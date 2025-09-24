 / Politica

Nuove centraline per i semafori di Vallecrosia, Perri: "Detto, fatto! Count-down modificati a 7 secondi" (Foto)

"Un margine in più che può fare la differenza per chi attraversa gli incroci, per chi guida, per chi vive ogni giorno le strade della nostra città", dice il sindaco

"Detto, fatto! Sono arrivate le centraline per i semafori e, a breve, tutti i dispositivi count-down saranno modificati, passando da 4 a 7 secondi". Lo annuncia il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri che ha mantenuto la promessa fatta in campagna elettorale e ribadita all'inizio del suo mandato.

Uno dei primi atti a cui si è interessata da subito la nuova Amministrazione, voluto fortemente dal sindaco Fabio Perri, per evitare pericoli alla viabilità e tutelare i cittadini diventati ormai ansiosi ogni volta che attraversavano gli incroci.

“Sì alla sicurezza, no agli interventi che lasciano spazio al rischio" - dichiara il primo cittadino - "Abbiamo sempre detto che il tempo del giallo era insufficiente: con 7 secondi di count-down daremo quel margine in più che può fare la differenza per chi attraversa incroci, per chi guida, per chi vive ogni giorno le strade della nostra città. Non è solo un cambiamento tecnico ma è un segnale concreto: quando la vita e l’incolumità delle persone sono in gioco non si può aspettare. Siamo intervenuti subito e così abbiamo ottenuto il risultato promesso".

