Operazione congiunta della Polizia di Stato e Guardia di Finanza: Arrestato un tunisino con armi e metanfetamina a Ventimiglia

Un'operazione congiunta tra la Polizia di Stato, la Polizia di Frontiera, il Commissariato di Ventimiglia e la Guardia di Finanza ha portato all'arresto di un tunisino, accusato di spaccio di droga e possesso illegale di armi. L'operazione, che ha coinvolto anche l'unità cinofila della Guardia di Finanza, ha avuto esito positivo grazie a un controllo accurato e tempestivo sul territorio. La vicenda è iniziata quando una pattuglia della Polizia di Frontiera ha fermato un uomo di nazionalità tunisina in prossimità del valico di confine. Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di una bomboletta di spray al peperoncino, un oggetto che ha immediatamente attirato l’attenzione degli agenti. Gli accertamenti hanno rivelato che il soggetto aveva precedenti penali per spaccio di stupefacenti e porto abusivo di armi, spingendo così la polizia a eseguire una perquisizione domiciliare.

Al momento del blitz, gli agenti hanno scoperto un vero e proprio arsenale in casa: uno zaino contenente un pugnale lungo oltre 40 centimetri, una pistola giocattolo in metallo modificata e una busta con 218 grammi di metanfetamina. Inoltre, sono stati trovati materiali per il confezionamento della droga e una dose già pronta per lo spaccio. L'intervento dei cani antidroga della Guardia di Finanza ha contribuito a garantire la bonifica dell'area e la rimozione di ogni pericolo. Il sequestro ha messo in luce la pericolosità del soggetto, che non solo gestiva un'attività di spaccio, ma aveva anche accesso immediato a armi potenzialmente letali. La combinazione di stupefacenti e armi rendeva l’individuo una minaccia per la sicurezza pubblica, capace di mettere a rischio l’incolumità delle persone. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, aveva numerosi precedenti anche in Francia, con accuse che spaziavano dal porto illegale di armi alla violenza, alla resistenza a pubblico ufficiale e ai reati contro la persona e il patrimonio. Il sequestro della droga ha rivelato che si trattava di metanfetamina, una sostanza sintetica particolarmente pericolosa che, se venduta, avrebbe potuto fruttare oltre 40.000 euro sul mercato dello spaccio.

L'arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Imperia e rappresenta un esempio dell'efficacia dell'azione coordinata della Polizia di Stato, che ha dimostrato la sua capacità di affrontare fenomeni di criminalità diffusa in modo concreto. L'operazione è stata il risultato di una sinergia tra diverse articolazioni delle forze di polizia, che operano congiuntamente sul territorio per garantire la sicurezza e prevenire la diffusione di crimini legati al traffico di stupefacenti e alle armi. A seguito degli sviluppi dell'operazione, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Imperia Antonio Giaccari, ha pianificato un intensivo aumento dei controlli nei valichi di frontiera e nel centro cittadino. Sotto la direzione del Questore di Imperia Andrea Lo Iacono, sono stati predisposti servizi straordinari per monitorare e contrastare l’immigrazione irregolare e le attività criminali correlate lungo la fascia di confine italo-francese.