Università di Genova, Forza Italia condanna l’azione degli attivisti: “Gesto intimidatorio, serve chiarezza e sicurezza”

Il Capogruppo in Consiglio Regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco, l’Assessore regionale Marco Scajola e i consiglieri regionali Chiara Cerri e Angelo Vaccarezza condannano con fermezza quanto accaduto presso l’Ateneo genovese, dove gli attivisti di Cambiare Rotta hanno occupato l’atrio del Rettorato e affisso manifesti con l’immagine del Ministro Anna Maria Bernini e del Rettore Federico Delfino raffigurati all’interno di un mirino.



“Quello messo in scena all’Università di Genova è un atto gravissimo e intimidatorio – dichiarano – che nulla ha a che fare con la libertà di espressione e con il confronto democratico. La violenza, anche solo simbolica, non può mai essere tollerata e ancor meno in un luogo che dovrebbe rappresentare il sapere, il dialogo e la crescita delle nuove generazioni.”



“Esprimiamo piena solidarietà al Ministro Bernini e al Rettore Delfino, bersagli di un gesto tanto vile quanto pericoloso – aggiungono –. Le istituzioni non si piegano a simili provocazioni e continueranno a lavorare per difendere i valori di libertà, pluralismo e rispetto che stanno alla base della nostra democrazia.”



“Chiediamo inoltre che venga fatta piena luce sull’accaduto e che si adottino tutte le misure necessarie per garantire sicurezza e legalità all’interno dell’Università di Genova – concludono – perché la comunità accademica merita di vivere e confrontarsi in un clima sereno, libero da intimidazioni e minacce.”