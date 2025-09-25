 / Eventi

Spazio Raro si arricchisce: tre autori liguri donano le loro opere alla biblioteca inclusiva del progetto Anffas

Gli scrittori non solo hanno scelto di donare una copia delle loro opere, ma hanno anche deciso di tesserarsi

Nuove pagine entrano a far parte del patrimonio di Spazio Raro – Una Biblioteca Inclusiva, il progetto promosso da Anffas Imperia insieme all’Associazione H.E.L.P. e alla Parrocchia di S. Maurizio e CC Martiri. A contribuire alla crescita di questo spazio che unisce cultura, inclusione e socialità sono stati tre autori liguri: Luciano Villa, Francesco Basso e Stefano Delfino.

Gli scrittori non solo hanno scelto di donare una copia delle loro opere, ma hanno anche deciso di tesserarsi, così da diventare a pieno titolo parte della comunità di lettori e sostenitori della biblioteca. Luciano Villa, autore del romanzo Di pietra e di sogno (Bookabook, 2024), ambientato nella Liguria napoleonica del 1812, ha sottolineato l’importanza di contribuire a uno spazio che “mira a valorizzare le persone con disabilità e al contempo offre occasioni di socialità e cultura a tutta la cittadinanza”.

Dello stesso entusiasmo si è fatto portavoce Francesco Basso, che ha donato il suo romanzo di fantascienza Necrolizia: «L’averlo donato per me significa molto, perché potrà essere letto e consultato qui. Invito tutti a visitare questo posto perché è davvero magico». Anche Stefano Delfino, ex giornalista de La Stampa, oggi in pensione, ha arricchito la biblioteca con Quei mandarini profumano ancora e ha annunciato l’intenzione di donare ulteriori copie delle sue opere. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente di Anffas Imperia, Fiorenzo Marino: «Spazio Raro non è solo un luogo dove si custodiscono libri, ma uno spazio vivo, che cresce e si arricchisce grazie al contributo di chi crede nei valori dell’inclusione e della cultura condivisa. Proprio in questa direzione, stiamo calendarizzando delle proposte culturali per la stagione invernale».

La biblioteca inclusiva Spazio Raro è aperta ogni lunedì e martedì dalle 15.30 alle 17.30 e il giovedì dalle 10.00 alle 12.00. È possibile tesserarsi per usufruire del servizio di prestito e sostenere il progetto. Per informazioni e per aderire come volontari, è possibile contattare la responsabile Martina Angelini al numero 393 9627514.

