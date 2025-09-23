 / Politica

Politica | 23 settembre 2025, 14:41

Sanremo: approvato il progetto per il nuovo cortile della Scuola Montessori, intervento da 175 mila euro

La nuova pavimentazione e l’impermeabilizzazione risolveranno le infiltrazioni e miglioreranno la sicurezza per gli alunni

Sanremo: approvato il progetto per il nuovo cortile della Scuola Montessori, intervento da 175 mila euro

La giunta comunale di Sanremo ha approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione della nuova pavimentazione del cortile presente nel plesso scolastico Montessori.

L’opera, che comprende anche l’impermeabilizzazione su tutta l’area, permetterà di risolvere definitivamente le problematiche di infiltrazioni emerse in passato, per le quali erano già stati effettuati alcuni interventi provvisori volti a limitare tale situazione. Il progetto, con la nuova pavimentazione omogenea e uniforme, porterà benefici anche in termini di sicurezza per i bambini che frequentano la scuola. I lavori, per un importo complessivo di 175.000 euro, saranno finanziati attraverso l’avanzo di amministrazione 2024.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium