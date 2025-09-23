 / Politica

Politica | 23 settembre 2025, 07:05

Sporcizia e rifiuti abbandonati a Ventimiglia, Scullino: "Il servizio di igiene pubblica è disastroso" (Foto)

"Auspico in un pronto e responsabile intervento nel rispetto di quanto desidera la popolazione: pulizia, ordine e salvaguardia dell'igiene pubblica", dice il consigliere comunale di minoranza

"Nonostante l'Amministrazione Di Muro sia oramai arrivata a metà mandato, il controllo, la gestione e l’organizzazione del servizio di igiene pubblica è disastroso" - segnala il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Gaetano Scullino.

"Non è sufficiente affermare che gli aumenti tariffari decisi per il 2025 sono stati limitati" - sottolinea Scullino - "Quello che è inaccettabile è la generale mancanza di un'adeguata e precisa distribuzione dei compiti agli operatori".

"La sporcizia è l’abbandono dei rifiuti non interessa solo il centro città ma anche le zone periferiche dove il ritiro programmato degli ingombranti lascia oramai da anni molto a desiderare" - afferma Scullino - "Auspico in un pronto e responsabile intervento nel rispetto di quanto desidera la popolazione: pulizia, ordine e salvaguardia dell'igiene pubblica".

Elisa Colli

