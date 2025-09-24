Nuove centraline per i semafori di Vallecrosia, Perri: "Detto, fatto! Count-down modificati a 7 secondi" (Foto)

"Detto, fatto! Sono arrivate le centraline per i semafori e, a breve, tutti i dispositivi count-down saranno modificati, passando da 4 a 7 secondi". Lo annuncia il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri che ha mantenuto la promessa fatta in campagna elettorale e ribadita all'inizio del suo mandato.

Uno dei primi atti a cui si è interessata da subito la nuova Amministrazione, voluto fortemente dal sindaco Fabio Perri, per evitare pericoli alla viabilità e tutelare i cittadini diventati ormai ansiosi ogni volta che attraversavano gli incroci.

“Sì alla sicurezza, no agli interventi che lasciano spazio al rischio" - dichiara il primo cittadino - "Abbiamo sempre detto che il tempo del giallo era insufficiente: con 7 secondi di count-down daremo quel margine in più che può fare la differenza per chi attraversa incroci, per chi guida, per chi vive ogni giorno le strade della nostra città. Non è solo un cambiamento tecnico ma è un segnale concreto: quando la vita e l’incolumità delle persone sono in gioco non si può aspettare. Siamo intervenuti subito e così abbiamo ottenuto il risultato promesso".