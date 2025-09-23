Career Day Orientamenti 2025: a Genova oltre 2.000 offerte di lavoro e 157 aziende da tutto il mondo (Video)

Sono aperte le iscrizioni per il Career Day di Orientamenti, uno degli eventi più importanti in Italia dedicati all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Da lunedì 29 settembre a venerdì 3 ottobre il Palazzo della Borsa di Genova ospiterà cinque giornate in cui i partecipanti potranno incontrare le aziende, sostenere colloqui e candidarsi a oltre 2.000 posizioni lavorative.

Sono 157 le imprese presenti, provenienti dalla Liguria, dal resto d’Italia e dall’estero. Ogni giornata proporrà nuove aziende, rendendo l’appuntamento un’occasione unica per chi cerca un impiego o desidera nuove opportunità professionali. L’edizione 2025 segna anche un record assoluto di internazionalità, con aziende provenienti da 10 Paesi esteri – la rappresentanza straniera più ampia di sempre – grazie alla rete europea dei centri per l’impiego EURES. A Genova arriveranno opportunità da Austria, Belgio, Estonia, Germania, Lussemburgo, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Svezia. Confermata inoltre la partecipazione del Canada, che dopo il successo dello scorso anno torna con numerose posizioni disponibili nella regione del Québec.

“Il Carer Day – ha detto l’assessore Marco Scajola - un momento di confronto tra le aziende e chi è in cerca di lavoro. Saranno appunto 157 le aziende presenti provenienti da tutta Europa e anche da fuori per dare tante opportunità a giovani ma anche a meno giovani a chi è in cerca di lavoro, a chi vuol conoscere le opportunità di lavoro in Liguria e non solo. Una grande opportunità che seguiamo con grande attenzione oramai da molti anni come Regione Liguria. Ovviamente è un'iniziativa che finanziamo col Fondo Sociale Europeo, gratuita per tutti coloro i quali parteciperanno, parlare direttamente con le imprese, con le aziende, conoscere nuove realtà ed approfondire nuove opportunità”.

L’iniziativa, finanziata interamente con risorse del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, è organizzata da Regione Liguria tramite Alfa (l’Agenzia ligure per il lavoro, la formazione e l’accreditamento), in collaborazione con le Camere di Commercio di Genova e delle Riviere di Liguria, l’Università di Genova e la rete dei Centri per l’Impiego regionali.

L’accesso al Career Day sarà gratuito e aperto dalle 9.30 alle 17. tutte le posizioni disponibili sono già pubblicate sul sito di Orientamenti, consentendo ai partecipanti di programmare i colloqui in anticipo. Per partecipare è necessaria la registrazione online al link.