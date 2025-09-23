 / Cronaca

23 settembre 2025, 13:40

Sanremo: serie di auto abbandonate in via Padre Semeria, molte le sanzioni elevate dalla Polizia Provinciale (Foto)

La pessima abitudine di abbandonare i veicoli dismessi può costare molto cara

La pessima abitudine di abbandonare i veicoli dismessi può costare molto cara. Il decreto del 2009, infatti, prevede sanzioni pesanti per i veicoli in evidente stato di abbandono che non vengono consegnati a un centro di rottamazione autorizzato.

È quanto accertato questa mattina dalla pattuglia della Polizia Provinciale in via Padre Semeria a Sanremo, in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini preoccupati. Agli inadempienti sarà notificato un verbale amministrativo di circa 1.700 Euro.

La stessa sanzione è stata elevata nei giorni scorsi ad Ospedaletti e in futuro verranno controllati altri Comuni. La sanzione ammonta ad un minimo di 1.000 a un massimo di 5.000 Euro e, talvolta, può concretizzare un reato penale per abbandono di rifiuto pericoloso.

Carlo Alessi

