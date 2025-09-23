Sanremo, irruzione e pestaggio in casa nella notte tra il 4 e il 5 novembre 2021: tre imputati accusati di rapina

Si è svolta ieri una nuova udienza del processo che vede tre uomini – T. L., 52 anni, A. G., 30 anni, e F. P., 26 anni – imputati con l’accusa di rapina aggravata e lesioni personali per un episodio avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 novembre 2021 in un appartamento di via Privata al Sole, a Sanremo.

Secondo la ricostruzione della Procura, i tre avrebbero fatto irruzione nell’abitazione intorno alla mezzanotte, aggredendo il padrone di casa e portando via due cellulari, due computer portatili e due televisori. Durante l’irruzione, la vittima avrebbe subito colpi e minacce, riportando lesioni fisiche. Un’arma, poi risultata una pistola a salve, sarebbe stata utilizzata per intimorirlo.

Nel corso dell’udienza è stata ascoltata la persona offesa, attualmente detenuta per altre vicende, che ha ripercorso i momenti dell’aggressione. Sono stati sentiti anche i carabinieri che hanno condotto le indagini e acquisito elementi probatori, tra cui le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno consentito di seguire gli spostamenti di due degli imputati nelle ore successive al fatto. In aula è comparsa anche una vicina di casa, chiamata come testimone, che però non ha fornito ricordi utili per la ricostruzione.

Il procedimento, seguito dal collegio presieduto dal giudice Carlo Alberto Indellicati, è stato aggiornato al 7 ottobre. Nella prossima udienza sono attese le deposizioni dei testimoni mancanti dell’accusa, due testimoni della difesa e l’eventuale esame degli imputati. I tre uomini sono difesi dagli avvocati Luca Rizzu, Luigi Patrone e Alessandro Sindoni.