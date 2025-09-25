Spazio Raro si arricchisce: tre autori liguri donano le loro opere alla biblioteca inclusiva del progetto Anffas

Nuove pagine entrano a far parte del patrimonio di Spazio Raro – Una Biblioteca Inclusiva, il progetto promosso da Anffas Imperia insieme all’Associazione H.E.L.P. e alla Parrocchia di S. Maurizio e CC Martiri. A contribuire alla crescita di questo spazio che unisce cultura, inclusione e socialità sono stati tre autori liguri: Luciano Villa, Francesco Basso e Stefano Delfino.

Gli scrittori non solo hanno scelto di donare una copia delle loro opere, ma hanno anche deciso di tesserarsi, così da diventare a pieno titolo parte della comunità di lettori e sostenitori della biblioteca. Luciano Villa, autore del romanzo Di pietra e di sogno (Bookabook, 2024), ambientato nella Liguria napoleonica del 1812, ha sottolineato l’importanza di contribuire a uno spazio che “mira a valorizzare le persone con disabilità e al contempo offre occasioni di socialità e cultura a tutta la cittadinanza”.

Dello stesso entusiasmo si è fatto portavoce Francesco Basso, che ha donato il suo romanzo di fantascienza Necrolizia: «L’averlo donato per me significa molto, perché potrà essere letto e consultato qui. Invito tutti a visitare questo posto perché è davvero magico». Anche Stefano Delfino, ex giornalista de La Stampa, oggi in pensione, ha arricchito la biblioteca con Quei mandarini profumano ancora e ha annunciato l’intenzione di donare ulteriori copie delle sue opere. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente di Anffas Imperia, Fiorenzo Marino: «Spazio Raro non è solo un luogo dove si custodiscono libri, ma uno spazio vivo, che cresce e si arricchisce grazie al contributo di chi crede nei valori dell’inclusione e della cultura condivisa. Proprio in questa direzione, stiamo calendarizzando delle proposte culturali per la stagione invernale».

La biblioteca inclusiva Spazio Raro è aperta ogni lunedì e martedì dalle 15.30 alle 17.30 e il giovedì dalle 10.00 alle 12.00. È possibile tesserarsi per usufruire del servizio di prestito e sostenere il progetto. Per informazioni e per aderire come volontari, è possibile contattare la responsabile Martina Angelini al numero 393 9627514.