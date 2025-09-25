 / Politica

Politica | 25 settembre 2025, 10:30

Asl1, Giordano (M5S): "Chi redige bilanci falsi? Scajola chiarisca"

Il capogruppo regionale del M5S interviene sulle dichiarazioni del presidente della Provincia di Imperia e annuncia possibili azioni legali

Stefano Giordano

Scoppia la polemica attorno ai bilanci della sanità imperiese dopo le dichiarazioni attribuite al presidente della Provincia di Imperia, Claudio Scajola. 

A intervenire con fermezza è il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Stefano Giordano, che chiede chiarezza e annuncia la possibilità di un esposto alla Corte dei conti:

Il presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola chiarisca: esattamente, cosa intende quando dice “stiamo facendo bilanci falsi”? Si rende conto della gravità dell’affermazione? Stiamo valutando un esposto alla Corte dei conti. A questo punto, rivendico con orgoglio la nostra proposta di un controllo più accurato sui bilanci regionali: se un presidente di Provincia può impunemente parlare di numeri non veritieri, significa che un faro sui conti è più che doveroso”.

Redazione

