in una giornata all’insegna dell’energia e della condivisione. Vie e piazze della città (locandina con il programma)



10.00-18.00. ‘AS Monaco Kids Tour’: Bersaglio gigante gonfiabile + Incontro con la mascotte Bouba + Quiz sull'AS Monaco + Immersione nel cuore dello Stadio Louis-II grazie ai visori di realtà virtuale + Partite di FC 25 su Playstation 5 + premi in palio + gadget saranno offerti a tutti i partecipanti. Piazza della Libertà



10.00-14.00. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, viaggio virtuale nella preistoria grazie alla realtà aumentata e all’utilizzo dell’Oculus, i visitatori potranno scoprire e immergersi nel mondo e nei segreti del Paleolitico. Museo e Area Archeologica dei Balzi Rossi



10.00-14.00. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, visite guidate all’antica città di Albintimilium, con un focus speciale sul teatro romano + proiezioni multimediali multilingue, che permetteranno di immergersi nell’architettura e nella vita quotidiana della colonia romana. Area Archeologica di Nervia – Albintimilium



10.00-12.00. Festa S.Michele Arcangelo Patrono del Sabourg – Sesto anniversario dell’Ordine Monastico del Sabourg: allocuzione della Divisione Mare della Gendarmeria Abbaziale (h 10) + Presentazione della e-residence card (h 10.30) + Concerto della Gendarmeria Abbaziale del Sabourg dedicato a S. Michele (h 11) + Presentazione dello Yacht Club del Sabourg (h 12). Teatro Aperto di Cala del Forte, ingresso libero (più info)

16.00 & 17.30. Festa S.Michele Arcangelo Patrono del Sabourg: Santa Messa in onore di San Michele in Vicolo (h 16) + Cerimonia di consacrazione dei Cavalieri e Dame dell’Ordine Equestre di San Martino il Caritatevole (h 17.30). Cappella del priorato di San Michele in Vicolo dietro gli Staggi nella città alta (più info)



16.30. ‘Tra sacro e profano’: concerto lirico benefico pro restauro di un pregevole pianoforte a mezza coda che sarà disponibile per tutte le manifestazioni che si svolgeranno nel centro Culturale San Francesco in Via Garibaldi.Ad esibirsi il Coro Polifonico Città di Ventimiglia, diretto dal M° Valerio Garzo con l’accompagnamento musicale del M° Adriana Costa. In programma musiche di Mozart, Verdi, Donizetti, Leoncavallo, Mascagni, Rossini. Centro Culturale s an Francesco, ingresso libero e gratuito

BORDIGHERA



10.30. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio Villa Pompeo Mariani (via Fontana Vecchia 7) apre al pubblico con una visita guidate con approfondimento su Charles Garnier, Luigi Broggi e Rodolfo Winter, che hanno lasciato testimonianza ancora oggi visibile del loro operato in Villa Mariani (5 euro), info e prenotazioni al 347 2364922

17.00-19.00. Mostra fotografica di Sergio D'Orsi dal titolo ‘Bordighera Ieri e oggi’. Unione Culturale Democratica, Via Al Mercato 8, fino al 30 settembre

OSPEDALETTI



9.00-17.30. 3ª edizione della Rievocazione Storica automobilistica – G.P. Sanremo, organizzata dal Comitato Circuito di Ospedaletti con il patrocinio dell'ASI, con la partecipazione di auto storiche da Gran Premio, Sport e Barchette, con numerosi eventi collaterali. Circuito cittadino (il programma a questo link)

TAGGIA

8.00-20.00. La Fiera delle Fiere: fiera promozionale a cura dell'associazione culturale Fiori Eventi. Lungomare di Levante

8.00-20.00. Centro Pastore CUP 8: 8ª edizione torneo di Pallacanestro a cura dell'Asd Olimpia Basket. Piazza Chierotti

SAN LORENZO AL MARE

10.00-19.00. Esposizione e Tour 500 d'epoca



DIANO MARINA



15.00-18.00. ‘Nuovi Equilibri’: inaugurazione mostra di Enzo Tappa con Olii, Tecniche miste, Sculture. Sala Mostre R. Falchi del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60 (dal martedì alla domenica fino al 5 ottobre, info 333 3106605 (più info)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. E-Ride Fest n°3: gara E-Bike Avalanche dal Mare al Pizzo d'Evigno con partenza e arrivo in Piazza Torre Santa Maria



18.00. ‘Oktobeerfest’: ultimo giorno della festa della Birra con Musica e stand enogastronomici locali in Piazza Torre Santa Maria



CERVO

16.00. Ultimo giorno della mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, info 0183 406462 int.3



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



12.00. ‘Festa della Lumaca della Val Nervia’ a cura della Pro Loco ‘Gli Amici del Mulino’ di Camporosso. Palatenda in località Bigauda

18.00-24.00. Mercatino di solo artigianato e artigianato artistico: cucito, lavorazione carta, lavorazione metallo, lavorazione legno, resina, candele e saponi naturali, cuoio, arte con sassi. Spiaggia di Camporosso mare, sul Lungomare De André, adiacente al ristorante ‘La Terrazza’ (tutti i sabati e le domeniche fino a settembre)



CARPASIO

10.00-18.00. Apertura sabato e domenica del museo della lavanda (h 10/13-15/18)

CIPRESSA



21.00. Per la rassegna 'Musica nelle Chiese', concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Ernesto Colombo con il clarinetto di Leandro Fanelli. Chiesa della Visitazione



CHIUSAVECCHIA

15.30. Consegna della Lecca d'Argento al personaggio dell'anno 2025 Margherita Davico da parte del presidente dell’Associazione imperiese ‘Amici della Lirica’Francesco Vatteone. Segue rinfresco Santuario di Nostra Signora dell'Oliveto

DOLCEACQUA

9.00-18.00. Mercatino del Biologico, dell’Artigianato e dell’Antiquariato. Piazza Mauro e Piazza Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



16.00. Concerto d’Organo dell’Accademia Ranieri III di Monaco si esibirà in un concerto d’organo. Chiesa di San Giorgio (il programma)



18.00. Presentazione della silloge poetica ‘Pini’ di Valentina Guglielmi, giovane apprezzata nel campo vitivinicolo e letterario del comprensorio. Dialogherà con l’autrice Paola Maccario. Evento a cura dell’Associazione ‘La Tour des Artistes’. Vino & Basilico, via Castello



ISOLABONA

17.00. Conferenza sul Rossese, il Vermentino e altri vini del Ponente di Alessandro Carassale, presidente del centro internazionale di studi per la storia del vino e della vite + degustazione. Biblioteca F. Peitavino

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



PIGNA



20.45. Per la festa di San Michele, poesie e canti dialettali in pignasco. Tensostruttura del campo sportivo



POMPEIANA

9.00. ‘Puliamo il Mondo’: giornata promossa da Legambiente dedicata alla pulizia dai rifiuti di un tratto della strada che da San Bernardo porta verso Cipressa, lungo il percorso e nelle aree pic-nic. Evento a cura dell'Associazione Praugrande. Ritrovo in piazza della Chiesa



PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)



TRIORA

10.00. Festa del Fungo: giornata all’insegna della buona cucina con un menù a base di funghi, musica dal vivo con Paolo Golini e Le Pecore Nere + animazione per bambini, trucca bimbi e maschere Disney a cura di Kenzo Show + bancarelle dedicate all’artigianato e prodotti tipici. Info: 0184 94049



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 ( h 10.30/12-15/18.30, tutti i giorni fino al 30 settembre). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



18.00. Concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Mikhaïl Pletnev con Dmitry Shishkin (piano), il soprano Nadezhda Pavlova e il baritono Matthias Goerne. Musiche di Haydn, Shchedrin, Chostakovitch. Auditorium Rainier III (più info)



NICE



10.00-17.30. Festival Clown Power (ultimo giorno della 5ª edizione): evento dedicato al clown, al burlesque e alle arti circensi con 11 compagnie, concerti, fanfare, proiezioni cinematografiche, corso di formazione professionale per clown, laboratori di circo amatoriale, area giochi in legno, stand libreria, web media, mostra fotografica. Polo di culture contemporanee 109, Route de Turin 89 (più info)





Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate